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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 18. Стадион: . Зрители: 4034
ИК Старт
2:0
Конец матча
Согндаль
0'
1:0
16' Гол
Дервискадич Эмир
60' Желтая карточка
Kristoffer Nessoe
64' Желтая карточка
Jasper Silva Torkildsen
71' Желтая карточка
Ховен Андреас
2:0
88' Гол
Salim Nkubiri
90'+8
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
2
Антонссон
Бьярни
21
Шеквист
Сандер
Хансен
7
Дервискадич
Эмир
30
Fabian
Oestigaard
Ness
16
Страннегорд
Том
40
Sindre
Osestad
8
Mathias
Grundetjern
22
Садику
Агон
1
Фей
Рензе
11
Ховен
Андреас
26
Andreas
van
der
Spa
4
Daniel
Arrocha
17
Martin
Andre
Sjoelstad
15
Kristoffer
Nessoe
20
Тум
Исаак
77
Oskar
Borgthorsson
7
Йоунссон
Йоунатан
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
27
Sondre
Oerjasaeter
ИК Старт
3-4-2-1
Согндаль
4-3-3

История личных встреч

ИК Старт
Согндаль

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

20 матчей

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
5:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:1
ТМС
2:1
Э
2:0
Э
1:1
ТМС
2:1
Э
2:0
Э
1:1
ТМС
1:1
А
1:1
А
0:3

Голы

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.8
1.3

Среднее время на гол

50
69

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.3
0.9

Среднее время на гол

69
100

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.55
1.1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

58
81

Бомбардиры внутри турнира

ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 6 0.33
Alagie Sanyang 6 0.33
Zakaria Sawo 5 0.28
Марес Люк 5 (5) 0.28
Страннегорд Том 4 0.22
Mathias Grundetjern 4 0.22
Садику Агон 2 0.11
Дервискадич Эмир 2 0.11
Сакор Важебах 1 0.06
Вормгор Вито 1 0.06
Salim Nkubiri 1 0.06
Лане Джек 1 0.06
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0
Sindre Osestad 0 0
Робстад Хенрик 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингимюндарсон Вальдимар 5 0.29
Йоунссон Йоунатан 4 0.24
Kristoffer Nessoe 4 0.24
Sondre Oerjasaeter 4 0.24
Флатакер Эрик 3 0.18
Ховен Андреас 2 0.12
Сконес Каспер 1 0.06
Тум Исаак 1 0.06
Erik Groenner 1 0.06
Daniel Arrocha 1 (1) 0.06
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Фло Пер-Эгиль 0 0

Карточки

ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 5 0
Робстад Хенрик 3 1
Fabian Oestigaard Ness 3 0
Дервискадич Эмир 3 0
Zakaria Sawo 1 1
Шеквист Сандер Хансен 1 1
Сакор Важебах 2 0
Sindre Osestad 2 0
Страннегорд Том 2 0
Jasper Silva Torkildsen 2 0
Mark Jensen 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Антонссон Бьярни 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Mathias Grundetjern 1 0
Deni Dashaev 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тум Исаак 4 0
Daniel Arrocha 3 0
Фей Рензе 2 0
Ховен Андреас 2 0
Kristoffer Nessoe 2 0
Сконес Каспер 1 0
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0
Andreas van der Spa 1 0
Martin Andre Sjoelstad 1 0
Sondre Oerjasaeter 1 0

Результаты матчей

ИК Старт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Согндаль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

4
2
ИК Старт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Согндаль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

11
13
ИК Старт
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)
Согндаль
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

15
15

Голы по времени матча

Забито

24
13
6 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
5
21%
1
8%
16-30
1
4%
2
15%
31-45
5
21%
3
23%
46-60
3
13%
4
31%
61-75
10
42%
2
15%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
4
29%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
40%
3
21%
76-90

Забито

14
13
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
5
38%
31-45
4
29%
3
23%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
2
15%
76-90

Пропущено

15
6
3 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
6
40%
1
17%
46-60
1
7%
3
50%
61-75
5
33%
2
33%
76-90

Забито

38
26
10 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
1 Не забивали 5
1
3%
2
8%
1-15
6
16%
2
8%
16-30
3
8%
7
27%
31-45
9
24%
6
23%
46-60
6
16%
5
19%
61-75
13
34%
4
15%
76-90

Пропущено

25
20
7 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
2
8%
1
5%
1-15
2
8%
4
20%
16-30
3
12%
1
5%
31-45
8
32%
4
20%
46-60
1
4%
5
25%
61-75
9
36%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

ИК Старт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ИК Старт - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Брюне - ИК Старт 5:1 ИК Старт - Мьёндален 3:0
Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3 Скейд - ИК Старт 1:4 ИК Старт - Хёдд 4:2 КФУМ Осло - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - ИК Старт 2:2 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0
Согндаль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Санднес - Согндаль 1:2 Согндаль - Дьерв 5:1 Скейд - Согндаль 2:4 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4
Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Санднес 1:0 КФУМ Осло - Согндаль 1:1

Результаты матчей

ИК Старт
Согндаль

Точный счет

2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:2
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
2:2
3 раза 17%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
1 раз 6%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ИК Старт
Согндаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
4
3
5
4
2.5
1
6
2
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
4
4
5
1.5
4
6
1
8
2.5
2
8
1
8
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
12
5
12
6
1.5
8
9
6
12
2.5
3
14
3
15
3.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 18 12 1 5 32 - 20 37
2.
Фредрикстад
 18 9 8 1 23 - 11 35
3.
КФУМ Осло
 18 10 4 4 31 - 21 34
4.
Согндаль
 17 9 3 5 26 - 20 30
5.
ИК Старт
 18 8 6 4 38 - 25 30
6.
ФК Кристиансунн
 17 8 5 4 33 - 24 29
7.
Дьерв
 18 7 4 7 29 - 33 25
8.
Ранхейм
 18 7 2 9 20 - 35 23
9.
Мосс
 18 6 5 7 19 - 24 23
10.
Рёуфосс
 18 6 4 8 22 - 23 22
11.
Брюне
 18 6 4 8 21 - 24 22
12.
Мьёндален
 18 6 3 9 25 - 28 21
13.
Санднес
 17 5 5 7 29 - 24 20
14.
Хёдд
 17 3 5 9 16 - 25 14
15.
Осане
 18 2 8 8 23 - 30 14
16.
Скейд
 18 2 5 11 19 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 10 7 2 1 24 - 10 23
2.
ИК Старт
 9 7 1 1 24 - 10 22
3.
Конгсвингер
 9 7 0 2 19 - 9 21
4.
КФУМ Осло
 9 6 2 1 18 - 9 20
5.
Фредрикстад
 9 5 4 0 14 - 5 19
6.
Брюне
 10 5 3 2 14 - 9 18
7.
Согндаль
 7 5 1 1 13 - 6 16
8.
Мосс
 9 5 1 3 8 - 6 16
9.
Дьерв
 9 4 3 2 16 - 14 15
10.
Ранхейм
 8 4 0 4 12 - 20 12
11.
Рёуфосс
 8 3 3 2 12 - 8 12
12.
Санднес
 10 3 3 4 17 - 15 12
13.
Мьёндален
 10 2 3 5 12 - 13 9
14.
Хёдд
 8 1 4 3 5 - 7 7
15.
Осане
 8 1 4 3 12 - 14 7
16.
Скейд
 9 1 2 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 9 5 1 3 13 - 11 16
2.
Фредрикстад
 9 4 4 1 9 - 6 16
3.
КФУМ Осло
 9 4 2 3 13 - 12 14
4.
Согндаль
 10 4 2 4 13 - 14 14
5.
Мьёндален
 8 4 0 4 13 - 15 12
6.
Ранхейм
 10 3 2 5 8 - 15 11
7.
Дьерв
 9 3 1 5 13 - 19 10
8.
Рёуфосс
 10 3 1 6 10 - 15 10
9.
Санднес
 7 2 2 3 12 - 9 8
10.
ИК Старт
 9 1 5 3 14 - 15 8
11.
Хёдд
 9 2 1 6 11 - 18 7
12.
Мосс
 9 1 4 4 11 - 18 7
13.
Осане
 10 1 4 5 11 - 16 7
14.
ФК Кристиансунн
 7 1 3 3 9 - 14 6
15.
Скейд
 9 1 3 5 9 - 18 6
16.
Брюне
 8 1 1 6 7 - 15 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 11 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Мьёндален Kristian Lien 10
Санднес Хейланн Томми 9 (3)
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 7
Мосс Странде Кристиан 7
ИК Старт Вормгор Вито 5
Конгсвингер Harald Holter 5
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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