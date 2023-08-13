Тур: 18. Стадион: Sparebanken Soer Arena. Зрители: 4034
0'
1:0
16' ГолДервискадич Эмир
60' Желтая карточкаKristoffer Nessoe
64' Желтая карточкаJasper Silva Torkildsen
71' Желтая карточкаХовен Андреас
2:0
88' ГолSalim Nkubiri
90'+8
Ход матча
16'
71'
88'
2:0
14
Марес
Люк
22
Садику
Агон
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Садику АгонНападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
ИК Старт
Согндаль
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
20 матчей
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.8
1.3
Среднее время на гол
50
69
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.3
0.9
Среднее время на гол
69
100
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
1.55
1.1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
58
81
Бомбардиры внутри турнира
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скогволд Хенрик
|6
|0.33
|Alagie Sanyang
|6
|0.33
|Zakaria Sawo
|5
|0.28
|Марес Люк
|5 (5)
|0.28
|Страннегорд Том
|4
|0.22
|Mathias Grundetjern
|4
|0.22
|Садику Агон
|2
|0.11
|Дервискадич Эмир
|2
|0.11
|Сакор Важебах
|1
|0.06
|Вормгор Вито
|1
|0.06
|Salim Nkubiri
|1
|0.06
|Лане Джек
|1
|0.06
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
|Sindre Osestad
|0
|0
|Робстад Хенрик
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингимюндарсон Вальдимар
|5
|0.29
|Йоунссон Йоунатан
|4
|0.24
|Kristoffer Nessoe
|4
|0.24
|Sondre Oerjasaeter
|4
|0.24
|Флатакер Эрик
|3
|0.18
|Ховен Андреас
|2
|0.12
|Сконес Каспер
|1
|0.06
|Тум Исаак
|1
|0.06
|Erik Groenner
|1
|0.06
|Daniel Arrocha
|1 (1)
|0.06
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
|Фло Пер-Эгиль
|0
|0
Карточки
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|5
|0
|Робстад Хенрик
|3
|1
|Fabian Oestigaard Ness
|3
|0
|Дервискадич Эмир
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|1
|Сакор Важебах
|2
|0
|Sindre Osestad
|2
|0
|Страннегорд Том
|2
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|2
|0
|Mark Jensen
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Антонссон Бьярни
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
|Mathias Grundetjern
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тум Исаак
|4
|0
|Daniel Arrocha
|3
|0
|Фей Рензе
|2
|0
|Ховен Андреас
|2
|0
|Kristoffer Nessoe
|2
|0
|Сконес Каспер
|1
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0
|Andreas van der Spa
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0
Результаты матчей
ИК Старт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Согндаль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
4
2
ИК Старт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Согндаль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
11
13
ИК Старт
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)
Согндаль
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
15
15
Голы по времени матча
Забито
24
13
6 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
5
21%
1
8%
16-30
1
4%
2
15%
31-45
5
21%
3
23%
46-60
3
13%
4
31%
61-75
10
42%
2
15%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
4
29%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
40%
3
21%
76-90
Забито
14
13
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
5
38%
31-45
4
29%
3
23%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
2
15%
76-90
Пропущено
15
6
3 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
6
40%
1
17%
46-60
1
7%
3
50%
61-75
5
33%
2
33%
76-90
Забито
38
26
10 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
1 Не забивали 5
1
3%
2
8%
1-15
6
16%
2
8%
16-30
3
8%
7
27%
31-45
9
24%
6
23%
46-60
6
16%
5
19%
61-75
13
34%
4
15%
76-90
Пропущено
25
20
7 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
2
8%
1
5%
1-15
2
8%
4
20%
16-30
3
12%
1
5%
31-45
8
32%
4
20%
46-60
1
4%
5
25%
61-75
9
36%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
ИК Старт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ИК Старт - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Брюне - ИК Старт 5:1 ИК Старт - Мьёндален 3:0
Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3 Скейд - ИК Старт 1:4 ИК Старт - Хёдд 4:2 КФУМ Осло - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - ИК Старт 2:2 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0
Согндаль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Санднес - Согндаль 1:2 Согндаль - Дьерв 5:1 Скейд - Согндаль 2:4 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4
Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Санднес 1:0 КФУМ Осло - Согндаль 1:1
Результаты матчей
ИК Старт
Согндаль
Точный счет
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:2
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
2:2
3 раза 17%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
1 раз 6%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ИК Старт
Согндаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
43
54
16
27
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
64
45
46
18
28
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
125
126
89
612
314
315
215
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|11 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Санднес
|Хейланн Томми
|9 (3)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|7
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|5
|Конгсвингер
|Harald Holter
|5
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5