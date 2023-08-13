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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 18. Стадион: .
Мьёндален
0:0
Перерыв
Ранхейм
0'
Лучшие коэффициенты
Мьёндален
Ничья
Ранхейм
2.45
3.75
3.30
Все Коэффициенты
1
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
23
Холтен
Расмус
3
Скоген
Сондре
5
Эверби
Сиверт
8
Свеен
Оле
6
Сольберг
Йоаким
7
Овенстад
Мартин
38
Sondre
Granaas
15
Love
Reuterswaerd
9
Брингакер
Матиас
92
Френдеруп
Никлас
16
Квигстад
Лассе
4
Nikolai
Skuseth
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
5
Sander
Amble
Haugen
8
Ruben
Kristensen
Alte
14
Джонсруд
Эмилсен
Матиас
10
Сетер
Йон-Хоу
11
Солли
Сиверт
9
Бюэ
Бендик
15
Erik
Toenne
Мьёндален
4-2-3-1
Ранхейм
4-3-3

История личных встреч

Мьёндален
Ранхейм

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

22 матча

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ПД
2:3
ПД
2:1
ПД
1:2
Э
3:1
Э
1:1
ТПМ
1:2
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
6:2
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
0:1
Э
1:4
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:2
А
1:2
А
3:0
ТМС
1:1
А
1:0
А
2:1

Голы

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.67
1.3

Среднее время на гол

54
69

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

35
29

Голов в среднем за матч

1.59
1.32

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

56
68

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Lien 10 0.56
Скистад Эрик Ставас 3 0.17
Овенстад Мартин 2 0.11
Брингакер Матиас 2 0.11
Сольберг Йоаким 1 0.06
Эверби Сиверт 1 0.06
Mats Pedersen 1 0.06
Янсен Квинт 1 0.06
Скоген Сондре 1 0.06
Хансен Адриан Александер 1 0.06
Sander Bratvold 1 0.06
Токстад Кристоффер 0 0
Свеен Оле 0 0
Sondre Granaas 0 0
Love Reuterswaerd 0 0
Эриксен Сивер Скаар 0 0
Brinder Singh 0 0
Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 6 (3) 0.33
Солли Сиверт 3 0.17
Arne Gunnes 3 0.17
Ruben Kristensen Alte 2 0.11
Региниуссен Мадс 1 0.06
Педерсен Мортен-Гамст 1 0.06
Эгген-Рисмарк Кристиан 1 0.06
Тунекти Себастьян 1 0.06
Erik Toenne 0 0
Квигстад Лассе 0 0
Henrik Kristiansen 0 0
Jacob Tromsdal 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свеен Оле 3 0
Янсен Квинт 3 0
Ольсен Мейнхард 3 0
Овенстад Мартин 2 0
Скоген Сондре 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Сольберг Йоаким 1 0
Love Reuterswaerd 1 0
Брингакер Матиас 1 0
Kristian Lien 1 0
Хансен Адриан Александер 1 0
Эриксен Сивер Скаар 1 0
Brinder Singh 1 0
Sondre Granaas 1 0
Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Френдеруп Никлас 4 0
Sondre Klingen Langaas 2 1
Квигстад Лассе 2 1
Региниуссен Мадс 3 0
Педерсен Мортен-Гамст 2 0
Erik Toenne 2 0
Ruben Kristensen Alte 2 0
Daniel Kvande 0 1
Henrik Kristiansen 1 0
Jacob Tromsdal 1 0
Тунекти Себастьян 1 0
Jonas Bolkan Nordli 1 0

Результаты матчей

Мьёндален
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Ранхейм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
3
Мьёндален
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Ранхейм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
15

Волевые поражения

11
9
Мьёндален
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Ранхейм
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
16

Волевые поражения

16
12

Голы по времени матча

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
9%
2
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
50%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

11
14
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
3
21%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

15
13
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
7%
3
23%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
5
33%
4
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
40%
2
15%
76-90

Пропущено

13
19
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
5
26%
16-30
3
23%
5
26%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
31%
2
11%
61-75
2
15%
5
26%
76-90

Забито

26
19
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
2
8%
5
26%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
3
12%
6
32%
31-45
7
27%
5
26%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
8
31%
2
11%
76-90

Пропущено

24
33
14 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
4
17%
0
0%
1-15
5
21%
8
24%
16-30
5
21%
8
24%
31-45
1
4%
4
12%
46-60
7
29%
29%
4
12%
61-75
2
8%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Осане - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Мосс 1:2
Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ Осло 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0
Ранхейм
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Брюне - Ранхейм 1:0 Ранхейм - Санднес 0:5 Фредрикстад - Ранхейм 4:0
Ранхейм - Мьёндален 2:3 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1 Стриндхейм - Ранхейм 1:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ Осло - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2

Результаты матчей

Мьёндален
Ранхейм

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Мьёндален
Ранхейм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
5
3
2
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
5
5
3
1.5
2
7
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
10
7
8
9
1.5
7
10
4
13
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:1 18 9 9 0 23 - 10 36
2.
Конгсвингер
 1:1 18 11 2 5 30 - 20 35
3.
КФУМ Осло
 1:1 18 9 5 4 30 - 21 32
4.
Согндаль
 0:1 17 9 3 5 26 - 19 30
5.
ИК Старт
 1:0 18 8 6 4 37 - 25 30
6.
ФК Кристиансунн
 2:0 17 8 5 4 32 - 23 29
7.
Дьерв
 0:2 18 7 4 7 28 - 32 25
8.
Мосс
 0:1 18 6 5 7 19 - 23 23
9.
Мьёндален
 0:0 18 6 4 8 24 - 26 22
10.
Брюне
 1:0 18 6 4 8 20 - 23 22
11.
Ранхейм
 0:0 18 6 3 9 18 - 34 21
12.
Санднес
 1:0 17 5 5 7 28 - 24 20
13.
Рёуфосс
 0:1 18 5 4 9 20 - 23 19
14.
Осане
 1:1 18 2 9 7 23 - 28 15
15.
Хёдд
 0:1 17 3 5 9 15 - 24 14
16.
Скейд
 1:0 18 3 5 10 19 - 37 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 2:0 10 7 2 1 23 - 9 23
2.
ИК Старт
 1:0 9 7 1 1 23 - 10 22
3.
Конгсвингер
 1:1 9 6 1 2 17 - 9 19
4.
Фредрикстад
 1:1 9 5 4 0 14 - 5 19
5.
КФУМ Осло
 1:1 9 5 3 1 17 - 9 18
6.
Брюне
 1:0 10 5 3 2 13 - 8 18
7.
Согндаль
 0:1 7 5 1 1 13 - 6 16
8.
Мосс
 0:1 9 5 1 3 8 - 6 16
9.
Дьерв
 0:2 9 4 3 2 16 - 14 15
10.
Ранхейм
 0:0 8 4 0 4 12 - 20 12
11.
Рёуфосс
 0:1 8 3 3 2 12 - 8 12
12.
Санднес
 1:0 10 3 3 4 16 - 15 12
13.
Мьёндален
 0:0 10 2 4 4 11 - 11 10
14.
Скейд
 1:0 9 2 2 5 10 - 19 8
15.
Осане
 1:1 8 1 4 3 12 - 14 7
16.
Хёдд
 0:1 8 1 4 3 5 - 7 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:1 9 4 5 0 9 - 5 17
2.
Конгсвингер
 1:1 9 5 1 3 13 - 11 16
3.
КФУМ Осло
 1:1 9 4 2 3 13 - 12 14
4.
Согндаль
 0:1 10 4 2 4 13 - 13 14
5.
Мьёндален
 0:0 8 4 0 4 13 - 15 12
6.
Дьерв
 0:2 9 3 1 5 12 - 18 10
7.
Ранхейм
 0:0 10 2 3 5 6 - 14 9
8.
Санднес
 1:0 7 2 2 3 12 - 9 8
9.
ИК Старт
 1:0 9 1 5 3 14 - 15 8
10.
Осане
 1:1 10 1 5 4 11 - 14 8
11.
Хёдд
 0:1 9 2 1 6 10 - 17 7
12.
Мосс
 0:1 9 1 4 4 11 - 17 7
13.
Рёуфосс
 0:1 10 2 1 7 8 - 15 7
14.
ФК Кристиансунн
 2:0 7 1 3 3 9 - 14 6
15.
Скейд
 1:0 9 1 3 5 9 - 18 6
16.
Брюне
 1:0 8 1 1 6 7 - 15 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Дьерв Педру Самуэл 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Санднес Хейланн Томми 8 (3)
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Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 7
Мосс Странде Кристиан 7
ИК Старт Вормгор Вито 5
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
ИК Старт Робстад Хенрик 1 3
Весь список
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  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мьёндален
Ничья
Ранхейм
2.45
3.75
3.30
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