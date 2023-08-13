Тур: 18. Стадион: Consto Arena.
0'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Simon Appiah
-
-
14 Keerat Singh
-
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертНападающий
- Нападающий
-
15 Erik ToenneНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Arne GunnesНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
История личных встреч
Мьёндален
Ранхейм
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
22 матча
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.67
1.3
Среднее время на гол
54
69
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
35
29
Голов в среднем за матч
1.59
1.32
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
56
68
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|10
|0.56
|Скистад Эрик Ставас
|3
|0.17
|Овенстад Мартин
|2
|0.11
|Брингакер Матиас
|2
|0.11
|Сольберг Йоаким
|1
|0.06
|Эверби Сиверт
|1
|0.06
|Mats Pedersen
|1
|0.06
|Янсен Квинт
|1
|0.06
|Скоген Сондре
|1
|0.06
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.06
|Sander Bratvold
|1
|0.06
|Токстад Кристоффер
|0
|0
|Свеен Оле
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|6 (3)
|0.33
|Солли Сиверт
|3
|0.17
|Arne Gunnes
|3
|0.17
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0.11
|Региниуссен Мадс
|1
|0.06
|Педерсен Мортен-Гамст
|1
|0.06
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|1
|0.06
|Тунекти Себастьян
|1
|0.06
|Erik Toenne
|0
|0
|Квигстад Лассе
|0
|0
|Henrik Kristiansen
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свеен Оле
|3
|0
|Янсен Квинт
|3
|0
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Овенстад Мартин
|2
|0
|Скоген Сондре
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Сольберг Йоаким
|1
|0
|Love Reuterswaerd
|1
|0
|Брингакер Матиас
|1
|0
|Kristian Lien
|1
|0
|Хансен Адриан Александер
|1
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0
|Brinder Singh
|1
|0
|Sondre Granaas
|1
|0
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Френдеруп Никлас
|4
|0
|Sondre Klingen Langaas
|2
|1
|Квигстад Лассе
|2
|1
|Региниуссен Мадс
|3
|0
|Педерсен Мортен-Гамст
|2
|0
|Erik Toenne
|2
|0
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0
|Daniel Kvande
|0
|1
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Тунекти Себастьян
|1
|0
|Jonas Bolkan Nordli
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Ранхейм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
3
Мьёндален
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Ранхейм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
15
Волевые поражения
11
9
Мьёндален
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Ранхейм
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
16
Волевые поражения
16
12
Голы по времени матча
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
9%
2
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
50%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
11
14
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
3
21%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
15
13
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
7%
3
23%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
5
33%
4
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
40%
2
15%
76-90
Пропущено
13
19
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
5
26%
16-30
3
23%
5
26%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
31%
2
11%
61-75
2
15%
5
26%
76-90
Забито
26
19
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
2
8%
5
26%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
3
12%
6
32%
31-45
7
27%
5
26%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
8
31%
2
11%
76-90
Пропущено
24
33
14 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
4
17%
0
0%
1-15
5
21%
8
24%
16-30
5
21%
8
24%
31-45
1
4%
4
12%
46-60
7
29%
29%
4
12%
61-75
2
8%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Осане - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Мосс 1:2
Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ Осло 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0
Ранхейм
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Брюне - Ранхейм 1:0 Ранхейм - Санднес 0:5 Фредрикстад - Ранхейм 4:0
Ранхейм - Мьёндален 2:3 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1 Стриндхейм - Ранхейм 1:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ Осло - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2
Результаты матчей
Мьёндален
Ранхейм
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
Ранхейм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
36
53
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
45
53
27
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
107
89
710
413
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|18
|9
|9
|0
|23 - 10
|36
|2.
|1:1
|18
|11
|2
|5
|30 - 20
|35
|3.
|1:1
|18
|9
|5
|4
|30 - 21
|32
|4.
|0:1
|17
|9
|3
|5
|26 - 19
|30
|5.
|1:0
|18
|8
|6
|4
|37 - 25
|30
|6.
|2:0
|17
|8
|5
|4
|32 - 23
|29
|7.
|0:2
|18
|7
|4
|7
|28 - 32
|25
|8.
|0:1
|18
|6
|5
|7
|19 - 23
|23
|9.
|0:0
|18
|6
|4
|8
|24 - 26
|22
|10.
|1:0
|18
|6
|4
|8
|20 - 23
|22
|11.
|0:0
|18
|6
|3
|9
|18 - 34
|21
|12.
|1:0
|17
|5
|5
|7
|28 - 24
|20
|13.
|0:1
|18
|5
|4
|9
|20 - 23
|19
|14.
|1:1
|18
|2
|9
|7
|23 - 28
|15
|15.
|0:1
|17
|3
|5
|9
|15 - 24
|14
|16.
|1:0
|18
|3
|5
|10
|19 - 37
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|2.
|1:0
|9
|7
|1
|1
|23 - 10
|22
|3.
|1:1
|9
|6
|1
|2
|17 - 9
|19
|4.
|1:1
|9
|5
|4
|0
|14 - 5
|19
|5.
|1:1
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|6.
|1:0
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|7.
|0:1
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|8.
|0:1
|9
|5
|1
|3
|8 - 6
|16
|9.
|0:2
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|10.
|0:0
|8
|4
|0
|4
|12 - 20
|12
|11.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|12.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|16 - 15
|12
|13.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|11 - 11
|10
|14.
|1:0
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|15.
|1:1
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|16.
|0:1
|8
|1
|4
|3
|5 - 7
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|9
|4
|5
|0
|9 - 5
|17
|2.
|1:1
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|3.
|1:1
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|4.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|5.
|0:0
|8
|4
|0
|4
|13 - 15
|12
|6.
|0:2
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|7.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|8.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|9.
|1:0
|9
|1
|5
|3
|14 - 15
|8
|10.
|1:1
|10
|1
|5
|4
|11 - 14
|8
|11.
|0:1
|9
|2
|1
|6
|10 - 17
|7
|12.
|0:1
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|13.
|0:1
|10
|2
|1
|7
|8 - 15
|7
|14.
|2:0
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|15.
|1:0
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|16.
|1:0
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|8 (3)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|7
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|5
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5
|ИК Старт
|Робстад Хенрик
|1 3