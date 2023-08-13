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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 18. Стадион: . Зрители: 1096
Мьёндален
1:2
Конец матча
Ранхейм
0'
49' Желтая карточка
Свеен Оле
63' Желтая карточка
Jonas Bolkan Nordli
0:1
83' Гол
Эгген-Рисмарк Кристиан
87' Желтая карточка
Эгген-Рисмарк Кристиан
0:2
88' Гол
Arne Gunnes
1:2
90' Гол
Токстад Кристоффер
90'+7
1
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
23
Холтен
Расмус
3
Скоген
Сондре
5
Эверби
Сиверт
8
Свеен
Оле
6
Сольберг
Йоаким
7
Овенстад
Мартин
38
Sondre
Granaas
15
Love
Reuterswaerd
9
Брингакер
Матиас
92
Френдеруп
Никлас
16
Квигстад
Лассе
4
Nikolai
Skuseth
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
5
Sander
Amble
Haugen
8
Ruben
Kristensen
Alte
14
Джонсруд
Эмилсен
Матиас
10
Сетер
Йон-Хоу
11
Солли
Сиверт
9
Бюэ
Бендик
15
Erik
Toenne
Мьёндален
4-2-3-1
Ранхейм
4-3-3

История личных встреч

Мьёндален
Ранхейм

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

22 матча

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ПД
2:3
ПД
2:1
ПД
1:2
Э
3:1
Э
1:1
ТПМ
1:2
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
6:2
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
0:1
Э
1:4
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:2
А
1:2
А
3:0
ТМС
1:1
А
1:0
А
2:1

Голы

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.67
1.3

Среднее время на гол

54
69

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

35
29

Голов в среднем за матч

1.59
1.32

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

56
68

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Lien 10 0.56
Скистад Эрик Ставас 3 0.17
Овенстад Мартин 2 0.11
Брингакер Матиас 2 0.11
Токстад Кристоффер 1 0.06
Сольберг Йоаким 1 0.06
Эверби Сиверт 1 0.06
Mats Pedersen 1 0.06
Янсен Квинт 1 0.06
Скоген Сондре 1 0.06
Хансен Адриан Александер 1 0.06
Sander Bratvold 1 0.06
Свеен Оле 0 0
Sondre Granaas 0 0
Love Reuterswaerd 0 0
Эриксен Сивер Скаар 0 0
Brinder Singh 0 0
Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 6 (3) 0.33
Arne Gunnes 4 0.22
Солли Сиверт 3 0.17
Ruben Kristensen Alte 2 0.11
Эгген-Рисмарк Кристиан 2 0.11
Региниуссен Мадс 1 0.06
Педерсен Мортен-Гамст 1 0.06
Тунекти Себастьян 1 0.06
Erik Toenne 0 0
Квигстад Лассе 0 0
Henrik Kristiansen 0 0
Jacob Tromsdal 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свеен Оле 4 0
Янсен Квинт 3 0
Ольсен Мейнхард 3 0
Овенстад Мартин 2 0
Скоген Сондре 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Сольберг Йоаким 1 0
Love Reuterswaerd 1 0
Брингакер Матиас 1 0
Kristian Lien 1 0
Хансен Адриан Александер 1 0
Эриксен Сивер Скаар 1 0
Brinder Singh 1 0
Sondre Granaas 1 0
Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Френдеруп Никлас 4 0
Sondre Klingen Langaas 2 1
Квигстад Лассе 2 1
Региниуссен Мадс 3 0
Педерсен Мортен-Гамст 2 0
Erik Toenne 2 0
Ruben Kristensen Alte 2 0
Jonas Bolkan Nordli 2 0
Daniel Kvande 0 1
Эгген-Рисмарк Кристиан 1 0
Henrik Kristiansen 1 0
Jacob Tromsdal 1 0
Тунекти Себастьян 1 0

Результаты матчей

Мьёндален
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Ранхейм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

6
3
Мьёндален
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Ранхейм
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
15

Волевые поражения

11
9
Мьёндален
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Ранхейм
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
17

Волевые поражения

17
12

Голы по времени матча

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
1
8%
2
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
3
38%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Пропущено

13
15
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
3
20%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
2
15%
5
33%
76-90

Забито

15
13
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
7%
3
23%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
5
33%
4
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
40%
2
15%
76-90

Пропущено

13
19
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
5
26%
16-30
3
23%
5
26%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
31%
2
11%
61-75
2
15%
5
26%
76-90

Забито

27
21
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
2
7%
5
24%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
3
11%
6
29%
31-45
7
26%
5
24%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
9
33%
4
19%
76-90

Пропущено

26
34
14 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
4
15%
0
0%
1-15
5
19%
8
24%
16-30
5
19%
8
24%
31-45
1
4%
4
12%
46-60
7
27%
4
12%
61-75
4
15%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Осане - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Мосс 1:2
Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ Осло 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0
Ранхейм
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Брюне - Ранхейм 1:0 Ранхейм - Санднес 0:5 Фредрикстад - Ранхейм 4:0
Ранхейм - Мьёндален 2:3 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1 Стриндхейм - Ранхейм 1:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ Осло - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2

Результаты матчей

Мьёндален
Ранхейм

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
7 раз 39%
2
7 раз 39%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Мьёндален
Ранхейм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
7
1.5
5
3
2
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
5
5
3
1.5
3
7
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
11
7
8
10
1.5
8
10
4
14
2.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 18 12 1 5 32 - 20 37
2.
Фредрикстад
 18 9 8 1 23 - 11 35
3.
КФУМ Осло
 18 10 4 4 31 - 21 34
4.
Согндаль
 17 9 3 5 26 - 20 30
5.
ИК Старт
 18 8 6 4 38 - 25 30
6.
ФК Кристиансунн
 17 8 5 4 33 - 24 29
7.
Дьерв
 18 7 4 7 29 - 33 25
8.
Ранхейм
 18 7 2 9 20 - 35 23
9.
Мосс
 18 6 5 7 19 - 24 23
10.
Рёуфосс
 18 6 4 8 22 - 23 22
11.
Брюне
 18 6 4 8 21 - 24 22
12.
Мьёндален
 18 6 3 9 25 - 28 21
13.
Санднес
 17 5 5 7 29 - 24 20
14.
Хёдд
 17 3 5 9 16 - 25 14
15.
Осане
 18 2 8 8 23 - 30 14
16.
Скейд
 18 2 5 11 19 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 10 7 2 1 24 - 10 23
2.
ИК Старт
 9 7 1 1 24 - 10 22
3.
Конгсвингер
 9 7 0 2 19 - 9 21
4.
КФУМ Осло
 9 6 2 1 18 - 9 20
5.
Фредрикстад
 9 5 4 0 14 - 5 19
6.
Брюне
 10 5 3 2 14 - 9 18
7.
Согндаль
 7 5 1 1 13 - 6 16
8.
Мосс
 9 5 1 3 8 - 6 16
9.
Дьерв
 9 4 3 2 16 - 14 15
10.
Ранхейм
 8 4 0 4 12 - 20 12
11.
Рёуфосс
 8 3 3 2 12 - 8 12
12.
Санднес
 10 3 3 4 17 - 15 12
13.
Мьёндален
 10 2 3 5 12 - 13 9
14.
Хёдд
 8 1 4 3 5 - 7 7
15.
Осане
 8 1 4 3 12 - 14 7
16.
Скейд
 9 1 2 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 9 5 1 3 13 - 11 16
2.
Фредрикстад
 9 4 4 1 9 - 6 16
3.
КФУМ Осло
 9 4 2 3 13 - 12 14
4.
Согндаль
 10 4 2 4 13 - 14 14
5.
Мьёндален
 8 4 0 4 13 - 15 12
6.
Ранхейм
 10 3 2 5 8 - 15 11
7.
Дьерв
 9 3 1 5 13 - 19 10
8.
Рёуфосс
 10 3 1 6 10 - 15 10
9.
Санднес
 7 2 2 3 12 - 9 8
10.
ИК Старт
 9 1 5 3 14 - 15 8
11.
Хёдд
 9 2 1 6 11 - 18 7
12.
Мосс
 9 1 4 4 11 - 18 7
13.
Осане
 10 1 4 5 11 - 16 7
14.
ФК Кристиансунн
 7 1 3 3 9 - 14 6
15.
Скейд
 9 1 3 5 9 - 18 6
16.
Брюне
 8 1 1 6 7 - 15 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 11 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Мьёндален Kristian Lien 10
Санднес Хейланн Томми 9 (3)
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
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Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 7
Мосс Странде Кристиан 7
ИК Старт Вормгор Вито 5
Конгсвингер Harald Holter 5
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
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      Солли Сиверт уходит с поля. Jonas Bolkan Nordli выходит вместо него
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      Сольберг Йоаким уходит с поля. Mats Pedersen выходит вместо него
    • 49'
      Свеен Оле получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мьёндален 1:2 Ранхейм онлайн

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