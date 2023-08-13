Тур: 18. Стадион: Consto Arena. Зрители: 1096
0'
49' Желтая карточкаСвеен Оле
63' Желтая карточкаJonas Bolkan Nordli
0:1
83' ГолЭгген-Рисмарк Кристиан
87' Желтая карточкаЭгген-Рисмарк Кристиан
0:2
88' ГолArne Gunnes
1:2
90' ГолТокстад Кристоффер
90'+7
Ход матча
49'
83'
88'
0:2
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Simon Appiah
-
-
14 Keerat Singh
-
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертНападающий
- Нападающий
-
15 Erik ToenneНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Arne GunnesНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
История личных встреч
Мьёндален
Ранхейм
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
22 матча
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.67
1.3
Среднее время на гол
54
69
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
35
29
Голов в среднем за матч
1.59
1.32
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
56
68
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|10
|0.56
|Скистад Эрик Ставас
|3
|0.17
|Овенстад Мартин
|2
|0.11
|Брингакер Матиас
|2
|0.11
|Токстад Кристоффер
|1
|0.06
|Сольберг Йоаким
|1
|0.06
|Эверби Сиверт
|1
|0.06
|Mats Pedersen
|1
|0.06
|Янсен Квинт
|1
|0.06
|Скоген Сондре
|1
|0.06
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.06
|Sander Bratvold
|1
|0.06
|Свеен Оле
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|6 (3)
|0.33
|Arne Gunnes
|4
|0.22
|Солли Сиверт
|3
|0.17
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0.11
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|2
|0.11
|Региниуссен Мадс
|1
|0.06
|Педерсен Мортен-Гамст
|1
|0.06
|Тунекти Себастьян
|1
|0.06
|Erik Toenne
|0
|0
|Квигстад Лассе
|0
|0
|Henrik Kristiansen
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свеен Оле
|4
|0
|Янсен Квинт
|3
|0
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Овенстад Мартин
|2
|0
|Скоген Сондре
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Сольберг Йоаким
|1
|0
|Love Reuterswaerd
|1
|0
|Брингакер Матиас
|1
|0
|Kristian Lien
|1
|0
|Хансен Адриан Александер
|1
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0
|Brinder Singh
|1
|0
|Sondre Granaas
|1
|0
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Френдеруп Никлас
|4
|0
|Sondre Klingen Langaas
|2
|1
|Квигстад Лассе
|2
|1
|Региниуссен Мадс
|3
|0
|Педерсен Мортен-Гамст
|2
|0
|Erik Toenne
|2
|0
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0
|Jonas Bolkan Nordli
|2
|0
|Daniel Kvande
|0
|1
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|1
|0
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Тунекти Себастьян
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Ранхейм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
6
3
Мьёндален
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Ранхейм
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
15
Волевые поражения
11
9
Мьёндален
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Ранхейм
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
17
Волевые поражения
17
12
Голы по времени матча
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
1
8%
2
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
3
38%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Пропущено
13
15
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
3
20%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
2
15%
5
33%
76-90
Забито
15
13
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
7%
3
23%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
5
33%
4
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
40%
2
15%
76-90
Пропущено
13
19
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
5
26%
16-30
3
23%
5
26%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
31%
2
11%
61-75
2
15%
5
26%
76-90
Забито
27
21
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
2
7%
5
24%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
3
11%
6
29%
31-45
7
26%
5
24%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
9
33%
4
19%
76-90
Пропущено
26
34
14 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
4
15%
0
0%
1-15
5
19%
8
24%
16-30
5
19%
8
24%
31-45
1
4%
4
12%
46-60
7
27%
4
12%
61-75
4
15%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Осане - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Мосс 1:2
Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ Осло 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0
Ранхейм
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Брюне - Ранхейм 1:0 Ранхейм - Санднес 0:5 Фредрикстад - Ранхейм 4:0
Ранхейм - Мьёндален 2:3 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1 Стриндхейм - Ранхейм 1:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ Осло - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2
Результаты матчей
Мьёндален
Ранхейм
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
7 раз 39%
2
7 раз 39%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
Ранхейм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
62
37
53
28
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
55
53
37
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
117
810
810
414
117
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|11 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Санднес
|Хейланн Томми
|9 (3)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|7
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|5
|Конгсвингер
|Harald Holter
|5
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5