Тур: 18. Стадион: КФУМ Арена.
1:1
Перерыв
Ход матча
17'
0:1
33'
41'
18
Ludvig
Begby
11
Riki
Alba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нджиэ МуссаНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ludvig BegbyЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Riki AlbaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
-
-
23 Mikail Maden
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
История личных встреч
КФУМ Осло
Фредрикстад
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
2.25
1.14
Среднее время на гол
40
78
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.57
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.82
1.09
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
49
82
Бомбардиры внутри турнира
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Robin Rasch
|5 (1)
|0.28
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|5
|0.28
|Obilor Denzel Okeke
|3
|0.17
|Simen Hestnes
|3
|0.17
|Remi Svindland
|3
|0.17
|Teodor Berg Haltvik
|2
|0.11
|Sverre Hakami Sandal
|2
|0.11
|Dadi Dodou Gaye
|1
|0.06
|Yasir Abdiqadir Saad
|1
|0.06
|Kristoffer Harrison
|1
|0.06
|Jonas Lange Hjorth
|1
|0.06
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0.06
|Keivan Ghaedamini
|0
|0
|Нджиэ Мусса
|0
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Riki Alba
|5
|0.28
|Бьярталид Йоаннес
|3 (1)
|0.17
|Stian Stray Molde
|3
|0.17
|Sondre Soerloekk
|2
|0.11
|Simen Rafn
|1
|0.06
|Ludvig Begby
|1
|0.06
|Philip Sandvik Aukland
|1
|0.06
|Конте Абубакар
|1
|0.06
|Haavard Aasheim
|1
|0.06
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0.06
|Лима Лукас
|1
|0.06
|Mads Nielsen II
|1
|0.06
|Уильямс Ноа
|0
|0
|Tage Johansen
|0
|0
Карточки
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simen Hestnes
|3
|0
|Носа Даль Петтер
|3
|0
|Momodou Lion Njie
|3
|0
|Robin Rasch
|2
|0
|Remi Svindland
|2
|0
|Akinsola Akinyemi
|2
|0
|Ayoub Aleesami
|2
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|2
|0
|Нджиэ Мусса
|1
|0
|Emil Oedegaard
|1
|0
|Sverre Hakami Sandal
|1
|0
|Obilor Denzel Okeke
|1
|0
|Yasir Abdiqadir Saad
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Юлиус
|4
|0
|Haavar Jenssen
|2
|0
|Stian Stray Molde
|2
|0
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0
|Конте Абубакар
|2
|0
|Скарет Браге
|2
|0
|Tage Johansen
|2
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|Riki Alba
|1
|0
|Haavard Aasheim
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Mads Nielsen II
|1
|0
|Бьярталид Йоаннес
|1
|0
Результаты матчей
КФУМ Осло
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Фредрикстад
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
3
1
КФУМ Осло
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Фредрикстад
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
10
15
КФУМ Осло
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Фредрикстад
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
15
1
Волевые поражения
13
16
Голы по времени матча
Забито
15
6
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
6
40%
2
33%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
33%
76-90
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
2
17%
3
20%
46-60
2
17%
3
20%
61-75
2
17%
2
13%
76-90
Пропущено
13
4
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
3
23%
3
75%
76-90
Забито
27
21
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 5
4
15%
1
5%
1-15
2
7%
4
19%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
4
15%
4
19%
46-60
4
15%
5
24%
61-75
8
30%
30%
4
19%
76-90
Пропущено
22
10
7 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
2
9%
1
10%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
4
18%
1
10%
31-45
5
23%
2
20%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
6
27%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
КФУМ Осло
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мосс - КФУМ Осло 0:1 КФУМ Осло - Осане 2:1 Хёдд - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3
Хьельсос - КФУМ Осло 2:0 КФУМ Осло - Санднес 3:1 Скейд - КФУМ Осло 0:4 КФУМ Осло - Осане 4:2 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Йеллеросен - КФУМ Осло 1:2 Брюне - КФУМ Осло 0:1 Хёнефосс - КФУМ Осло 1:4 КФУМ Осло - Мосс 4:2 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:0 КФУМ Осло - Конгсвингер 2:0 Мьёндален - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - ИК Старт 2:2 Осане - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Ранхейм 0:1 Рёуфосс - КФУМ Осло 4:0
Фредрикстад
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Фредрикстад - Брюне 2:1 Скейд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 4:0
Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1
Результаты матчей
КФУМ Осло
Фредрикстад
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:1
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
КФУМ Осло
Фредрикстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
62
45
26
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
71
36
17
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
98
512
413
215
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|18
|9
|9
|0
|23 - 10
|36
|2.
|1:1
|18
|11
|2
|5
|30 - 20
|35
|3.
|1:1
|18
|9
|5
|4
|30 - 21
|32
|4.
|0:1
|17
|9
|3
|5
|26 - 19
|30
|5.
|1:0
|18
|8
|6
|4
|37 - 25
|30
|6.
|2:0
|17
|8
|5
|4
|32 - 23
|29
|7.
|0:2
|18
|7
|4
|7
|28 - 32
|25
|8.
|0:1
|18
|6
|5
|7
|19 - 23
|23
|9.
|0:0
|18
|6
|4
|8
|24 - 26
|22
|10.
|1:0
|18
|6
|4
|8
|20 - 23
|22
|11.
|0:0
|18
|6
|3
|9
|18 - 34
|21
|12.
|1:0
|17
|5
|5
|7
|28 - 24
|20
|13.
|0:1
|18
|5
|4
|9
|20 - 23
|19
|14.
|1:1
|18
|2
|9
|7
|23 - 28
|15
|15.
|0:1
|17
|3
|5
|9
|15 - 24
|14
|16.
|1:0
|18
|3
|5
|10
|19 - 37
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|2.
|1:0
|9
|7
|1
|1
|23 - 10
|22
|3.
|1:1
|9
|6
|1
|2
|17 - 9
|19
|4.
|1:1
|9
|5
|4
|0
|14 - 5
|19
|5.
|1:1
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|6.
|1:0
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|7.
|0:1
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|8.
|0:1
|9
|5
|1
|3
|8 - 6
|16
|9.
|0:2
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|10.
|0:0
|8
|4
|0
|4
|12 - 20
|12
|11.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|12.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|16 - 15
|12
|13.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|11 - 11
|10
|14.
|1:0
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|15.
|1:1
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|16.
|0:1
|8
|1
|4
|3
|5 - 7
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|9
|4
|5
|0
|9 - 5
|17
|2.
|1:1
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|3.
|1:1
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|4.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|5.
|0:0
|8
|4
|0
|4
|13 - 15
|12
|6.
|0:2
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|7.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|8.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|9.
|1:0
|9
|1
|5
|3
|14 - 15
|8
|10.
|1:1
|10
|1
|5
|4
|11 - 14
|8
|11.
|0:1
|9
|2
|1
|6
|10 - 17
|7
|12.
|0:1
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|13.
|0:1
|10
|2
|1
|7
|8 - 15
|7
|14.
|2:0
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|15.
|1:0
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|16.
|1:0
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|8 (3)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|7
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|5
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5
|ИК Старт
|Робстад Хенрик
|1 3