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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 18. Стадион: .
КФУМ Осло
1:1
Перерыв
Фредрикстад
0'
0:1
17' Гол
Riki Alba
33' Желтая карточка
Скарет Браге
1:1
41' Гол
Simen Hestnes

Ход матча

17'
0:1
Riki Alba
(Бьярталид Йоаннес)
33'
 
Скарет Браге
41'
Simen Hestnes
(Obilor Denzel Okeke)
1:1
Лучшие коэффициенты
КФУМ Осло
Ничья
Фредрикстад
3.10
3.20
3.10
Все Коэффициенты
1
Emil
Oedegaard
5
Akinsola
Akinyemi
4
Momodou
Lion
Njie
15
Mathias
Toennessen
3
Dadi
Dodou
Gaye
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
16
Jonas
Lange
Hjorth
6
Remi
Svindland
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
18
Obilor
Denzel
Okeke
1
Haavar
Jenssen
26
Mads
Nielsen
II
22
Воледзи
Максвелл
18
Ludvig
Begby
3
Скарет
Браге
4
Stian
Stray
Molde
13
Sondre
Soerloekk
12
Меткалф
Патрик
20
Haavard
Aasheim
11
Riki
Alba
14
Бьярталид
Йоаннес
КФУМ Осло
3-4-3
Фредрикстад
5-3-2

История личных встреч

КФУМ Осло
Фредрикстад

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
1:0
ТМК
2:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ТПМ
3:3
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
1:1

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

2.25
1.14

Среднее время на гол

40
78

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.57
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.82
1.09

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
82

Бомбардиры внутри турнира

КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Robin Rasch 5 (1) 0.28
Johannes Hummelvoll-Nunez 5 0.28
Obilor Denzel Okeke 3 0.17
Simen Hestnes 3 0.17
Remi Svindland 3 0.17
Teodor Berg Haltvik 2 0.11
Sverre Hakami Sandal 2 0.11
Dadi Dodou Gaye 1 0.06
Yasir Abdiqadir Saad 1 0.06
Kristoffer Harrison 1 0.06
Jonas Lange Hjorth 1 0.06
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0.06
Keivan Ghaedamini 0 0
Нджиэ Мусса 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Riki Alba 5 0.28
Бьярталид Йоаннес 3 (1) 0.17
Stian Stray Molde 3 0.17
Sondre Soerloekk 2 0.11
Simen Rafn 1 0.06
Ludvig Begby 1 0.06
Philip Sandvik Aukland 1 0.06
Конте Абубакар 1 0.06
Haavard Aasheim 1 0.06
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0.06
Лима Лукас 1 0.06
Mads Nielsen II 1 0.06
Уильямс Ноа 0 0
Tage Johansen 0 0

Карточки

КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simen Hestnes 3 0
Носа Даль Петтер 3 0
Momodou Lion Njie 3 0
Robin Rasch 2 0
Remi Svindland 2 0
Akinsola Akinyemi 2 0
Ayoub Aleesami 2 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 2 0
Нджиэ Мусса 1 0
Emil Oedegaard 1 0
Sverre Hakami Sandal 1 0
Obilor Denzel Okeke 1 0
Yasir Abdiqadir Saad 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Юлиус 4 0
Haavar Jenssen 2 0
Stian Stray Molde 2 0
Philip Sandvik Aukland 2 0
Конте Абубакар 2 0
Скарет Браге 2 0
Tage Johansen 2 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0
Бьоркстрем Тим 1 0
Riki Alba 1 0
Haavard Aasheim 1 0
Ludvig Begby 1 0
Mads Nielsen II 1 0
Бьярталид Йоаннес 1 0

Результаты матчей

КФУМ Осло
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Фредрикстад
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

3
1
КФУМ Осло
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Фредрикстад
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

10
15
КФУМ Осло
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Фредрикстад
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

15
1

Волевые поражения

13
16

Голы по времени матча

Забито

15
6
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
6
40%
2
33%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
2
17%
3
20%
46-60
2
17%
3
20%
61-75
2
17%
2
13%
76-90

Пропущено

13
4
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
3
23%
3
75%
76-90

Забито

27
21
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 5
4
15%
1
5%
1-15
2
7%
4
19%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
4
15%
4
19%
46-60
4
15%
5
24%
61-75
8
30%
30%
4
19%
76-90

Пропущено

22
10
7 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
2
9%
1
10%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
4
18%
1
10%
31-45
5
23%
2
20%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
6
27%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

КФУМ Осло
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мосс - КФУМ Осло 0:1 КФУМ Осло - Осане 2:1 Хёдд - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3
Хьельсос - КФУМ Осло 2:0 КФУМ Осло - Санднес 3:1 Скейд - КФУМ Осло 0:4 КФУМ Осло - Осане 4:2 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Йеллеросен - КФУМ Осло 1:2 Брюне - КФУМ Осло 0:1 Хёнефосс - КФУМ Осло 1:4 КФУМ Осло - Мосс 4:2 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:0 КФУМ Осло - Конгсвингер 2:0 Мьёндален - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - ИК Старт 2:2 Осане - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Ранхейм 0:1 Рёуфосс - КФУМ Осло 4:0
Фредрикстад
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Фредрикстад - Брюне 2:1 Скейд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 4:0
Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1

Результаты матчей

КФУМ Осло
Фредрикстад

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

КФУМ Осло
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
6
2
1.5
4
5
2
6
2.5
2
7
1
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
6
1.5
1
7
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
9
8
1.5
5
12
4
13
2.5
2
15
2
15
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:1 18 9 9 0 23 - 10 36
2.
Конгсвингер
 1:1 18 11 2 5 30 - 20 35
3.
КФУМ Осло
 1:1 18 9 5 4 30 - 21 32
4.
Согндаль
 0:1 17 9 3 5 26 - 19 30
5.
ИК Старт
 1:0 18 8 6 4 37 - 25 30
6.
ФК Кристиансунн
 2:0 17 8 5 4 32 - 23 29
7.
Дьерв
 0:2 18 7 4 7 28 - 32 25
8.
Мосс
 0:1 18 6 5 7 19 - 23 23
9.
Мьёндален
 0:0 18 6 4 8 24 - 26 22
10.
Брюне
 1:0 18 6 4 8 20 - 23 22
11.
Ранхейм
 0:0 18 6 3 9 18 - 34 21
12.
Санднес
 1:0 17 5 5 7 28 - 24 20
13.
Рёуфосс
 0:1 18 5 4 9 20 - 23 19
14.
Осане
 1:1 18 2 9 7 23 - 28 15
15.
Хёдд
 0:1 17 3 5 9 15 - 24 14
16.
Скейд
 1:0 18 3 5 10 19 - 37 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 2:0 10 7 2 1 23 - 9 23
2.
ИК Старт
 1:0 9 7 1 1 23 - 10 22
3.
Конгсвингер
 1:1 9 6 1 2 17 - 9 19
4.
Фредрикстад
 1:1 9 5 4 0 14 - 5 19
5.
КФУМ Осло
 1:1 9 5 3 1 17 - 9 18
6.
Брюне
 1:0 10 5 3 2 13 - 8 18
7.
Согндаль
 0:1 7 5 1 1 13 - 6 16
8.
Мосс
 0:1 9 5 1 3 8 - 6 16
9.
Дьерв
 0:2 9 4 3 2 16 - 14 15
10.
Ранхейм
 0:0 8 4 0 4 12 - 20 12
11.
Рёуфосс
 0:1 8 3 3 2 12 - 8 12
12.
Санднес
 1:0 10 3 3 4 16 - 15 12
13.
Мьёндален
 0:0 10 2 4 4 11 - 11 10
14.
Скейд
 1:0 9 2 2 5 10 - 19 8
15.
Осане
 1:1 8 1 4 3 12 - 14 7
16.
Хёдд
 0:1 8 1 4 3 5 - 7 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:1 9 4 5 0 9 - 5 17
2.
Конгсвингер
 1:1 9 5 1 3 13 - 11 16
3.
КФУМ Осло
 1:1 9 4 2 3 13 - 12 14
4.
Согндаль
 0:1 10 4 2 4 13 - 13 14
5.
Мьёндален
 0:0 8 4 0 4 13 - 15 12
6.
Дьерв
 0:2 9 3 1 5 12 - 18 10
7.
Ранхейм
 0:0 10 2 3 5 6 - 14 9
8.
Санднес
 1:0 7 2 2 3 12 - 9 8
9.
ИК Старт
 1:0 9 1 5 3 14 - 15 8
10.
Осане
 1:1 10 1 5 4 11 - 14 8
11.
Хёдд
 0:1 9 2 1 6 10 - 17 7
12.
Мосс
 0:1 9 1 4 4 11 - 17 7
13.
Рёуфосс
 0:1 10 2 1 7 8 - 15 7
14.
ФК Кристиансунн
 2:0 7 1 3 3 9 - 14 6
15.
Скейд
 1:0 9 1 3 5 9 - 18 6
16.
Брюне
 1:0 8 1 1 6 7 - 15 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Дьерв Педру Самуэл 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Санднес Хейланн Томми 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 7
Мосс Странде Кристиан 7
ИК Старт Вормгор Вито 5
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
ИК Старт Робстад Хенрик 1 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 41'
    Obilor Denzel Okeke сделал результативную передачу.
  • 41'
    Г О О О О Л - Simen Hestnes бьет в цель!
  • 33'
    Brage Skaret получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Бьярталид Йоаннес сделал результативную передачу.
  • 17'
    Г О О О О Л - Riki Alba бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
КФУМ Осло
Ничья
Фредрикстад
3.10
3.20
3.10
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Где смотреть матч КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад онлайн

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