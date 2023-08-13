  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 18. Стадион: .
Санднес
1:0
Перерыв
Мосс
0'
31' Желтая карточка
Странде Кристиан
1:0
35' Гол
Хейланн Томми

Ход матча

31'
 
Странде Кристиан
35'
Хейланн Томми
(Artan Memedov)
1:0
Лучшие коэффициенты
Санднес
Ничья
Мосс
2.23
4.70
9.92
Все Коэффициенты
1
Фальк
Аслак
2
Herman
Kleppa
3
Espen
Hammer
Berger
4
Kristoffer
Hey
21
Anders
Hiim
8
Matias
Belli
Moldskred
18
Gullbrandur
Oeregaard
22
Таддесе
Хоренус
9
Рамсланн
Мартин
10
Хейланн
Томми
26
Artan
Memedov
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
3
Странде
Кристиан
27
Sivert
Haugli
21
Ian
Hoffmann
20
Aksel
Baran
Potur
6
Faites
Makosso
15
Alexander
Haapnes
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
14
Claudio
Braga
23
Александерссон
Ноа
Санднес
4-3-3
Мосс
4-3-3

История личных встреч

Санднес
Мосс

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

ПД
1:0
К
1:7
А
1:2
А
1:0
А
2:4
А
1:1

Голы

Всего голов

2
11

Голов в среднем за матч

1
2.75

Среднее время на гол

90
32

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

7
14

Голов в среднем за матч

1.17
2.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
38

Бомбардиры внутри турнира

Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 8 (1) 0.47
Matias Belli Moldskred 7 0.41
Artan Memedov 3 0.18
Рамсланн Мартин 3 0.18
Henrik Bjoergen Jensen 2 0.12
Anders Hiim 1 0.06
Kristoffer Hey 1 0.06
Ingvald Halgunset 1 0.06
Jonas Brune Aune 1 0.06
Торстейнбё Фредерик 0 0
Herman Kleppa 0 0
Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Claudio Braga 6 (2) 0.33
Sebastian Pedersen II 4 0.22
Anas Farah Ali 2 0.11
Marius Andresen2 1 0.06
Александерссон Ноа 1 0.06
Aksel Baran Potur 1 0.06
Гйесдал Хенрик 1 0.06
Sivert Haugli 1 0.06
Faites Makosso 1 0.06
Ian Hoffmann 0 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 0 0
Хуссейн Адан Абадала 0 0
Alexander Haapnes 0 0

Карточки

Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Belli Moldskred 4 0
Endre Osenbroch 2 1
Gullbrandur Oeregaard 3 0
Хейланн Томми 2 0
Kristoffer Hey 2 0
Herman Kleppa 2 0
Anders Hiim 2 0
Espen Hammer Berger 1 0
Торстейнбё Фредерик 1 0
Artan Memedov 1 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 1 0
Daniel Braut 1 0
Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 7 0
Faites Makosso 3 1
Claudio Braga 4 0
Ian Hoffmann 3 0
Ilir Kukleci 2 0
Александерссон Ноа 2 0
Marius Andresen2 2 0
Aksel Baran Potur 2 0
Alexander Haapnes 2 0
Хуссейн Адан Абадала 0 1
Гйесдал Хенрик 1 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 1 0
Sivert Haugli 1 0
Sander Wold 1 0

Результаты матчей

Санднес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Мосс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

9
9
Санднес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Мосс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

10
6
Санднес
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Мосс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

19
15

Голы по времени матча

Забито

15
11
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
4
27%
3
27%
76-90

Пропущено

15
16
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
4
27%
4
25%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
8
50%
76-90

Забито

11
7
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
5
45%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Пропущено

10
7
8 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
3
30%
1
14%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

26
18
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
8%
1
6%
1-15
3
12%
3
17%
16-30
8
31%
3
17%
31-45
2
8%
4
22%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
7
27%
5
28%
76-90

Пропущено

25
23
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
12%
3
13%
1-15
4
16%
3
13%
16-30
6
24%
2
9%
31-45
5
20%
6
26%
46-60
3
12%
1
4%
61-75
4
16%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Санднес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Санднес - Согндаль 1:2 Ранхейм - Санднес 0:5 Санднес - Осане 3:3 КФУМ Осло - Санднес 3:1
Санднес - Хёдд 1:3 Санднес - Дьерв 2:3 Сутра - Санднес 2:1 Мьёндален - Санднес 1:3 Дьерв 1919 - Санднес 1:6 Санднес - Брюне 2:0 ИК Старт - Санднес 3:3 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 1:2 Фредрикстад - Санднес 0:0 Санднес - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Санднес 1:0 Санднес - Скейд 4:1 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - ИК Старт 2:1
Мосс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мосс - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - Мосс 1:1 Мосс - Брюне 2:1 Мьёндален - Мосс 1:2
Мосс - Конгсвингер 0:1 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ Осло - Мосс 4:2 Мосс - Осане 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Скейд - Мосс 2:2 Мосс - Дьерв 2:1 Мосс - Согндаль 1:2 Фредрикстад - Мосс 1:1 Мосс - ИК Старт 0:0

Результаты матчей

Санднес
Мосс

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Санднес
Мосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
2
7
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
3
5
3
4
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
3
7
9
1.5
5
12
5
11
2.5
2
14
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:1 18 9 9 0 23 - 10 36
2.
Конгсвингер
 1:1 18 11 2 5 30 - 20 35
3.
КФУМ Осло
 1:1 18 9 5 4 30 - 21 32
4.
Согндаль
 0:1 17 9 3 5 26 - 19 30
5.
ИК Старт
 1:0 18 8 6 4 37 - 25 30
6.
ФК Кристиансунн
 2:0 17 8 5 4 32 - 23 29
7.
Дьерв
 0:2 18 7 4 7 28 - 32 25
8.
Мосс
 0:1 18 6 5 7 19 - 23 23
9.
Мьёндален
 0:0 18 6 4 8 24 - 26 22
10.
Брюне
 1:0 18 6 4 8 20 - 23 22
11.
Ранхейм
 0:0 18 6 3 9 18 - 34 21
12.
Санднес
 1:0 17 5 5 7 28 - 24 20
13.
Рёуфосс
 0:1 18 5 4 9 20 - 23 19
14.
Осане
 1:1 18 2 9 7 23 - 28 15
15.
Хёдд
 0:1 17 3 5 9 15 - 24 14
16.
Скейд
 1:0 18 3 5 10 19 - 37 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 2:0 10 7 2 1 23 - 9 23
2.
ИК Старт
 1:0 9 7 1 1 23 - 10 22
3.
Конгсвингер
 1:1 9 6 1 2 17 - 9 19
4.
Фредрикстад
 1:1 9 5 4 0 14 - 5 19
5.
КФУМ Осло
 1:1 9 5 3 1 17 - 9 18
6.
Брюне
 1:0 10 5 3 2 13 - 8 18
7.
Согндаль
 0:1 7 5 1 1 13 - 6 16
8.
Мосс
 0:1 9 5 1 3 8 - 6 16
9.
Дьерв
 0:2 9 4 3 2 16 - 14 15
10.
Ранхейм
 0:0 8 4 0 4 12 - 20 12
11.
Рёуфосс
 0:1 8 3 3 2 12 - 8 12
12.
Санднес
 1:0 10 3 3 4 16 - 15 12
13.
Мьёндален
 0:0 10 2 4 4 11 - 11 10
14.
Скейд
 1:0 9 2 2 5 10 - 19 8
15.
Осане
 1:1 8 1 4 3 12 - 14 7
16.
Хёдд
 0:1 8 1 4 3 5 - 7 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:1 9 4 5 0 9 - 5 17
2.
Конгсвингер
 1:1 9 5 1 3 13 - 11 16
3.
КФУМ Осло
 1:1 9 4 2 3 13 - 12 14
4.
Согндаль
 0:1 10 4 2 4 13 - 13 14
5.
Мьёндален
 0:0 8 4 0 4 13 - 15 12
6.
Дьерв
 0:2 9 3 1 5 12 - 18 10
7.
Ранхейм
 0:0 10 2 3 5 6 - 14 9
8.
Санднес
 1:0 7 2 2 3 12 - 9 8
9.
ИК Старт
 1:0 9 1 5 3 14 - 15 8
10.
Осане
 1:1 10 1 5 4 11 - 14 8
11.
Хёдд
 0:1 9 2 1 6 10 - 17 7
12.
Мосс
 0:1 9 1 4 4 11 - 17 7
13.
Рёуфосс
 0:1 10 2 1 7 8 - 15 7
14.
ФК Кристиансунн
 2:0 7 1 3 3 9 - 14 6
15.
Скейд
 1:0 9 1 3 5 9 - 18 6
16.
Брюне
 1:0 8 1 1 6 7 - 15 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Дьерв Педру Самуэл 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Санднес Хейланн Томми 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 7
Мосс Странде Кристиан 7
ИК Старт Вормгор Вито 5
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
ИК Старт Робстад Хенрик 1 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Artan Memedov сделал результативную передачу.
  • 35'
    Г О О О О Л - Хейланн Томми бьет в цель!
  • 31'
    Странде Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Санднес
Ничья
Мосс
2.23
4.70
9.92
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Санднес 1:0 Мосс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Санднес
Мосс
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 