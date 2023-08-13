Тур: 18. Стадион: Oester Hus Arena.
Ход матча
31'
35'
1:0
21
Anders
Hiim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Erik Berland
-
-
19 Daniel Braut
-
-
-
13 Tord Flolid
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Менди ЛоранПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
12 Elias Bachke
-
Главный тренер: Томас Мюре
История личных встреч
Санднес
Мосс
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
11
Голов в среднем за матч
1
2.75
Среднее время на гол
90
32
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
7
14
Голов в среднем за матч
1.17
2.33
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
38
Бомбардиры внутри турнира
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|8 (1)
|0.47
|Matias Belli Moldskred
|7
|0.41
|Artan Memedov
|3
|0.18
|Рамсланн Мартин
|3
|0.18
|Henrik Bjoergen Jensen
|2
|0.12
|Anders Hiim
|1
|0.06
|Kristoffer Hey
|1
|0.06
|Ingvald Halgunset
|1
|0.06
|Jonas Brune Aune
|1
|0.06
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Herman Kleppa
|0
|0
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Claudio Braga
|6 (2)
|0.33
|Sebastian Pedersen II
|4
|0.22
|Anas Farah Ali
|2
|0.11
|Marius Andresen2
|1
|0.06
|Александерссон Ноа
|1
|0.06
|Aksel Baran Potur
|1
|0.06
|Гйесдал Хенрик
|1
|0.06
|Sivert Haugli
|1
|0.06
|Faites Makosso
|1
|0.06
|Ian Hoffmann
|0
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|0
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|0
|Alexander Haapnes
|0
|0
Карточки
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Belli Moldskred
|4
|0
|Endre Osenbroch
|2
|1
|Gullbrandur Oeregaard
|3
|0
|Хейланн Томми
|2
|0
|Kristoffer Hey
|2
|0
|Herman Kleppa
|2
|0
|Anders Hiim
|2
|0
|Espen Hammer Berger
|1
|0
|Торстейнбё Фредерик
|1
|0
|Artan Memedov
|1
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|1
|0
|Daniel Braut
|1
|0
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|7
|0
|Faites Makosso
|3
|1
|Claudio Braga
|4
|0
|Ian Hoffmann
|3
|0
|Ilir Kukleci
|2
|0
|Александерссон Ноа
|2
|0
|Marius Andresen2
|2
|0
|Aksel Baran Potur
|2
|0
|Alexander Haapnes
|2
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|1
|Гйесдал Хенрик
|1
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|1
|0
|Sivert Haugli
|1
|0
|Sander Wold
|1
|0
Результаты матчей
Санднес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Мосс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
9
9
Санднес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Мосс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
10
6
Санднес
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Мосс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
19
15
Голы по времени матча
Забито
15
11
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
4
27%
3
27%
76-90
Пропущено
15
16
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
4
27%
4
25%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
8
50%
76-90
Забито
11
7
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
5
45%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
27%
2
29%
76-90
Пропущено
10
7
8 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
3
30%
1
14%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
26
18
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
8%
1
6%
1-15
3
12%
3
17%
16-30
8
31%
3
17%
31-45
2
8%
4
22%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
7
27%
5
28%
76-90
Пропущено
25
23
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
12%
3
13%
1-15
4
16%
3
13%
16-30
6
24%
2
9%
31-45
5
20%
6
26%
46-60
3
12%
1
4%
61-75
4
16%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Санднес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Санднес - Согндаль 1:2 Ранхейм - Санднес 0:5 Санднес - Осане 3:3 КФУМ Осло - Санднес 3:1
Санднес - Хёдд 1:3 Санднес - Дьерв 2:3 Сутра - Санднес 2:1 Мьёндален - Санднес 1:3 Дьерв 1919 - Санднес 1:6 Санднес - Брюне 2:0 ИК Старт - Санднес 3:3 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 1:2 Фредрикстад - Санднес 0:0 Санднес - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Санднес 1:0 Санднес - Скейд 4:1 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - ИК Старт 2:1
Мосс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мосс - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - Мосс 1:1 Мосс - Брюне 2:1 Мьёндален - Мосс 1:2
Мосс - Конгсвингер 0:1 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ Осло - Мосс 4:2 Мосс - Осане 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Скейд - Мосс 2:2 Мосс - Дьерв 2:1 Мосс - Согндаль 1:2 Фредрикстад - Мосс 1:1 Мосс - ИК Старт 0:0
Результаты матчей
Санднес
Мосс
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Санднес
Мосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
45
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
35
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
143
79
512
511
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|18
|9
|9
|0
|23 - 10
|36
|2.
|1:1
|18
|11
|2
|5
|30 - 20
|35
|3.
|1:1
|18
|9
|5
|4
|30 - 21
|32
|4.
|0:1
|17
|9
|3
|5
|26 - 19
|30
|5.
|1:0
|18
|8
|6
|4
|37 - 25
|30
|6.
|2:0
|17
|8
|5
|4
|32 - 23
|29
|7.
|0:2
|18
|7
|4
|7
|28 - 32
|25
|8.
|0:1
|18
|6
|5
|7
|19 - 23
|23
|9.
|0:0
|18
|6
|4
|8
|24 - 26
|22
|10.
|1:0
|18
|6
|4
|8
|20 - 23
|22
|11.
|0:0
|18
|6
|3
|9
|18 - 34
|21
|12.
|1:0
|17
|5
|5
|7
|28 - 24
|20
|13.
|0:1
|18
|5
|4
|9
|20 - 23
|19
|14.
|1:1
|18
|2
|9
|7
|23 - 28
|15
|15.
|0:1
|17
|3
|5
|9
|15 - 24
|14
|16.
|1:0
|18
|3
|5
|10
|19 - 37
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|2.
|1:0
|9
|7
|1
|1
|23 - 10
|22
|3.
|1:1
|9
|6
|1
|2
|17 - 9
|19
|4.
|1:1
|9
|5
|4
|0
|14 - 5
|19
|5.
|1:1
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|6.
|1:0
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|7.
|0:1
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|8.
|0:1
|9
|5
|1
|3
|8 - 6
|16
|9.
|0:2
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|10.
|0:0
|8
|4
|0
|4
|12 - 20
|12
|11.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|12.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|16 - 15
|12
|13.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|11 - 11
|10
|14.
|1:0
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|15.
|1:1
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|16.
|0:1
|8
|1
|4
|3
|5 - 7
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|9
|4
|5
|0
|9 - 5
|17
|2.
|1:1
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|3.
|1:1
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|4.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|5.
|0:0
|8
|4
|0
|4
|13 - 15
|12
|6.
|0:2
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|7.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|8.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|9.
|1:0
|9
|1
|5
|3
|14 - 15
|8
|10.
|1:1
|10
|1
|5
|4
|11 - 14
|8
|11.
|0:1
|9
|2
|1
|6
|10 - 17
|7
|12.
|0:1
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|13.
|0:1
|10
|2
|1
|7
|8 - 15
|7
|14.
|2:0
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|15.
|1:0
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|16.
|1:0
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|8 (3)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|7
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|5
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5
|ИК Старт
|Робстад Хенрик
|1 3