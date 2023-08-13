Тур: 18. Стадион: Гьемселунд. Зрители: 1655
3:1
Конец матча
0'
0:1
12' Гол в свои воротаMartin Tangen Vinjor
31' Желтая карточкаAdem Gueven
1:1
39' ГолMartin Hoel Andersen
46' Желтая карточкаHarald Holter
2:1
55' ГолLudvig Langrekken
58' Желтая карточкаMartin Tangen Vinjor
62' Желтая карточкаDidrik Fredriksen
3:1
75' ГолХокенстад Матс
90'+6
Ход матча
12'
31'
39'
46'
55'
75'
3:1
10
Герсон
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
26 Elias Myrlid
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Knut HagaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
История личных встреч
Конгсвингер
Осане
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2.8
1.67
Среднее время на гол
32
54
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
2.36
1.55
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
38
58
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joacim Holtan
|9
|0.5
|Adem Gueven
|7
|0.39
|Ludvig Langrekken
|3
|0.17
|Хокенстад Матс
|2
|0.11
|Моберг Вегар
|2
|0.11
|Martin Hoel Andersen
|2
|0.11
|Martin Hellan
|1
|0.06
|Герсон Ларс
|1 (1)
|0.06
|Martin Tangen Vinjor
|1
|0.06
|Jesper Grundt
|1
|0.06
|Elias Myrlid
|1
|0.06
|Victor Grodaas
|1
|0.06
|Eric Taylor
|1
|0.06
|Harald Holter
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mame Mor Ndiaye
|7
|0.39
|Emil Sildnes
|4
|0.22
|Stian Nygaard I
|4
|0.22
|Sander Eng Strand
|2 (1)
|0.11
|Мюклебуст Эрлинг
|1
|0.06
|Didrik Fredriksen
|1
|0.06
|Haakon Sjaatil
|1
|0.06
|Ola Heltne Nilsen
|1
|0.06
|Ларсен Кристоффер
|0
|0
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|0
|0
|Ole Kallevaag
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|5
|0
|Adem Gueven
|2
|0
|Victor Grodaas
|2
|0
|Joacim Holtan
|2
|0
|Солнёрдал Оскар
|2
|0
|Martin Hellan
|2
|0
|Brage Pedersen
|0
|1
|Vegard Hansen
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Хокенстад Матс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Martin Tangen Vinjor
|1
|0
|Ludvig Langrekken
|1
|0
|Холме Фредрик
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Aamodt Eriksen
|1
|0
|Eric Taylor
|1
|0
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Ueland
|7
|0
|Sander Eng Strand
|4
|0
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|0
|Didrik Fredriksen
|3
|0
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|2
|0
|Лисгард Идар
|2
|0
|Sindre Austevoll
|2
|0
|Mame Mor Ndiaye
|2
|0
|Emil Sildnes
|1
|0
|Мюклебуст Эрлинг
|1
|0
|Stian Nygaard I
|1
|0
|Ole Kallevaag
|1
|0
|Haakon Sjaatil
|1
|0
|Mats Selmer Thornes
|1
|0
|Ola Heltne Nilsen
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Осане
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
10
Конгсвингер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Осане
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
12
7
Конгсвингер
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Осане
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
14
17
Голы по времени матча
Забито
21
12
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
10%
1
8%
1-15
4
19%
3
25%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
6
29%
2
17%
76-90
Пропущено
7
15
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
14%
4
27%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
2
29%
3
20%
61-75
1
14%
3
20%
76-90
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
2
15%
3
25%
61-75
4
31%
3
25%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
18%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
36%
1
7%
76-90
Забито
34
24
13 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
2
6%
2
8%
1-15
7
21%
5
21%
16-30
4
12%
3
13%
31-45
5
15%
6
25%
46-60
6
18%
3
13%
61-75
10
29%
29%
5
21%
76-90
Пропущено
18
29
8 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
3
17%
6
21%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
4
22%
6
21%
31-45
3
17%
5
17%
46-60
2
11%
6
21%
61-75
5
28%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - ИК Старт 2:1
Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ Осло - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1
Осане
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Осане - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Осане 2:1 Осане - Скейд 0:0 Санднес - Осане 3:3
Осане - ФК Кристиансунн 2:2 Брюне - Осане 1:2 КФУМ Осло - Осане 4:2 Осане - Конгсвингер 1:2 Фанна БК - Осане 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Лоддефьёрд - Осане 2:3 Осане - ИК Старт 2:2 Мосс - Осане 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Ранхейм - Осане 3:2 Рёуфосс - Осане 0:0 Осане - КФУМ Осло 1:1 Хёдд - Осане 1:1 Осане - Дьерв 1:2 Мьёндален - Осане 0:0
Результаты матчей
Конгсвингер
Осане
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
Осане
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
63
44
36
17
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
45
37
18
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
144
108
711
414
216
216
117
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|11 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Санднес
|Хейланн Томми
|9 (3)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|7
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|5
|Конгсвингер
|Harald Holter
|5
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5