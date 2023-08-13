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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 18. Стадион: . Зрители: 1655
Конгсвингер
3:1
Конец матча
Осане
0'
0:1
12' Гол в свои ворота
Martin Tangen Vinjor
31' Желтая карточка
Adem Gueven
1:1
39' Гол
Martin Hoel Andersen
46' Желтая карточка
Harald Holter
2:1
55' Гол
Ludvig Langrekken
58' Желтая карточка
Martin Tangen Vinjor
62' Желтая карточка
Didrik Fredriksen
3:1
75' Гол
Хокенстад Матс
90'+6
1
Стрёмберг
Август
16
Martin
Hellan
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
12
Хокенстад
Матс
6
Harald
Holter
22
Ludvig
Langrekken
23
Martin
Tangen
Vinjor
8
Моберг
Вегар
11
Martin
Hoel
Andersen
9
Adem
Gueven
30
Лисгард
Идар
16
Didrik
Fredriksen
40
Кольскоген
Оле
20
Stian
Nygaard
I
3
Eirik
Wollen
Steen
8
Emil
Sildnes
22
Haakon
Sjaatil
15
Sander
Eng
Strand
18
Ole
Kallevaag
9
Мюклебуст
Эрлинг
19
Ларсен
Кристоффер
Конгсвингер
4-1-4-1
Осане
5-3-2

История личных встреч

Конгсвингер
Осане

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
2:4
ПД
7:2
ПД
3:1
ПД
2:3
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
3:0

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2.8
1.67

Среднее время на гол

32
54

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

2.36
1.55

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

38
58

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joacim Holtan 9 0.5
Adem Gueven 7 0.39
Ludvig Langrekken 3 0.17
Хокенстад Матс 2 0.11
Моберг Вегар 2 0.11
Martin Hoel Andersen 2 0.11
Martin Hellan 1 0.06
Герсон Ларс 1 (1) 0.06
Martin Tangen Vinjor 1 0.06
Jesper Grundt 1 0.06
Elias Myrlid 1 0.06
Victor Grodaas 1 0.06
Eric Taylor 1 0.06
Harald Holter 0 0
Холме Фредрик 0 0
Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mame Mor Ndiaye 7 0.39
Emil Sildnes 4 0.22
Stian Nygaard I 4 0.22
Sander Eng Strand 2 (1) 0.11
Мюклебуст Эрлинг 1 0.06
Didrik Fredriksen 1 0.06
Haakon Sjaatil 1 0.06
Ola Heltne Nilsen 1 0.06
Ларсен Кристоффер 0 0
Стефенсен Кристоффер Нессе 0 0
Ole Kallevaag 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harald Holter 5 0
Adem Gueven 2 0
Victor Grodaas 2 0
Joacim Holtan 2 0
Солнёрдал Оскар 2 0
Martin Hellan 2 0
Brage Pedersen 0 1
Vegard Hansen 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Хокенстад Матс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Martin Tangen Vinjor 1 0
Ludvig Langrekken 1 0
Холме Фредрик 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Aamodt Eriksen 1 0
Eric Taylor 1 0
Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Ueland 7 0
Sander Eng Strand 4 0
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 3 0
Didrik Fredriksen 3 0
Стефенсен Кристоффер Нессе 2 0
Лисгард Идар 2 0
Sindre Austevoll 2 0
Mame Mor Ndiaye 2 0
Emil Sildnes 1 0
Мюклебуст Эрлинг 1 0
Stian Nygaard I 1 0
Ole Kallevaag 1 0
Haakon Sjaatil 1 0
Mats Selmer Thornes 1 0
Ola Heltne Nilsen 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Осане
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
10
Конгсвингер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Осане
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

12
7
Конгсвингер
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Осане
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

14
17

Голы по времени матча

Забито

21
12
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
10%
1
8%
1-15
4
19%
3
25%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
6
29%
2
17%
76-90

Пропущено

7
15
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
14%
4
27%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
2
29%
3
20%
61-75
1
14%
3
20%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
2
15%
3
25%
61-75
4
31%
3
25%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
18%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
36%
1
7%
76-90

Забито

34
24
13 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
2
6%
2
8%
1-15
7
21%
5
21%
16-30
4
12%
3
13%
31-45
5
15%
6
25%
46-60
6
18%
3
13%
61-75
10
29%
29%
5
21%
76-90

Пропущено

18
29
8 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
3
17%
6
21%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
4
22%
6
21%
31-45
3
17%
5
17%
46-60
2
11%
6
21%
61-75
5
28%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - ИК Старт 2:1
Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ Осло - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1
Осане
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Осане - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Осане 2:1 Осане - Скейд 0:0 Санднес - Осане 3:3
Осане - ФК Кристиансунн 2:2 Брюне - Осане 1:2 КФУМ Осло - Осане 4:2 Осане - Конгсвингер 1:2 Фанна БК - Осане 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Лоддефьёрд - Осане 2:3 Осане - ИК Старт 2:2 Мосс - Осане 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Ранхейм - Осане 3:2 Рёуфосс - Осане 0:0 Осане - КФУМ Осло 1:1 Хёдд - Осане 1:1 Осане - Дьерв 1:2 Мьёндален - Осане 0:0

Результаты матчей

Конгсвингер
Осане

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
Осане

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
6
3
1.5
4
4
3
6
2.5
1
7
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
5
1.5
3
7
1
8
2.5
1
9
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
14
4
10
8
1.5
7
11
4
14
2.5
2
16
2
16
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 18 12 1 5 32 - 20 37
2.
Фредрикстад
 18 9 8 1 23 - 11 35
3.
КФУМ Осло
 18 10 4 4 31 - 21 34
4.
Согндаль
 17 9 3 5 26 - 20 30
5.
ИК Старт
 18 8 6 4 38 - 25 30
6.
ФК Кристиансунн
 17 8 5 4 33 - 24 29
7.
Дьерв
 18 7 4 7 29 - 33 25
8.
Ранхейм
 18 7 2 9 20 - 35 23
9.
Мосс
 18 6 5 7 19 - 24 23
10.
Рёуфосс
 18 6 4 8 22 - 23 22
11.
Брюне
 18 6 4 8 21 - 24 22
12.
Мьёндален
 18 6 3 9 25 - 28 21
13.
Санднес
 17 5 5 7 29 - 24 20
14.
Хёдд
 17 3 5 9 16 - 25 14
15.
Осане
 18 2 8 8 23 - 30 14
16.
Скейд
 18 2 5 11 19 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 10 7 2 1 24 - 10 23
2.
ИК Старт
 9 7 1 1 24 - 10 22
3.
Конгсвингер
 9 7 0 2 19 - 9 21
4.
КФУМ Осло
 9 6 2 1 18 - 9 20
5.
Фредрикстад
 9 5 4 0 14 - 5 19
6.
Брюне
 10 5 3 2 14 - 9 18
7.
Согндаль
 7 5 1 1 13 - 6 16
8.
Мосс
 9 5 1 3 8 - 6 16
9.
Дьерв
 9 4 3 2 16 - 14 15
10.
Ранхейм
 8 4 0 4 12 - 20 12
11.
Рёуфосс
 8 3 3 2 12 - 8 12
12.
Санднес
 10 3 3 4 17 - 15 12
13.
Мьёндален
 10 2 3 5 12 - 13 9
14.
Хёдд
 8 1 4 3 5 - 7 7
15.
Осане
 8 1 4 3 12 - 14 7
16.
Скейд
 9 1 2 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 9 5 1 3 13 - 11 16
2.
Фредрикстад
 9 4 4 1 9 - 6 16
3.
КФУМ Осло
 9 4 2 3 13 - 12 14
4.
Согндаль
 10 4 2 4 13 - 14 14
5.
Мьёндален
 8 4 0 4 13 - 15 12
6.
Ранхейм
 10 3 2 5 8 - 15 11
7.
Дьерв
 9 3 1 5 13 - 19 10
8.
Рёуфосс
 10 3 1 6 10 - 15 10
9.
Санднес
 7 2 2 3 12 - 9 8
10.
ИК Старт
 9 1 5 3 14 - 15 8
11.
Хёдд
 9 2 1 6 11 - 18 7
12.
Мосс
 9 1 4 4 11 - 18 7
13.
Осане
 10 1 4 5 11 - 16 7
14.
ФК Кристиансунн
 7 1 3 3 9 - 14 6
15.
Скейд
 9 1 3 5 9 - 18 6
16.
Брюне
 8 1 1 6 7 - 15 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 11 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Мьёндален Kristian Lien 10
Санднес Хейланн Томми 9 (3)
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
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Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 7
Мосс Странде Кристиан 7
ИК Старт Вормгор Вито 5
Конгсвингер Harald Holter 5
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
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    • 55'
      Martin Hoel Andersen сделал результативную передачу.
    • 55'
      Г О О О О Л - Ludvig Langrekken бьет в цель!
    • 46'
      Harald Holter получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Martin Hellan сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Martin Hoel Andersen бьет в цель!
    • 31'
      Адем Гювен получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Г О О О О Л - Martin Tangen Vinjor уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Конгсвингер 3:1 Осане онлайн

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