Тур: 18. Стадион: Aaraasen Stadion. Главный судья: Сагги Рохит
0:0
Перерыв
Ход матча
36'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
246 Количество передач 267
-
46 Владение мячом, % 54
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Uba Charles
-
-
-
Главный тренер: Симон Месфин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
История личных встреч
Лиллестрём
Викинг
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
28 матчей
21.4%
32.1%
46.5%
6 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
17.9%
42.9%
39.2%
5 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
0.85
1.07
Среднее время на гол
106
84
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
1.8
1.08
Среднее время на гол
50
83
Всего голов
38
30
Голов в среднем за матч
1.36
1.07
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
66
84
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|15 (1)
|0.83
|Ольсен Томас
|6
|0.33
|Осен Йермунд
|3
|0.17
|Тённесен Кристоффер
|2
|0.11
|Гарнас Эспен
|2
|0.11
|Драгснес Ветле
|1
|0.06
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0.06
|Vetle Skjaervik
|1
|0.06
|Эд Эскил
|1
|0.06
|Скогволд Хенрик
|1 (1)
|0.06
|Рангер Ларс
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|10 (5)
|0.56
|Сальвесен Ларс-Йорген
|6
|0.33
|Свеннсен Сандер
|4
|0.22
|Бьёрсхоль Сондре
|4
|0.22
|Д'Агостино Николас
|2
|0.11
|Танген Харальд
|2
|0.11
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.11
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.11
|Брекало Давид
|2
|0.11
|Язбек Патрик
|1
|0.06
|Паттинама Шейн
|1
|0.06
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.06
|Сольбаккен Маркус
|1
|0.06
|Стенснесс Джанни
|1
|0.06
|Де Ланлай Янн-Эрик
|0
|0
|Edvin Austboe
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|6
|0
|Рангер Ларс
|4
|0
|Адамс Акор
|2
|1
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Эд Эскил
|2
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трипич Златко
|4
|0
|Язбек Патрик
|4
|0
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Д'Агостино Николас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Сольбаккен Маркус
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Диоп Джибрил
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Bjarte Lunde Aarsheim
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Викинг
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
2
2
Лиллестрём
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Викинг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
9
24
Лиллестрём
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Викинг
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
7
Волевые поражения
11
26
Голы по времени матча
Забито
24
12
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
4
17%
2
17%
1-15
5
21%
2
17%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
2
8%
1
8%
46-60
1
4%
1
8%
61-75
8
33%
6
50%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
4
31%
1
10%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
5
50%
76-90
Забито
10
27
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
0
0%
3
11%
1-15
2
20%
1
4%
16-30
1
10%
1
4%
31-45
1
10%
4
15%
46-60
1
10%
10
37%
61-75
5
50%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
12
14
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
17%
2
14%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
4
33%
3
21%
76-90
Забито
34
39
16 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 30
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
4
12%
5
13%
1-15
7
21%
3
8%
16-30
5
15%
1
3%
31-45
3
9%
5
13%
46-60
2
6%
11
28%
61-75
13
38%
14
36%
76-90
Пропущено
25
24
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
3
12%
3
13%
1-15
3
12%
6
25%
16-30
4
16%
4
17%
31-45
6
24%
1
4%
46-60
4
16%
2
8%
61-75
5
20%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1
Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Молде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3
Викинг
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1
Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0
Результаты матчей
Лиллестрём
Викинг
Точный счет
1:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
7:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
3
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
7
1 раз 11%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
7:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
3
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
81
54
63
36
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
35
44
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
161
98
125
611
710
413
116
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|45 - 21
|41
|2.
|0:0
|18
|12
|3
|3
|39 - 24
|39
|3.
|17
|11
|3
|3
|26 - 15
|36
|4.
|18
|10
|3
|5
|41 - 21
|33
|5.
|0:0
|18
|9
|3
|6
|33 - 26
|30
|6.
|18
|9
|3
|6
|30 - 23
|30
|7.
|18
|7
|4
|7
|21 - 19
|25
|8.
|18
|7
|4
|7
|23 - 25
|25
|9.
|18
|7
|3
|8
|30 - 33
|24
|10.
|18
|7
|2
|9
|22 - 23
|23
|11.
|1:0
|18
|6
|1
|11
|21 - 39
|19
|12.
|17
|5
|3
|9
|16 - 25
|18
|13.
|17
|4
|5
|8
|27 - 35
|17
|14.
|17
|4
|4
|9
|17 - 29
|16
|15.
|16
|4
|2
|10
|21 - 29
|14
|16.
|0:1
|18
|3
|1
|14
|12 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|7
|1
|1
|27 - 14
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|3.
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|5.
|0:0
|10
|6
|1
|3
|23 - 14
|19
|6.
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|8.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|10.
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|11.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|12.
|8
|4
|0
|4
|11 - 9
|12
|13.
|8
|3
|3
|2
|18 - 11
|12
|14.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|15.
|0:1
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|16.
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|22 - 11
|21
|2.
|8
|6
|1
|1
|12 - 6
|19
|3.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|12 - 10
|17
|4.
|10
|4
|2
|4
|19 - 14
|14
|5.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|6.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|9
|3
|2
|4
|13 - 19
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|12.
|1:0
|9
|2
|0
|7
|11 - 27
|6
|13.
|9
|1
|2
|6
|9 - 24
|5
|14.
|8
|1
|1
|6
|8 - 22
|4
|15.
|9
|1
|1
|7
|4 - 15
|4
|16.
|0:1
|8
|0
|0
|8
|4 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|12 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Одд
|Томас Диого
|5