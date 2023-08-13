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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Лиллестрём
0:0
Перерыв
Викинг
0'
36' Желтая карточка
Хауген Херман

Ход матча

36'
 
Хауген Херман

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 246 Количество передач 267
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Викинг
2.90
3.85
2.95
Все Коэффициенты
12
Кристиансен
Мадс
22
Слёрдаль
Филип
28
Габриэльсен
Рубен
20
Vetle
Skjaervik
25
Эд
Эскил
5
Драгснес
Ветле
8
Лундему
Мариус
6
Хофф
Вебьёрн
7
Ибрахимай
Илльдрен
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
5
Диоп
Джибрил
4
Брекало
Давид
20
Паттинама
Шейн
21
Танген
Харальд
8
Сольбаккен
Маркус
16
Лёкберг
Кристоффер
29
Свеннсен
Сандер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
7
Д'Агостино
Николас
Лиллестрём
3-4-2-1
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Лиллестрём
Викинг

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

28 матчей

21.4%
32.1%
46.5%
6 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.9%
42.9%
39.2%
5 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

Э
2:0
ТМК
2:2
Э
0:3
Э
0:1
Э
5:1
Э
1:3
Э
3:0
Э
0:2
Э
2:2
Э
1:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:0
Э
0:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

0.85
1.07

Среднее время на гол

106
84

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.8
1.08

Среднее время на гол

50
83

Всего голов

38
30

Голов в среднем за матч

1.36
1.07

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

66
84

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 15 (1) 0.83
Ольсен Томас 6 0.33
Осен Йермунд 3 0.17
Тённесен Кристоффер 2 0.11
Гарнас Эспен 2 0.11
Драгснес Ветле 1 0.06
Ибрахимай Илльдрен 1 0.06
Vetle Skjaervik 1 0.06
Эд Эскил 1 0.06
Скогволд Хенрик 1 (1) 0.06
Рангер Ларс 0 0
Слёрдаль Филип 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 10 (5) 0.56
Сальвесен Ларс-Йорген 6 0.33
Свеннсен Сандер 4 0.22
Бьёрсхоль Сондре 4 0.22
Д'Агостино Николас 2 0.11
Танген Харальд 2 0.11
Сандберг Никлас 2 (1) 0.11
Бьярнасон Биркир 2 0.11
Брекало Давид 2 0.11
Язбек Патрик 1 0.06
Паттинама Шейн 1 0.06
Лёкберг Кристоффер 1 0.06
Сольбаккен Маркус 1 0.06
Стенснесс Джанни 1 0.06
Де Ланлай Янн-Эрик 0 0
Edvin Austboe 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 6 0
Рангер Ларс 4 0
Адамс Акор 2 1
Хофф Вебьёрн 3 0
Свендсен Тобиас 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Эд Эскил 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трипич Златко 4 0
Язбек Патрик 4 0
Паттинама Шейн 2 1
Д'Агостино Николас 3 0
Брекало Давид 3 0
Сольбаккен Маркус 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Диоп Джибрил 3 0
Бьёрсхоль Сондре 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Лёкберг Кристоффер 1 0
Хауген Херман 1 0
Танген Харальд 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Bjarte Lunde Aarsheim 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Викинг
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

2
2
Лиллестрём
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Викинг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

9
24
Лиллестрём
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Викинг
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

11
26

Голы по времени матча

Забито

24
12
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
4
17%
2
17%
1-15
5
21%
2
17%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
2
8%
1
8%
46-60
1
4%
1
8%
61-75
8
33%
6
50%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
4
31%
1
10%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
5
50%
76-90

Забито

10
27
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
0
0%
3
11%
1-15
2
20%
1
4%
16-30
1
10%
1
4%
31-45
1
10%
4
15%
46-60
1
10%
10
37%
61-75
5
50%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
17%
2
14%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
4
33%
3
21%
76-90

Забито

34
39
16 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 30
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
4
12%
5
13%
1-15
7
21%
3
8%
16-30
5
15%
1
3%
31-45
3
9%
5
13%
46-60
2
6%
11
28%
61-75
13
38%
14
36%
76-90

Пропущено

25
24
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
3
12%
3
13%
1-15
3
12%
6
25%
16-30
4
16%
4
17%
31-45
6
24%
1
4%
46-60
4
16%
2
8%
61-75
5
20%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1
Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Молде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3
Викинг
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1
Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0

Результаты матчей

Лиллестрём
Викинг

Точный счет

1:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
7:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
3
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
7:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
3
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
1.5
8
1
5
4
2.5
6
3
3
6
3.5
1
8
1
8
4.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
4
4
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
16
1
9
8
1.5
12
5
6
11
2.5
7
10
4
13
3.5
1
16
1
16
4.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 18 13 2 3 45 - 21 41
2.
Викинг
 0:0 18 12 3 3 39 - 24 39
3.
Тромсё
 17 11 3 3 26 - 15 36
4.
Молде
 18 10 3 5 41 - 21 33
5.
Лиллестрём
 0:0 18 9 3 6 33 - 26 30
6.
Бранн
 18 9 3 6 30 - 23 30
7.
Одд
 18 7 4 7 21 - 19 25
8.
Русенборг
 18 7 4 7 23 - 25 25
9.
Сарпсборг-08
 18 7 3 8 30 - 33 24
10.
Стрёмсгодсет
 18 7 2 9 22 - 23 23
11.
Хам-Кам
 1:0 18 6 1 11 21 - 39 19
12.
Хёугесунн
 17 5 3 9 16 - 25 18
13.
Саннефьёрд
 17 4 5 8 27 - 35 17
14.
Стабек
 17 4 4 9 17 - 29 16
15.
Волеренга
 16 4 2 10 21 - 29 14
16.
Олесунн
 0:1 18 3 1 14 12 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 0:0 9 7 1 1 27 - 14 22
2.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
3.
Бранн
 9 6 2 1 18 - 8 20
4.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
5.
Лиллестрём
 0:0 10 6 1 3 23 - 14 19
6.
Тромсё
 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Русенборг
 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Одд
 8 4 2 2 10 - 5 14
9.
Хёугесунн
 8 4 2 2 12 - 10 14
10.
Сарпсборг-08
 9 4 1 4 17 - 14 13
11.
Хам-Кам
 1:0 9 4 1 4 10 - 12 13
12.
Стрёмсгодсет
 8 4 0 4 11 - 9 12
13.
Саннефьёрд
 8 3 3 2 18 - 11 12
14.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 0:1 10 3 1 6 8 - 15 10
16.
Волеренга
 8 1 0 7 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 7 0 2 22 - 11 21
2.
Тромсё
 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Викинг
 0:0 9 5 2 2 12 - 10 17
4.
Молде
 10 4 2 4 19 - 14 14
5.
Волеренга
 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Лиллестрём
 0:0 8 3 2 3 10 - 12 11
7.
Сарпсборг-08
 9 3 2 4 13 - 19 11
8.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Одд
 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 8 2 3 3 9 - 11 9
12.
Хам-Кам
 1:0 9 2 0 7 11 - 27 6
13.
Саннефьёрд
 9 1 2 6 9 - 24 5
14.
Стабек
 8 1 1 6 8 - 22 4
15.
Хёугесунн
 9 1 1 7 4 - 15 4
16.
Олесунн
 0:1 8 0 0 8 4 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 12 (1)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Одд Томас Диого 5
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Хауген Херман получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Викинг
2.90
3.85
2.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лиллестрём 0:0 Викинг онлайн

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