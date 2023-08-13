Тур: 19. Стадион: Oerjans Vall.
1:2
Первый тайм: 32'
0'
1:0
17' ГолАль-Аммари Амир
25' Желтая карточкаАлланссон Йоэль
1:1
30' ГолХаммерсхёй-Мистрати Вито
Ход матча
17'
1:0
25'
30'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Скуласон АриПолузащитник
-
19 Линн ВикторНападающий
-
-
-
-
-
33 Leo Jonsson
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
История личных встреч
Хальмстад
ИФК Норрчепинг
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
17 матчей
41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.71
1.3
Среднее время на гол
52
69
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
2.4
1.43
Среднее время на гол
37
63
Всего голов
36
23
Голов в среднем за матч
2.12
1.35
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
42
66
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|6 (2)
|0.32
|Ахльстранд Эрик
|3
|0.16
|Naeem Mohammed
|2
|0.11
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.05
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.05
|Карлссон Каспер
|1
|0.05
|Боаки Томас
|1
|0.05
|Gabriel Wallentin
|1
|0.05
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
|Йоханссон Александр II
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траустасон Арнор
|7 (1)
|0.37
|Нюман Кристоффер
|5
|0.26
|Сигурдссон Арнор
|5
|0.26
|Линн Виктор
|4
|0.21
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|2
|0.11
|Лунд Марко
|1
|0.05
|Хазени Кристоффер
|1
|0.05
|Сема Майч
|1
|0.05
|Шабани Лаорент
|1
|0.05
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сведберг Джонатан
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|4
|0
|Gabriel Wallentin
|2
|1
|Карлссон Каспер
|3
|0
|Юханссон Андреас
|2
|0
|Баффо Джозеф
|2
|0
|Алланссон Йоэль
|2
|0
|Ахльстранд Эрик
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Офосу-Айе Фил
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Йеспер
|7
|0
|Лунд Марко
|4
|1
|Траустасон Арнор
|5
|0
|Ортмарк Якоб
|4
|0
|Нюман Кристоффер
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|Эрикссон Антон
|3
|0
|Скуласон Ари
|1
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0
|Daniel Eid
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
ИФК Норрчепинг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
5
Хальмстад
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
ИФК Норрчепинг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
5
Волевые поражения
7
12
Хальмстад
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
15
7
Волевые поражения
8
17
Голы по времени матча
Забито
6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
3
50%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
17%
3
20%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
1
17%
3
20%
76-90
Пропущено
12
12
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
8%
3
25%
1-15
4
33%
1
8%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
25%
5
42%
76-90
Забито
9
15
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
4
27%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
3
33%
5
33%
76-90
Пропущено
18
8
4 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
6%
1
13%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
4
22%
3
38%
46-60
4
22%
1
13%
61-75
6
33%
2
25%
76-90
Забито
15
30
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
8 Не забивали 3
0
0%
2
7%
1-15
4
27%
4
13%
16-30
2
13%
7
23%
31-45
3
20%
5
17%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
4
27%
8
27%
76-90
Пропущено
30
20
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
7%
4
20%
1-15
7
23%
1
5%
16-30
3
10%
1
5%
31-45
5
17%
5
25%
46-60
4
13%
2
10%
61-75
9
30%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мальмё - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3
Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2
ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2
Результаты матчей
Хальмстад
ИФК Норрчепинг
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
2
7 раз 39%
1
3 раза 17%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
81
36
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
45
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
162
711
99
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|19
|13
|4
|2
|41 - 14
|43
|2.
|18
|13
|2
|3
|41 - 15
|41
|3.
|0:0
|19
|12
|3
|4
|45 - 20
|39
|4.
|19
|10
|3
|6
|27 - 24
|33
|5.
|0:1
|19
|8
|4
|7
|28 - 23
|28
|6.
|1:0
|19
|8
|4
|7
|18 - 28
|28
|7.
|0:0
|19
|7
|5
|7
|24 - 27
|26
|8.
|19
|7
|5
|7
|21 - 27
|26
|9.
|18
|7
|4
|7
|19 - 19
|25
|10.
|19
|7
|2
|10
|22 - 30
|23
|11.
|18
|7
|1
|10
|19 - 23
|22
|12.
|19
|5
|5
|9
|24 - 28
|20
|13.
|19
|4
|7
|8
|18 - 23
|19
|14.
|18
|5
|2
|11
|18 - 41
|17
|15.
|19
|3
|7
|9
|17 - 23
|16
|16.
|0:0
|19
|2
|6
|11
|16 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|8
|1
|1
|31 - 11
|25
|2.
|10
|8
|1
|1
|28 - 8
|25
|3.
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|4.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|21 - 5
|20
|5.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|16 - 9
|20
|6.
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|7.
|1:0
|10
|4
|3
|3
|8 - 11
|15
|8.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|9.
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|10.
|10
|3
|3
|4
|13 - 8
|12
|11.
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|12.
|10
|3
|1
|6
|15 - 16
|10
|13.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|9 - 9
|9
|15.
|9
|1
|5
|3
|9 - 12
|8
|16.
|0:0
|9
|0
|3
|6
|4 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|7
|2
|1
|20 - 9
|23
|2.
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|9
|5
|1
|3
|10 - 10
|16
|4.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|5.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|6.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|7.
|10
|4
|1
|5
|12 - 14
|13
|8.
|10
|4
|1
|5
|14 - 19
|13
|9.
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|11.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|12.
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|13.
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|15.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|16.
|8
|1
|0
|7
|5 - 26
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (4)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 5
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|Варберг БоИС
|Станисич Оливер
|6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6