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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 19. Стадион: .
Хальмстад
1:2
Первый тайм: 32'
ИФК Норрчепинг
0'
1:0
17' Гол
Аль-Аммари Амир
25' Желтая карточка
Алланссон Йоэль
1:1
30' Гол
Хаммерсхёй-Мистрати Вито

Ход матча

17'
Аль-Аммари Амир
(Офосу-Айе Фил)
1:0
25'
Алланссон Йоэль
 
30'
1:1
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
(Лунд Марко)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
ИФК Норрчепинг
2.48
3.90
6.40
Все Коэффициенты
30
Юханссон
Марко
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
16
Хьертстранд
Бенджамин
7
Карлссон
Каспер
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
18
Naeem
Mohammed
10
Ахльстранд
Эрик
9
Viktor
Granath
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
24
Эрикссон
Антон
4
Лунд
Марко
3
Marcus
Baggesen
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
21
Сисей
Йеспер
9
Траустасон
Арнор
17
Шабани
Лаорент
5
Нюман
Кристоффер
8
Сигюргейрссон
Исак
Хальмстад
4-4-2
ИФК Норрчепинг
4-3-3

История личных встреч

Хальмстад
ИФК Норрчепинг

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

17 матчей

41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед

История матчей

А
1:2
А
2:1
А
2:1
К
1:0
А
2:1
А
3:2
К
7:0
А
3:1
А
0:3
А
1:2
А
0:0
А
3:2
А
1:1
А
5:4
А
2:0
А
2:0
А
1:3

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.71
1.3

Среднее время на гол

52
69

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

2.4
1.43

Среднее время на гол

37
63

Всего голов

36
23

Голов в среднем за матч

2.12
1.35

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

42
66

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 6 (2) 0.32
Ахльстранд Эрик 3 0.16
Naeem Mohammed 2 0.11
Офосу-Айе Фил 1 0.05
Аль-Аммари Амир 1 0.05
Карлссон Каспер 1 0.05
Боаки Томас 1 0.05
Gabriel Wallentin 1 0.05
Сведберг Джонатан 0 0
Ульссон Маркус 0 0
Йоханссон Александр II 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траустасон Арнор 7 (1) 0.37
Нюман Кристоффер 5 0.26
Сигурдссон Арнор 5 0.26
Линн Виктор 4 0.21
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 2 0.11
Лунд Марко 1 0.05
Хазени Кристоффер 1 0.05
Сема Майч 1 0.05
Шабани Лаорент 1 0.05
Marcus Baggesen 0 0
Daniel Eid 0 0
Эрикссон Антон 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сведберг Джонатан 5 0
Аль-Аммари Амир 4 0
Gabriel Wallentin 2 1
Карлссон Каспер 3 0
Юханссон Андреас 2 0
Баффо Джозеф 2 0
Алланссон Йоэль 2 0
Ахльстранд Эрик 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Офосу-Айе Фил 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Viktor Granath 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Йеспер 7 0
Лунд Марко 4 1
Траустасон Арнор 5 0
Ортмарк Якоб 4 0
Нюман Кристоффер 3 0
Сигурдссон Арнор 3 0
Эрикссон Антон 3 0
Скуласон Ари 1 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Daniel Eid 1 0
Робак Эмиль 1 0
Каллей Яхья 1 0
Линн Виктор 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
ИФК Норрчепинг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
5
Хальмстад
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
ИФК Норрчепинг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
5

Волевые поражения

7
12
Хальмстад
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

15
7

Волевые поражения

8
17

Голы по времени матча

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
3
50%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
17%
3
20%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
1
17%
3
20%
76-90

Пропущено

12
12
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
8%
3
25%
1-15
4
33%
1
8%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
25%
5
42%
76-90

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
4
27%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
3
33%
5
33%
76-90

Пропущено

18
8
4 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
6%
1
13%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
4
22%
3
38%
46-60
4
22%
1
13%
61-75
6
33%
2
25%
76-90

Забито

15
30
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
8 Не забивали 3
0
0%
2
7%
1-15
4
27%
4
13%
16-30
2
13%
7
23%
31-45
3
20%
5
17%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
4
27%
8
27%
76-90

Пропущено

30
20
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
7%
4
20%
1-15
7
23%
1
5%
16-30
3
10%
1
5%
31-45
5
17%
5
25%
46-60
4
13%
2
10%
61-75
9
30%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мальмё - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3
Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2
ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2

Результаты матчей

Хальмстад
ИФК Норрчепинг

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
2
7 раз 39%
1
3 раза 17%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
16
2
7
11
1.5
9
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:0 19 13 4 2 41 - 14 43
2.
Мальмё
 18 13 2 3 41 - 15 41
3.
Хеккен
 0:0 19 12 3 4 45 - 20 39
4.
Юргорден
 19 10 3 6 27 - 24 33
5.
ИФК Норрчепинг
 0:1 19 8 4 7 28 - 23 28
6.
Хальмстад
 1:0 19 8 4 7 18 - 28 28
7.
Хаммарбю
 0:0 19 7 5 7 24 - 27 26
8.
Кальмар
 19 7 5 7 21 - 27 26
9.
Мьельбю
 18 7 4 7 19 - 19 25
10.
Броммапойкарна
 19 7 2 10 22 - 30 23
11.
Вернаму
 18 7 1 10 19 - 23 22
12.
Сириус
 19 5 5 9 24 - 28 20
13.
АИК
 19 4 7 8 18 - 23 19
14.
Дегерфорс
 18 5 2 11 18 - 41 17
15.
Гётеборг
 19 3 7 9 17 - 23 16
16.
Варберг БоИС
 0:0 19 2 6 11 16 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 0:0 10 8 1 1 31 - 11 25
2.
Мальмё
 10 8 1 1 28 - 8 25
3.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
4.
Эльфсборг
 0:0 9 6 2 1 21 - 5 20
5.
Хаммарбю
 0:0 9 6 2 1 16 - 9 20
6.
Кальмар
 9 5 2 2 13 - 12 17
7.
Хальмстад
 1:0 10 4 3 3 8 - 11 15
8.
ИФК Норрчепинг
 0:1 9 4 2 3 13 - 10 14
9.
Дегерфорс
 10 4 2 4 13 - 15 14
10.
Гётеборг
 10 3 3 4 13 - 8 12
11.
Броммапойкарна
 9 3 1 5 8 - 11 10
12.
Сириус
 10 3 1 6 15 - 16 10
13.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
14.
Мьельбю
 9 2 3 4 9 - 9 9
15.
АИК
 9 1 5 3 9 - 12 8
16.
Варберг БоИС
 0:0 9 0 3 6 4 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:0 10 7 2 1 20 - 9 23
2.
Мальмё
 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Мьельбю
 9 5 1 3 10 - 10 16
4.
Хеккен
 0:0 9 4 2 3 14 - 9 14
5.
ИФК Норрчепинг
 0:1 10 4 2 4 15 - 13 14
6.
Хальмстад
 1:0 9 4 1 4 10 - 17 13
7.
Вернаму
 10 4 1 5 12 - 14 13
8.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
9.
АИК
 10 3 2 5 9 - 11 11
10.
Сириус
 9 2 4 3 9 - 12 10
11.
Варберг БоИС
 0:0 10 2 3 5 12 - 14 9
12.
Кальмар
 10 2 3 5 8 - 15 9
13.
Юргорден
 9 2 2 5 10 - 16 8
14.
Хаммарбю
 0:0 10 1 3 6 8 - 18 6
15.
Гётеборг
 9 0 4 5 4 - 15 4
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (4)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Варберг БоИС Транберг Робин 1 5
Юргорден Шуллер Расмус 6
Варберг БоИС Станисич Оливер 6
АИК Хуссейн Билаль 6
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
ИФК Норрчепинг
2.48
3.90
6.40
Все Коэффициенты
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