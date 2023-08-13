Тур: 19. Стадион: Теле2 Арена.
Ход матча
11'
24'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
21
Странд
Симон
19
Jusef
Erabi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
-
19 Jusef ErabiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Deniz Gul
-
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
-
5 МаудуЗащитник
-
21 Боман АндреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Camil Jebara
-
16 Timothy Ouma
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
Хаммарбю
Эльфсборг
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
85.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 7 побед
24 матча
16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.73
0.77
Среднее время на гол
52
117
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.85
1.45
Среднее время на гол
48
61
Всего голов
43
26
Голов в среднем за матч
1.79
1.08
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
50
83
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуканович Виктор
|5
|0.26
|Бесара Нахир
|4 (2)
|0.21
|Jusef Erabi
|3
|0.16
|Теки Тесфальдет
|2
|0.11
|Налич Ади
|2
|0.11
|Садику Лорет
|1
|0.05
|Маркус Карлссон
|1
|0.05
|Хаммар Фредрик
|1
|0.05
|Нильссон Джоэл
|1
|0.05
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.05
|Маджед Монтадер
|1
|0.05
|Nathaniel Adjei
|1
|0.05
|Странд Симон
|0
|0
|Саиди Абдельрахман
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
|Куртулус Эдвин
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оккельс Йеппе
|8 (1)
|0.42
|Ондрейка Якоб
|7
|0.37
|Гудьонсен Свейнн
|6
|0.32
|Бернхардссон Александер
|5
|0.26
|Ларссон Йохан
|3
|0.16
|Фрик Пер
|2
|0.11
|Лагербильке Густав
|2
|0.11
|Michael Baidoo
|1
|0.05
|Хульт Никлас
|1
|0.05
|Лав Джек Купер
|1
|0.05
|Рёмер Андре
|1
|0.05
|Седерберг Ноа
|1
|0.05
|Касем Ахмед
|0
|0
|Emmanuel Boateng2
|0
|0
|Besfort Zeneli
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странд Симон
|4
|1
|Куртулус Эдвин
|4
|1
|Nathaniel Adjei
|3
|1
|Хаммар Фредрик
|4
|0
|Бесара Нахир
|2
|0
|Пинас Шакилль
|2
|0
|Джуканович Виктор
|2
|0
|Jusef Erabi
|2
|0
|Маркус Карлссон
|1
|0
|Фенгер Мадс
|1
|0
|Садику Лорет
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Marti Cifuentes
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michael Baidoo
|5
|0
|Рёмер Андре
|4
|0
|Лагербильке Густав
|4
|0
|Хульт Никлас
|3
|0
|Хольмен Себастьян
|3
|0
|Фрик Пер
|2
|0
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0
|Хенрикссон Густав
|2
|0
|Emmanuel Boateng2
|2
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Ларссон Йохан
|1
|0
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Хольмен Кевин
|1
|0
|Besfort Zeneli
|1
|0
|Timothy Noor Ouma
|1
|0
|Jalal Abdulai
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Эльфсборг
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
0
1
Хаммарбю
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Эльфсборг
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
14
2
Волевые поражения
5
21
Хаммарбю
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Эльфсборг
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
11% (2)
50% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
21
10
Волевые поражения
5
22
Голы по времени матча
Забито
16
17
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
2
13%
3
18%
1-15
1
6%
5
29%
29%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
5
31%
3
18%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
4
25%
2
12%
76-90
Пропущено
9
11
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
3
27%
76-90
Забито
8
21
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
38%
2
10%
31-45
2
25%
9
43%
46-60
3
38%
5
24%
61-75
0
0%
2
10%
76-90
Пропущено
18
5
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
2
40%
16-30
5
28%
1
20%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
1
6%
2
40%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Забито
24
38
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 13
7 Не забивали 2
2
8%
5
13%
1-15
1
4%
6
16%
16-30
6
25%
3
8%
31-45
7
29%
29%
12
32%
46-60
4
17%
8
21%
61-75
4
17%
4
11%
76-90
Пропущено
27
16
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 10
3
11%
0
0%
1-15
2
7%
4
25%
16-30
6
22%
4
25%
31-45
5
19%
3
19%
46-60
3
11%
2
13%
61-75
8
30%
30%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хаммарбю - Твенте 1:1 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0
Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1
Эльфсборг
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Эльфсборг - Сириус 1:0 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Гётеборг 1:1
Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0
Результаты матчей
Хаммарбю
Эльфсборг
Точный счет
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:2
3 раза 33%
0:4
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
2:0
4 раза 22%
3:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
81
62
54
35
36
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
81
37
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
162
99
117
315
612
117
513
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|19
|13
|4
|2
|41 - 14
|43
|2.
|18
|13
|2
|3
|41 - 15
|41
|3.
|0:0
|19
|12
|3
|4
|45 - 20
|39
|4.
|19
|10
|3
|6
|27 - 24
|33
|5.
|0:1
|19
|8
|4
|7
|28 - 23
|28
|6.
|1:0
|19
|8
|4
|7
|18 - 28
|28
|7.
|0:0
|19
|7
|5
|7
|24 - 27
|26
|8.
|19
|7
|5
|7
|21 - 27
|26
|9.
|18
|7
|4
|7
|19 - 19
|25
|10.
|19
|7
|2
|10
|22 - 30
|23
|11.
|18
|7
|1
|10
|19 - 23
|22
|12.
|19
|5
|5
|9
|24 - 28
|20
|13.
|19
|4
|7
|8
|18 - 23
|19
|14.
|18
|5
|2
|11
|18 - 41
|17
|15.
|19
|3
|7
|9
|17 - 23
|16
|16.
|0:0
|19
|2
|6
|11
|16 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|8
|1
|1
|31 - 11
|25
|2.
|10
|8
|1
|1
|28 - 8
|25
|3.
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|4.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|21 - 5
|20
|5.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|16 - 9
|20
|6.
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|7.
|1:0
|10
|4
|3
|3
|8 - 11
|15
|8.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|9.
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|10.
|10
|3
|3
|4
|13 - 8
|12
|11.
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|12.
|10
|3
|1
|6
|15 - 16
|10
|13.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|9 - 9
|9
|15.
|9
|1
|5
|3
|9 - 12
|8
|16.
|0:0
|9
|0
|3
|6
|4 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|7
|2
|1
|20 - 9
|23
|2.
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|9
|5
|1
|3
|10 - 10
|16
|4.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|5.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|6.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|7.
|10
|4
|1
|5
|12 - 14
|13
|8.
|10
|4
|1
|5
|14 - 19
|13
|9.
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|11.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|12.
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|13.
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|15.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|16.
|8
|1
|0
|7
|5 - 26
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (4)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 5
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|Варберг БоИС
|Станисич Оливер
|6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6