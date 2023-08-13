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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 19. Стадион: .
Хаммарбю
0:0
Первый тайм: 32'
Эльфсборг
0'
11' Желтая карточка
Nathaniel Adjei
24' Желтая карточка
Садику Лорет

Ход матча

11'
Nathaniel Adjei
 
24'
Садику Лорет
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
Эльфсборг
3.20
3.45
2.55
Все Коэффициенты
1
Довин
Оливер
32
Nathaniel
Adjei
13
Фенгер
Мадс
30
Пинас
Шакилль
36
Маркус
Карлссон
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
33
Хаммар
Фредрик
21
Странд
Симон
19
Jusef
Erabi
9
Налич
Ади
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
2
Лагербильке
Густав
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
26
Emmanuel
Boateng2
10
Michael
Baidoo
19
Оккельс
Йеппе
17
Фрик
Пер
12
Бернхардссон
Александер
Хаммарбю
3-5-2
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Хаммарбю
Эльфсборг

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
85.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 7 побед

24 матча

16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

А
2:0
А
2:1
А
3:0
А
2:2
А
0:2
А
2:2
А
2:2
А
5:2
А
1:1
А
0:1
А
0:0
К
2:1
А
2:1
А
3:0
А
2:4
А
4:1
А
0:0
А
1:1
К
3:0
ШК
3:1
А
2:3
А
1:1
А
1:0
А
0:0

Голы

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.73
0.77

Среднее время на гол

52
117

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.85
1.45

Среднее время на гол

48
61

Всего голов

43
26

Голов в среднем за матч

1.79
1.08

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

50
83

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуканович Виктор 5 0.26
Бесара Нахир 4 (2) 0.21
Jusef Erabi 3 0.16
Теки Тесфальдет 2 0.11
Налич Ади 2 0.11
Садику Лорет 1 0.05
Маркус Карлссон 1 0.05
Хаммар Фредрик 1 0.05
Нильссон Джоэл 1 0.05
Миккельсен Эугуст 1 0.05
Маджед Монтадер 1 0.05
Nathaniel Adjei 1 0.05
Странд Симон 0 0
Саиди Абдельрахман 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Куртулус Эдвин 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оккельс Йеппе 8 (1) 0.42
Ондрейка Якоб 7 0.37
Гудьонсен Свейнн 6 0.32
Бернхардссон Александер 5 0.26
Ларссон Йохан 3 0.16
Фрик Пер 2 0.11
Лагербильке Густав 2 0.11
Michael Baidoo 1 0.05
Хульт Никлас 1 0.05
Лав Джек Купер 1 0.05
Рёмер Андре 1 0.05
Седерберг Ноа 1 0.05
Касем Ахмед 0 0
Emmanuel Boateng2 0 0
Besfort Zeneli 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 4 1
Куртулус Эдвин 4 1
Nathaniel Adjei 3 1
Хаммар Фредрик 4 0
Бесара Нахир 2 0
Пинас Шакилль 2 0
Джуканович Виктор 2 0
Jusef Erabi 2 0
Маркус Карлссон 1 0
Фенгер Мадс 1 0
Садику Лорет 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Marti Cifuentes 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 5 0
Рёмер Андре 4 0
Лагербильке Густав 4 0
Хульт Никлас 3 0
Хольмен Себастьян 3 0
Фрик Пер 2 0
Гудьонсен Свейнн 2 0
Хенрикссон Густав 2 0
Emmanuel Boateng2 2 0
Ондрейка Якоб 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Касем Ахмед 2 0
Ларссон Йохан 1 0
Оккельс Йеппе 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Besfort Zeneli 1 0
Timothy Noor Ouma 1 0
Jalal Abdulai 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Эльфсборг
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

0
1
Хаммарбю
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Эльфсборг
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

5
21
Хаммарбю
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Эльфсборг
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
11% (2)
50% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

21
10

Волевые поражения

5
22

Голы по времени матча

Забито

16
17
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
2
13%
3
18%
1-15
1
6%
5
29%
29%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
5
31%
3
18%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
4
25%
2
12%
76-90

Пропущено

9
11
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
3
27%
76-90

Забито

8
21
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
38%
2
10%
31-45
2
25%
9
43%
46-60
3
38%
5
24%
61-75
0
0%
2
10%
76-90

Пропущено

18
5
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
2
40%
16-30
5
28%
1
20%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
1
6%
2
40%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Забито

24
38
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 13
7 Не забивали 2
2
8%
5
13%
1-15
1
4%
6
16%
16-30
6
25%
3
8%
31-45
7
29%
29%
12
32%
46-60
4
17%
8
21%
61-75
4
17%
4
11%
76-90

Пропущено

27
16
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 10
3
11%
0
0%
1-15
2
7%
4
25%
16-30
6
22%
4
25%
31-45
5
19%
3
19%
46-60
3
11%
2
13%
61-75
8
30%
30%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хаммарбю - Твенте 1:1 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0
Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1
Эльфсборг
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Эльфсборг - Сириус 1:0 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Гётеборг 1:1
Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0

Результаты матчей

Хаммарбю
Эльфсборг

Точный счет

2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:2
3 раза 33%
0:4
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

2:0
4 раза 22%
3:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
1
6
2
1.5
5
4
3
5
2.5
3
6
1
7
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
1
3
7
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
16
2
9
9
1.5
11
7
3
15
2.5
6
12
1
17
3.5
5
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:0 19 13 4 2 41 - 14 43
2.
Мальмё
 18 13 2 3 41 - 15 41
3.
Хеккен
 0:0 19 12 3 4 45 - 20 39
4.
Юргорден
 19 10 3 6 27 - 24 33
5.
ИФК Норрчепинг
 0:1 19 8 4 7 28 - 23 28
6.
Хальмстад
 1:0 19 8 4 7 18 - 28 28
7.
Хаммарбю
 0:0 19 7 5 7 24 - 27 26
8.
Кальмар
 19 7 5 7 21 - 27 26
9.
Мьельбю
 18 7 4 7 19 - 19 25
10.
Броммапойкарна
 19 7 2 10 22 - 30 23
11.
Вернаму
 18 7 1 10 19 - 23 22
12.
Сириус
 19 5 5 9 24 - 28 20
13.
АИК
 19 4 7 8 18 - 23 19
14.
Дегерфорс
 18 5 2 11 18 - 41 17
15.
Гётеборг
 19 3 7 9 17 - 23 16
16.
Варберг БоИС
 0:0 19 2 6 11 16 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 0:0 10 8 1 1 31 - 11 25
2.
Мальмё
 10 8 1 1 28 - 8 25
3.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
4.
Эльфсборг
 0:0 9 6 2 1 21 - 5 20
5.
Хаммарбю
 0:0 9 6 2 1 16 - 9 20
6.
Кальмар
 9 5 2 2 13 - 12 17
7.
Хальмстад
 1:0 10 4 3 3 8 - 11 15
8.
ИФК Норрчепинг
 0:1 9 4 2 3 13 - 10 14
9.
Дегерфорс
 10 4 2 4 13 - 15 14
10.
Гётеборг
 10 3 3 4 13 - 8 12
11.
Броммапойкарна
 9 3 1 5 8 - 11 10
12.
Сириус
 10 3 1 6 15 - 16 10
13.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
14.
Мьельбю
 9 2 3 4 9 - 9 9
15.
АИК
 9 1 5 3 9 - 12 8
16.
Варберг БоИС
 0:0 9 0 3 6 4 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:0 10 7 2 1 20 - 9 23
2.
Мальмё
 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Мьельбю
 9 5 1 3 10 - 10 16
4.
Хеккен
 0:0 9 4 2 3 14 - 9 14
5.
ИФК Норрчепинг
 0:1 10 4 2 4 15 - 13 14
6.
Хальмстад
 1:0 9 4 1 4 10 - 17 13
7.
Вернаму
 10 4 1 5 12 - 14 13
8.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
9.
АИК
 10 3 2 5 9 - 11 11
10.
Сириус
 9 2 4 3 9 - 12 10
11.
Варберг БоИС
 0:0 10 2 3 5 12 - 14 9
12.
Кальмар
 10 2 3 5 8 - 15 9
13.
Юргорден
 9 2 2 5 10 - 16 8
14.
Хаммарбю
 0:0 10 1 3 6 8 - 18 6
15.
Гётеборг
 9 0 4 5 4 - 15 4
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (4)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Варберг БоИС Транберг Робин 1 5
Юргорден Шуллер Расмус 6
Варберг БоИС Станисич Оливер 6
АИК Хуссейн Билаль 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Садику Лорет получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Nathaniel Adjei получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
Эльфсборг
3.20
3.45
2.55
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