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Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 19. Стадион: .
Хаммарбю
1:0
Конец матча
Эльфсборг
0'
11' Желтая карточка
Nathaniel Adjei
24' Желтая карточка
Садику Лорет
1:0
36' Гол
Налич Ади
45' Желтая карточка
Emmanuel Boateng2
66' Желтая карточка
Странд Симон
90' Желтая карточка
Пинас Шакилль
90'+6

Ход матча

11'
Nathaniel Adjei
 
24'
Садику Лорет
 
36'
Налич Ади
(Бесара Нахир)
1:0
45'
 
Emmanuel Boateng2
46'
 
Гудьонсен Свейнн
Фрик Пер
66'
Странд Симон
 
69'
 
Томасен Йенс
Бернхардссон Александер
78'
Край Антон
Странд Симон
 
78'
Джуканович Виктор
Jusef Erabi
 
78'
 
Besfort Zeneli
Оккельс Йеппе
78'
 
Седерберг Ноа
Emmanuel Boateng2
78'
Миккельсен Эугуст
Бесара Нахир
 
79'
 
Camil Jebara
Касем Ахмед
87'
Marcus Rafferty
Налич Ади
 
90'
Нильссон Джоэл
Маркус Карлссон
 
90'
Пинас Шакилль
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
1
Довин
Оливер
32
Nathaniel
Adjei
13
Фенгер
Мадс
30
Пинас
Шакилль
36
Маркус
Карлссон
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
33
Хаммар
Фредрик
21
Странд
Симон
19
Jusef
Erabi
9
Налич
Ади
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
2
Лагербильке
Густав
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
26
Emmanuel
Boateng2
10
Michael
Baidoo
19
Оккельс
Йеппе
17
Фрик
Пер
12
Бернхардссон
Александер
Хаммарбю
3-5-2
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Хаммарбю
Эльфсборг

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
85.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 7 побед

24 матча

16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

А
2:0
А
2:1
А
3:0
А
2:2
А
0:2
А
2:2
А
2:2
А
5:2
А
1:1
А
0:1
А
0:0
К
2:1
А
2:1
А
3:0
А
2:4
А
4:1
А
0:0
А
1:1
К
3:0
ШК
3:1
А
2:3
А
1:1
А
1:0
А
0:0

Голы

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.73
0.77

Среднее время на гол

52
117

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.85
1.45

Среднее время на гол

48
61

Всего голов

43
26

Голов в среднем за матч

1.79
1.08

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

50
83

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуканович Виктор 5 0.26
Бесара Нахир 4 (2) 0.21
Налич Ади 3 0.16
Jusef Erabi 3 0.16
Теки Тесфальдет 2 0.11
Садику Лорет 1 0.05
Маркус Карлссон 1 0.05
Хаммар Фредрик 1 0.05
Нильссон Джоэл 1 0.05
Миккельсен Эугуст 1 0.05
Маджед Монтадер 1 0.05
Nathaniel Adjei 1 0.05
Странд Симон 0 0
Саиди Абдельрахман 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Куртулус Эдвин 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оккельс Йеппе 8 (1) 0.42
Ондрейка Якоб 7 0.37
Гудьонсен Свейнн 6 0.32
Бернхардссон Александер 5 0.26
Ларссон Йохан 3 0.16
Фрик Пер 2 0.11
Лагербильке Густав 2 0.11
Michael Baidoo 1 0.05
Хульт Никлас 1 0.05
Лав Джек Купер 1 0.05
Рёмер Андре 1 0.05
Седерберг Ноа 1 0.05
Касем Ахмед 0 0
Emmanuel Boateng2 0 0
Besfort Zeneli 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 5 1
Куртулус Эдвин 4 1
Nathaniel Adjei 3 1
Хаммар Фредрик 4 0
Пинас Шакилль 3 0
Бесара Нахир 2 0
Садику Лорет 2 0
Джуканович Виктор 2 0
Jusef Erabi 2 0
Маркус Карлссон 1 0
Фенгер Мадс 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Marti Cifuentes 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 5 0
Рёмер Андре 4 0
Лагербильке Густав 4 0
Хульт Никлас 3 0
Хольмен Себастьян 3 0
Emmanuel Boateng2 3 0
Фрик Пер 2 0
Гудьонсен Свейнн 2 0
Хенрикссон Густав 2 0
Ондрейка Якоб 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Касем Ахмед 2 0
Ларссон Йохан 1 0
Оккельс Йеппе 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Besfort Zeneli 1 0
Timothy Noor Ouma 1 0
Jalal Abdulai 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Эльфсборг
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

0
1
Хаммарбю
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Эльфсборг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

5
21
Хаммарбю
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Эльфсборг
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
16% (3)
47% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

21
10

Волевые поражения

5
22

Голы по времени матча

Забито

17
17
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
2
12%
3
18%
1-15
1
6%
5
29%
29%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
5
29%
29%
3
18%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
4
24%
2
12%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
3
25%
76-90

Забито

8
21
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
38%
2
10%
31-45
2
25%
9
43%
46-60
3
38%
5
24%
61-75
0
0%
2
10%
76-90

Пропущено

18
5
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
2
40%
16-30
5
28%
1
20%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
1
6%
2
40%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Забито

25
38
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 13
7 Не забивали 3
2
8%
5
13%
1-15
1
4%
6
16%
16-30
7
28%
3
8%
31-45
7
28%
12
32%
46-60
4
16%
8
21%
61-75
4
16%
4
11%
76-90

Пропущено

27
17
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 11
3
11%
0
0%
1-15
2
7%
4
24%
16-30
6
22%
5
29%
29%
31-45
5
19%
3
18%
46-60
3
11%
2
12%
61-75
8
30%
30%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хаммарбю - Твенте 1:1 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0
Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1
Эльфсборг
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Эльфсборг - Сириус 1:0 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Гётеборг 1:1
Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0

Результаты матчей

Хаммарбю
Эльфсборг

Точный счет

2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:4
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%

Точный счет

2:0
4 раза 21%
3:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
2
6 раз 32%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
4
3 раза 16%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
6
3
1.5
5
4
3
6
2.5
3
6
1
8
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
16
3
9
10
1.5
11
8
3
16
2.5
6
13
1
18
3.5
5
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 19 13 3 3 41 - 15 42
2.
Мальмё
 18 13 2 3 41 - 15 41
3.
Хеккен
 19 13 2 4 47 - 20 41
4.
Юргорден
 19 10 3 6 27 - 24 33
5.
ИФК Норрчепинг
 19 9 4 6 31 - 23 31
6.
Хаммарбю
 19 8 4 7 25 - 27 28
7.
Кальмар
 19 7 5 7 21 - 27 26
8.
Мьельбю
 18 7 4 7 19 - 19 25
9.
Хальмстад
 19 7 4 8 18 - 31 25
10.
Броммапойкарна
 19 7 2 10 22 - 30 23
11.
Вернаму
 18 7 1 10 19 - 23 22
12.
Сириус
 19 5 5 9 24 - 28 20
13.
АИК
 19 4 7 8 18 - 23 19
14.
Дегерфорс
 18 5 2 11 18 - 41 17
15.
Гётеборг
 19 3 7 9 17 - 23 16
16.
Варберг БоИС
 19 2 5 12 16 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 10 9 0 1 33 - 11 27
2.
Мальмё
 10 8 1 1 28 - 8 25
3.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
4.
Хаммарбю
 9 7 1 1 17 - 9 22
5.
Эльфсборг
 9 6 2 1 21 - 5 20
6.
Кальмар
 9 5 2 2 13 - 12 17
7.
ИФК Норрчепинг
 9 4 2 3 13 - 10 14
8.
Дегерфорс
 10 4 2 4 13 - 15 14
9.
Гётеборг
 10 3 3 4 13 - 8 12
10.
Хальмстад
 10 3 3 4 8 - 14 12
11.
Броммапойкарна
 9 3 1 5 8 - 11 10
12.
Сириус
 10 3 1 6 15 - 16 10
13.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
14.
Мьельбю
 9 2 3 4 9 - 9 9
15.
АИК
 9 1 5 3 9 - 12 8
16.
Варберг БоИС
 9 0 3 6 4 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 18 - 13 17
3.
Мальмё
 8 5 1 2 13 - 7 16
4.
Мьельбю
 9 5 1 3 10 - 10 16
5.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
6.
Хальмстад
 9 4 1 4 10 - 17 13
7.
Вернаму
 10 4 1 5 12 - 14 13
8.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
9.
АИК
 10 3 2 5 9 - 11 11
10.
Сириус
 9 2 4 3 9 - 12 10
11.
Кальмар
 10 2 3 5 8 - 15 9
12.
Юргорден
 9 2 2 5 10 - 16 8
13.
Варберг БоИС
 10 2 2 6 12 - 16 8
14.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
15.
Гётеборг
 9 0 4 5 4 - 15 4
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (4)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Хаммарбю Странд Симон 1 5
Юргорден Шуллер Расмус 6
Варберг БоИС Станисич Оливер 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Emmanuel Boateng получил желтую карточку от судьи
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