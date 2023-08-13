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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Челси
0:1
Первый тайм: 33'
Ливерпуль
0'
4' Желтая карточка
Чуквуэмека Карни
0:1
18' Гол
Диас Луис
29' Undefined phrase: football_event_
Салах Мохамед
32' Желтая карточка
Фернандес Энцо
32' Желтая карточка
Жота Диогу

Ход матча

4'
Чуквуэмека Карни
 
18'
0:1
Диас Луис
(Салах Мохамед)
29'
 
Салах Мохамед
32'
Фернандес Энцо
 
32'
 
Жота Диогу

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 164
Челси 24.4% (40)
X 32.3% (53)
Ливерпуль 43.3% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Ливерпуль
7.40
4.80
2.47
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Санчес
Роберт
2
Дисаси
Аксель
6
Силва
Тьяго
26
Колвилл
Леви
24
Джеймс
Рис
II
8
Фернандес
Энцо
23
Галлахер
Конор
17
Чуквуэмека
Карни
21
Чилуэлл
Бен
7
Стерлинг
Рахим
15
Джексон
Николас
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
8
Собослаи
Доминик
10
Макаллистер
Алексис
18
Гакпо
Коди
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
7
Диас
Луис
Челси
3-5-2
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Челси
Ливерпуль

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.2%
63.6%
15 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
54.5%
14 побед 12 ничьих 0 побед

24 матча

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 14 побед

46 матчей

32.6%
32.6%
34.8%
15 побед 15 ничьих 16 побед

Первый тайм

32.6%
50%
17.4%
15 побед 23 ничьи 8 побед

Второй тайм

30.4%
39.1%
30.5%
14 побед 18 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
К
0:0
КЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
5:3
К
2:0
ПЛ
1:2
СУ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
КЧСА/Е
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
КЛ
1:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
К
2:1
КC
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ЛЧ
4:4
ЛЧ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ЛЧ
3:2
ЛЧ
1:1
ПЛ
0:0
КC
2:0

Голы

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.12
1.3

Среднее время на гол

80
69

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

1.4
1.08

Среднее время на гол

64
83

Всего голов

57
54

Голов в среднем за матч

1.24
1.17

Тотал матчей

2.5
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
35
Больше 76%
Меньше 24%
11
16
Больше 35%
Меньше 65%
30
9
Больше 20%
Меньше 80%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
44

Среднее время на гол

72
76

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Луис 1 1
Салах Мохамед 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуквуэмека Карни 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3
Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3
Ливерпуль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Ливерпуль - Бавария 3:4 Ливерпуль - Лестер 4:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4
Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брайтон
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Ливерпуль
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фулхэм
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Кристал Пэлас
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Брентфорд
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Тоттенхэм
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Вест Хэм
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Борнмут
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Челси
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Шеффилд Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Эвертон
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ноттингем Форест
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Лутон Таун
 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Бёрнли
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Астон Вилла
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Брайтон
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Брентфорд
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Борнмут
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ливерпуль
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Шеффилд Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Челси
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Эвертон
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бёрнли
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ливерпуль
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Фулхэм
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Кристал Пэлас
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Тоттенхэм
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Вест Хэм
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Челси
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шеффилд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ноттингем Форест
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Лутон Таун
 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Астон Вилла
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ньюкасл Исак Александр 2
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 2
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 (1)
Ньюкасл Барнс Харви 1 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 1
Весь список

Топ нарушителей
Бёрнли Зарури Анасс 1
Фулхэм Виллиан Боргес 1
Вест Хэм Антонио Майкл 1
Астон Вилла Мартинес Эмилиано 1
Астон Вилла Динь Люка 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    Очень опасные контратаки у "Челси". Если лондонцы не найдут способ этому противостоять, то очень сложно в этот вечер будет заработать даже 1 очко.
  • Желтая карточка
    33'
    Фернандес и Жота после очного стыка на поле затеяли конфликт. Арбитр достаточно быстро сумел охладить пыл разгорячившихся парней с помощью жёлтой карточки.
  • 32'
    Наконец-то появился повод у болельщиков "Челси" на трибунах порадоваться. Пока что их команда не радует яркой игрой, да и результат на табло всё равно остаётся негативным к этой минуте.
  • Видеоповтор
    31'
    ОТМЕНА ГОЛА! СЧЁТ - 0:1! Видеоассистенты судейской бригады выявили, что в момент паса Салах был в положении "вне игры", так что такой гол нельзя засчитывать.
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Мохамед Салах!!!
    Из глубины поля прошёл чёткий пас на правый край штрафной площади на Салаха. На египтянина выскочил навстречу Санчес, но тот точно пробил в ближний угол.
  • 29'
    Александер-Арнольд неожиданно оказался на левом фланге обороны своей команды, где весьма надёжно отработал в отборе, выбив мяч за боковую линию.
  • 28'
    В контратаке "Ливерпуля" Салах нашёл возможность для удара с линии штрафной площади, но мяч сумел блокировать Силва, после чего защитники "Челси" вернули контроль над кожаной сферой.
  • 27'
    Заброс на правый фланг атаки "Челси" следовал на Джеймса, но он под прессингом оппонента не сумел укротить сложный мяч, выпустив игровой снаряд за боковую линию.
  • 26'
    Джексон сейчас финтом сумел обыграть двух соперников и ворваться на левый край штрафной площади, откуда наносил удар с левой ноги, но мяч пошёл метра на четыре мимо дальнего нижнего угла ворот.
  • 25'
    Без какой-то изюминки пока что "Челси" пытается строить свои атаки. А простыми прямолинейными наступлениями пройти мерсисайдскую оборону будет непросто.
  • 24'
    Чилуэлл со стандарта выполнил подачу в чужую штрафную площадку, но там Конате умело по высокой дуге отправил мяч во вратарскую площадь, где уже сработал Алиссон.
  • Фол, нарушение
    23'
    Собослаи в глубине поля не удачно попытался обокрасть Джексона, в итоге нарушив правила. Грубости не было, так что обошлось без жёлтой карточки.
  • Судья
    22'
    Заброс на левый край штрафной площади гостей следовал на Чилуэлла, который упал в борьбе с Конате, но Энтони Тэйлор уверенным жестом показал, что пенальти здесь не будет.
  • 21'
    "Синие" пасуются сейчас на своей половине поля, в то время как "красные" не пытаются работать в агрессивном высоком прессинге. Достаточно по такому счёту скаузерам просто ожидать своих шансов для контратак.
  • 20'
    Очень рад Юрген Клопп такому старту сезона, но в этом матче играть ещё более полутора таймов, так что ни в чём пока ещё нельзя быть уверенным.
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    • Описание гола
      19'
      ГОО-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Луис Диас!!!
      Салах протащил мяч по правому флангу, после чего выполнил великолепный диагональный прострел в штрафную площадку на Диаса, который опередил Дисаси и в падении переправил мяч ногой в ворота.
    • 18'
      Алиссон попытался выполнить пас метров на 70 на забегание Салаху, но в прыжке головой до мяча сумел дотянуться Колвилл.
    • Опасный момент
      17'
      Правым флангом провели атаку "синие" с прострельной передачей вдоль ворот, но Алиссон успел на перехвате опередить Джексона, после чего ван Дейк разрядил обстановку сильным выносом мяча подальше.
    • 16'
      Александер-Арнольд попытался запрессинговать на своём правом фланге Чилуэлла, но Бен успел уже в падении выполнить точный пас назад и в центр на Силву.
    • 15'
      Постепенно футболисты начали разгоняться на поле. Темп игры повышается. Если такая тенденция продолжится, то игра может стать очень яркой и интересной.
    • Штанга
      14'
      ОПАСНО! После передачи с левого края Салах не очень уверенно обработал мяч, но после этого из полукружия нанёс опаснейший удар правой ногой в правую "девятку", но игровой снаряд угодил в крестовину.
    • Опасный момент
      13'
      Передача на правый край штрафной площади прошёл на Фернандеса, который попытался пробить по воротам в касание, но ван Дейк в подкате успел поставить блокшот.
    • Угловой
      12'
      Первый угловой на правом фланге заработали лондонцы. Разыграли стандарт накоротке хозяева поля, после чего следовала диагональная подача в штрафную площадку, но там всё было под контролем обороняющихся.
    • 11'
      Выравнивается игра на поле. На первых минутах территориальное преимущество было на стороне "Ливерпуля", но сейчас уже "Челси" может беспрепятственно катать мяч в средней зоне.
    • 10'
      В первой атаке "Челси" длинный заброс на левый фланг атаки следовал на Чилуэлла, но того от мяча умело оттеснил Конате, после чего отдал точный пас на партнёра по команде.
    • 9'
      Оба тренера находятся у кромки поля, но пока что ведут себя достаточно спокойно, молча наблюдая за игрой, не пытаясь что-то подсказывать своим подопечным.
    • 8'
      Собослаи с правого фланга вошёл на скорости в штрафную площадку, где выполнил короткую скидку под удар Жоте, но португалец в касание пробил крайне неудачно - мяч улетел высоко на трибуны.
    • 7'
      Букмекеры в этом матче небольшим фаворитом матча видят "Ливерпуль" оценивая вероятность победы красные чуть больше чем в 40%.
    • 6'
      Комбинационная игра на первых парах у обеих команд не получается. Чувствуется, что в первом официальном матче сезона игроки ощущают излишнее волнение.
    • Желтая карточка
      5'
      В середине поля опасно Чуквуэмека играл высоко поднятой ногой против Конате. Энтони Тэйлор не стал прощать молодого парня, выписав для него жёлтую карточку.
    • 4'
      "Синие" не пытаются активничать на первых минутах матча, держась всем составом на своей половине поля, просто присматриваясь к действиям игроков "Ливерпуля".
    • 3'
      С правого фланга диагональная подача последовала в район 11-метровой отметки, откуда Жота в борьбе пробил головой, но очень неточно получилось. Санчес введёт мяч в игру теперь ударом от ворот.
    • 2'
      Мерсисайдцы отобрали мяч на чужой половине поля, но сами тут же засуетились, не сумев довести свою контратаку до логического завершения.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси 0:1 Ливерпуль

    Исход игры
    Челси
    24.2% (40)
    Ничья
    32.7% (54)
    Ливерпуль
    43% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.22% (75)
    Меньше
    34.78% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    92.17% (106)
    Нет
    7.83% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    22.4% (37)
    1:1 Ничья
    19.4% (32)
    2:1 Челси
    8.5% (14)
    2:2 Ничья
    7.3% (12)
    1:3 Ливерпуль
    1.8% (3)
    2:3 Ливерпуль
    1.8% (3)
    2:0 Челси
    1.2% (2)
    1:0 Челси
    1.2% (2)
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    Ливерпуль
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