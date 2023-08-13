Тур: 1. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Тейлор Энтони
0'
4' Желтая карточкаЧуквуэмека Карни
0:1
18' ГолДиас Луис
29' Undefined phrase: football_event_Салах Мохамед
32' Желтая карточкаФернандес Энцо
32' Желтая карточкаЖота Диогу
Ход матча
18'
0:1
29'
32'
32'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Колвилл
Леви
21
Чилуэлл
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Колвилл ЛевиЗащитник
-
24 Джеймс РисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Чилуэлл БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
-
29 Матсен ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мадуэке НониПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Доак БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Челси
Ливерпуль
22 матча
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.2%
63.6%
15 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
54.5%
14 побед 12 ничьих 0 побед
24 матча
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 14 побед
46 матчей
32.6%
32.6%
34.8%
15 побед 15 ничьих 16 побед
Первый тайм
32.6%
50%
17.4%
15 побед 23 ничьи 8 побед
Второй тайм
30.4%
39.1%
30.5%
14 побед 18 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
1.12
1.3
Среднее время на гол
80
69
Всего голов
28
28
Голов в среднем за матч
1.4
1.08
Среднее время на гол
64
83
Всего голов
57
54
Голов в среднем за матч
1.24
1.17
Тотал матчей
2.5
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
35
Больше 76%
Меньше 24%
11
16
Больше 35%
Меньше 65%
30
9
Больше 20%
Меньше 80%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
Среднее время на гол
72
76
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Луис
|1
|1
|Салах Мохамед
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чуквуэмека Карни
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3
Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3
Ливерпуль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Ливерпуль - Бавария 3:4 Ливерпуль - Лестер 4:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4
Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ньюкасл
|Исак Александр
|2
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|2
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 (1)
|Ньюкасл
|Барнс Харви
|1 (1)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|1
|Бёрнли
|Зарури Анасс
|1
|Фулхэм
|Виллиан Боргес
|1
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|1
|Астон Вилла
|Мартинес Эмилиано
|1
|Астон Вилла
|Динь Люка
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Челси 0:1 Ливерпуль
Исход игры
Челси
24.2% (40)
Ничья
32.7% (54)
Ливерпуль
43% (71)
Тотал 2.5
Больше
65.22% (75)
Меньше
34.78% (40)
Обе команды забьют
Да
92.17% (106)
Нет
7.83% (9)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
22.4% (37)
1:1 Ничья
19.4% (32)
2:1 Челси
8.5% (14)
2:2 Ничья
7.3% (12)
1:3 Ливерпуль
1.8% (3)
2:3 Ливерпуль
1.8% (3)
2:0 Челси
1.2% (2)
1:0 Челси
1.2% (2)
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