В контратаке "Ливерпуля" Салах нашёл возможность для удара с линии штрафной площади, но мяч сумел блокировать Силва, после чего защитники "Челси" вернули контроль над кожаной сферой.

Александер-Арнольд неожиданно оказался на левом фланге обороны своей команды, где весьма надёжно отработал в отборе, выбив мяч за боковую линию.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Мохамед Салах!!! Из глубины поля прошёл чёткий пас на правый край штрафной площади на Салаха. На египтянина выскочил навстречу Санчес, но тот точно пробил в ближний угол.

ОТМЕНА ГОЛА! СЧЁТ - 0:1! Видеоассистенты судейской бригады выявили, что в момент паса Салах был в положении "вне игры", так что такой гол нельзя засчитывать.

Наконец-то появился повод у болельщиков "Челси" на трибунах порадоваться. Пока что их команда не радует яркой игрой, да и результат на табло всё равно остаётся негативным к этой минуте.

Фернандес и Жота после очного стыка на поле затеяли конфликт. Арбитр достаточно быстро сумел охладить пыл разгорячившихся парней с помощью жёлтой карточки.

Очень опасные контратаки у "Челси". Если лондонцы не найдут способ этому противостоять, то очень сложно в этот вечер будет заработать даже 1 очко.

Очень рад Юрген Клопп такому старту сезона, но в этом матче играть ещё более полутора таймов, так что ни в чём пока ещё нельзя быть уверенным.

"Синие" пасуются сейчас на своей половине поля, в то время как "красные" не пытаются работать в агрессивном высоком прессинге. Достаточно по такому счёту скаузерам просто ожидать своих шансов для контратак.

Заброс на левый край штрафной площади гостей следовал на Чилуэлла, который упал в борьбе с Конате, но Энтони Тэйлор уверенным жестом показал, что пенальти здесь не будет.

Собослаи в глубине поля не удачно попытался обокрасть Джексона, в итоге нарушив правила. Грубости не было, так что обошлось без жёлтой карточки.

Чилуэлл со стандарта выполнил подачу в чужую штрафную площадку, но там Конате умело по высокой дуге отправил мяч во вратарскую площадь, где уже сработал Алиссон.

Без какой-то изюминки пока что "Челси" пытается строить свои атаки. А простыми прямолинейными наступлениями пройти мерсисайдскую оборону будет непросто.

Джексон сейчас финтом сумел обыграть двух соперников и ворваться на левый край штрафной площади, откуда наносил удар с левой ноги, но мяч пошёл метра на четыре мимо дальнего нижнего угла ворот.

Заброс на правый фланг атаки "Челси" следовал на Джеймса, но он под прессингом оппонента не сумел укротить сложный мяч, выпустив игровой снаряд за боковую линию.

19' ГОО-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Луис Диас!!!

Салах протащил мяч по правому флангу, после чего выполнил великолепный диагональный прострел в штрафную площадку на Диаса, который опередил Дисаси и в падении переправил мяч ногой в ворота.

18' Алиссон попытался выполнить пас метров на 70 на забегание Салаху, но в прыжке головой до мяча сумел дотянуться Колвилл.

17' Правым флангом провели атаку "синие" с прострельной передачей вдоль ворот, но Алиссон успел на перехвате опередить Джексона, после чего ван Дейк разрядил обстановку сильным выносом мяча подальше.

16' Александер-Арнольд попытался запрессинговать на своём правом фланге Чилуэлла, но Бен успел уже в падении выполнить точный пас назад и в центр на Силву.

15' Постепенно футболисты начали разгоняться на поле. Темп игры повышается. Если такая тенденция продолжится, то игра может стать очень яркой и интересной.

14' ОПАСНО! После передачи с левого края Салах не очень уверенно обработал мяч, но после этого из полукружия нанёс опаснейший удар правой ногой в правую "девятку", но игровой снаряд угодил в крестовину.

13' Передача на правый край штрафной площади прошёл на Фернандеса, который попытался пробить по воротам в касание, но ван Дейк в подкате успел поставить блокшот.

12' Первый угловой на правом фланге заработали лондонцы. Разыграли стандарт накоротке хозяева поля, после чего следовала диагональная подача в штрафную площадку, но там всё было под контролем обороняющихся.

11' Выравнивается игра на поле. На первых минутах территориальное преимущество было на стороне "Ливерпуля", но сейчас уже "Челси" может беспрепятственно катать мяч в средней зоне.