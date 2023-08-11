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Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Челси
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 49
Челси 32.7% (16)
X 32.7% (16)
Ливерпуль 34.7% (17)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Ливерпуль
3.00
3.75
2.47
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Челси
Ливерпуль

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.2%
63.6%
15 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
54.5%
14 побед 12 ничьих 0 побед

24 матча

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 14 побед

46 матчей

32.6%
32.6%
34.8%
15 побед 15 ничьих 16 побед

Первый тайм

32.6%
50%
17.4%
15 побед 23 ничьи 8 побед

Второй тайм

30.4%
39.1%
30.5%
14 побед 18 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
К
0:0
КЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
5:3
К
2:0
ПЛ
1:2
СУ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
КЧСА/Е
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
КЛ
1:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
К
2:1
КC
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ЛЧ
4:4
ЛЧ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ЛЧ
3:2
ЛЧ
1:1
ПЛ
0:0
КC
2:0

Голы

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.12
1.3

Среднее время на гол

80
69

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

1.4
1.08

Среднее время на гол

64
83

Всего голов

57
54

Голов в среднем за матч

1.24
1.17

Тотал матчей

2.5
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
35
Больше 76%
Меньше 24%
11
16
Больше 35%
Меньше 65%
30
9
Больше 20%
Меньше 80%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
44

Среднее время на гол

72
76

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3
Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3
Ливерпуль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Ливерпуль - Бавария 3:4 Ливерпуль - Лестер 4:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4
Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0
Команда И В Н П Г О
1.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шеффилд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Шеффилд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Шеффилд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Вылет в Чемпионшип
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2023, осталось 2 дня 10 часов 23 минуты.

    Главный судья: Тейлор Энтони

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    • Прогнозы 49
    Челси 32.7% (16)
    X 32.7% (16)
    Ливерпуль 34.7% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Ливерпуль
    3.00
    3.75
    2.47
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Челси - Ливерпуль онлайн

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    Прогнозы на матч Челси - Ливерпуль

    Исход игры
    Челси
    32.7% (16)
    Ничья
    32.7% (16)
    Ливерпуль
    34.7% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.09% (35)
    Меньше
    23.91% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    91.3% (42)
    Нет
    8.7% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    26.5% (13)
    2:1 Челси
    18.4% (9)
    1:1 Ничья
    16.3% (8)
    2:2 Ничья
    16.3% (8)
    2:0 Челси
    4.1% (2)
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    Челси
    Ливерпуль
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