Тур: 1. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Тейлор Энтони
История личных встреч
Челси
Ливерпуль
22 матча
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.2%
63.6%
15 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
54.5%
14 побед 12 ничьих 0 побед
24 матча
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 14 побед
46 матчей
32.6%
32.6%
34.8%
15 побед 15 ничьих 16 побед
Первый тайм
32.6%
50%
17.4%
15 побед 23 ничьи 8 побед
Второй тайм
30.4%
39.1%
30.5%
14 побед 18 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
1.12
1.3
Среднее время на гол
80
69
Всего голов
28
28
Голов в среднем за матч
1.4
1.08
Среднее время на гол
64
83
Всего голов
57
54
Голов в среднем за матч
1.24
1.17
Тотал матчей
2.5
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
35
Больше 76%
Меньше 24%
11
16
Больше 35%
Меньше 65%
30
9
Больше 20%
Меньше 80%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
Среднее время на гол
72
76
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3
Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3
Ливерпуль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Ливерпуль - Бавария 3:4 Ливерпуль - Лестер 4:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4
Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0
|Команда
|И
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|Н
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|Команда
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|6.
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|7.
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|8.
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|9.
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|10.
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|13.
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|14.
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|15.
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|16.
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|17.
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|18.
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|19.
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|Команда
|И
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|4.
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|5.
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|6.
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|7.
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|8.
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|9.
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|0 - 0
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|10.
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|11.
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- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Челси - Ливерпуль
Исход игры
Челси
32.7% (16)
Ничья
32.7% (16)
Ливерпуль
34.7% (17)
Тотал 2.5
Больше
76.09% (35)
Меньше
23.91% (11)
Обе команды забьют
Да
91.3% (42)
Нет
8.7% (4)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
26.5% (13)
2:1 Челси
18.4% (9)
1:1 Ничья
16.3% (8)
2:2 Ничья
16.3% (8)
2:0 Челси
4.1% (2)
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