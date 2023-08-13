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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Jens Grabski Maae
АГФ Орхус
0:0
Первый тайм: 2'
Силькеборг
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АГФ Орхус
Ничья
Силькеборг
2.10
3.40
3.85
Все Коэффициенты
45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
23
Кристенсен
Томас
2
Беихмо
Феликс
19
Каль
Эрик
6
Поульсен
Николай
31
Бех
Тобиас
15
Кнудсен
Магнус
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
3
Эстрём
Робин
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
17
Маккоуотт
Каллум
11
Карлсен
Фредрик
23
Адамсен
Тонни
АГФ Орхус
3-4-2-1
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

АГФ Орхус
Силькеборг

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

25 матчей

36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

СД
1:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:2
СД
2:1
СД
3:4
СД
2:5
СД
2:1
СД
3:1
СД
2:1
ТМК
2:0
СД
0:2
СД
1:3
СД
0:0
СД
1:0
К
0:1
СД
3:1
СД
3:3
СД
0:4
С
2:1
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
1:4
СЛ
1:2
СЛ
2:2

Голы

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

1.58
1.77

Среднее время на гол

56
50

Всего голов

15
20

Голов в среднем за матч

1.15
1.67

Среднее время на гол

78
54

Всего голов

34
43

Голов в среднем за матч

1.36
1.72

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

66
52

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 1 0.33
Поульсен Николай 1 0.33
Кнудсен Магнус 1 0.33
Бех Тобиас 1 0.33
Беихмо Феликс 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 1 0.33
Линд Александр 1 0.33
Маккоуотт Каллум 1 0.33
Куск Каспер 0 0
Энгель Лукас 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Каль Эрик 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куск Каспер 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Бринк Марк 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Сонне Оливер 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Силькеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
АГФ Орхус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Силькеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
2
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Силькеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0
АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Виборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 1:1
Силькеборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Силькеборг - Вайле 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4
Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 ФК Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1

Результаты матчей

АГФ Орхус
Силькеборг

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
ФК Копенгаген
 4 4 0 0 11 - 4 12
3.
Митьюлланд
 4 3 0 1 6 - 5 9
4.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Брондбю
 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Виборг
 3 1 1 1 5 - 7 4
7.
Люнгбю
 4 1 1 2 7 - 8 4
8.
Оденсе
 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Силькеборг
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Раннерс
 4 0 2 2 4 - 13 2
11.
Видовре
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Нордшелланн
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Люнгбю
 2 1 0 1 5 - 3 3
5.
Брондбю
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Виборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Оденсе
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 7 1
11.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 2 2 0 0 8 - 1 6
2.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Оденсе
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Брондбю
 2 1 0 1 3 - 4 3
6.
Виборг
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Митьюлланд
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Видовре
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Люнгбю
 2 0 1 1 2 - 5 1
10.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 6 1
11.
Силькеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Нордшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
Брондбю Валлис Николай 4
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 3
Люнгбю Финнбогасон Альфред 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
Вайле Альбентоса Рауль 2
Видовре Matti Olsen 2
Видовре Magnus Fredslund 2
Весь список
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    АГФ Орхус начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АГФ Орхус
Ничья
Силькеборг
2.10
3.40
3.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АГФ Орхус 0:0 Силькеборг онлайн

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