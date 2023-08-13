Тур: 4. Стадион: Ceres Park. Главный судья: Jens Grabski Maae
0:0
Первый тайм: 2'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.90 Победит «АГФ Орхус»
-
19
Каль
Эрик
31
Бех
Тобиас
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
31 Бех ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Серра ЯнниНападающий
-
-
28 Adam Daghim
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Андэрс ДахлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
История личных встреч
АГФ Орхус
Силькеборг
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
25 матчей
36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
23
Голов в среднем за матч
1.58
1.77
Среднее время на гол
56
50
Всего голов
15
20
Голов в среднем за матч
1.15
1.67
Среднее время на гол
78
54
Всего голов
34
43
Голов в среднем за матч
1.36
1.72
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
66
52
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|1
|0.33
|Поульсен Николай
|1
|0.33
|Кнудсен Магнус
|1
|0.33
|Бех Тобиас
|1
|0.33
|Беихмо Феликс
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|1
|0.33
|Линд Александр
|1
|0.33
|Маккоуотт Каллум
|1
|0.33
|Куск Каспер
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куск Каспер
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Бринк Марк
|1
|0
|Адамсен Тонни
|1
|0
|Сонне Оливер
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Силькеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
АГФ Орхус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Силькеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
2
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Силькеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0
АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Виборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 1:1
Силькеборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Силькеборг - Вайле 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4
Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 ФК Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1
Результаты матчей
АГФ Орхус
Силькеборг
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФК Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|4 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|4
|Митьюлланд
|Гуэ-Сон Чо
|3
|Люнгбю
|Финнбогасон Альфред
|2 (1)
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 2
|Митьюлланд
|Гартенманн Стефан
|1 1
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|2
|Видовре
|Matti Olsen
|2
|Видовре
|Magnus Fredslund
|2