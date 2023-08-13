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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 10773 Главный судья: Jens Grabski Maae
АГФ Орхус
2:2
Конец матча
Силькеборг
0'
1:0
43' Гол
Мортенсен Патрик
66' Желтая карточка
Кристенсен Томас
66' Желтая карточка
Сальквист Тобиас
71' Желтая карточка
Поульсен Николай
75' Желтая карточка
Уве Реслер
85' Желтая карточка
Адамсен Тонни
90' Желтая карточка
Андерсон Микаэль
1:1
90' Гол
Линд Александр
1:2
90' Гол
Тенгстедт Сёрен
90' Undefined phrase: football_event_
Серра Янни
90' Желтая карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр
2:2
90' Пенальти
Андерсон Микаэль
90'+13

Ход матча

43'
Мортенсен Патрик
(Андерсон Микаэль)
1:0
46'
 
Тенгстедт Сёрен
Карлсен Фредрик
63'
Дуэлунд Миккель
Бех Тобиас
 
66'
Кристенсен Томас
 
66'
 
Сальквист Тобиас
68'
 
Тордарсон Стефан-Тейтюр
Маттссон Пелле
68'
 
Куск Каспер
Маккоуотт Каллум
70'
Серра Янни
Мортенсен Патрик
 
71'
Поульсен Николай
 
75'
Уве Реслер
 
75'
 
Мусонда Лубамба
Эстрём Робин
76'
 
Линд Александр
Клинг Андерс
85'
 
Адамсен Тонни
89'
Акото Михаэль
Беихмо Феликс
 
90'
Андерсон Микаэль
 
90'
1:1
Линд Александр
90'
1:2
Тенгстедт Сёрен
(Адамсен Тонни)
90'
Серра Янни
 
90'
 
Тордарсон Стефан-Тейтюр
90'
Андерсон Микаэль
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 589 Количество передач 406
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
23
Кристенсен
Томас
2
Беихмо
Феликс
19
Каль
Эрик
6
Поульсен
Николай
15
Кнудсен
Магнус
31
Бех
Тобиас
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
3
Эстрём
Робин
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
17
Маккоуотт
Каллум
11
Карлсен
Фредрик
23
Адамсен
Тонни
АГФ Орхус
3-4-2-1
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

АГФ Орхус
Силькеборг

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

25 матчей

36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

СД
1:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:2
СД
2:1
СД
3:4
СД
2:5
СД
2:1
СД
3:1
СД
2:1
ТМК
2:0
СД
0:2
СД
1:3
СД
0:0
СД
1:0
К
0:1
СД
3:1
СД
3:3
СД
0:4
С
2:1
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
1:4
СЛ
1:2
СЛ
2:2

Голы

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

1.58
1.77

Среднее время на гол

56
50

Всего голов

15
20

Голов в среднем за матч

1.15
1.67

Среднее время на гол

78
54

Всего голов

34
43

Голов в среднем за матч

1.36
1.72

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

66
52

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 2 0.5
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.25
Поульсен Николай 1 0.25
Кнудсен Магнус 1 0.25
Бех Тобиас 1 0.25
Беихмо Феликс 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 2 0.5
Адамсен Тонни 1 0.25
Маккоуотт Каллум 1 0.25
Тенгстедт Сёрен 1 0.25
Куск Каспер 0 0
Энгель Лукас 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 2 0
Андерсон Микаэль 2 0
Кристенсен Томас 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Каль Эрик 1 0
Уве Реслер 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Куск Каспер 1 0
Бринк Марк 1 0
Сонне Оливер 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Силькеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2
АГФ Орхус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Силькеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
2
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Силькеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
3
60%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
60%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0
АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Виборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 1:1
Силькеборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Силькеборг - Вайле 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4
Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 ФК Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1

Результаты матчей

АГФ Орхус
Силькеборг

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
ФК Копенгаген
 4 4 0 0 11 - 4 12
3.
Митьюлланд
 4 3 0 1 6 - 5 9
4.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Брондбю
 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Виборг
 3 1 1 1 5 - 7 4
7.
Люнгбю
 4 1 1 2 7 - 8 4
8.
Оденсе
 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Силькеборг
 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Раннерс
 4 0 2 2 4 - 13 2
11.
Видовре
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Нордшелланн
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
АГФ Орхус
 3 1 1 1 4 - 5 4
5.
Люнгбю
 2 1 0 1 5 - 3 3
6.
Брондбю
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Виборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Оденсе
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 7 1
11.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 2 2 0 0 8 - 1 6
2.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Оденсе
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Брондбю
 2 1 0 1 3 - 4 3
6.
Виборг
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Митьюлланд
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Видовре
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Силькеборг
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Люнгбю
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 6 1
12.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Нордшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
Брондбю Валлис Николай 4
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 3
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
АГФ Орхус Поульсен Николай 2
Вайле Альбентоса Рауль 2
Видовре Matti Olsen 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 103'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 103'
    Сегодняшная посещаемость составляет 10773 болельщиков
  • 103'
    Контроль мяча: АГФ Орхус: 59%, Силькеборг: 41%.
  • 102'
    Команда АГФ Орхус сравняла счет! Игра продолжается!
  • 102'
    'Г О О О О О Л - Андерсон Микаэль из команды АГФ Орхус забивает с пенальти! Он пробил правой. Николай Ларсен был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 102'
    VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда АГФ Орхус пробила пенальти.
  • 101'
    Тордарсон Стефан-Тейтюр получает желтую карточку за неспортивное поведение
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