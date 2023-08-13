Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Г О О О О Л - Серен Тенгстедт забивает с левой ноги!

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Тобиас Бех. Удар в створ, но вратарь начеку

Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

Серен Тенгстедт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Хорошую попытку сделал Серен Тенгстедт. Удар в створ, но вратарь начеку

Первый тайм

48' Команда АГФ Орхус имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

47' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Команда АГФ Орхус забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

43' Г О О О О Л - Мортенсен Патрик забивает с левой ноги!

43' Андерсон Микаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Буш Александер Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Тобиас Бех создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Удар от ворот произведет Силькеборг

38' Хенриксен Тобиас не смог попасть в створ ударом издали

38' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Тингагер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

30' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Маккоуотт Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Сальквист Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Силькеборг

25' Каль Эрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Пелле Мэттсон наказан за толчок Каль Эрик

23' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

22' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Буш Александер Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

20' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

19' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Тобиас Бех из команды АГФ Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

18' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Андерсон Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Адамсен Тонни из команды Силькеборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

17' Сонне Оливер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Клинг Андерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Матч возобновлен

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Удар от ворот произведет Силькеборг

14' После проверки VAR рефери не стал менять решения - АГФ Орхус пробьет пенальти!

14' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для АГФ Орхус

14' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Хорошую попытку сделал Поульсен Николай . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Тобиас Бех из команды АГФ Орхус нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

13' Тобиас Бех выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Силькеборг

10' Андерсон Микаэль не смог попасть в створ ударом издали

9' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Андерсон Микаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Андерсон Микаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Пелле Мэттсон наказан за толчок Андерсон Микаэль

8' Маккоуотт Каллум создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Бринк Марк из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Адамсен Тонни решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

6' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

4' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Каль Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре