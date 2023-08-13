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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Хансен Торе
Волеренга
0:1
Первый тайм: 34'
Хёугесунн
0'
0:1
7' Гол
Нжи Билал

Ход матча

7'
0:1
Нжи Билал
(Эскесен Юлиус)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Хёугесунн
3.40
4.30
5.40
Все Коэффициенты
1
Стуревик
Якоб
3
Aleksander
Hammer
Kjelsen
4
Страндберг
Стефан
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
6
Хеденстад
Вегар
18
Юклеред
Симен
24
Странд
Петтер
15
Хаген
Элиас
11
Хоканс
Даниэль
20
Риснаес
Магнус
19
Ятта
Сиди
1
Сельвик
Эгиль
15
Фредриксен
Ульрик
2
Claus
Niyukuri
8
Крюгор
Кевин
Мартин
7
Теркильдсен
Петер
27
Санде
Мадс
6
Кристенсен
Магнус
21
Эскесен
Юлиус
3
Oscar
Krusnell
29
Sorry
Diarra
99
Нжи
Билал
Волеренга
3-4-2-1
Хёугесунн
3-5-2

История личных встреч

Волеренга
Хёугесунн

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

28 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
12 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
8 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:4
Э
1:0
Э
2:2
Э
3:0
Э
4:3
Э
1:1
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
4:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
4:2
Э
2:1
Э
3:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
5:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

2.07
1.21

Среднее время на гол

43
74

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.64
1.07

Среднее время на гол

54
84

Всего голов

52
32

Голов в среднем за матч

1.86
1.14

Тотал матчей

2.5
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

48
78

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ятта Сиди 5 0.29
Хоканс Даниэль 4 0.24
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.18
Офкир Мохамед 2 0.12
Страндберг Стефан 2 (2) 0.12
Риснаес Магнус 1 0.06
Странд Петтер 1 0.06
Jones El-Abdellaoui 1 0.06
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Стуревик Якоб 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжи Билал 4 0.22
Sorry Diarra 4 (1) 0.22
Лейте Бруно 2 0.11
Теркильдсен Петер 1 0.06
Санде Мадс 1 0.06
Реесе Сёрен 1 0.06
Самуэльсен Мартин 1 0.06
Oscar Krusnell 1 0.06
Кристенсен Магнус 0 0
Содерлунд Александер 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Эскесен Юлиус 0 0
Паязити Адрион 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 3 1
Жута Леонард 4 0
Офкир Мохамед 4 0
Хеденстад Вегар 2 1
Бьёрдаль Хенрик 3 0
Юклеред Симен 1 1
Риснаес Магнус 2 0
Страндберг Стефан 1 0
Борхгревинк Кристиан 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Ятта Сиди 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюгор Кевин Мартин 2 1
Кристенсен Магнус 2 1
Лейте Бруно 2 1
Sorry Diarra 1 1
Самуэльсен Мартин 2 0
Эскесен Юлиус 2 0
Oscar Krusnell 2 0
Нжи Билал 2 0
Теркильдсен Петер 2 0
Паязити Адрион 2 0
Содерлунд Александер 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Фредриксен Ульрик 1 0

Результаты матчей

Волеренга
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Хёугесунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

7
2
Волеренга
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Хёугесунн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

8
9
Волеренга
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Хёугесунн
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

15
11

Голы по времени матча

Забито

10
4
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
1
10%
1
25%
1-15
4
40%
2
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

19
15
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
4
21%
5
33%
46-60
4
21%
4
27%
61-75
5
26%
2
13%
76-90

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
3
30%
3
27%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
4
36%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
2
18%
4
36%
76-90

Забито

20
15
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
1
5%
3
20%
1-15
4
20%
3
20%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
6
30%
3
20%
76-90

Пропущено

30
26
11 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
5
17%
1
4%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
4
13%
3
12%
31-45
6
20%
7
27%
46-60
6
20%
6
23%
61-75
7
23%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4
Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1
Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0

Результаты матчей

Волеренга
Хёугесунн

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
3
5
2
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
6
2
6
1.5
1
8
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
7
5
11
1.5
4
13
4
12
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 18 13 2 3 45 - 21 41
2.
Викинг
 18 13 2 3 42 - 25 41
3.
Тромсё
 17 11 3 3 26 - 15 36
4.
Молде
 18 10 3 5 41 - 21 33
5.
Бранн
 18 9 3 6 30 - 23 30
6.
Лиллестрём
 18 9 2 7 34 - 29 29
7.
Одд
 18 7 4 7 21 - 19 25
8.
Русенборг
 18 7 4 7 23 - 25 25
9.
Сарпсборг-08
 18 7 3 8 30 - 33 24
10.
Стрёмсгодсет
 18 7 2 9 22 - 23 23
11.
Хёугесунн
 1:0 18 6 3 9 17 - 25 21
12.
Хам-Кам
 18 6 1 11 22 - 39 19
13.
Саннефьёрд
 17 4 5 8 27 - 35 17
14.
Стабек
 17 4 4 9 17 - 29 16
15.
Волеренга
 0:1 17 4 2 11 21 - 30 14
16.
Олесунн
 18 3 1 14 12 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 9 7 1 1 27 - 14 22
2.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
3.
Бранн
 9 6 2 1 18 - 8 20
4.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
5.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
6.
Тромсё
 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Русенборг
 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Одд
 8 4 2 2 10 - 5 14
9.
Хёугесунн
 1:0 8 4 2 2 12 - 10 14
10.
Сарпсборг-08
 9 4 1 4 17 - 14 13
11.
Хам-Кам
 9 4 1 4 10 - 12 13
12.
Стрёмсгодсет
 8 4 0 4 11 - 9 12
13.
Саннефьёрд
 8 3 3 2 18 - 11 12
14.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 10 3 1 6 8 - 16 10
16.
Волеренга
 0:1 9 1 0 8 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 7 0 2 22 - 11 21
2.
Тромсё
 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Викинг
 9 6 1 2 15 - 11 19
4.
Молде
 10 4 2 4 19 - 14 14
5.
Волеренга
 0:1 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Лиллестрём
 8 3 2 3 10 - 12 11
7.
Сарпсборг-08
 9 3 2 4 13 - 19 11
8.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Одд
 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 8 2 3 3 9 - 11 9
12.
Хёугесунн
 1:0 10 2 1 7 5 - 15 7
13.
Хам-Кам
 9 2 0 7 12 - 27 6
14.
Саннефьёрд
 9 1 2 6 9 - 24 5
15.
Стабек
 8 1 1 6 8 - 22 4
16.
Олесунн
 8 0 0 8 4 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 12 (1)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Одд Томас Диого 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Эскесен Юлиус сделал результативную передачу.
  • 7'
    Г О О О О Л - Нжи Билал бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Хёугесунн
3.40
4.30
5.40
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