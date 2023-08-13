Тур: 18. Стадион: Intility Arena. Главный судья: Хансен Торе
Ход матча
7'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
15
Хаген
Элиас
19
Ятта
Сиди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ятта СидиНападающий
- Запасные игроки
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Jacob Eng
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
-
99 Нжи БилалНападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
25 Mikkel Hope
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
История личных встреч
Волеренга
Хёугесунн
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
28 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
12 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
8 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
17
Голов в среднем за матч
2.07
1.21
Среднее время на гол
43
74
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.64
1.07
Среднее время на гол
54
84
Всего голов
52
32
Голов в среднем за матч
1.86
1.14
Тотал матчей
2.5
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
48
78
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ятта Сиди
|5
|0.29
|Хоканс Даниэль
|4
|0.24
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.18
|Офкир Мохамед
|2
|0.12
|Страндберг Стефан
|2 (2)
|0.12
|Риснаес Магнус
|1
|0.06
|Странд Петтер
|1
|0.06
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.06
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Стуревик Якоб
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нжи Билал
|4
|0.22
|Sorry Diarra
|4 (1)
|0.22
|Лейте Бруно
|2
|0.11
|Теркильдсен Петер
|1
|0.06
|Санде Мадс
|1
|0.06
|Реесе Сёрен
|1
|0.06
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.06
|Oscar Krusnell
|1
|0.06
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Содерлунд Александер
|0
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
|Эскесен Юлиус
|0
|0
|Паязити Адрион
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|1
|Жута Леонард
|4
|0
|Офкир Мохамед
|4
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|3
|0
|Юклеред Симен
|1
|1
|Риснаес Магнус
|2
|0
|Страндберг Стефан
|1
|0
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Ятта Сиди
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крюгор Кевин Мартин
|2
|1
|Кристенсен Магнус
|2
|1
|Лейте Бруно
|2
|1
|Sorry Diarra
|1
|1
|Самуэльсен Мартин
|2
|0
|Эскесен Юлиус
|2
|0
|Oscar Krusnell
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Теркильдсен Петер
|2
|0
|Паязити Адрион
|2
|0
|Содерлунд Александер
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Сельвик Эгиль
|1
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Фредриксен Ульрик
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Хёугесунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
7
2
Волеренга
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Хёугесунн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
8
9
Волеренга
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Хёугесунн
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
15
11
Голы по времени матча
Забито
10
4
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
1
10%
1
25%
1-15
4
40%
2
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
19
15
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
4
21%
5
33%
46-60
4
21%
4
27%
61-75
5
26%
2
13%
76-90
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
3
30%
3
27%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
4
36%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
2
18%
4
36%
76-90
Забито
20
15
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
1
5%
3
20%
1-15
4
20%
3
20%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
6
30%
3
20%
76-90
Пропущено
30
26
11 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
5
17%
1
4%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
4
13%
3
12%
31-45
6
20%
7
27%
46-60
6
20%
6
23%
61-75
7
23%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4
Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1
Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0
Результаты матчей
Волеренга
Хёугесунн
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:3
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
35
35
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
36
26
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
107
511
413
412
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|45 - 21
|41
|2.
|18
|13
|2
|3
|42 - 25
|41
|3.
|17
|11
|3
|3
|26 - 15
|36
|4.
|18
|10
|3
|5
|41 - 21
|33
|5.
|18
|9
|3
|6
|30 - 23
|30
|6.
|18
|9
|2
|7
|34 - 29
|29
|7.
|18
|7
|4
|7
|21 - 19
|25
|8.
|18
|7
|4
|7
|23 - 25
|25
|9.
|18
|7
|3
|8
|30 - 33
|24
|10.
|18
|7
|2
|9
|22 - 23
|23
|11.
|1:0
|18
|6
|3
|9
|17 - 25
|21
|12.
|18
|6
|1
|11
|22 - 39
|19
|13.
|17
|4
|5
|8
|27 - 35
|17
|14.
|17
|4
|4
|9
|17 - 29
|16
|15.
|0:1
|17
|4
|2
|11
|21 - 30
|14
|16.
|18
|3
|1
|14
|12 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|27 - 14
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|3.
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|5.
|10
|6
|0
|4
|24 - 17
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|8.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|9.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|10.
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|11.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|12.
|8
|4
|0
|4
|11 - 9
|12
|13.
|8
|3
|3
|2
|18 - 11
|12
|14.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|15.
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|16.
|0:1
|9
|1
|0
|8
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|22 - 11
|21
|2.
|8
|6
|1
|1
|12 - 6
|19
|3.
|9
|6
|1
|2
|15 - 11
|19
|4.
|10
|4
|2
|4
|19 - 14
|14
|5.
|0:1
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|9
|3
|2
|4
|13 - 19
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|12.
|1:0
|10
|2
|1
|7
|5 - 15
|7
|13.
|9
|2
|0
|7
|12 - 27
|6
|14.
|9
|1
|2
|6
|9 - 24
|5
|15.
|8
|1
|1
|6
|8 - 22
|4
|16.
|8
|0
|0
|8
|4 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|12 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Одд
|Томас Диого
|5