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Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 18. Стадион: . Зрители: 7785 Главный судья: Хансен Торе
Волеренга
1:1
Конец матча
Хёугесунн
0'
0:1
7' Гол
Sorry Diarra
41' Желтая карточка
Санде Мадс
53' Желтая карточка
Claus Niyukuri
64' Желтая карточка
Фредриксен Ульрик
1:1
70' Гол
Странд Петтер
77' Желтая карточка
Ятта Сиди
80' Желтая карточка
Солхейм Вегард
90'+4

Ход матча

7'
0:1
Sorry Diarra
(Эскесен Юлиус)
41'
 
Санде Мадс
53'
 
Claus Niyukuri
64'
 
Фредриксен Ульрик
66'
Бьёрдаль Хенрик
Хеденстад Вегар
 
66'
Жута Леонард
Aleksander Hammer Kjelsen
 
70'
Странд Петтер
(Риснаес Магнус)
1:1
73'
 
Самуэльсен Мартин
Нжи Билал
73'
 
Солхейм Вегард
Claus Niyukuri
77'
Ятта Сиди
 
78'
Борвен Торгейр
Ятта Сиди
 
80'
 
Солхейм Вегард
83'
 
Содерлунд Александер
Sorry Diarra
90'
Jacob Eng
Хоканс Даниэль
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 430 Количество передач 481
  • 43 Владение мячом, % 57
1
Стуревик
Якоб
3
Aleksander
Hammer
Kjelsen
4
Страндберг
Стефан
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
6
Хеденстад
Вегар
18
Юклеред
Симен
24
Странд
Петтер
15
Хаген
Элиас
11
Хоканс
Даниэль
20
Риснаес
Магнус
19
Ятта
Сиди
1
Сельвик
Эгиль
15
Фредриксен
Ульрик
2
Claus
Niyukuri
8
Крюгор
Кевин
Мартин
7
Теркильдсен
Петер
27
Санде
Мадс
6
Кристенсен
Магнус
21
Эскесен
Юлиус
3
Oscar
Krusnell
29
Sorry
Diarra
99
Нжи
Билал
Волеренга
3-4-2-1
Хёугесунн
3-5-2

История личных встреч

Волеренга
Хёугесунн

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

28 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
12 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
8 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:4
Э
1:0
Э
2:2
Э
3:0
Э
4:3
Э
1:1
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
4:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
4:2
Э
2:1
Э
3:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
5:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

2.07
1.21

Среднее время на гол

43
74

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.64
1.07

Среднее время на гол

54
84

Всего голов

52
32

Голов в среднем за матч

1.86
1.14

Тотал матчей

2.5
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

48
78

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ятта Сиди 5 0.29
Хоканс Даниэль 4 0.24
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.18
Офкир Мохамед 2 0.12
Странд Петтер 2 0.12
Страндберг Стефан 2 (2) 0.12
Риснаес Магнус 1 0.06
Jones El-Abdellaoui 1 0.06
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Стуревик Якоб 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 5 (1) 0.28
Нжи Билал 3 0.17
Лейте Бруно 2 0.11
Теркильдсен Петер 1 0.06
Санде Мадс 1 0.06
Реесе Сёрен 1 0.06
Самуэльсен Мартин 1 0.06
Oscar Krusnell 1 0.06
Кристенсен Магнус 0 0
Содерлунд Александер 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Эскесен Юлиус 0 0
Паязити Адрион 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 3 1
Жута Леонард 4 0
Офкир Мохамед 4 0
Хеденстад Вегар 2 1
Бьёрдаль Хенрик 3 0
Юклеред Симен 1 1
Ятта Сиди 2 0
Риснаес Магнус 2 0
Страндберг Стефан 1 0
Борхгревинк Кристиан 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюгор Кевин Мартин 2 1
Кристенсен Магнус 2 1
Лейте Бруно 2 1
Sorry Diarra 1 1
Самуэльсен Мартин 2 0
Фредриксен Ульрик 2 0
Эскесен Юлиус 2 0
Oscar Krusnell 2 0
Нжи Билал 2 0
Теркильдсен Петер 2 0
Паязити Адрион 2 0
Содерлунд Александер 1 0
Санде Мадс 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Солхейм Вегард 1 0
Claus Niyukuri 1 0

Результаты матчей

Волеренга
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Хёугесунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

8
3
Волеренга
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Хёугесунн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

8
9
Волеренга
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Хёугесунн
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

16
12

Голы по времени матча

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
1
9%
2
40%
1-15
4
36%
2
40%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

20
16
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
3
15%
3
19%
31-45
4
20%
5
31%
46-60
4
20%
5
31%
61-75
5
25%
2
13%
76-90

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
3
30%
3
27%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
4
36%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
2
18%
4
36%
76-90

Забито

21
16
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
1
5%
4
25%
1-15
4
19%
3
19%
16-30
4
19%
3
19%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
6
29%
3
19%
76-90

Пропущено

31
27
12 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 15
6
19%
1
4%
1-15
2
6%
3
11%
16-30
4
13%
3
11%
31-45
6
19%
7
26%
46-60
6
19%
7
26%
61-75
7
23%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4
Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1
Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0

Результаты матчей

Волеренга
Хёугесунн

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:3
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
6
1.5
3
5
2
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
6
2
6
1.5
1
9
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
7
5
12
1.5
4
14
4
13
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 18 13 2 3 45 - 21 41
2.
Викинг
 18 13 2 3 42 - 25 41
3.
Тромсё
 17 11 3 3 26 - 15 36
4.
Молде
 18 10 3 5 41 - 21 33
5.
Бранн
 18 9 3 6 30 - 23 30
6.
Лиллестрём
 18 9 2 7 34 - 29 29
7.
Одд
 18 7 4 7 21 - 19 25
8.
Русенборг
 18 7 4 7 23 - 25 25
9.
Сарпсборг-08
 18 7 3 8 30 - 33 24
10.
Стрёмсгодсет
 18 7 2 9 22 - 23 23
11.
Хам-Кам
 18 6 1 11 22 - 39 19
12.
Хёугесунн
 18 5 4 9 17 - 26 19
13.
Саннефьёрд
 17 4 5 8 27 - 35 17
14.
Стабек
 17 4 4 9 17 - 29 16
15.
Волеренга
 17 4 3 10 22 - 30 15
16.
Олесунн
 18 3 1 14 12 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 9 7 1 1 27 - 14 22
2.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
3.
Бранн
 9 6 2 1 18 - 8 20
4.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
5.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
6.
Тромсё
 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Русенборг
 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Одд
 8 4 2 2 10 - 5 14
9.
Хёугесунн
 8 4 2 2 12 - 10 14
10.
Сарпсборг-08
 9 4 1 4 17 - 14 13
11.
Хам-Кам
 9 4 1 4 10 - 12 13
12.
Стрёмсгодсет
 8 4 0 4 11 - 9 12
13.
Саннефьёрд
 8 3 3 2 18 - 11 12
14.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 10 3 1 6 8 - 16 10
16.
Волеренга
 9 1 1 7 11 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 7 0 2 22 - 11 21
2.
Тромсё
 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Викинг
 9 6 1 2 15 - 11 19
4.
Молде
 10 4 2 4 19 - 14 14
5.
Волеренга
 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Лиллестрём
 8 3 2 3 10 - 12 11
7.
Сарпсборг-08
 9 3 2 4 13 - 19 11
8.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Одд
 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 8 2 3 3 9 - 11 9
12.
Хам-Кам
 9 2 0 7 12 - 27 6
13.
Саннефьёрд
 9 1 2 6 9 - 24 5
14.
Хёугесунн
 10 1 2 7 5 - 16 5
15.
Стабек
 8 1 1 6 8 - 22 4
16.
Олесунн
 8 0 0 8 4 - 22 0
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 12 (1)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Одд Томас Диого 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Санде Мадс получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Эскесен Юлиус сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Sory Diarra бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Волеренга 1:1 Хёугесунн онлайн

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