Тур: 19. Стадион: Финнведсваллен. Зрители: 2655
0'
42' Желтая карточкаPashang Abdulla
84' Желтая карточкаГранат Густав
85' Желтая карточкаЗелькович Айдин
0:1
90' ГолКампос Диего
90'+11
Ход матча
42'
84'
85'
90'
0:1
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 4
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
74 Владение мячом, % 26
Прогноз на матч от Liveresult
20
Винст
Фредди
19
Бастос
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бастос МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Корач СеидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бишис ДжеймиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
История личных встреч
Вернаму
Дегерфорс
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
19 матчей
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.9
1.33
Среднее время на гол
47
67
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.68
1.16
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
53
77
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгвалль Густав
|7
|0.37
|Йоханссон Оскар
|3
|0.16
|Бастос Марко
|2 (1)
|0.11
|Терн Симон
|1
|0.05
|Адеми Альбион
|1
|0.05
|Hampus Naesstroem
|1
|0.05
|Albin Lohikangas
|1
|0.05
|Зелькович Айдин
|1
|0.05
|Берг Виктор
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампос Диего
|4 (1)
|0.21
|Вукоевич Диян
|3
|0.16
|Эрквист Расмус
|3
|0.16
|Гравиус Христос
|1
|0.05
|Бузаине Элиас
|1
|0.05
|Гранат Густав
|1
|0.05
|Салмон Джастин
|1
|0.05
|Мартенссон Йохан
|1
|0.05
|Линделль Эрик
|1
|0.05
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.05
|Павлович Дамьян
|1
|0.05
|Линдгрен Густав
|1
|0.05
|Россбах Сондре
|0
|0
|Мёрфельт Альбин
|0
|0
|Валлин Оскар
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зелькович Айдин
|3
|0
|Эрикссон Виктор
|3
|0
|Ларссон Виктор
|3
|0
|Evaldo Neto
|1
|1
|Грозданич Эмин
|2
|0
|Оливейра Вендерсон
|2
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Albin Lohikangas
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Hampus Naesstroem
|1
|0
|Frank Junior Adjei
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравиус Христос
|3
|1
|Эрквист Расмус
|4
|0
|Корач Сеид
|4
|0
|Павлович Дамьян
|3
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|Ольссон Себастьян II
|2
|0
|Pashang Abdulla
|2
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0
|Гранат Густав
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Кампос Диего
|2
|0
|Линдгрен Густав
|2
|0
|Бузаине Элиас
|2
|0
|Andreas Holmberg
|1
|0
|Линделль Эрик
|1
|0
|Сабеткар Шон
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Валлин Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Дегерфорс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
3
Вернаму
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Дегерфорс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
13
9
Волевые поражения
9
13
Вернаму
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
16% (3)
47% (9)
Дегерфорс
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
5% (1)
63% (12)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
14
10
Волевые поражения
11
16
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
14 Не забивали 14
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
50%
76-90
Пропущено
10
26
3 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
0
0%
5
19%
1-15
2
20%
3
12%
16-30
1
10%
6
23%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
3
30%
6
23%
61-75
4
40%
2
8%
76-90
Забито
11
14
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
2
14%
1-15
4
36%
2
14%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
4
36%
3
21%
76-90
Пропущено
15
14
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
4
27%
4
29%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
3
20%
1
7%
76-90
Забито
18
20
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
11%
2
10%
1-15
6
33%
5
25%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
5
28%
6
30%
76-90
Пропущено
25
40
10 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 16
2
8%
6
15%
1-15
3
12%
7
18%
16-30
5
20%
10
25%
31-45
2
8%
7
18%
46-60
6
24%
7
18%
61-75
7
28%
3
8%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Мальмё - Вернаму 3:1 Вернаму - Хеккен 1:0 Хальмстад - Вернаму 2:2
Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сириус 0:3 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2
Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1
Результаты матчей
Вернаму
Дегерфорс
Точный счет
0:1
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:2
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:1
5 раз 26%
0:2
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Вернаму
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
73
18
55
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
54
46
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
127
514
613
118
118
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (4)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 5
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|Варберг БоИС
|Станисич Оливер
|6