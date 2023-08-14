  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 19. Стадион: . Зрители: 2655
Вернаму
0:1
Конец матча
Дегерфорс
0'
42' Желтая карточка
Pashang Abdulla
84' Желтая карточка
Гранат Густав
85' Желтая карточка
Зелькович Айдин
0:1
90' Гол
Кампос Диего
90'+11

Ход матча

42'
 
Pashang Abdulla
66'
Kenan Bilalovic
Бастос Марко
 
72'
Albin Lohikangas
Грозданич Эмин
 
76'
 
Салмон Джастин
Гравиус Христос
76'
 
Линдгрен Густав
Pashang Abdulla
84'
 
Гранат Густав
85'
Зелькович Айдин
 
90'
Johnbosco Samuel Kalu
Зелькович Айдин
 
90'
0:1
Кампос Диего
(Россбах Сондре)
90'
 
Гваргис Питер
Кампос Диего

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 74 Владение мячом, % 26
Прогноз на матч от Liveresult
1
Рашид
Джонатан
20
Винст
Фредди
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
5
Ларссон
Виктор
19
Бастос
Марко
6
Hampus
Naesstroem
18
Оливейра
Вендерсон
9
Йоханссон
Оскар
10
Зелькович
Айдин
8
Адеми
Альбион
1
Россбах
Сондре
2
Гранат
Густав
15
Корач
Сеид
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
20
Бузаине
Элиас
5
Гайаю
Джозеф-Клод
11
Гравиус
Христос
16
Эрквист
Расмус
7
Ольссон
Себастьян
II
13
Pashang
Abdulla
8
Кампос
Диего
Вернаму
4-3-3
Дегерфорс
5-3-2

История личных встреч

Вернаму
Дегерфорс

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

19 матчей

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы

История матчей

А
0:2
А
0:0
А
2:0
С
1:2
С
4:1
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
1:3
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
2:3
С
6:1
С
2:0
С
0:0

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.9
1.33

Среднее время на гол

47
67

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.68
1.16

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

53
77

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгвалль Густав 7 0.37
Йоханссон Оскар 3 0.16
Бастос Марко 2 (1) 0.11
Терн Симон 1 0.05
Адеми Альбион 1 0.05
Hampus Naesstroem 1 0.05
Albin Lohikangas 1 0.05
Зелькович Айдин 1 0.05
Берг Виктор 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампос Диего 4 (1) 0.21
Вукоевич Диян 3 0.16
Эрквист Расмус 3 0.16
Гравиус Христос 1 0.05
Бузаине Элиас 1 0.05
Гранат Густав 1 0.05
Салмон Джастин 1 0.05
Мартенссон Йохан 1 0.05
Линделль Эрик 1 0.05
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.05
Павлович Дамьян 1 0.05
Линдгрен Густав 1 0.05
Россбах Сондре 0 0
Мёрфельт Альбин 0 0
Валлин Оскар 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зелькович Айдин 3 0
Эрикссон Виктор 3 0
Ларссон Виктор 3 0
Evaldo Neto 1 1
Грозданич Эмин 2 0
Оливейра Вендерсон 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Бастос Марко 1 0
Albin Lohikangas 1 0
Берг Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0
Frank Junior Adjei 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравиус Христос 3 1
Эрквист Расмус 4 0
Корач Сеид 4 0
Павлович Дамьян 3 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Ольссон Себастьян II 2 0
Pashang Abdulla 2 0
Шауш Абделькарим Маммар 2 0
Гранат Густав 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Кампос Диего 2 0
Линдгрен Густав 2 0
Бузаине Элиас 2 0
Andreas Holmberg 1 0
Линделль Эрик 1 0
Сабеткар Шон 1 0
Салмон Джастин 1 0
Валлин Оскар 1 0

Результаты матчей

Вернаму
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Дегерфорс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
3
Вернаму
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Дегерфорс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

13
9

Волевые поражения

9
13
Вернаму
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
16% (3)
47% (9)
Дегерфорс
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
5% (1)
63% (12)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

14
10

Волевые поражения

11
16

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
14 Не забивали 14
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Пропущено

10
26
3 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
0
0%
5
19%
1-15
2
20%
3
12%
16-30
1
10%
6
23%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
3
30%
6
23%
61-75
4
40%
2
8%
76-90

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
2
14%
1-15
4
36%
2
14%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
4
36%
3
21%
76-90

Пропущено

15
14
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
4
27%
4
29%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
3
20%
1
7%
76-90

Забито

18
20
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
11%
2
10%
1-15
6
33%
5
25%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
5
28%
6
30%
76-90

Пропущено

25
40
10 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 16
2
8%
6
15%
1-15
3
12%
7
18%
16-30
5
20%
10
25%
31-45
2
8%
7
18%
46-60
6
24%
7
18%
61-75
7
28%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Мальмё - Вернаму 3:1 Вернаму - Хеккен 1:0 Хальмстад - Вернаму 2:2
Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сириус 0:3 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2
Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1

Результаты матчей

Вернаму
Дегерфорс

Точный счет

0:1
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:2
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:1
5 раз 26%
0:2
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Дегерфорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
3
1
8
1.5
5
5
1
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
4
4
6
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
12
7
5
14
1.5
6
13
1
18
2.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 19 13 3 3 41 - 15 42
2.
Хеккен
 19 13 2 4 47 - 20 41
3.
Мальмё
 19 13 2 4 41 - 16 41
4.
Юргорден
 19 10 3 6 27 - 24 33
5.
ИФК Норрчепинг
 19 9 4 6 31 - 23 31
6.
Мьельбю
 19 8 4 7 20 - 19 28
7.
Хаммарбю
 19 8 4 7 25 - 27 28
8.
Кальмар
 19 7 5 7 21 - 27 26
9.
Хальмстад
 19 7 4 8 18 - 31 25
10.
Броммапойкарна
 19 7 2 10 22 - 30 23
11.
Вернаму
 19 7 1 11 19 - 24 22
12.
Дегерфорс
 19 6 2 11 19 - 41 20
13.
Сириус
 19 5 5 9 24 - 28 20
14.
АИК
 19 4 7 8 18 - 23 19
15.
Гётеборг
 19 3 7 9 17 - 23 16
16.
Варберг БоИС
 19 2 5 12 16 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 10 9 0 1 33 - 11 27
2.
Мальмё
 10 8 1 1 28 - 8 25
3.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
4.
Хаммарбю
 9 7 1 1 17 - 9 22
5.
Эльфсборг
 9 6 2 1 21 - 5 20
6.
Кальмар
 9 5 2 2 13 - 12 17
7.
ИФК Норрчепинг
 9 4 2 3 13 - 10 14
8.
Дегерфорс
 10 4 2 4 13 - 15 14
9.
Гётеборг
 10 3 3 4 13 - 8 12
10.
Мьельбю
 10 3 3 4 10 - 9 12
11.
Хальмстад
 10 3 3 4 8 - 14 12
12.
Броммапойкарна
 9 3 1 5 8 - 11 10
13.
Сириус
 10 3 1 6 15 - 16 10
14.
Вернаму
 9 3 0 6 7 - 10 9
15.
АИК
 9 1 5 3 9 - 12 8
16.
Варберг БоИС
 9 0 3 6 4 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 18 - 13 17
3.
Мальмё
 9 5 1 3 13 - 8 16
4.
Мьельбю
 9 5 1 3 10 - 10 16
5.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
6.
Хальмстад
 9 4 1 4 10 - 17 13
7.
Вернаму
 10 4 1 5 12 - 14 13
8.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
9.
АИК
 10 3 2 5 9 - 11 11
10.
Сириус
 9 2 4 3 9 - 12 10
11.
Кальмар
 10 2 3 5 8 - 15 9
12.
Юргорден
 9 2 2 5 10 - 16 8
13.
Варберг БоИС
 10 2 2 6 12 - 16 8
14.
Дегерфорс
 9 2 0 7 6 - 26 6
15.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
16.
Гётеборг
 9 0 4 5 4 - 15 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (4)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Хаммарбю Странд Симон 1 5
Юргорден Шуллер Расмус 6
Варберг БоИС Станисич Оливер 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Pashang Abdulla получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Вернаму 0:1 Дегерфорс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 