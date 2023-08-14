Тур: 19. Стадион: Страндваллен. Зрители: 5962
0'
30' Желтая карточкаЙоханссон Херман
1:0
33' ГолЙоханссон Херман
42' Желтая карточкаГуставссон Йеспер
76' Желтая карточкаЭйле Ноа
90' Желтая карточкаКричак Иван
90'+6
Ход матча
30'
33'
76'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 9
-
1 Угловые 10
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
24 Владение мячом, % 76
Прогноз на матч от Liveresult
29
Эйле
Ноа
11
Штоль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Моро МамудоНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Болин УгоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Мьельбю
Мальмё
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
24 матча
25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
12.5%
45.8%
41.7%
3 победы 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.42
1.25
Среднее время на гол
63
72
Всего голов
35
23
Голов в среднем за матч
1.46
0.96
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
61
93
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лёфквист Дэвид
|4 (2)
|0.21
|Фенгер Макс
|4
|0.21
|Брорссон Арвид
|2
|0.11
|Йоханссон Херман
|2
|0.11
|Штоль Адам
|2
|0.11
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.11
|Кричак Иван
|1
|0.05
|Рослер Колин
|1
|0.05
|Бергстрем Якоб
|1
|0.05
|Seedy Jagne
|1
|0.05
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Моро Мамудо
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|12 (2)
|0.63
|Нанаси Себастьян
|9 (1)
|0.47
|Веккья Стефано
|5
|0.26
|Али Таха Абди
|4
|0.21
|Рикс Сёрен
|3
|0.16
|Ларссон Хуго
|2
|0.11
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0.05
|Кристиансен Андерс
|1
|0.05
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.05
|Сейдиу Патриот
|1
|0.05
|Янссон Понтус
|1
|0.05
|Пенья Серхио
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Далин Юхан
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Зейдан Мустафа
|0
|0
|Болин Уго
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|5
|0
|Йоханссон Херман
|5
|0
|Эйле Ноа
|5
|0
|Густавссон Йеспер
|4
|0
|Otto Rosengren
|3
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Йоханссон Александр
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Фенгер Макс
|2
|0
|Тернквист Ноэль
|2
|0
|Elliot Stroud
|2
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Бергстрем Якоб
|1
|0
|Карлиус Людвиг
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|6
|0
|Пенья Серхио
|3
|0
|Корнелиус Дерек
|3
|0
|Ларссон Хуго
|3
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Рикс Сёрен
|2
|0
|Нильсен Лассе
|1
|0
|Янссон Понтус
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Левицки Оскар
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Мальмё
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
0
Мьельбю
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Мальмё
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
10
26
Мьельбю
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Мальмё
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
14
26
Голы по времени матча
Забито
10
13
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
2
20%
3
23%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
1
10%
5
38%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Забито
10
27
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 9
1
10%
5
19%
1-15
2
20%
3
11%
16-30
3
30%
4
15%
31-45
2
20%
5
19%
46-60
0
0%
6
22%
61-75
2
20%
4
15%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Забито
20
40
13 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 10
8 Не забивали 4
3
15%
8
20%
1-15
3
15%
4
10%
16-30
7
35%
5
13%
31-45
3
15%
7
18%
46-60
1
5%
7
18%
61-75
3
15%
9
23%
76-90
Пропущено
19
17
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
16%
4
24%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
4
21%
3
18%
46-60
5
26%
1
6%
61-75
3
16%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2
Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2
Мальмё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мальмё - Хальмстад 3:0 Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0
Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2
Результаты матчей
Мьельбю
Мальмё
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
3
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Точный счет
0:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
3
6 раз 32%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
2
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
37
82
19
73
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
54
36
36
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
154
613
118
316
910
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (4)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 5
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|Варберг БоИС
|Станисич Оливер
|6