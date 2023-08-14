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Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 19. Стадион: . Зрители: 5962
Мьельбю
1:0
Конец матча
Мальмё
0'
30' Желтая карточка
Йоханссон Херман
1:0
33' Гол
Йоханссон Херман
42' Желтая карточка
Густавссон Йеспер
76' Желтая карточка
Эйле Ноа
90' Желтая карточка
Кричак Иван
90'+6

Ход матча

30'
Йоханссон Херман
 
33'
Йоханссон Херман
(Лёфквист Дэвид)
1:0
42'
Густавссон Йеспер
 
67'
 
Рикс Сёрен
Йоргенсен Себастьян Винтер
69'
Йоханссон Александр
Брорссон Арвид
 
69'
Бергстрем Якоб
Лёфквист Дэвид
 
74'
 
Веккья Стефано
Сисей Йозеф
76'
Эйле Ноа
 
77'
Кричак Иван
Йоханссон Херман
 
87'
 
Adrian Skogmar
Пенья Серхио
90'
Gudmundur Nokkvason
Leo Walta
 
90'
Кричак Иван
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 9
  • 1 Угловые 10
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 24 Владение мячом, % 76
Прогноз на матч от Liveresult
1
Тернквист
Ноэль
29
Эйле
Ноа
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
3
Брорссон
Арвид
22
Густавссон
Йеспер
4
Leo
Walta
11
Штоль
Адам
12
Лёфквист
Дэвид
9
Фенгер
Макс
27
Далин
Юхан
18
Янссон
Понтус
19
Корнелиус
Дерек
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
15
Сисей
Йозеф
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
22
Али
Таха
Абди
14
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
9
Телин
Исаак
11
Нанаси
Себастьян
Мьельбю
3-5-2
Мальмё
3-4-3

История личных встреч

Мьельбю
Мальмё

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

24 матча

25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

12.5%
45.8%
41.7%
3 победы 11 ничьих 10 побед

История матчей

А
1:2
А
1:1
А
2:0
А
0:1
А
0:2
ТМК
0:2
А
2:2
К
0:0
А
2:0
А
4:1
А
0:1
ТМС
2:1
А
1:0
А
2:2
А
1:1
А
2:2
А
1:1
А
1:0
А
2:0
ШК
4:1
А
4:2
ШК
1:0
ТМС
1:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.42
1.25

Среднее время на гол

63
72

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

1.46
0.96

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

61
93

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лёфквист Дэвид 4 (2) 0.21
Фенгер Макс 4 0.21
Брорссон Арвид 2 0.11
Йоханссон Херман 2 0.11
Штоль Адам 2 0.11
Йоханссон Александр 2 (1) 0.11
Кричак Иван 1 0.05
Рослер Колин 1 0.05
Бергстрем Якоб 1 0.05
Seedy Jagne 1 0.05
Густафссон Виктор 0 0
Эйле Ноа 0 0
Моро Мамудо 0 0
Перссон Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 12 (2) 0.63
Нанаси Себастьян 9 (1) 0.47
Веккья Стефано 5 0.26
Али Таха Абди 4 0.21
Рикс Сёрен 3 0.16
Ларссон Хуго 2 0.11
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0.05
Кристиансен Андерс 1 0.05
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.05
Сейдиу Патриот 1 0.05
Янссон Понтус 1 0.05
Пенья Серхио 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Далин Юхан 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Болин Уго 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 5 0
Йоханссон Херман 5 0
Эйле Ноа 5 0
Густавссон Йеспер 4 0
Otto Rosengren 3 0
Брорссон Арвид 2 0
Йоханссон Александр 2 0
Seedy Jagne 2 0
Фенгер Макс 2 0
Тернквист Ноэль 2 0
Elliot Stroud 2 0
Штоль Адам 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Бергстрем Якоб 1 0
Карлиус Людвиг 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 6 0
Пенья Серхио 3 0
Корнелиус Дерек 3 0
Ларссон Хуго 3 0
Кристиансен Андерс 2 0
Рикс Сёрен 2 0
Нильсен Лассе 1 0
Янссон Понтус 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Левицки Оскар 1 0
Телин Исаак 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Болин Уго 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Мальмё
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
0
Мьельбю
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Мальмё
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

10
26
Мьельбю
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Мальмё
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

14
26

Голы по времени матча

Забито

10
13
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
2
20%
3
23%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
1
10%
5
38%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Забито

10
27
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 9
1
10%
5
19%
1-15
2
20%
3
11%
16-30
3
30%
4
15%
31-45
2
20%
5
19%
46-60
0
0%
6
22%
61-75
2
20%
4
15%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Забито

20
40
13 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 10
8 Не забивали 4
3
15%
8
20%
1-15
3
15%
4
10%
16-30
7
35%
5
13%
31-45
3
15%
7
18%
46-60
1
5%
7
18%
61-75
3
15%
9
23%
76-90

Пропущено

19
17
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
16%
4
24%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
4
21%
3
18%
46-60
5
26%
1
6%
61-75
3
16%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2
Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2
Мальмё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мальмё - Хальмстад 3:0 Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0
Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2

Результаты матчей

Мьельбю
Мальмё

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
3
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
3
6 раз 32%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
2
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
8
2
1
9
2.5
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
3
6
2
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
15
4
6
13
1.5
11
8
3
16
2.5
9
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 19 13 3 3 41 - 15 42
2.
Хеккен
 19 13 2 4 47 - 20 41
3.
Мальмё
 19 13 2 4 41 - 16 41
4.
Юргорден
 19 10 3 6 27 - 24 33
5.
ИФК Норрчепинг
 19 9 4 6 31 - 23 31
6.
Мьельбю
 19 8 4 7 20 - 19 28
7.
Хаммарбю
 19 8 4 7 25 - 27 28
8.
Кальмар
 19 7 5 7 21 - 27 26
9.
Хальмстад
 19 7 4 8 18 - 31 25
10.
Броммапойкарна
 19 7 2 10 22 - 30 23
11.
Вернаму
 19 7 1 11 19 - 24 22
12.
Дегерфорс
 19 6 2 11 19 - 41 20
13.
Сириус
 19 5 5 9 24 - 28 20
14.
АИК
 19 4 7 8 18 - 23 19
15.
Гётеборг
 19 3 7 9 17 - 23 16
16.
Варберг БоИС
 19 2 5 12 16 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 10 9 0 1 33 - 11 27
2.
Мальмё
 10 8 1 1 28 - 8 25
3.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
4.
Хаммарбю
 9 7 1 1 17 - 9 22
5.
Эльфсборг
 9 6 2 1 21 - 5 20
6.
Кальмар
 9 5 2 2 13 - 12 17
7.
ИФК Норрчепинг
 9 4 2 3 13 - 10 14
8.
Дегерфорс
 10 4 2 4 13 - 15 14
9.
Гётеборг
 10 3 3 4 13 - 8 12
10.
Мьельбю
 10 3 3 4 10 - 9 12
11.
Хальмстад
 10 3 3 4 8 - 14 12
12.
Броммапойкарна
 9 3 1 5 8 - 11 10
13.
Сириус
 10 3 1 6 15 - 16 10
14.
Вернаму
 9 3 0 6 7 - 10 9
15.
АИК
 9 1 5 3 9 - 12 8
16.
Варберг БоИС
 9 0 3 6 4 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 18 - 13 17
3.
Мальмё
 9 5 1 3 13 - 8 16
4.
Мьельбю
 9 5 1 3 10 - 10 16
5.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
6.
Хальмстад
 9 4 1 4 10 - 17 13
7.
Вернаму
 10 4 1 5 12 - 14 13
8.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
9.
АИК
 10 3 2 5 9 - 11 11
10.
Сириус
 9 2 4 3 9 - 12 10
11.
Кальмар
 10 2 3 5 8 - 15 9
12.
Юргорден
 9 2 2 5 10 - 16 8
13.
Варберг БоИС
 10 2 2 6 12 - 16 8
14.
Дегерфорс
 9 2 0 7 6 - 26 6
15.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
16.
Гётеборг
 9 0 4 5 4 - 15 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (4)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Хаммарбю Странд Симон 1 5
Юргорден Шуллер Расмус 6
Варберг БоИС Станисич Оливер 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Густавссон Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Лёфквист Дэвид сделал результативную передачу.
  • 33'
    Г О О О О Л - Herman Johansson бьет в цель!
  • 30'
    Herman Johansson получил желтую карточку от судьи
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