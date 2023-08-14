Тур: 4. Стадион: Энерги Виборг Арена. Главный судья: Peter Kjaersgaard
0'
43' Желтая карточкаГеертсен Николай
50' Желтая карточкаГеммер Йонас
60' Желтая карточкаТомсен Тобиас
90'+7
Ход матча
43'
50'
60'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
8 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
9 Угловые 4
-
3 Офсайды 3
-
2 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
431 Количество передач 456
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Бонде
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Andreas SmedНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Jeffrey Papa
-
-
-
21 Morten Olsen
-
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Виборг
Видовре
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
14 матчей
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
7 побед 0 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
17
Голов в среднем за матч
1
2.13
Среднее время на гол
90
42
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
14
26
Голов в среднем за матч
1
1.86
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
90
48
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибрагим Саид
|1
|0.25
|Anosike Ementa
|1
|0.25
|Томас Найджел
|1
|0.25
|Бундгаард Оливер
|1
|0.25
|Сёндергаард Мадс
|1
|0.25
|Гааей Антон
|0
|0
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Smed
|1
|0.25
|Якобсен Кристиан II
|1
|0.25
|Камили Лирим
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anosike Ementa
|2
|0
|Гроннинг Йеппе
|1
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Бундгаард Оливер
|1
|0
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геммер Йонас
|2
|0
|Matti Olsen
|2
|0
|Magnus Fredslund
|2
|0
|Томсен Тобиас
|1
|0
|Геертсен Николай
|1
|0
|Камили Лирим
|1
|0
|Пер Франдсен
|1
|0
Результаты матчей
Виборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Видовре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Виборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Видовре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
2
0
Виборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Видовре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
4
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
3
43%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Нордшелланн - Виборг 4:1
Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Митьюлланд 0:1 Нордшелланн - Виборг 0:0 Виборг - Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - АГФ Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3 Копенгаген - Виборг 2:1
Видовре
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Митьюлланд - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0
Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3 Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2 Хельсингёр - Видовре 0:1 Видовре - Вайле 0:1 Сённерйюск - Видовре 0:3 Видовре - Венсюссель 0:0 Вайле - Видовре 0:0 Видовре - Хельсингёр 3:2 Нествед - Видовре 3:2 Видовре - Венсюссель 3:1 Хобро - Видовре 2:2 Видовре - Сённерйюск 2:1 Хиллерёд - Видовре 1:1
Результаты матчей
Виборг
Видовре
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Виборг
Видовре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|4 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|4
|Митьюлланд
|Гуэ-Сон Чо
|3
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|2 (1)
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 2
|Митьюлланд
|Гартенманн Стефан
|1 1
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|2
|Видовре
|Геммер Йонас
|2
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|2