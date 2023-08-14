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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Peter Kjaersgaard
Виборг
0:0
Конец матча
Видовре
0'
43' Желтая карточка
Геертсен Николай
50' Желтая карточка
Геммер Йонас
60' Желтая карточка
Томсен Тобиас
90'+7

Ход матча

43'
 
Геертсен Николай
50'
 
Геммер Йонас
56'
 
Линдберг Маркус
Magnus Fredslund
60'
 
Томсен Тобиас
63'
Томас Найджел
Sergio Andrade
 
64'
 
Mathias Andreasen
Томсен Тобиас
79'
Жуниор Ренато
Ибрагим Саид
 
80'
Жамбурек Ян
Бонде Якуб
 
86'
 
Jeffrey Papa
Ahmed Iljazovski
86'
 
Anosike Ementa
Якобсен Кристиан
86'
 
Нильсен Матти
Джатта Алассана

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 4
  • 3 Офсайды 3
  • 2 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 431 Количество передач 456
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
5
Залетел
Жан
24
Аниембе
Даниэль
23
Бундгаард
Оливер
17
Бонде
Якуб
6
Сёндергаард
Мадс
28
Вестергорд
Магнус
7
Sergio
Andrade
14
Anosike
Ementa
8
Ибрагим
Саид
1
Filip
Djukic
5
Matti
Olsen
28
Геертсен
Николай
2
Стендеруп
Даниэль
15
Ahmed
Iljazovski
30
Magnus
Fredslund
6
Геммер
Йонас
12
Magnus
Lysholm
Petersen
14
Якобсен
Кристиан
II
9
Томсен
Тобиас
22
Andreas
Smed
Виборг
4-3-3
Видовре
3-4-3

История личных встреч

Виборг
Видовре

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

14 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
7 побед 0 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
1:4
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:2
ПД
1:3
ПД
2:3
ПД
1:3
ПД
2:2
ПД
0:3
ПД
3:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

6
17

Голов в среднем за матч

1
2.13

Среднее время на гол

90
42

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

14
26

Голов в среднем за матч

1
1.86

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

90
48

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагим Саид 1 0.25
Anosike Ementa 1 0.25
Томас Найджел 1 0.25
Бундгаард Оливер 1 0.25
Сёндергаард Мадс 1 0.25
Гааей Антон 0 0
Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Smed 1 0.25
Якобсен Кристиан II 1 0.25
Камили Лирим 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anosike Ementa 2 0
Гроннинг Йеппе 1 0
Аниембе Даниэль 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Бундгаард Оливер 1 0
Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 2 0
Matti Olsen 2 0
Magnus Fredslund 2 0
Томсен Тобиас 1 0
Геертсен Николай 1 0
Камили Лирим 1 0
Пер Франдсен 1 0

Результаты матчей

Виборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Видовре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Виборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Видовре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

2
0
Виборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Видовре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
3
43%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Нордшелланн - Виборг 4:1
Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Митьюлланд 0:1 Нордшелланн - Виборг 0:0 Виборг - Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - АГФ Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3 Копенгаген - Виборг 2:1
Видовре
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Митьюлланд - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0
Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3 Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2 Хельсингёр - Видовре 0:1 Видовре - Вайле 0:1 Сённерйюск - Видовре 0:3 Видовре - Венсюссель 0:0 Вайле - Видовре 0:0 Видовре - Хельсингёр 3:2 Нествед - Видовре 3:2 Видовре - Венсюссель 3:1 Хобро - Видовре 2:2 Видовре - Сённерйюск 2:1 Хиллерёд - Видовре 1:1

Результаты матчей

Виборг
Видовре

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Виборг
Видовре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
2
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
Копенгаген
 4 4 0 0 11 - 4 12
3.
Митьюлланд
 4 3 0 1 6 - 5 9
4.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Брондбю
 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Виборг
 4 1 2 1 5 - 7 5
7.
Люнгбю
 4 1 1 2 7 - 8 4
8.
Оденсе
 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Силькеборг
 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Видовре
 4 0 2 2 2 - 5 2
11.
Раннерс
 4 0 2 2 4 - 13 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Нордшелланн
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
АГФ Орхус
 3 1 1 1 4 - 5 4
5.
Люнгбю
 2 1 0 1 5 - 3 3
6.
Брондбю
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Виборг
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Оденсе
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 7 1
11.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 2 2 0 0 8 - 1 6
2.
Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Оденсе
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Брондбю
 2 1 0 1 3 - 4 3
6.
Виборг
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Митьюлланд
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Видовре
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Силькеборг
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Люнгбю
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 6 1
12.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Нордшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
Брондбю Валлис Николай 4
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 3
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
АГФ Орхус Поульсен Николай 2
Видовре Геммер Йонас 2
Вайле Альбентоса Рауль 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Виборг: 47%, Видовре: 53%.
  • 97'
    Jeffrey Papa наказан за толчок Залетел Жан
  • 96'
    Удар от ворот произведет Видовре
  • 95'
    Matti Olsen из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
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    • 93'
      Стендеруп Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Геертсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Жуниор Ренато из команды Виборг в офсайде
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Matti Olsen из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Виборг: 48%, Видовре: 52%.
    • 90'
      Сёндергаард Мадс из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Сёндергаард Мадс из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Andreas Smed навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 89'
      Залетел Жан успешно блокирует удар.
    • 89'
      Линдберг Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 89'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 89'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 86'
      Тактическая замена. Аносике Эмента уходит с поля и его заменяет Джатта Алассана
    • 86'
      Тактическая замена. Якобсен Кристиан II уходит с поля и его заменяет Нильсен Матти
    • 86'
      Тактическая замена. Ahmed Iljazovski уходит с поля и его заменяет Jeffrey Papa
    • 85'
      Контроль мяча: Виборг: 49%, Видовре: 51%.
    • 85'
      Геертсен Николай из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 84'
      Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 84'
      Якобсен Кристиан II выиграл воздушное противоборство у Залетел Жан.
    • 84'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 83'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 83'
      Filip Djukic из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 83'
      Гааей Антон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 82'
      Геертсен Николай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 82'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 81'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 81'
      Filip Djukic из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 81'
      Гааей Антон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 81'
      Matti Olsen из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 80'
      Контроль мяча: Виборг: 47%, Видовре: 53%.
    • 80'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 80'
      Тактическая замена. Бонде Якуб уходит с поля и его заменяет Жамбурек Ян
    • 79'
      Тактическая замена. Ибрагим Саид уходит с поля и его заменяет Жуниор Ренато
    • 79'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 78'
      Геертсен Николай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 78'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 77'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 77'
      Геертсен Николай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 77'
      Ибрагим Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 76'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 75'
      Стендеруп Даниэль из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 75'
      Гааей Антон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 75'
      Контроль мяча: Виборг: 47%, Видовре: 53%.
    • 75'
      Magnus Lysholm Petersen из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 74'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 74'
      Ибрагим Саид не смог попасть в створ ударом издали
    • 73'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 73'
      Гааей Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 73'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 73'
      Матч возобновлен
    • 72'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ahmed Iljazovski получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 72'
      Ahmed Iljazovski на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 72'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 72'
      Контроль мяча: Виборг: 47%, Видовре: 53%.
    • 71'
      Аносике Эмента оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 71'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 71'
      Томас Найджел создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 70'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 70'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 70'
      Andreas Smed оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 70'
      Оливер Бундгар Кристенсен ошибается в защите.
    • 70'
      Контроль мяча: Виборг: 46%, Видовре: 54%.
    • 69'
      Matti Olsen из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 69'
      Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 68'
      Filip Djukic ослабляет давление, выбив мяч.
    • 68'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 68'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 67'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 67'
      Ибрагим Саид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 67'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 66'
      Линдберг Маркус выиграл воздушное противоборство у Залетел Жан.
    • 66'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      Filip Djukic из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Гааей Антон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 65'
      Контроль мяча: Виборг: 47%, Видовре: 53%.
    • 65'
      Matti Olsen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 65'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 64'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 64'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 64'
      Тактическая замена. Томсен Тобиас уходит с поля и его заменяет Mathias Andreasen
    • 63'
      Линдберг Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 63'
      Тактическая замена. Serginho уходит с поля и его заменяет Томас Найджел
    • 62'
      Шанс! Вестергорд Магнус из команды Виборг пробил головой, но мимо
    • 62'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 61'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Контроль мяча: Виборг: 47%, Видовре: 53%.
    • 60'
      Хорошую попытку сделал Аносике Эмента. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 60'
      Вестергорд Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 60'
      Томсен Тобиас получил желтую карточку от судьи
    • 60'
      Судья сигнализирует, что Томсен Тобиас из команды Видовре поставил подножку. Пострадал Сёндергаард Мадс
    • 60'
      Томсен Тобиас наказан за толчок Залетел Жан
    • 59'
      Томсен Тобиас наказан за толчок Залетел Жан
    • 59'
      Ahmed Iljazovski навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 59'
      Якобсен Кристиан II нанес удар головой, но Лукас Лунд Педерсен спокойно отбил мяч.
    • 59'
      Геммер Йонас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 58'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Andreas Smed навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 58'
      Линдберг Маркус пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен ловит мяч
    • 58'
      Аниембе Даниэль из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Стендеруп Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Виборг контролирует мяч.
    • 56'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 56'
      Тактическая замена. Magnus Fredslund уходит с поля и его заменяет Линдберг Маркус
    • 55'
      Контроль мяча: Виборг: 47%, Видовре: 53%.
    • 55'
      Гааей Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Стендеруп Даниэль из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Гааей Антон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 54'
      Геертсен Николай из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Вестергорд Магнус из команды Виборг фолит на Magnus Fredslund, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 53'
      Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе
    • 53'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Геертсен Николай из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Гааей Антон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 52'
      Filip Djukic ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Геертсен Николай из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Andreas Smed из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Геммер Йонас получил желтую карточку от судьи
    • 50'
      Судья сигнализирует, что Геммер Йонас из команды Видовре поставил подножку. Пострадал Вестергорд Магнус
    • 50'
      Контроль мяча: Виборг: 45%, Видовре: 55%.
    • 50'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 49'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 48'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 48'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 47'
      Magnus Fredslund выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Виборг контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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