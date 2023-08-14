Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Andreas Smed навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Видовре

86' Тактическая замена. Ahmed Iljazovski уходит с поля и его заменяет Jeffrey Papa

84' Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Видовре

83' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Гааей Антон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Матч возобновится спорным мячом

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Гааей Антон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Ибрагим Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Гааей Антон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Удар от ворот произведет Видовре

74' Ибрагим Саид не смог попасть в створ ударом издали

73' Гааей Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Удар от ворот произведет Видовре

73' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Ahmed Iljazovski получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Ahmed Iljazovski на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Аносике Эмента оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Томас Найджел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Удар от ворот произведет Виборг

70' Andreas Smed оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Оливер Бундгар Кристенсен ошибается в защите.

69' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

68' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Видовре

67' Ибрагим Саид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Гааей Антон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Удар от ворот произведет Видовре

64' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Линдберг Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Удар от ворот произведет Видовре

62' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Хорошую попытку сделал Аносике Эмента . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Вестергорд Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Томсен Тобиас получил желтую карточку от судьи

59' Ahmed Iljazovski навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Якобсен Кристиан II нанес удар головой, но Лукас Лунд Педерсен спокойно отбил мяч.

59' Геммер Йонас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Andreas Smed навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Линдберг Маркус пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен ловит мяч

57' Стендеруп Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Гааей Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Гааей Антон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе

53' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Гааей Антон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Геммер Йонас получил желтую карточку от судьи

50' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Видовре

49' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Виборг

48' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Magnus Fredslund выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.