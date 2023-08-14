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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 18.
Эребру
3:0
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
1:0
4' Гол
Хольмберг Карл
39' Желтая карточка
Ламин Адам Бен
44' Желтая карточка
Андрессон Аксель
2:0
45' Гол
Хольмберг Карл
72' Желтая карточка
Нордстрем Элиас
90' Желтая карточка
Бакман Виктор
90' Красная карточка
August Karlin
3:0
90' Гол
Валкер Кевин
90'+7
1
Эскелинен
Виллиам
27
Вальгейрссон
Вальгейр
5
Хульквист
Даниэль
26
Андрессон
Аксель
12
Ларссон
Джейк
8
Валкер
Кевин
22
Lucas
Shlimon
6
Крона
Себастьян
11
Кроон
Самуэль
17
Хольмберг
Карл
7
Сегер
Давид
31
David
Celic
3
Бернтссон
Александер
15
Arvid
Eriksson
19
Ламин
Адам
Бен
2
Ben
Engdahl
24
Николич
Марко
8
Адриан
Самуэль
7
Моенза
Малкольм
10
Бук
Робин
26
Sadmir
Zekovic
9
Сильверхолт
Тейлор
Эребру
3-5-2
Йёнчёпинг
3-4-3

История личных встреч

Эребру
Йёнчёпинг

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
0:0
ТМК
1:1
С
1:1
С
3:1
ТМК
0:2
А
1:2
А
2:1
А
1:1
А
2:1
С
3:1
С
2:0
ШК
0:2

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.83
1.17

Среднее время на гол

108
77

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

67
83

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллескуг Ноэль 5 0.28
Хольмберг Карл 3 0.17
Валкер Кевин 2 0.11
Adam Bark 2 0.11
Сегер Давид 2 0.11
Ларссон Джейк 1 0.06
Андрессон Аксель 1 0.06
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.06
Adi Fisic 1 0.06
Samuel Dahl 0 0
Бьёрнквист Даниэль 0 0
Кроон Самуэль 0 0
Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 8 (2) 0.44
Pashang Abdulla 8 0.44
Сильверхолт Тейлор 3 0.17
Николич Марко 2 0.11
August Karlin 2 0.11
Моенза Малкольм 1 0.06
Flamur Dzelili 1 0.06
Торссон Антон 1 0.06
Маннс Йеспер 1 0.06
Страндсатер Даниэль 1 0.06
Адриан Самуэль 0 0
Делаверис Филип 0 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрессон Аксель 5 0
Моро Насиру 4 0
Бьёрнквист Даниэль 2 0
Adam Bark 2 0
Ларссон Джейк 2 0
Lucas Shlimon 2 0
Сегер Давид 2 0
Валкер Кевин 1 0
Крона Себастьян 1 0
Бергмарк Никлас 1 0
Samuel Dahl 1 0
Бакман Виктор 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Хульквист Даниэль 1 0
Adi Fisic 1 0
Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 4 1
Flamur Dzelili 5 0
Arvid Eriksson 2 1
August Karlin 2 1
Маннс Йеспер 3 0
Бук Робин 3 0
Нильссон Александр 2 0
Адриан Самуэль 2 0
Моенза Малкольм 1 0
Бернтссон Александер 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Николич Марко 1 0
Сильверхолт Тейлор 1 0
Торссон Антон 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Нордстрем Элиас 1 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 1 0

Результаты матчей

Эребру
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Йёнчёпинг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
12
Эребру
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Йёнчёпинг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

6
12
Эребру
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Йёнчёпинг
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

8
24

Голы по времени матча

Забито

10
13
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
5
50%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
2
20%
2
15%
76-90

Пропущено

4
20
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
1
25%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
1
25%
1
5%
46-60
1
25%
4
20%
61-75
1
25%
6
30%
76-90

Забито

9
19
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
0
0%
3
16%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
3
33%
5
26%
46-60
0
0%
6
32%
61-75
3
33%
1
5%
76-90

Пропущено

17
9
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
12%
2
22%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
1
6%
4
44%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
33%
76-90

Забито

19
32
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
8 Не забивали 3
5
26%
5
16%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
3
16%
5
16%
31-45
4
21%
6
19%
46-60
1
5%
8
25%
61-75
5
26%
3
9%
76-90

Пропущено

21
29
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 15
3
14%
4
14%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
4
19%
5
17%
31-45
2
10%
5
17%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
6
29%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Треллеборг - Эребру 2:2 Эребру - ГАИС 0:0 Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0
Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0
Йёнчёпинг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0
Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1

Результаты матчей

Эребру
Йёнчёпинг

Точный счет

0:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

0:0
5 раз 28%
3:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эребру
Йёнчёпинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
6
3
2
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
4
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
14
4
7
11
1.5
10
8
2
16
2.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 18 13 3 2 37 - 13 42
2.
Вестерос
 18 13 3 2 32 - 11 42
3.
Эстер
 19 10 3 6 38 - 26 33
4.
ГАИС
 18 8 6 4 28 - 14 30
5.
Гефле
 18 7 4 7 23 - 24 25
6.
Эстерсунд
 18 6 7 5 25 - 20 25
7.
Йёнчёпинг
 18 6 6 6 29 - 32 24
8.
Треллеборг
 18 6 4 8 24 - 31 22
9.
Сирианска Эскильстуна
 18 5 7 6 17 - 21 22
10.
Ландскруна
 18 6 3 9 20 - 28 21
11.
Браге
 18 6 3 9 20 - 29 21
12.
Эребру
 18 4 9 5 19 - 21 21
13.
Сундсвалль
 19 5 5 9 25 - 37 20
14.
Эргрюте
 18 4 6 8 20 - 27 18
15.
Хельсинборг
 18 4 5 9 17 - 23 17
16.
Сковде АИК
 18 3 4 11 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 9 7 1 1 23 - 8 22
2.
Вестерос
 9 6 3 0 14 - 3 21
3.
Гефле
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Йёнчёпинг
 9 5 1 3 16 - 12 16
5.
Браге
 9 5 1 3 14 - 12 16
6.
Эстер
 9 5 0 4 18 - 10 15
7.
Эребру
 10 3 6 1 10 - 4 15
8.
ГАИС
 9 4 2 3 15 - 9 14
9.
Ландскруна
 9 4 2 3 12 - 11 14
10.
Треллеборг
 9 4 1 4 12 - 15 13
11.
Эстерсунд
 9 3 4 2 16 - 13 13
12.
Сирианска Эскильстуна
 9 3 4 2 9 - 6 13
13.
Эргрюте
 9 2 4 3 13 - 13 10
14.
Сковде АИК
 8 2 3 3 9 - 10 9
15.
Сундсвалль
 10 2 3 5 13 - 20 9
16.
Хельсинборг
 9 2 2 5 8 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 9 7 0 2 18 - 8 21
2.
Утсиктенс
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Эстер
 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
ГАИС
 9 4 4 1 13 - 5 16
5.
Эстерсунд
 9 3 3 3 9 - 7 12
6.
Сундсвалль
 9 3 2 4 12 - 17 11
7.
Хельсинборг
 9 2 3 4 9 - 11 9
8.
Треллеборг
 9 2 3 4 12 - 16 9
9.
Сирианска Эскильстуна
 9 2 3 4 8 - 15 9
10.
Гефле
 9 2 2 5 7 - 12 8
11.
Эргрюте
 9 2 2 5 7 - 14 8
12.
Йёнчёпинг
 9 1 5 3 13 - 20 8
13.
Ландскруна
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
Эребру
 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Браге
 9 1 2 6 6 - 17 5
16.
Сковде АИК
 10 1 1 8 5 - 21 4
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Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 9 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
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Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 7
Эстерсунд Штольт Малкольм 7
Сковде АИК Elias Lindell 7
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Браге Зеттерстрём Александр 1 5
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