Тур: 18.
0'
1:0
4' ГолХольмберг Карл
39' Желтая карточкаЛамин Адам Бен
44' Желтая карточкаАндрессон Аксель
2:0
45' ГолХольмберг Карл
72' Желтая карточкаНордстрем Элиас
90' Желтая карточкаБакман Виктор
90' Красная карточкаAugust Karlin
3:0
90' ГолВалкер Кевин
90'+7
Ход матча
4'
1:0
39'
44'
45'
2:0
72'
90'
90'
90'
3:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Adam Bark
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
-
31 David CelicВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andres Garcia
История личных встреч
Эребру
Йёнчёпинг
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.83
1.17
Среднее время на гол
108
77
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.33
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
67
83
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллескуг Ноэль
|5
|0.28
|Хольмберг Карл
|3
|0.17
|Валкер Кевин
|2
|0.11
|Adam Bark
|2
|0.11
|Сегер Давид
|2
|0.11
|Ларссон Джейк
|1
|0.06
|Андрессон Аксель
|1
|0.06
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.06
|Adi Fisic
|1
|0.06
|Samuel Dahl
|0
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
|Кроон Самуэль
|0
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|8 (2)
|0.44
|Pashang Abdulla
|8
|0.44
|Сильверхолт Тейлор
|3
|0.17
|Николич Марко
|2
|0.11
|August Karlin
|2
|0.11
|Моенза Малкольм
|1
|0.06
|Flamur Dzelili
|1
|0.06
|Торссон Антон
|1
|0.06
|Маннс Йеспер
|1
|0.06
|Страндсатер Даниэль
|1
|0.06
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Делаверис Филип
|0
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрессон Аксель
|5
|0
|Моро Насиру
|4
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|2
|0
|Adam Bark
|2
|0
|Ларссон Джейк
|2
|0
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Валкер Кевин
|1
|0
|Крона Себастьян
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Бакман Виктор
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Хульквист Даниэль
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламин Адам Бен
|4
|1
|Flamur Dzelili
|5
|0
|Arvid Eriksson
|2
|1
|August Karlin
|2
|1
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Бук Робин
|3
|0
|Нильссон Александр
|2
|0
|Адриан Самуэль
|2
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Сильверхолт Тейлор
|1
|0
|Торссон Антон
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Нордстрем Элиас
|1
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Йёнчёпинг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
12
Эребру
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Йёнчёпинг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
6
12
Эребру
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Йёнчёпинг
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
8
24
Голы по времени матча
Забито
10
13
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
5
50%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
2
20%
2
15%
76-90
Пропущено
4
20
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
1
25%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
1
25%
1
5%
46-60
1
25%
4
20%
61-75
1
25%
6
30%
76-90
Забито
9
19
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
0
0%
3
16%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
3
33%
5
26%
46-60
0
0%
6
32%
61-75
3
33%
1
5%
76-90
Пропущено
17
9
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
12%
2
22%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
1
6%
4
44%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
33%
76-90
Забито
19
32
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
8 Не забивали 3
5
26%
5
16%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
3
16%
5
16%
31-45
4
21%
6
19%
46-60
1
5%
8
25%
61-75
5
26%
3
9%
76-90
Пропущено
21
29
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 15
3
14%
4
14%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
4
19%
5
17%
31-45
2
10%
5
17%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
6
29%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Треллеборг - Эребру 2:2 Эребру - ГАИС 0:0 Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0
Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0
Йёнчёпинг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0
Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1
Результаты матчей
Эребру
Йёнчёпинг
Точный счет
0:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
0:0
5 раз 28%
3:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эребру
Йёнчёпинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
72
37
63
28
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
44
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
144
711
108
216
414
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- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Эстерсунд
|Штольт Малкольм
|7
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|7
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|1 5