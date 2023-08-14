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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Манчестер Юнайтед
0:0
Второй тайм: 46'
Вулверхэмптон
0'
17' Желтая карточка
Мартинес Лисандро
27' Желтая карточка
Лемина Марио
35' Желтая карточка
Аит-Нури Раян
45' Желтая карточка
Шоу Люк

Ход матча

17'
Мартинес Лисандро
 
27'
 
Лемина Марио
35'
 
Аит-Нури Раян
45'
Шоу Люк
 
46'
Линделоф Виктор
Мартинес Лисандро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 283 Количество передач 181
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 152
Манчестер Юнайтед 91.4% (139)
X 5.3% (8)
Вулверхэмптон 3.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Вулверхэмптон
1.63
6.00
8.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Онана
Андре
29
Уан-Биссака
Аарон
19
Варан
Рафаэль
6
Мартинес
Лисандро
23
Шоу
Люк
18
Каземиро
Карлос
7
Маунт
Мэйсон
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
49
Гарначо
Алехандро
10
Рэшфорд
Маркус
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
3
Аит-Нури
Раян
7
Нету
Педру
8
Гомес
Жоао
5
Лемина
Марио
27
Луис
Матеус
II
21
Сарабия
Пабло
12
Кунья
Матеус
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Вулверхэмптон
4-4-2

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

21 матч

61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.1%
57.1%
4.8%
8 побед 12 ничьих 1 победа

Второй тайм

52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
1:0
К
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:5
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
КC
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
КC
1:0

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.64
1.4

Среднее время на гол

55
64

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.8
0.55

Среднее время на гол

112
165

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.24
0.95

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

72
94

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шоу Люк 1 0
Мартинес Лисандро 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 1 0
Аит-Нури Раян 1 0

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0
Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1
Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брайтон
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Фулхэм
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Кристал Пэлас
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Вулверхэмптон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Ливерпуль
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Челси
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Тоттенхэм
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Вест Хэм
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Борнмут
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Брентфорд
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Шеффилд Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Эвертон
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ноттингем Форест
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Лутон Таун
 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Бёрнли
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Астон Вилла
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Брайтон
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Брентфорд
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Борнмут
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Манчестер Юнайтед
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Челси
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вулверхэмптон
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Эвертон
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бёрнли
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фулхэм
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кристал Пэлас
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Тоттенхэм
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Вулверхэмптон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ливерпуль
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Вест Хэм
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Юнайтед
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шеффилд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ноттингем Форест
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Лутон Таун
 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Астон Вилла
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ньюкасл Исак Александр 2
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 2
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 (1)
Ньюкасл Барнс Харви 1 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 1
Весь список

Топ нарушителей
Бёрнли Зарури Анасс 1
Фулхэм Виллиан Боргес 1
Вест Хэм Антонио Майкл 1
Астон Вилла Мартинес Эмилиано 1
Астон Вилла Динь Люка 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!
  • 45'
    Перехватил мяч Антони в центре поля и тут же покатил в штрафную на Рэшфорда, но выстрел последнего Килман в подкате заблокировал. 
  • Желтая карточка
    45'
    В центре поля Кунью откровенно сбивал в грубом подкате Шоу. Судья справедливо наказал нарушителя желтой карточкой.
  • 45'
    Убегал в контратаку на скорости Нету, ворвался в штрафную, но вовремя вернулся в оборону Мартинес и в чистом подкате не позволил оппоненту пробить.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.
  • 44'
    Оторвался от соперника на скорости Антони и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не сумел замкнуть.
  • 43'
    Прорывался по флангу в атаку Гарначо и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Доусона полетел за пределы поля.
  • 42'
    Мягко забрасывал в штрафную соперника Уан-Биссака на ход Маунту, но того опередил Аит-Нури и вынес сферу в центр поля.
  • Офсайд
    41'
    Мог убегать на ворота соперника Луис после заброса от Куньи, но арбитр снова остановил игру из-за офсайда.
  • 40'
    Пробивал с линии вратарской Рэшфорд после подачи с правого фланга, но мяч угодил точно в Доусона и не залетел в ворота.
  • 39'
    Пробивал с острого угла Фернандеш после паса от Шоу. Отбил перед собой Са, а добивание от Рэшфорда заблокировали защитники.
  • 38'
    Дальний заброс исполнял Мартинес в штрафную соперника на Антони, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Са.
  • Желтая карточка
    37'
    Слишком долго вводил мяч в игру Аит-Нури, в итоге арбитр показал защитнику желтую карточку за задержку времени.
  • Офсайд
    36'
    Лемина забрасывал в штрафную соперника, куда Луис вбегал на скорости, но судья остановил атаку, зафиксировав офсайд.
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    • Опасный момент
      35'
      Отличным пасом Сарабия запустил в штрафную соперника Кунью, который оторвался от защитника и пробил в дальний угол низом, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 34'
      Мог убегать на ворота соперника Рэшфорд после паса от Фернандеша, но в борьбе против Аита-Нури нарушил он правила.
    • 33'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Кунья. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
    • 32'
      Аит-Нури далеко вбросил аут в штрафную соперника на Сарабию, но тот не смог пробить головой в борьбе против Варана.
    • 31'
      В центре поля грамотно подставился Гомес и вынудил нарушить правила Маунта. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.
    • Желтая карточка
      30'
      В центре поля Лемина в подкате откровенно сбивал Гарначо, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
    • 29'
      После навеса с угла поля от Нету пробил из пределов штрафной головой Доусон, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 28'
      Убежал в контратаку Кунья по центру к штрафной соперника и покатил поперек на Сарабию, но тот в касание пробил рядом с дальней штангой.
    • 27'
      Каземиро забросил на правый фланг, куда забегал Уан-Биссака, но вовремя вернулся в оборону Аит-Нури и отобрал сферу.
    • 26'
      В центре поля отобрал мяч Фернандеш и тут же забросил в штрафную на Рэшфорда, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
    • 25'
      На фланге Уан-Биссака заехал по ногам Нету в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Вулверхэмптона".
    • Офсайд
      24'
      Отдавал Аит-Нури по флангу пас на ход Луису, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
    • 23'
      Мог убегать на ворота соперника Рэшфорд после заброса от Фернандеша, но в борьбе с Доусоном нарушил он правила.
    • 22'
      Тонко вырезал с фланга Аит-Нури в штрафную на ход Кунье, но того от мяча корпусом оттеснить успел Каземиро, вовремя вернувшись в оборону.
    • 21'
      Диагональ исполнял Уан-Биссака на левый фланг, куда забегал Гарначо, но в борьбе с защитником выпустил он мяч за пределы поля.
    • 20'
      Сместился с фланга к штрафной соперника Гарначо и упал на газон в борьбе с защитником. Свисток арбитра на этот раз промолчал.
    • 19'
      Мягко забросил Антони в штрафную на ход Фернандешу, но тому пробить головой не позволил Килман в силовой борьбе.
    • Желтая карточка
      18'
      В центре поля Мартинес налетел прямой ногой в голеностоп Нету. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.
    • 17'
      Отобрал мяч на чужой половине поля Нету и тут же отдал пас вперед на Луиса, но тому пробить не удалось в борьбе с Мартинесом.
    • 16'
      В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, Присматриваясь друг к другу.
    • 15'
      В силовой борьбе на фланге Аит-Нури подтолкнул в спину соперника. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.
    • 14'
      С углового вновь навесил Шоу на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Килман и головой вынес сферу в центр поля.
    • 13'
      Убегал в штрафную соперника Фернандеш после заброса от Маунта, но вышел из ворот Са и заблокировал в падении удар португальца.
    • 12'
      Оторвался от опеки защитника по флангу Семеду и покатил поперек на Сарабию, но выстрел последнего накрыли защитники.
    • 11'
      На фланге Доусон получил локтем по затылку в верховой борьбе против Рэшфорда. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.
    • 10'
      Убежал по флангу Луис и покатил мяч в штрафную на ход Кунье, но того грамотно от сферы оттеснил корпусом Варан.
    • 9'
      С угла поля навесил Маунт на линию вратарской, но вышел из ворот Са и кулаком спокойно вернул мяч обратно на фланг.
    • 8'
      В центре поля получил Гарначо по ногам в борьбе против Сарабии. Штрафной удар исполнять будут игроки "Манчестер Юнайтед".
    • 7'
      Отобрал мяч в центре поля Лемина и тут же забросил вперед на Куньу, но тот не смог оторваться от Мартинеса и в итоге потерял сферу.
    • 6'
      На чужой половине поля слишком активно прессинговал Нету и в итоге нарушил правила в борьбе против Гарначо.
    • 5'
      Ушел финтом от соперника по флангу Нету и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой не смог дотянуться до мяча Кунья.
    • 4'
      Шоу отдавал пас по флангу на ход Гарначо, но тот не смог оторваться от Семеду, который в чистом подкате отобрал сферу.
    • 3'
      Диагональный пас исполнял Гомес на левый фланг, куда забегал Аит-Нури, но не смог он сохранить сферу в пределах поля.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе оранжево-черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Манчестер Юнайтед"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    91.4% (139)
    Ничья
    5.3% (8)
    Вулверхэмптон
    3.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.41% (55)
    Меньше
    52.59% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    39.66% (46)
    Нет
    60.34% (70)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    33.6% (51)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    17.1% (26)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    11.8% (18)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    6.6% (10)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    4.6% (7)
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