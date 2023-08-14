Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Оторвался от соперника на скорости Антони и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не сумел замкнуть.

Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.

Убегал в контратаку на скорости Нету, ворвался в штрафную, но вовремя вернулся в оборону Мартинес и в чистом подкате не позволил оппоненту пробить.

В центре поля Кунью откровенно сбивал в грубом подкате Шоу. Судья справедливо наказал нарушителя желтой карточкой.

Перехватил мяч Антони в центре поля и тут же покатил в штрафную на Рэшфорда, но выстрел последнего Килман в подкате заблокировал.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

Лемина забрасывал в штрафную соперника, куда Луис вбегал на скорости, но судья остановил атаку, зафиксировав офсайд.

Слишком долго вводил мяч в игру Аит-Нури, в итоге арбитр показал защитнику желтую карточку за задержку времени.

Дальний заброс исполнял Мартинес в штрафную соперника на Антони, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Са.

Пробивал с острого угла Фернандеш после паса от Шоу. Отбил перед собой Са, а добивание от Рэшфорда заблокировали защитники.

Пробивал с линии вратарской Рэшфорд после подачи с правого фланга, но мяч угодил точно в Доусона и не залетел в ворота.

Мог убегать на ворота соперника Луис после заброса от Куньи, но арбитр снова остановил игру из-за офсайда.

Мягко забрасывал в штрафную соперника Уан-Биссака на ход Маунту, но того опередил Аит-Нури и вынес сферу в центр поля.

Прорывался по флангу в атаку Гарначо и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Доусона полетел за пределы поля.

В центре поля отобрал мяч Фернандеш и тут же забросил в штрафную на Рэшфорда, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

Каземиро забросил на правый фланг, куда забегал Уан-Биссака, но вовремя вернулся в оборону Аит-Нури и отобрал сферу.

Убежал в контратаку Кунья по центру к штрафной соперника и покатил поперек на Сарабию, но тот в касание пробил рядом с дальней штангой.

После навеса с угла поля от Нету пробил из пределов штрафной головой Доусон, но мяч застрял в гуще защитников.

В центре поля Лемина в подкате откровенно сбивал Гарначо, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

В центре поля грамотно подставился Гомес и вынудил нарушить правила Маунта. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.

Аит-Нури далеко вбросил аут в штрафную соперника на Сарабию, но тот не смог пробить головой в борьбе против Варана.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Кунья. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

Мог убегать на ворота соперника Рэшфорд после паса от Фернандеша, но в борьбе против Аита-Нури нарушил он правила.

Отличным пасом Сарабия запустил в штрафную соперника Кунью, который оторвался от защитника и пробил в дальний угол низом, но мяч полетел рядом со штангой.

25' На фланге Уан-Биссака заехал по ногам Нету в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Вулверхэмптона".

24' Отдавал Аит-Нури по флангу пас на ход Луису, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

23' Мог убегать на ворота соперника Рэшфорд после заброса от Фернандеша, но в борьбе с Доусоном нарушил он правила.

22' Тонко вырезал с фланга Аит-Нури в штрафную на ход Кунье, но того от мяча корпусом оттеснить успел Каземиро, вовремя вернувшись в оборону.

21' Диагональ исполнял Уан-Биссака на левый фланг, куда забегал Гарначо, но в борьбе с защитником выпустил он мяч за пределы поля.

20' Сместился с фланга к штрафной соперника Гарначо и упал на газон в борьбе с защитником. Свисток арбитра на этот раз промолчал.

19' Мягко забросил Антони в штрафную на ход Фернандешу, но тому пробить головой не позволил Килман в силовой борьбе.

18' В центре поля Мартинес налетел прямой ногой в голеностоп Нету. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.

17' Отобрал мяч на чужой половине поля Нету и тут же отдал пас вперед на Луиса, но тому пробить не удалось в борьбе с Мартинесом.

16' В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, Присматриваясь друг к другу.

15' В силовой борьбе на фланге Аит-Нури подтолкнул в спину соперника. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.

14' С углового вновь навесил Шоу на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Килман и головой вынес сферу в центр поля.

13' Убегал в штрафную соперника Фернандеш после заброса от Маунта, но вышел из ворот Са и заблокировал в падении удар португальца.

12' Оторвался от опеки защитника по флангу Семеду и покатил поперек на Сарабию, но выстрел последнего накрыли защитники.

11' На фланге Доусон получил локтем по затылку в верховой борьбе против Рэшфорда. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.

10' Убежал по флангу Луис и покатил мяч в штрафную на ход Кунье, но того грамотно от сферы оттеснил корпусом Варан.

9' С угла поля навесил Маунт на линию вратарской, но вышел из ворот Са и кулаком спокойно вернул мяч обратно на фланг.

8' В центре поля получил Гарначо по ногам в борьбе против Сарабии. Штрафной удар исполнять будут игроки "Манчестер Юнайтед".

7' Отобрал мяч в центре поля Лемина и тут же забросил вперед на Куньу, но тот не смог оторваться от Мартинеса и в итоге потерял сферу.

6' На чужой половине поля слишком активно прессинговал Нету и в итоге нарушил правила в борьбе против Гарначо.

5' Ушел финтом от соперника по флангу Нету и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой не смог дотянуться до мяча Кунья.

4' Шоу отдавал пас по флангу на ход Гарначо, но тот не смог оторваться от Семеду, который в чистом подкате отобрал сферу.

3' Диагональный пас исполнял Гомес на левый фланг, куда забегал Аит-Нури, но не смог он сохранить сферу в пределах поля.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе оранжево-черный комплект формы.