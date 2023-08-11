  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Вулверхэмптон
Прогнозы 61
Манчестер Юнайтед 98.4% (60)
X 0% (0)
Вулверхэмптон 1.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Вулверхэмптон
1.42
6.00
9.92
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

21 матч

61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.1%
57.1%
4.8%
8 побед 12 ничьих 1 победа

Второй тайм

52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
1:0
К
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:5
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
КC
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
КC
1:0

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.64
1.4

Среднее время на гол

55
64

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.8
0.55

Среднее время на гол

112
165

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.24
0.95

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

72
94

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0
Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1
Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шеффилд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бёрнли
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шеффилд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бёрнли
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шеффилд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 2
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 (1)
Манчестер Сити Альварес Хулиан 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бёрнли Зарури Анасс 1
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2023, осталось 2 дня 14 часов 26 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Манчестер Юнайтед 98.4% (60)
    X 0% (0)
    Вулверхэмптон 1.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Вулверхэмптон
    1.42
    6.00
    9.92
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    98.4% (60)
    Ничья
    0% (0)
    Вулверхэмптон
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (27)
    Меньше
    52.63% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    40.35% (23)
    Нет
    59.65% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    39.3% (24)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    23% (14)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    13.1% (8)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    9.8% (6)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    3.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Манчестер Юнайтед
    Вулверхэмптон
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     