Тур: 1. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Хупер Саймон
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
21 матч
61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
38.1%
57.1%
4.8%
8 побед 12 ничьих 1 победа
Второй тайм
52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.64
1.4
Среднее время на гол
55
64
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
0.8
0.55
Среднее время на гол
112
165
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.24
0.95
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
72
94
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0
Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1
Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|2
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 (1)
|Манчестер Сити
|Альварес Хулиан
|0 (1)
|Бёрнли
|Зарури Анасс
|1
|Манчестер Сити
|Хосеп Гвардиола
|1
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
Исход игры
Манчестер Юнайтед
98.4% (60)
Ничья
0% (0)
Вулверхэмптон
1.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (27)
Меньше
52.63% (30)
Обе команды забьют
Да
40.35% (23)
Нет
59.65% (34)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
39.3% (24)
2:1 Манчестер Юнайтед
23% (14)
3:1 Манчестер Юнайтед
13.1% (8)
1:0 Манчестер Юнайтед
9.8% (6)
3:0 Манчестер Юнайтед
3.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!