ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ХОЛАНН! 1:0! Очень легко сейчас Эрлинг исполняет 11-метровый удар, пробивая в правый угол! Четко он мяч укладывает в ворота! Просто браво!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОКАМПОС! 1:1! В тот же угол, что и Холанн пробил Лукас. Мяч в правый угол прилетает, и не угадывает этот выстрел Эдерсон. Идеальное исполнение.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МИР! 2:2! Он укладывает мяч также в правую "девятку". Не придерешься! Для Эдерсона без каких-либо шансов. Ковачич будет бить теперь.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КОВАЧИЧ! 3:2! Изменил направление удара хорват. Впервые в матче последовал удар в нижний левый угол! Также крутое исполнение!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РАКИТИЧ! 3:3! Иван выстрелил туда же, но чуть выше по траектории! Иван пробивает идеально в угол, и даже сильный прыжок оппонента до мяча дотянуться не позволяет!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГРИЛИШ! 4:3! Классно он пробивает по воротам соперника. Мяч по центру прилетает в рамку. Идеальное исполнение, ничего не скажешь. Монтьель идет бить!

Грилиш продолжает бесполезно мяч в штрафную "Севильи" грузить. Снова его навес с левого края не имел никакого продолжения. Движения у него в атаке нет совсем.

Гвардиол получил мяч от Грилиша, после чего выкатил сферу под удар Ковачичу, но у того удар явно не получился. Мяч чуть ли параллельно воротам не полетел. Севильцы отбились.

Хуанлу получает от рефери карточку желтого цвета за фол на левом фланге. Будет у нас подача от "Сити" с левого края. Ждем, чем дело закончится.

Еще один угловой от "Сити" прошел. С правого края подали его манчестерцы. Уокер после розыгрыша стандарта с дальней дистанции нанес выстрел. Мяч выше цели полетел.

Мир вместо Эн-Несири на поле появился в составе "Севильи". Сусо вместо Ламелы на поле вышел. Двойная ротация в составе "нервионцев".

Прозвучал свисток об окончании второго тайма! "Сити" и "Севилья" сыграли вничью в отведенные для игры 90 минут встречи. Нас ждет сразу серия 11-метровых ударов! Без овертайма.

Гвардиол с левого края попытался нанести удар по воротам соперника, но угодил в своего же футболиста. Слишком предсказуемый выстрел.

Баде опасно в своей штрафной играл, но на сей раз у Фоден он мяч выцарапал в самый последний момент. Выбита сфера в район центрального круга.

МОМЕНТИЩЕ! Палмер с правого края простреливал мяч в штрафную соперника, и никто из севильцев по мячу не попадает. Впрочем, и никто из манчестерцев мяч в ворота не переправляет. Но будет угловой для "Сити".

Не удалось ничего придумать "Сити" после подачи углового. Спокойно отбиваются испанцы, но мяч остается у "Манчестер Сити".

Устал Грилиш, такое ощущение. Слева в центр он попытался сместиться и пробить. В итоге Буну в левом ближнем углу забрал мяч в свои перчатки.

Уокер выбивает мяч из своей штрафной. Сфера сейчас ложилась на голову Окампосу, но защитник "Сити" сыграл выше всяческих похвал.

Монтьель на поле появился сейчас вместо Хесуса Наваса. Новая замена в нашем поединке состоялась.

Заканчивается основное время матча. Все идет к дополнительному времени. Можем мы с вами стать свидетелями невероятного завершения матча.

Гвардиола пока остается верен себе. Если он решил не делать замены, то их не делает. Но, как мне кажется, Грилиша все-таки с поля убрать стоило бы.

Окампос сейчас в подкате сыграл против Фодена, причем очень четко. В итоге игрок "Манчестер Сити" мяч потерял. Ему бы тоже ротация уже не помешала.

Стартовал в нашем матче второй тайм. Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Замен в составах команд в перерыве не произошло. У нас же Окампос получает сейчас удар по ребру от соперника. Судейский корпус фиксирует нарушение правил.

После подачи мяча с левого края сфера заметалась по штрафной соперника. В итоге смогли отбиться игроки "Сити", но севильцам показалось, что было касание руки. Рефери и его свисток молчит.

Не меняется ситуация на поле. "Сити" владеет мячом на половине поля соперника, обступив штрафную соперника. Севильцам непросто придется.

МОМЕНТИЩЕ! Эдерсон оставляет "Сити" в игре! Классную контратаку провели испанцы по левому флангу. Последовала передачу на Эн-Несири, который умудрился угодить во вратаря "Сити"!

Кто-то из наставников "Сити" получает от рефери карточку желтого цвета. Что-то он сказал судье, после чего рефери решил его наказать.

Манчестерцы как-то слишком вальяжно играют. Команда итак проигрывает в счете 0:1, и действует так, как будто это она ведет в счете, но ведь все происходит наоборот.

Снова обрезка у "Сити" сейчас. Она приводит к тому, что наносит удар по воротам соперника Эн-Несири. В ближний левый угол он не попадает.

Родри получает карточку желтого цвета от рефери. Явно рукой по лицу он попал сопернику, после чего судейский свисток не заставил себя долго ждать. А н-нет. Карточку не дали судьи.

В итоге со штрафного прямо в руки голкиперу "Сити" мяч направили севильцы. Уверенная игра вратаря в рамке. Тает время, а впереди у горожан игра не идет. От слова "совсем".

Окампос снова слева получил мяч сейчас. Выставил ногу Ковачич, направив снаряд за пределы поля. Только аут для "Севильи", но какой важный и нужный.

Опять Грилиш мяч получил слева, но никакого грамотного продолжения мы от него не увидели. Опять потеря, и уже сам Гвардиола предъявляет претензии своему подопечному.

Навас запустил передачу на Окампоса. Тот с левого края выполнял навес на дальнюю штангу, но никто из партнеров до сферы не добрался в этой ситуации.

Гудель поставил спину Ковачичу, и тот пытался продавить соперника, но завалил последнего на газон. Впрочем, мяч уже покинул пределы поля, так что удар от ворот.

Едва-едва снова передача от Наваса не дошла до Эн-Несири. Каким-то чудом Уокер дотянулся до мяча и скинул вратарю. "Севилья" смотрится куда острее в этом матче.

Еще одна карточка желтого цвета. Наиграл на нее Ламела, который в грубой манере сыграл в отборе против Аке. Рефери второй раз в матче показывает "горчичник" игрокам на поле.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПАЛМЕР! 1:1! Сравнивает счет в матче "Сити". Родри ушел от соперника, после чего выполнил навес на дальнюю штангу. Там подключился к атаке Палмер, который сумел отправить мяч головой в дальний угол!

Снова летит в атаку "Севилья". И вновь Эн-Несири успевает до мяча добраться слева в чужой штрафной, но пробивает он прямиком в выдвинувшегося на него вратаря.

Грилиша отоварили по ноге соперники. Хордан фолит в этой ситуации. Рефери что-то активно объясняет нарушителю. Новый штрафной для "Сити".

Ничего со стандарта не смогли придумать игроки "Манчестер Сити". Замена в составе "Севильи" сейчас готовится и состоится с минуты на минуту.

Угловой снова подали игроки "Сити". Последовал навес в центр штрафной, где уверенно в рамке сыграл голкипер севильцев, забравший сферу в перчатки.

Уффф! Окампос сейчас ошибся перед своей штрафной. Палмер замахивался на дубль. В итоге пробил он по воротам соперника с линии штрафной, но Буну в очередной раз спас свой коллектив, сыграв в сторону от рамки.

Неудачно снова угловой "Сити" разыграл. Оливера Торреса Хосе Мендилибар меняет. Вместо него на футбольном поле оказывается Хуанлу.

Вернулись на поле соперники после перерыва на водопой. Продолжается встреча у нас. До конца поединка играть и впрямь немного остается.

Палмер снова сейчас обошел соперника по правому флангу к лицевой линии, но не смог прострелить сферу в центр, ведь его накрыли оппоненты.

15 минут остается играть соперникам в основное время второго тайма. Движения у "Сити" впереди и впрямь нет. Но и севильцы явно пассивны сейчас.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 0:1. Впереди "Севилья", которая вышла вперед благодаря голу Эн-Несири в середине игрового отрезка.

45' Грилиш с левого края подал мяч на дальнюю штангу. Ковачич явно не понял, куда пойдет этот пас. Палмер тоже не смог замкнуть атаку своей команды. Короче, "Сити" снова без удара остался.

45' Родри долго принимал решение и не смог отдать толковый пас на Грилиша, которого плотненько прикрыли защитники. Атака "Сити" не была завершена.

45' Льюис сейчас готовится выйти на поле. Он активно разминается. Видимо, Гвардиола будет менять Палмера. Он сегодня жестко косячит, конечно. Много ошибок совершает.

45' Три минуты рефери добавляет.

44' Узко играет "Севилья" сейчас. Загоняет она в ловушку своего соперника. Ну, а у нас, Окампос слева срубает на газон Грилиша. Штрафной удар зарабатывает снова "Сити".

43' В итоге навесил мяч в район линии вратарской Грилиш, но на выходе уверенно действовал Буну. Тот кулаком вынес снаряд подальше от рамки.

42' Штрафной удар заработали снова игроки "Манчестер Сити". Теперь уже Грилиш мяч взял. Будет бить именно он, а не Фоден. У того с ударом дела не клеятся.

41' Ковачич слишком сильную передачу отдавал на Грилиша. Тот проиграл борьбу в корпус своему сопернику. Последовал вынос в район центрального круга.

39' В итоге сразу два корнера "Сити" заработал у ворот соперника. Фоден сейчас с левой ноги на ближний угол вратарской сферу подавал, и Уокер проиграл там борьбу Баде.

38' Аканджи получил на острие справа в чужой штрафной мяч, после чего попытался прострелить сферу на ближнюю штангу. Подставленная нога защитника привела к назначению углового.

37' Конечно, Эн-Несири - нападающий высоко класса. Он не просто здорово играет головой, он делает это всегда на грани фола. Но сегодня он вчистую выиграл свою футбольную дуэль у обороны манчестерцев.

36' Какой-то крайне неудачный удар Фодена полетел в сторону ворот. В голову Хордану сфера прилетела. В итоге игрок тут же повалился на газон. Ему потребуется помощь. Как бы сотрясения не было.

35' Озадачен ситуацией на поле и на табло Гвардиола. Там уже совещания с помощниками происходят. Не исключено, что наставник манчестерцев будет предпринимать какие-то действия уже после перерыва.

34' Палмер пока выглядит инертно у "Сити". Баде же в таком же стиле, что и в матче с "Валенсией", действовал крайне грубо против Холанна. Фиксирует фол рефери, после чего показывает игроку гостей желтую карточку.

32' Манчестерцы больше двигаются в атаке, чаще от игрока к игроку делают передачи, но какой толк от такой игры? Да никакого. "Севилья" грамотно заняла позиции в обороне и продолжает гнуть свою линию.

31' МОМЕНТИЩЕ! Снова круто сыграно игроками "Севильи". Не было офсайда у Оливера Торреса, который выкатил сферу в центр штрафной, откуда Ламела в касание пробил значительно левее цели! Что творится с обороной "Сити"? Не понятно.

30' Окампос переместился на правый фланг. Оттуда Лукас загружал мяч в центр штрафной соперника, где Аке отлично сыграл головой в сторону от ворот.

29' Родри получил удар по ноге от соперника. Манчестерцы пока ничего не могут придумать впереди. "Сити" нужны моменты, нужна определенная конкретика в атаке.

28' Против Грилиша фолит сейчас на левом фланге Ламела. Начинает загораться и разгораться игра на поле. Думаю, что севильцы будут играть дальше намного активнее в обороне, ведь "Сити" точно добавит в атаке.

26' Все было сделано красиво севильцами. Ну, а пропущенный горожанами гол должен спровоцировать реакцию от манчестерцев. Если они, конечно, хотят сегодня побеждать.

25' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЭН-НЕСИРИ! 0:1!

А вот тут очень неожиданный гол от "Севильи" приходит! Акунья убежал по левому флангу от оппонентов. Последовала передача в центр штрафной, где Аке и Гвардиол проиграл верховую борьбу Эн-Несири, который мощным ударом в левый угол прошил рамку "Манчестер Сити"! Даже не дернулся Эдерсон!

24' Вернулись уже футболисты на поле. Честно говоря, пока слишком уж осторожный футбол. Мы ждали немного другой игры по ходу первого тайма.

23' У нас запланированный водопой. Обе наставника собрали перед собой футболистов и сейчас дают им указания. Гвардиола что-то импульсивно объясняет Уокеру. Там под раздачу и Грилиш попадает.

22' Попадает сейчас мяч в лицо Ковачичу. Выносил мяч Навас подальше от собственной рамки, но зарядил в нос хорвату. Приходит игрок "Сити" в себя... Все в порядке.

21' Холанн отдал на Грилиша, на левый фланг. Тот выполнил подачу в центр штрафной, после чего защитник "Севильи" вынес сферу подальше от рамки.

20' Не прессингует "Севилья", сломя голову. Не играет грубо в отборе и "Сити". За 20 минут первого тайма подопечные Гвардиолы ни разу не нарушили правила. Сегодня с дисциплиной у них все в порядке.

19' МОМЕНТ! Грилишу дали возможность принять мяч на левом фланге. Сместился Джек в сторону центра и закрутил сферу в дальний угол. Буну снова хорош в рамке! Угловой!

18' Снова офсайд в Эн-Несири. Аке на всякий случай сопровождал полет снаряд и тянулся к игровому снаряду, сохранив его для своей команды. Второй офсайд в матче.

17' Дисциплинированно пока играет в обороне "Севилья". В матче с "Валенсией" "нервионцы" много фолили, получали карточки, но только не сегодня. Здесь игра совершенно другая.

15' Холанн пока особо не заметен. Есть у него подключения в штрафной, но на первых минутах встречи мяч к норвежцу не приходит. Но мы ведь знаем, как этот парень умеет играть впереди.

14' Окампос поборолся сейчас за мяч на правом фланге. В итоге удалось ему заработать для своей команды аут. Просит своих подопечных чуть успокоиться Гвардиола.

13' Гвардиол после не самого лучшего выхода Буну из ворот поймал мяч на ногу и с полулета пробил в сторону пустого угла ворот соперника. Впрочем, мяч полетел намного выше цели!

12' Не движутся в атаке манчестерцы. Под привычный контроль они взяли снаряд и спокойно перекатывают его, особо не обостряя впереди.

11' 10 минут соперники отыграли. "Севилья" начала встречу активнее, но "Манчестер Сити" постепенно набирает тем и ход. Думаю, что игра уже выровнялась.

9' "Манчестер Сити" зарабатывает угловой удар. Последовал с левого края заброс на голову Аке, который выстрелил в правый угол. Буну в красивом стиле сумел выручить свой коллектив. Невероятное спасение вратаря!

8' Буну сегодня проводит за "Севилью" свою последнюю игру, после чего игрок переходит в "Аль-Хиляль". В Саудовской Аравии продолжило карьеру немало звездных футболистов. Яссин, безусловно, тоже таким является.

7' В штрафной "Сити" сейчас увязла борьба за мяч. Но сыграл все-таки Эдерсон на выходе. Сумел он забрать снаряд в свои перчатки, несмотря на давление со стороны.

6' Такое ощущение, что Гвардиола пребывает в плохой физической форме. То ли устал наставник "Сити", то ли заболел. Но гладко выбритый наставник горожан с многодневной щетиной и мешками под глазами вызывает обеспокоенность.

5' Снова и снова переводит севильская команда мяч на правый фланг. Навас там получил мяч, отдал пас вперед, на партнера. Но в офсайде был игрок "нервионцев".

4' Севильцы стараются перекрыть Эдерсону "кислород". Ошибается коллективно манчестерцы под прессингом, отдавая мяч севилье, которая, к слову, Суперкубок УЕФА ранее уже выигрывала.

3' Ламела рвался вперед у "Севильи". В итоге Эрику даже позволили с 22-х метров пробить игроки "Манчестер Сити", но сфера не легла на ногу должным образом. Укатился мяч левее цели.

2' Футболисты "Манчестер Сити" предстали сегодня на поле в бело-голубых цветах. Во всем красном вышли на футбольное поле игроки "Севильи". Ворота англичан в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка испанцев - слева.