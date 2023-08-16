Стадион: Караискакис. Главный судья: Летексье Франсуа
1:1
Пенальти
4
4
0'
0:1
25' ГолЭн-Несири Юссеф
33' Желтая карточкаБаде Луак
62' Желтая карточкаЛамела Эрик
1:1
63' ГолПалмер Коул
90' Желтая карточкаХуанлу Санчес
4 4
2:1
2:2
3:2
3:3
4:3
4:4
5:4
5:5
Ход матча
25'
0:1
33'
62'
63'
1:1
90'
91'
2:1
91'
2:2
91'
3:2
91'
3:3
91'
4:3
91'
4:4
91'
5:4
91'
5:5
Пен
4:4
Статистика матча
-
5 Голы 5
-
2 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 4
-
8 Угловые 0
-
0 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 4
-
352 Количество передач 125
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
80
Палмер
Коул
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
22
Баде
Луак
10
Ракитич
Иван
17
Ламела
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
82 Льюис РикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гомес СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
-
87 Макати ДжонПолузащитник
-
52 Бобб ОскарНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ламела ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Салас КикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соу ДжибрилПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Буэно МануПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
-
11 Корона ХесусНападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Манчестер Сити
Севилья
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
2.5
3.5
Среднее время на гол
36
25
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.5
2.25
Тотал матчей
3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
60
40
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|1
|1
|Родри Эрнандес
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|1
|1
|Акунья Маркос
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламела Эрик
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2
Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1
Севилья
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1
Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Рома 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 0:0 Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|1
|Манчестер Сити
|Палмер Коул
|1
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|0 (1)
|Севилья
|Акунья Маркос
|0 (1)
|Севилья
|Ламела Эрик
|1
|Севилья
|Баде Луак
|1
|Севилья
|Хуанлу Санчес
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Сити 1:1 Севилья
Исход игры
Манчестер Сити
80% (144)
Ничья
6.1% (11)
Севилья
13.9% (25)
Тотал 2.5
Больше
72.65% (85)
Меньше
27.35% (32)
Обе команды забьют
Да
68.38% (80)
Нет
31.62% (37)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
21.7% (39)
3:1 Манчестер Сити
14.4% (26)
2:0 Манчестер Сити
13.3% (24)
1:0 Манчестер Сити
3.3% (6)
3:0 Манчестер Сити
3.3% (6)
1:2 Севилья
2.8% (5)
4:2 Манчестер Сити
2.2% (4)
3:2 Манчестер Сити
1.7% (3)
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