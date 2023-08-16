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Суперкубок УЕФА
2023

Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Манчестер Сити
1:1
Пенальти
4
4
Севилья

Ход матча

25'
0:1
Эн-Несири Юссеф
(Акунья Маркос)
33'
 
Баде Луак
62'
 
Ламела Эрик
63'
Палмер Коул
(Родри Эрнандес)
1:1
74'
 
Хуанлу Санчес
Торрес Оливер
83'
 
Монтьель Гонсало
Навас Хесус
85'
Альварес Хулиан
Палмер Коул
 
90'
 
Хуанлу Санчес
90'
 
Мир Рафа
Эн-Несири Юссеф
90'
 
Сусо Хесус
Ламела Эрик
91'
Холанн Эрлинг
2:1
91'
2:2
Окампос Лукас
91'
Альварес Хулиан
3:2
91'
3:3
Мир Рафа
91'
Ковачич Матео
4:3
91'
4:4
Ракитич Иван
91'
Грилиш Джек
5:4
91'
5:5
Монтьель Гонсало
Пен
4:4

Статистика матча

  • 5 Голы 5
  • 2 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 352 Количество передач 125
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Прогнозы 180
Манчестер Сити 80% (144)
X 6.1% (11)
Севилья 13.9% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Севилья
5.50
5.47
9.18
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
25
Аканджи
Мануэль
6
Аке
Натан
24
Гвардиол
Йошко
16
Родри
Эрнандес
8
Ковачич
Матео
80
Палмер
Коул
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
9
Холанн
Эрлинг
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
22
Баде
Луак
6
Гудель
Неманья
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
10
Ракитич
Иван
5
Окампос
Лукас
21
Торрес
Оливер
17
Ламела
Эрик
15
Эн-Несири
Юссеф
Манчестер Сити
4-2-3-1
Севилья
4-2-3-1

История личных встреч

Манчестер Сити
Севилья

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
3:1
ЛЧ
0:4
ЛЧ
1:3
ЛЧ
2:1

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

2.5
3.5

Среднее время на гол

36
25

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.5
2.25

Тотал матчей

3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

60
40

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 1 1
Родри Эрнандес 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 1 1
Акунья Маркос 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 1 0
Баде Луак 1 0
Хуанлу Санчес 1 0

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2
Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1
Севилья
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1
Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Рома 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 0:0 Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1

Топ бомбардиров
Севилья Эн-Несири Юссеф 1
Манчестер Сити Палмер Коул 1
Манчестер Сити Родри Эрнандес 0 (1)
Севилья Акунья Маркос 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Ламела Эрик 1
Севилья Баде Луак 1
Севилья Хуанлу Санчес 1
Весь список
  • Пенальти
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГРИЛИШ! 4:3!
    Классно он пробивает по воротам соперника. Мяч по центру прилетает в рамку. Идеальное исполнение, ничего не скажешь. Монтьель идет бить!
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РАКИТИЧ! 3:3!
    Иван выстрелил туда же, но чуть выше по траектории! Иван пробивает идеально в угол, и даже сильный прыжок оппонента до мяча дотянуться не позволяет!
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КОВАЧИЧ! 3:2!
    Изменил направление удара хорват. Впервые в матче последовал удар в нижний левый угол! Также крутое исполнение!
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МИР! 2:2!
    Он укладывает мяч также в правую "девятку". Не придерешься! Для Эдерсона без каких-либо шансов. Ковачич будет бить теперь.
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АЛЬВАРЕС! 2:1!
    Точный и невероятно уверенный удар 19-го номера "Сити". Мяч удается уложить игроку манчестерцев в "девятку".
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОКАМПОС! 1:1!
    В тот же угол, что и Холанн пробил Лукас. Мяч в правый угол прилетает, и не угадывает этот выстрел Эдерсон. Идеальное исполнение.
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ХОЛАНН! 1:0!
    Очень легко сейчас Эрлинг исполняет 11-метровый удар, пробивая в правый угол! Четко он мяч укладывает в ворота! Просто браво!
  • Серия пенальти
    "Манчестер Сити" будет бить пенальти первым!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Прозвучал свисток об окончании второго тайма! "Сити" и "Севилья" сыграли вничью в отведенные для игры 90 минут встречи. Нас ждет сразу серия 11-метровых ударов! Без овертайма.
  • Замена
    90'
    Мир вместо Эн-Несири на поле появился в составе "Севильи". Сусо вместо Ламелы на поле вышел. Двойная ротация в составе "нервионцев".
  • Угловой
    90'
    Еще один угловой от "Сити" прошел. С правого края подали его манчестерцы. Уокер после розыгрыша стандарта с дальней дистанции нанес выстрел. Мяч выше цели полетел.
  • Желтая карточка
    90'
    Хуанлу получает от рефери карточку желтого цвета за фол на левом фланге. Будет у нас подача от "Сити" с левого края. Ждем, чем дело закончится.
  • Дополнительное время
    90'
    Четыре минуты рефери добавил! 
  • 89'
    Гвардиол получил мяч от Грилиша, после чего выкатил сферу под удар Ковачичу, но у того удар явно не получился. Мяч чуть ли параллельно воротам не полетел. Севильцы отбились.
  • 88'
    Грилиш продолжает бесполезно мяч в штрафную "Севильи" грузить. Снова его навес с левого края не имел никакого продолжения. Движения у него в атаке нет совсем. 
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    • 87'
      Окампос сейчас в подкате сыграл против Фодена, причем очень четко. В итоге игрок "Манчестер Сити" мяч потерял. Ему бы тоже ротация уже не помешала.
    • 86'
      Гвардиола пока остается верен себе. Если он решил не делать замены, то их не делает. Но, как мне кажется, Грилиша все-таки с поля убрать стоило бы.
    • 85'
      Заканчивается основное время матча. Все идет к дополнительному времени. Можем мы с вами стать свидетелями невероятного завершения матча. 
    • Замена
      84'
      Монтьель на поле появился сейчас вместо Хесуса Наваса. Новая замена в нашем поединке состоялась.
    • 82'
      Уокер выбивает мяч из своей штрафной. Сфера сейчас ложилась на голову Окампосу, но защитник "Сити" сыграл выше всяческих похвал.
    • 81'
      Устал Грилиш, такое ощущение. Слева в центр он попытался сместиться и пробить. В итоге Буну в левом ближнем углу забрал мяч в свои перчатки.
    • 80'
      Не удалось ничего придумать "Сити" после подачи углового. Спокойно отбиваются испанцы, но мяч остается у "Манчестер Сити". 
    • Угловой
      78'
      МОМЕНТИЩЕ! Палмер с правого края простреливал мяч в штрафную соперника, и никто из севильцев по мячу не попадает. Впрочем, и никто из манчестерцев мяч в ворота не переправляет. Но будет угловой для "Сити". 
    • 77'
      Баде опасно в своей штрафной играл, но на сей раз у Фоден он мяч выцарапал в самый последний момент. Выбита сфера в район центрального круга.
    • 76'
      Гвардиол с левого края попытался нанести удар по воротам соперника, но угодил в своего же футболиста. Слишком предсказуемый выстрел. 
    • 75'
      15 минут остается играть соперникам в основное время второго тайма. Движения у "Сити" впереди и впрямь нет. Но и севильцы явно пассивны сейчас. 
    • 73'
      Палмер снова сейчас обошел соперника по правому флангу к лицевой линии, но не смог прострелить сферу в центр, ведь его накрыли оппоненты. 
    • 72'
      Вернулись на поле соперники после перерыва на водопой. Продолжается встреча у нас. До конца поединка играть и впрямь немного остается.
    • Замена
      71'
      Неудачно снова угловой "Сити" разыграл. Оливера Торреса Хосе Мендилибар меняет. Вместо него на футбольном поле оказывается Хуанлу.
    • Опасный момент
      70'
      Уффф! Окампос сейчас ошибся перед своей штрафной. Палмер замахивался на дубль. В итоге пробил он по воротам соперника с линии штрафной, но Буну в очередной раз спас свой коллектив, сыграв в сторону от рамки. 
    • Угловой
      68'
      Угловой снова подали игроки "Сити". Последовал навес в центр штрафной, где уверенно в рамке сыграл голкипер севильцев, забравший сферу в перчатки.
    • 67'
      Ничего со стандарта не смогли придумать игроки "Манчестер Сити". Замена в составе "Севильи" сейчас готовится и состоится с минуты на минуту.
    • Фол, нарушение
      66'
      Грилиша отоварили по ноге соперники. Хордан фолит в этой ситуации. Рефери что-то активно объясняет нарушителю. Новый штрафной для "Сити".
    • 65'
      Снова летит в атаку "Севилья". И вновь Эн-Несири успевает до мяча добраться слева в чужой штрафной, но пробивает он прямиком в выдвинувшегося на него вратаря.
    • Описание гола
      64'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПАЛМЕР! 1:1!
      Сравнивает счет в матче "Сити". Родри ушел от соперника, после чего выполнил навес на дальнюю штангу. Там подключился к атаке Палмер, который сумел отправить мяч головой в дальний угол!
    • Желтая карточка
      62'
      Еще одна карточка желтого цвета. Наиграл на нее Ламела, который в грубой манере сыграл в отборе против Аке. Рефери второй раз в матче показывает "горчичник" игрокам на поле. 
    • 61'
      Едва-едва снова передача от Наваса не дошла до Эн-Несири. Каким-то чудом Уокер дотянулся до мяча и скинул вратарю. "Севилья" смотрится куда острее в этом матче.
    • 60'
      Гудель поставил спину Ковачичу, и тот пытался продавить соперника, но завалил последнего на газон. Впрочем, мяч уже покинул пределы поля, так что удар от ворот.
    • 59'
      Навас запустил передачу на Окампоса. Тот с левого края выполнял навес на дальнюю штангу, но никто из партнеров до сферы не добрался в этой ситуации.
    • 58'
      Опять Грилиш мяч получил слева, но никакого грамотного продолжения мы от него не увидели. Опять потеря, и уже сам Гвардиола предъявляет претензии своему подопечному. 
    • 57'
      Окампос снова слева получил мяч сейчас. Выставил ногу Ковачич, направив снаряд за пределы поля. Только аут для "Севильи", но какой важный и нужный.
    • 56'
      В итоге со штрафного прямо в руки голкиперу "Сити" мяч направили севильцы. Уверенная игра вратаря в рамке. Тает время, а впереди у горожан игра не идет. От слова "совсем". 
    • Фол, нарушение
      55'
      Родри получает карточку желтого цвета от рефери. Явно рукой по лицу он попал сопернику, после чего судейский свисток не заставил себя долго ждать. А н-нет. Карточку не дали судьи. 
    • 54'
      Снова обрезка у "Сити" сейчас. Она приводит к тому, что наносит удар по воротам соперника Эн-Несири. В ближний левый угол он не попадает. 
    • 53'
      Манчестерцы как-то слишком вальяжно играют. Команда итак проигрывает в счете 0:1, и действует так, как будто это она ведет в счете, но ведь все происходит наоборот.
    • Желтая карточка
      51'
      Кто-то из наставников "Сити" получает от рефери карточку желтого цвета. Что-то он сказал судье, после чего рефери решил его наказать.
    • Опасный момент
      50'
      МОМЕНТИЩЕ! Эдерсон оставляет "Сити" в игре! Классную контратаку провели испанцы по левому флангу. Последовала передачу на Эн-Несири, который умудрился угодить во вратаря "Сити"!
    • 49'
      Не меняется ситуация на поле. "Сити" владеет мячом на половине поля соперника, обступив штрафную соперника. Севильцам непросто придется.
    • Судья
      48'
      После подачи мяча с левого края сфера заметалась по штрафной соперника. В итоге смогли отбиться игроки "Сити", но севильцам показалось, что было касание руки. Рефери и его свисток молчит.
    • Фол, нарушение
      47'
      Замен в составах команд в перерыве не произошло. У нас же Окампос получает сейчас удар по ребру от соперника. Судейский корпус фиксирует нарушение правил.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал в нашем матче второй тайм. Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 0:1. Впереди "Севилья", которая вышла вперед благодаря голу Эн-Несири в середине игрового отрезка.
    • 45'
      Грилиш с левого края подал мяч на дальнюю штангу. Ковачич явно не понял, куда пойдет этот пас. Палмер тоже не смог замкнуть атаку своей команды. Короче, "Сити" снова без удара остался. 
    • 45'
      Родри долго принимал решение и не смог отдать толковый пас на Грилиша, которого плотненько прикрыли защитники. Атака "Сити" не была завершена.
    • 45'
      Льюис сейчас готовится выйти на поле. Он активно разминается. Видимо, Гвардиола будет менять Палмера. Он сегодня жестко косячит, конечно. Много ошибок совершает.
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты рефери добавляет.
    • Фол, нарушение
      44'
      Узко играет "Севилья" сейчас. Загоняет она в ловушку своего соперника. Ну, а у нас, Окампос слева срубает на газон Грилиша. Штрафной удар зарабатывает снова "Сити". 
    • 43'
      В итоге навесил мяч в район линии вратарской Грилиш, но на выходе уверенно действовал Буну. Тот кулаком вынес снаряд подальше от рамки.
    • Фол, нарушение
      42'
      Штрафной удар заработали снова игроки "Манчестер Сити". Теперь уже Грилиш мяч взял. Будет бить именно он, а не Фоден. У того с ударом дела не клеятся. 
    • 41'
      Ковачич слишком сильную передачу отдавал на Грилиша. Тот проиграл борьбу в корпус своему сопернику. Последовал вынос в район центрального круга. 
    • Угловой
      39'
      В итоге сразу два корнера "Сити" заработал у ворот соперника. Фоден сейчас с левой ноги на ближний угол вратарской сферу подавал, и Уокер проиграл там борьбу Баде.
    • Угловой
      38'
      Аканджи получил на острие справа в чужой штрафной мяч, после чего попытался прострелить сферу на ближнюю штангу. Подставленная нога защитника привела к назначению углового. 
    • 37'
      Конечно, Эн-Несири - нападающий высоко класса. Он не просто здорово играет головой, он делает это всегда на грани фола. Но сегодня он вчистую выиграл свою футбольную дуэль у обороны манчестерцев. 
    • Травма, повреждение
      36'
      Какой-то крайне неудачный удар Фодена полетел в сторону ворот. В голову Хордану сфера прилетела. В итоге игрок тут же повалился на газон. Ему потребуется помощь. Как бы сотрясения не было. 
    • 35'
      Озадачен ситуацией на поле и на табло Гвардиола. Там уже совещания с помощниками происходят. Не исключено, что наставник манчестерцев будет предпринимать какие-то действия уже после перерыва.
    • Желтая карточка
      34'
      Палмер пока выглядит инертно у "Сити". Баде же в таком же стиле, что и в матче с "Валенсией", действовал крайне грубо против Холанна. Фиксирует фол рефери, после чего показывает игроку гостей желтую карточку. 
    • 32'
      Манчестерцы больше двигаются в атаке, чаще от игрока к игроку делают передачи, но какой толк от такой игры? Да никакого. "Севилья" грамотно заняла позиции в обороне и продолжает гнуть свою линию.
    • Опасный момент
      31'
      МОМЕНТИЩЕ! Снова круто сыграно игроками "Севильи". Не было офсайда у Оливера Торреса, который выкатил сферу в центр штрафной, откуда Ламела в касание пробил значительно левее цели! Что творится с обороной "Сити"? Не понятно.
    • 30'
      Окампос переместился на правый фланг. Оттуда Лукас загружал мяч в центр штрафной соперника, где Аке отлично сыграл головой в сторону от ворот. 
    • 29'
      Родри получил удар по ноге от соперника. Манчестерцы пока ничего не могут придумать впереди. "Сити" нужны моменты, нужна определенная конкретика в атаке. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Против Грилиша фолит сейчас на левом фланге Ламела. Начинает загораться и разгораться игра на поле. Думаю, что севильцы будут играть дальше намного активнее в обороне, ведь "Сити" точно добавит в атаке. 
    • 26'
      Все было сделано красиво севильцами. Ну, а пропущенный горожанами гол должен спровоцировать реакцию от манчестерцев. Если они, конечно, хотят сегодня побеждать. 
    • Описание гола
      25'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЭН-НЕСИРИ! 0:1!
      А вот тут очень неожиданный гол от "Севильи" приходит! Акунья убежал по левому флангу от оппонентов. Последовала передача в центр штрафной, где Аке и Гвардиол проиграл верховую борьбу Эн-Несири, который мощным ударом в левый угол прошил рамку "Манчестер Сити"! Даже не дернулся Эдерсон!
    • 24'
      Вернулись уже футболисты на поле. Честно говоря, пока слишком уж осторожный футбол. Мы ждали немного другой игры по ходу первого тайма.
    • 23'
      У нас запланированный водопой. Обе наставника собрали перед собой футболистов и сейчас дают им указания. Гвардиола что-то импульсивно объясняет Уокеру. Там под раздачу и Грилиш попадает. 
    • Травма, повреждение
      22'
      Попадает сейчас мяч в лицо Ковачичу. Выносил мяч Навас подальше от собственной рамки, но зарядил в нос хорвату. Приходит игрок "Сити" в себя... Все в порядке. 
    • 21'
      Холанн отдал на Грилиша, на левый фланг. Тот выполнил подачу в центр штрафной, после чего защитник "Севильи" вынес сферу подальше от рамки. 
    • 20'
      Не прессингует "Севилья", сломя голову. Не играет грубо в отборе и "Сити". За 20 минут первого тайма подопечные Гвардиолы ни разу не нарушили правила. Сегодня с дисциплиной у них все в порядке.
    • Опасный момент
      19'
      МОМЕНТ! Грилишу дали возможность принять мяч на левом фланге. Сместился Джек в сторону центра и закрутил сферу в дальний угол. Буну снова хорош в рамке! Угловой!
    • Офсайд
      18'
      Снова офсайд в Эн-Несири. Аке на всякий случай сопровождал полет снаряд и тянулся к игровому снаряду, сохранив его для своей команды. Второй офсайд в матче.
    • 17'
      Дисциплинированно пока играет в обороне "Севилья". В матче с "Валенсией" "нервионцы" много фолили, получали карточки, но только не сегодня. Здесь игра совершенно другая.
    • 15'
      Холанн пока особо не заметен. Есть у него подключения в штрафной, но на первых минутах встречи мяч к норвежцу не приходит. Но мы ведь знаем, как этот парень умеет играть впереди. 
    • 14'
      Окампос поборолся сейчас за мяч на правом фланге. В итоге удалось ему заработать для своей команды аут. Просит своих подопечных чуть успокоиться Гвардиола. 
    • 13'
      Гвардиол после не самого лучшего выхода Буну из ворот поймал мяч на ногу и с полулета пробил в сторону пустого угла ворот соперника. Впрочем, мяч полетел намного выше цели!
    • 12'
      Не движутся в атаке манчестерцы. Под привычный контроль они взяли снаряд и спокойно перекатывают его, особо не обостряя впереди.
    • 11'
      10 минут соперники отыграли. "Севилья" начала встречу активнее, но "Манчестер Сити" постепенно набирает тем и ход. Думаю, что игра уже выровнялась. 
    • Опасный момент
      9'
      "Манчестер Сити" зарабатывает угловой удар. Последовал с левого края заброс на голову Аке, который выстрелил в правый угол. Буну в красивом стиле сумел выручить свой коллектив. Невероятное спасение вратаря!
    • 8'
      Буну сегодня проводит за "Севилью" свою последнюю игру, после чего игрок переходит в "Аль-Хиляль". В Саудовской Аравии продолжило карьеру немало звездных футболистов. Яссин, безусловно, тоже таким является.
    • 7'
      В штрафной "Сити" сейчас увязла борьба за мяч. Но сыграл все-таки Эдерсон на выходе. Сумел он забрать снаряд в свои перчатки, несмотря на давление со стороны.
    • 6'
      Такое ощущение, что Гвардиола пребывает в плохой физической форме. То ли устал наставник "Сити", то ли заболел. Но гладко выбритый наставник горожан с многодневной щетиной и мешками под глазами вызывает обеспокоенность. 
    • Офсайд
      5'
      Снова и снова переводит севильская команда мяч на правый фланг. Навас там получил мяч, отдал пас вперед, на партнера. Но в офсайде был игрок "нервионцев". 
    • 4'
      Севильцы стараются перекрыть Эдерсону "кислород". Ошибается коллективно манчестерцы под прессингом, отдавая мяч севилье, которая, к слову, Суперкубок УЕФА ранее уже выигрывала.
    • 3'
      Ламела рвался вперед у "Севильи". В итоге Эрику даже позволили с 22-х метров пробить игроки "Манчестер Сити", но сфера не легла на ногу должным образом. Укатился мяч левее цели. 
    • 2'
      Футболисты "Манчестер Сити" предстали сегодня на поле в бело-голубых цветах. Во всем красном вышли на футбольное поле игроки "Севильи". Ворота англичан в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка испанцев - слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, друзья, стартовала встреча в Греции! С центра поля мяч разыграли футболисты "Манчестер Сити"! Удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
    • Дополнительное время
    • 91'
      Г О О О О О Л - Монтьель Гонсало забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Эдерсон Мораес неудачно прыгнул в другую сторону!
    • 91'
      Г О О О О О Л - Грилиш Джек забивает пенальти правой ногой! Он нанес удар по центру, но Яссин Буну прыгнул вправо!
    • 91'
      Г О О О О О Л - Ракитич Иван забивает пенальти, он пробил правой ногой! Эдерсон Мораес был близок к тому, чтобы отразить мяч!
    • 91'
      Г О О О О О Л - Ковачич Матео забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Яссин Буну неудачно прыгнул в другую сторону!
    • 91'
      Г О О О О О Л - Мир Рафа забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Эдерсон Мораес неудачно прыгнул в другую сторону!
    • 91'
      Г О О О О О Л - Альварес Хулиан забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Яссин Буну неудачно прыгнул в другую сторону!
    • 91'
      Г О О О О О Л - Окампос Лукас забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Эдерсон Мораес неудачно прыгнул в другую сторону!
    • 91'
      Г О О О О О Л - Холанн Эрлинг забил пенальти, нанеся удар левой ногой! Яссин Буну неудачно прыгнул в другую сторону!
    • 91'
      Начинается серия пенальти
    • 91'
      Мы ожидаем серии пенальти
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskakis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 21.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити 1:1 Севилья

    Исход игры
    Манчестер Сити
    80% (144)
    Ничья
    6.1% (11)
    Севилья
    13.9% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.65% (85)
    Меньше
    27.35% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    68.38% (80)
    Нет
    31.62% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    21.7% (39)
    3:1 Манчестер Сити
    14.4% (26)
    2:0 Манчестер Сити
    13.3% (24)
    1:0 Манчестер Сити
    3.3% (6)
    3:0 Манчестер Сити
    3.3% (6)
    1:2 Севилья
    2.8% (5)
    4:2 Манчестер Сити
    2.2% (4)
    3:2 Манчестер Сити
    1.7% (3)
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    Севилья
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