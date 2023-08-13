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Суперкубок УЕФА
2023

Стадион: .
Манчестер Сити
 
Позже
Севилья
Прогнозы 42
Манчестер Сити 97.6% (41)
X 0% (0)
Севилья 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Севилья
1.40
5.60
9.15
Все Коэффициенты

История личных встреч

Манчестер Сити
Севилья

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
3:1
ЛЧ
0:4
ЛЧ
1:3
ЛЧ
2:1

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

2.5
3.5

Среднее время на гол

36
25

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.5
2.25

Тотал матчей

3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

60
40

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2
Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1
Севилья
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1
Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Рома 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 0:0 Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 августа 2023, осталось 2 дня 14 часов 45 минут.



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    • Прогнозы 42
    Манчестер Сити 97.6% (41)
    X 0% (0)
    Севилья 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Севилья
    1.40
    5.60
    9.15
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Севилья

    Исход игры
    Манчестер Сити
    97.6% (41)
    Ничья
    0% (0)
    Севилья
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.29% (28)
    Меньше
    31.71% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    60.98% (25)
    Нет
    39.02% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    35.7% (15)
    2:0 Манчестер Сити
    26.2% (11)
    3:1 Манчестер Сити
    16.7% (7)
    3:0 Манчестер Сити
    4.8% (2)
    1:0 Манчестер Сити
    4.8% (2)
    4:2 Манчестер Сити
    4.8% (2)
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    Манчестер Сити
    Севилья
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