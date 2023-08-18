Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Г О О О О Л - Жанг Чи правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

89' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Кризан пробует нанести удар издали, но Bingliang Yan держит все под контролем

88' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Кризан задерживает мяч рукой

85' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Шаньдун Тайшань , будет отменен из-за фола.

84' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Шаньдун Тайшань

83' Мойсес Лима создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Оооо... вот это был удар! Феллайни Маруан должен был забить с этой позиции.

74' Матч возобновится спорным мячом

72' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Мерида Фран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Матч возобновится спорным мячом

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Yuanyi Li навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Yuanyi Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Кризан не смог попасть в створ ударом издали

52' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Кризан пробует нанести удар издали, но Bingliang Yan держит все под контролем