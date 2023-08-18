Тур: 23. Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium. Главный судья: Xing Guan
1:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаФеллайни Маруан
32' Желтая карточкаМерида Фран
38' Желтая карточкаКризан
38' Желтая карточкаYang Yu1
84' Undefined phrase: football_event_Chi Zhang
84' Желтая карточкаYan Shi
1:0
89' ГолChi Zhang
90' Красная карточкаYang Yu1
90' Желтая карточкаЛю Ян
90' Желтая карточкаTong Wang1
90'+12
Ход матча
12'
32'
38'
38'
60'
62'
62'
68'
68'
74'
84'
84'
89'
1:0
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 0
-
8 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
378 Количество передач 299
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ван
Да-Лэй
2
Lei
Tong
11
Лю
Ян
38
Wenneng
Xie
20
Ляо
Лишэн
22
Yuanyi
Li
9
Кризан
23
Yumiao
Qian
5
Yang
Yu1
38
Мерида
Фран
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
29
Ба
Дунь
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
2 Lei TongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
38 Wenneng XieПолузащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
9 КризанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
37 Цзи СянЗащитник
-
39 Long SongЗащитник
-
16 Hailong LiЗащитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
-
24 Jinghang HuПолузащитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
-
29 Chen Pu
-
-
19 Guowen Sun
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Yumiao QianЗащитник
- Защитник
-
5 Yang Yu1Защитник
- Защитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Фарлей РосаПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
-
19 Feiya ChangЗащитник
-
20 Jianan WangЗащитник
- Полузащитник
-
36 Hao GuoПолузащитник
-
-
17 Xuelong Sun
-
-
24 Taoyu Piao
-
31 Yinong Tian
-
40 Yan Shi
-
Главный тренер: Ю Генвей
История личных встреч
Шаньдун Тайшань
Тяньцзинь Тайгер
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
29 матчей
55.2%
24.1%
20.7%
16 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
44.8%
37.9%
17.3%
13 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
51.7%
27.6%
20.7%
15 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
2.21
1.53
Среднее время на гол
40
58
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.2
0.93
Среднее время на гол
75
96
Всего голов
49
36
Голов в среднем за матч
1.69
1.24
Тотал матчей
2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
53
72
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллайни Маруан
|9
|0.39
|Кризан
|8 (1)
|0.35
|Chen Pu
|5
|0.22
|Мойсес Лима
|4
|0.17
|Лю Биньбинь
|3
|0.13
|Yuanyi Li
|2
|0.09
|Ляо Лишэн
|2
|0.09
|Fernandinho V
|2
|0.09
|Жадсон II
|2
|0.09
|Zhengyu Huang
|1
|0.04
|Matheus Pato
|1 (1)
|0.04
|Chi Zhang
|1
|0.04
|Guowen Sun
|1
|0.04
|Чжэн Чжэн
|0
|0
|Лю Ян
|0
|0
|Tong Wang1
|0
|0
|Цзи Сян
|0
|0
Тяньцзинь Тайгер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фарлей Роса
|5
|0.22
|Берич Роберт
|5
|0.22
|Ба Дунь
|4
|0.17
|Qiuming Wang
|4
|0.17
|Weijun Xie
|4
|0.17
|Мерида Фран
|1 (1)
|0.04
|Мин Тянь
|0
|0
|Pengfei Han
|0
|0
|Yingjie Zhao
|0
|0
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феллайни Маруан
|6
|0
|Yuanyi Li
|5
|0
|Жадсон II
|1
|2
|Мойсес Лима
|4
|0
|Лю Ян
|3
|0
|Цзи Сян
|3
|0
|Кризан
|3
|0
|Fernandinho V
|2
|0
|Guowen Sun
|2
|0
|Чжэн Чжэн
|1
|0
|Ван Да-Лэй
|1
|0
|Кэ Ши
|1
|0
|Jinghang Hu
|1
|0
|Lei Tong
|1
|0
|Zhengyu Huang
|1
|0
|Long Song
|1
|0
|Hailong Li
|1
|0
|Chen Pu
|1
|0
|Tong Wang1
|1
|0
|Abdurasul Abudulam
|1
|0
Тяньцзинь Тайгер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мин Тянь
|5
|1
|Мерида Фран
|5
|0
|Берич Роберт
|4
|0
|Давид Андухар
|4
|0
|Weijun Xie
|4
|0
|Yang Yu1
|2
|1
|Fan Yang1
|2
|1
|Jiamin Xu
|3
|0
|Pengfei Han
|3
|0
|Yuanjie Su
|3
|0
|Yinong Tian
|3
|0
|Hao Guo
|2
|0
|Feiya Chang
|1
|0
|Qiuming Wang
|1
|0
|Ба Дунь
|1
|0
|Yan Shi
|1
|0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Тяньцзинь Тайгер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
2
6
Шаньдун Тайшань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Тяньцзинь Тайгер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
11
14
Шаньдун Тайшань
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
43% (10)
13% (3)
Тяньцзинь Тайгер
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
52% (12)
35% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
13
20
Голы по времени матча
Забито
29
9
12 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
2
7%
4
44%
1-15
5
17%
1
11%
16-30
5
17%
1
11%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
5
17%
2
22%
61-75
9
31%
1
11%
76-90
Пропущено
7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
14%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
2
29%
4
31%
76-90
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
0
0%
3
21%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
4
31%
4
29%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
25%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
17%
4
31%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
3
25%
1
8%
76-90
Забито
42
23
18 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
2
5%
7
30%
1-15
7
17%
3
13%
16-30
9
21%
3
13%
31-45
5
12%
1
4%
46-60
6
14%
4
17%
61-75
13
31%
5
22%
76-90
Пропущено
19
26
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
4
21%
5
19%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
4
21%
5
19%
31-45
3
16%
3
12%
46-60
3
16%
5
19%
61-75
5
26%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0
Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1
Тяньцзинь Тайгер
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Хэнань Суншань Лунмэн - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0
Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тяньцзинь Тайгер 0:2 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3 Тяньцзинь Тайгер - Хэнань Суншань Лунмэн 1:0 Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
Тяньцзинь Тайгер
Точный счет
3:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 30%
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
2
3 раза 13%
4
2 раза 9%
6
1 раз 4%
1
11 раз 48%
0
6 раз 26%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Шаньдун Тайшань
Тяньцзинь Тайгер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
83
84
47
66
38
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
93
29
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
176
1013
617
716
320
320
122
122
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|13 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|11 (1)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|10
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Xin Luo
|7
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|7
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5