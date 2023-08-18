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Китай: Суперлига
2023

Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Xing Guan
Шаньдун Тайшань
1:0
Конец матча
Тяньцзинь Тайгер
0'
12' Желтая карточка
Феллайни Маруан
32' Желтая карточка
Мерида Фран
38' Желтая карточка
Кризан
38' Желтая карточка
Yang Yu1
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Chi Zhang
84' Желтая карточка
Yan Shi
1:0
89' Гол
Chi Zhang
90' Красная карточка
Yang Yu1
90' Желтая карточка
Лю Ян
90' Желтая карточка
Tong Wang1
90'+12

Ход матча

12'
Феллайни Маруан
 
32'
 
Мерида Фран
38'
Кризан
 
38'
 
Yang Yu1
60'
 
Yinong Tian
Ба Дунь
62'
Мойсес Лима
Ляо Лишэн
 
62'
Chen Pu
Wenneng Xie
 
68'
 
Yan Shi
Мерида Фран
68'
 
Hao Guo
Фарлей Роса
74'
Tong Wang1
Lei Tong
 
74'
Chi Zhang
Zhengyu Huang
 
81'
 
Taoyu Piao
Qiuming Wang
81'
 
Yingjie Zhao
Витанов Петар
84'
Chi Zhang
 
84'
 
Yan Shi
89'
Chi Zhang
(Мойсес Лима)
1:0
90'
 
Yang Yu1
90'
Цзи Сян
Yuanyi Li
 
90'
Лю Ян
 
90'
Tong Wang1
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 378 Количество передач 299
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Ван
Да-Лэй
2
Lei
Tong
4
Жадсон
II
5
Чжэн
Чжэн
11
Лю
Ян
35
Zhengyu
Huang
38
Wenneng
Xie
20
Ляо
Лишэн
22
Yuanyi
Li
9
Кризан
25
Феллайни
Маруан
25
Bingliang
Yan
23
Yumiao
Qian
6
Pengfei
Han
5
Yang
Yu1
4
Fan
Yang1
38
Мерида
Фран
34
Витанов
Петар
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
29
Ба
Дунь
9
Берич
Роберт
Шаньдун Тайшань
4-1-4-1
Тяньцзинь Тайгер
4-2-3-1

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Тяньцзинь Тайгер

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

29 матчей

55.2%
24.1%
20.7%
16 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

44.8%
37.9%
17.3%
13 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

51.7%
27.6%
20.7%
15 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:3
С
4:1
С
0:1
С
3:1
С
2:1
С
2:0
С
1:2
С
0:2
К
0:1
С
2:0
С
1:4
С
2:3
С
1:3
С
2:3
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
1:1
С
4:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

2.21
1.53

Среднее время на гол

40
58

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.2
0.93

Среднее время на гол

75
96

Всего голов

49
36

Голов в среднем за матч

1.69
1.24

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

53
72

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллайни Маруан 9 0.39
Кризан 8 (1) 0.35
Chen Pu 5 0.22
Мойсес Лима 4 0.17
Лю Биньбинь 3 0.13
Yuanyi Li 2 0.09
Ляо Лишэн 2 0.09
Fernandinho V 2 0.09
Жадсон II 2 0.09
Zhengyu Huang 1 0.04
Matheus Pato 1 (1) 0.04
Chi Zhang 1 0.04
Guowen Sun 1 0.04
Чжэн Чжэн 0 0
Лю Ян 0 0
Tong Wang1 0 0
Цзи Сян 0 0
Тяньцзинь Тайгер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фарлей Роса 5 0.22
Берич Роберт 5 0.22
Ба Дунь 4 0.17
Qiuming Wang 4 0.17
Weijun Xie 4 0.17
Мерида Фран 1 (1) 0.04
Мин Тянь 0 0
Pengfei Han 0 0
Yingjie Zhao 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 6 0
Yuanyi Li 5 0
Жадсон II 1 2
Мойсес Лима 4 0
Лю Ян 3 0
Цзи Сян 3 0
Кризан 3 0
Fernandinho V 2 0
Guowen Sun 2 0
Чжэн Чжэн 1 0
Ван Да-Лэй 1 0
Кэ Ши 1 0
Jinghang Hu 1 0
Lei Tong 1 0
Zhengyu Huang 1 0
Long Song 1 0
Hailong Li 1 0
Chen Pu 1 0
Tong Wang1 1 0
Abdurasul Abudulam 1 0
Тяньцзинь Тайгер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин Тянь 5 1
Мерида Фран 5 0
Берич Роберт 4 0
Давид Андухар 4 0
Weijun Xie 4 0
Yang Yu1 2 1
Fan Yang1 2 1
Jiamin Xu 3 0
Pengfei Han 3 0
Yuanjie Su 3 0
Yinong Tian 3 0
Hao Guo 2 0
Feiya Chang 1 0
Qiuming Wang 1 0
Ба Дунь 1 0
Yan Shi 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Тяньцзинь Тайгер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

2
6
Шаньдун Тайшань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Тяньцзинь Тайгер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

11
14
Шаньдун Тайшань
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
43% (10)
13% (3)
Тяньцзинь Тайгер
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
52% (12)
35% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

13
20

Голы по времени матча

Забито

29
9
12 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
2
7%
4
44%
1-15
5
17%
1
11%
16-30
5
17%
1
11%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
5
17%
2
22%
61-75
9
31%
1
11%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
14%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
2
29%
4
31%
76-90

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
0
0%
3
21%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
4
31%
4
29%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
25%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
17%
4
31%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
3
25%
1
8%
76-90

Забито

42
23
18 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
2
5%
7
30%
1-15
7
17%
3
13%
16-30
9
21%
3
13%
31-45
5
12%
1
4%
46-60
6
14%
4
17%
61-75
13
31%
5
22%
76-90

Пропущено

19
26
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
4
21%
5
19%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
4
21%
5
19%
31-45
3
16%
3
12%
46-60
3
16%
5
19%
61-75
5
26%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0
Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1
Тяньцзинь Тайгер
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Хэнань Суншань Лунмэн - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0
Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тяньцзинь Тайгер 0:2 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3 Тяньцзинь Тайгер - Хэнань Суншань Лунмэн 1:0 Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Тяньцзинь Тайгер

Точный счет

3:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 30%
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
2
3 раза 13%
4
2 раза 9%
6
1 раз 4%
1
11 раз 48%
0
6 раз 26%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Тяньцзинь Тайгер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
3
8
4
1.5
4
7
6
6
2.5
3
8
3
9
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
3
2
9
1.5
2
10
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
17
6
10
13
1.5
6
17
7
16
2.5
3
20
3
20
3.5
1
22
4.5
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 23 16 5 2 51 - 20 53
2.
Шанхай Шеньхуа
 22 12 5 5 26 - 22 41
3.
Шаньдун Тайшань
 23 11 8 4 42 - 19 41
4.
Ченду Беттер Сити
 22 10 6 6 34 - 25 36
5.
Чжэцзян Профессионал
 23 10 6 7 36 - 31 36
6.
Бэйцзин Гоань
 22 9 8 5 36 - 27 35
7.
Ухань Три Таунс
 22 8 9 5 35 - 26 33
8.
Чанчунь Ятай
 22 8 7 7 35 - 35 31
9.
Тяньцзинь Тайгер
 23 6 13 4 26 - 23 31
10.
Цанчжоу
 22 8 6 8 26 - 35 30
11.
Мэйчжоу Хакка
 23 7 5 11 34 - 42 26
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 22 5 7 10 21 - 30 22
13.
Циндао Чжуннэн
 23 5 5 13 25 - 33 20
14.
Далянь Профешнл
 22 3 9 10 20 - 30 18
15.
Наньтун Чжиюнь
 22 2 10 10 17 - 29 16
16.
Шэньчжэнь
 22 3 3 16 20 - 57 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 12 9 2 1 30 - 6 29
2.
Шанхай Порт
 12 7 3 2 24 - 16 24
3.
Бэйцзин Гоань
 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 3 2 13 - 11 21
6.
Чжэцзян Профессионал
 12 6 2 4 17 - 13 20
7.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
8.
Чанчунь Ятай
 11 5 4 2 19 - 16 19
9.
Цанчжоу
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 11 4 5 2 12 - 9 17
12.
Ухань Три Таунс
 11 4 5 2 15 - 13 17
13.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 8 0 15 - 12 17
14.
Далянь Профешнл
 11 3 6 2 12 - 11 15
15.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 2 3 13 - 11 20
3.
Ухань Три Таунс
 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 11 4 3 4 15 - 13 15
6.
Тяньцзинь Тайгер
 12 3 5 4 11 - 11 14
7.
Бэйцзин Гоань
 11 3 4 4 11 - 16 13
8.
Цанчжоу
 10 3 3 4 12 - 21 12
9.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
10.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
11.
Мэйчжоу Хакка
 12 1 4 7 15 - 27 7
12.
Наньтун Чжиюнь
 11 0 6 5 8 - 13 6
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 11 1 2 8 9 - 21 5
14.
Далянь Профешнл
 11 0 3 8 8 - 19 3
15.
Циндао Чжуннэн
 12 0 3 9 7 - 17 3
16.
Шэньчжэнь
 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 11 (1)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 10
Весь список

Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Хэнань Суншань Лунмэн Xin Luo 7
Цанчжоу Yang Liu II 7
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 98'
      Матч возобновлен
    • 96'
      Лю Ян грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
    • 96'
      Тактическая замена. Yuanyi Li уходит с поля и его заменяет Цзи Сян
    • 95'
      КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Ю Янг оказался удален с поля
    • 95'
      КАРТОЧКА! - Рассмотрев ситуацию, судья решает показать карточку Ю Янг из команды Тяньцзинь Тайгер.
    • 95'
      VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Тяньцзинь Тайгер.
    • 93'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 92'
      Берич Роберт из команды Тяньцзинь Тайгер в офсайде
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Контроль мяча: Шаньдун Тайшань: 57%, Тяньцзинь Тайгер: 43%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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