  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Lei Zhang
Чжэцзян Профессионал
0:0
Конец матча
Циндао Чжуннэн
0'
34' Желтая карточка
Лён Нок-Хан
72' Undefined phrase: football_event_
Куасси Жан
79' Желтая карточка
Форбс Браун
90' Желтая карточка
Dongsheng Wang
90'+13

Ход матча

22'
 
Yibo Sha
Aleksandar Andrejevic
34'
Лён Нок-Хан
 
46'
 
Чен Чуньсинь
Yibo Sha
61'
 
Кангва Эванс
Цзин Фэн
65'
Куасси Жан
Мушекви Няша
 
72'
Куасси Жан
 
79'
 
Форбс Браун
80'
Haoxiang Jin
Xin Yue
 
81'
 
Wenjie Song
Форбс Браун
81'
 
Wei Long
Синьли Пэн
85'
Junsheng Yao
Jin Cheng
 
86'
Shengpan Ji
Tixiang Li
 
90'
Dongsheng Wang
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 572 Количество передач 267
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Bo
Zhao
20
Dongsheng
Wang
2
Лён
Нок-Хан
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
8
Н'Думбу
Александр
22
Jin
Cheng
11
Андрияшевич
Франко
45
Леонардо
Родригес
30
Мушекви
Няша
28
Pengfei
Mou
4
Junshuai
Liu
31
Aleksandar
Andrejevic
24
Dong
Xu
25
Chien-Ming
Wang
2
Wei
Zhang
I
14
Цзин
Фэн
30
Jinbao
Zhong
7
Сарич
Элвис
20
Синьли
Пэн
9
Форбс
Браун
Чжэцзян Профессионал
4-1-2-1-2
Циндао Чжуннэн
5-4-1

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Циндао Чжуннэн

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 13 (1) 0.57
Леонардо Родригес 5 0.22
Андрияшевич Франко 4 0.17
Di Gao 4 0.17
Куасси Жан 3 (1) 0.13
Junsheng Yao 2 0.09
Цзяци Чжан 2 0.09
Zheng'ao Sun 1 0.04
Поссиньоло Лукас 1 0.04
Ulrich Ewolo 1 0.04
Н'Думбу Александр 0 0
Tixiang Li 0 0
Bin Gu 0 0
Xin Yue 0 0
Yu Dong 0 0
Jin Cheng 0 0
Dongsheng Wang 0 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 7 (2) 0.3
Кангва Эванс 4 0.17
Wei Zhang I 3 0.13
Сарич Элвис 3 (1) 0.13
Aleksandar Andrejevic 2 0.09
Chien-Ming Wang 2 0.09
Чен Чуньсинь 1 0.04
Wenjie Song 1 0.04
Синьли Пэн 1 0.04
Табеку Серж 0 0
Нин Цзян 0 0
Jinbao Zhong 0 0
Dong Xu 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Dong 4 2
Dongsheng Wang 5 0
Лён Нок-Хан 3 1
Xin Yue 3 1
Поссиньоло Лукас 4 0
Н'Думбу Александр 2 1
Zheng'ao Sun 2 1
Bo Zhao 2 1
Андрияшевич Франко 3 0
Цзяци Чжан 3 0
Леонардо Родригес 2 0
Мушекви Няша 2 0
Tixiang Li 2 0
Chang Wang 2 0
Junsheng Yao 2 0
Di Gao 1 0
Bin Gu 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Shengpan Ji 1 0
Haoxiang Jin 1 0
Jordi Vinyals 1 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junshuai Liu 6 1
Сарич Элвис 6 0
Dong Xu 5 0
Jiashen Liu 4 0
Лун Чжэн 0 2
Форбс Браун 3 0
Jinbao Zhong 3 0
Чен Чуньсинь 3 0
Aleksandar Andrejevic 2 0
Ма Ксянгью 2 0
Pengfei Mou 2 0
Yibo Sha 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Wenjie Song 1 0
Синьли Пэн 1 0
Wei Zhang I 1 0
Wei Long 1 0
Кангва Эванс 1 0
Chien-Ming Wang 1 0

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Циндао Чжуннэн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

2
7
Чжэцзян Профессионал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

6
9

Волевые поражения

17
17
Чжэцзян Профессионал
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Циндао Чжуннэн
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

19
24

Голы по времени матча

Забито

17
7
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 18
1
6%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
7
41%
5
71%
61-75
3
18%
1
14%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
15%
1
6%
1-15
3
23%
2
12%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
5
38%
3
18%
76-90

Забито

20
18
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
2
10%
3
17%
1-15
4
20%
3
17%
16-30
3
15%
3
17%
31-45
7
35%
1
6%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
3
15%
5
28%
76-90

Пропущено

17
16
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
3
18%
6
38%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
2
12%
4
25%
76-90

Забито

37
25
14 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 10
3
8%
4
16%
1-15
5
14%
3
12%
16-30
6
16%
3
12%
31-45
9
24%
1
4%
46-60
8
22%
8
32%
61-75
6
16%
6
24%
76-90

Пропущено

30
33
16 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
4
13%
1
3%
1-15
8
27%
4
12%
16-30
4
13%
7
21%
31-45
4
13%
9
27%
46-60
3
10%
5
15%
61-75
7
23%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:4 Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2
Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Мэйчжоу Хакка - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шанхай Порт 0:5 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0
Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
Циндао Чжуннэн

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
2:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:0
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

2:1
6 раз 26%
1:2
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 39%
0
5 раз 22%
1
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
0
11 раз 48%
2
5 раз 22%
1
4 раза 17%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Чжэцзян Профессионал
Циндао Чжуннэн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
4
6
6
1.5
6
5
3
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
5
7
7
4
1.5
2
10
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
12
11
13
10
1.5
8
15
4
19
2.5
3
20
1
22
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 23 16 5 2 51 - 20 53
2.
Шанхай Шеньхуа
 22 12 5 5 26 - 22 41
3.
Шаньдун Тайшань
 23 11 8 4 42 - 19 41
4.
Ченду Беттер Сити
 22 10 6 6 34 - 25 36
5.
Чжэцзян Профессионал
 23 10 6 7 36 - 31 36
6.
Бэйцзин Гоань
 22 9 8 5 36 - 27 35
7.
Ухань Три Таунс
 22 8 9 5 35 - 26 33
8.
Чанчунь Ятай
 22 8 7 7 35 - 35 31
9.
Тяньцзинь Тайгер
 23 6 13 4 26 - 23 31
10.
Цанчжоу
 22 8 6 8 26 - 35 30
11.
Мэйчжоу Хакка
 23 7 5 11 34 - 42 26
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 22 5 7 10 21 - 30 22
13.
Циндао Чжуннэн
 23 5 5 13 25 - 33 20
14.
Далянь Профешнл
 22 3 9 10 20 - 30 18
15.
Наньтун Чжиюнь
 22 2 10 10 17 - 29 16
16.
Шэньчжэнь
 22 3 3 16 20 - 57 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 12 9 2 1 30 - 6 29
2.
Шанхай Порт
 12 7 3 2 24 - 16 24
3.
Бэйцзин Гоань
 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 3 2 13 - 11 21
6.
Чжэцзян Профессионал
 12 6 2 4 17 - 13 20
7.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
8.
Чанчунь Ятай
 11 5 4 2 19 - 16 19
9.
Цанчжоу
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 11 4 5 2 12 - 9 17
12.
Ухань Три Таунс
 11 4 5 2 15 - 13 17
13.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 8 0 15 - 12 17
14.
Далянь Профешнл
 11 3 6 2 12 - 11 15
15.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 2 3 13 - 11 20
3.
Ухань Три Таунс
 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 11 4 3 4 15 - 13 15
6.
Тяньцзинь Тайгер
 12 3 5 4 11 - 11 14
7.
Бэйцзин Гоань
 11 3 4 4 11 - 16 13
8.
Цанчжоу
 10 3 3 4 12 - 21 12
9.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
10.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
11.
Мэйчжоу Хакка
 12 1 4 7 15 - 27 7
12.
Наньтун Чжиюнь
 11 0 6 5 8 - 13 6
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 11 1 2 8 9 - 21 5
14.
Далянь Профешнл
 11 0 3 8 8 - 19 3
15.
Циндао Чжуннэн
 12 0 3 9 7 - 17 3
16.
Шэньчжэнь
 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 11 (1)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 10
Весь список

Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Хэнань Суншань Лунмэн Xin Luo 7
Цанчжоу Yang Liu II 7
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huzhou Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     