Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Bo Zhao взял и забрал мяч на выходе

49' Tixiang Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Сарич Элвис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Матч возобновлен

46' Jinbao Zhong на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Н'Думбу Александр навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Jinbao Zhong выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Jinbao Zhong навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Матч возобновлен

34' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

33' Сарич Элвис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Мушекви Няша нанес удар головой, но Pengfei Mou спокойно отбил мяч.

30' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Yibo Sha выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Матч возобновлен

23' Цзин Фэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Aleksandar Andrejevic получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Aleksandar Andrejevic на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Pengfei Mou взял и забрал мяч на выходе

15' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Dong Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Jinbao Zhong выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Jin Cheng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Bo Zhao взял и забрал мяч на выходе

3' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Сарич Элвис бьет со штрафного в створ, но Bo Zhao держит все под контролем

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру