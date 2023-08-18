Тур: 23. Стадион: Huzhou Olympic Sports Center. Главный судья: Lei Zhang
0:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаЛён Нок-Хан
72' Undefined phrase: football_event_Куасси Жан
79' Желтая карточкаФорбс Браун
90' Желтая карточкаDongsheng Wang
90'+13
Ход матча
34'
46'
61'
72'
79'
80'
81'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
572 Количество передач 267
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Bo
Zhao
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
28
Pengfei
Mou
24
Dong
Xu
14
Цзин
Фэн
30
Jinbao
Zhong
20
Синьли
Пэн
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
17 Куасси ЖанПолузащитник
-
12 Jinfeng Lai
-
38 Jinming Fan
-
-
26 Jie Yin
-
-
15 Haoxiang Jin
-
21 Shengpan Ji
-
39 Yudong Wang
-
31 Bin Gu
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
- Основной состав
-
28 Pengfei MouВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Dong XuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Цзин ФэнПолузащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Синьли ПэнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
19 Wenjie SongПолузащитник
-
10 Кангва ЭвансПолузащитник
-
32 Wei LongПолузащитник
-
15 Цзю ЯньПолузащитник
-
18 Ming Hu
-
12 Чен Чуньсинь
-
-
29 Chaoyang Liu
-
5 Yibo Sha
-
45 Marko Saric
-
-
Главный тренер: Antonio Gomez
История личных встреч
Чжэцзян Профессионал
Циндао Чжуннэн
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|13 (1)
|0.57
|Леонардо Родригес
|5
|0.22
|Андрияшевич Франко
|4
|0.17
|Di Gao
|4
|0.17
|Куасси Жан
|3 (1)
|0.13
|Junsheng Yao
|2
|0.09
|Цзяци Чжан
|2
|0.09
|Zheng'ao Sun
|1
|0.04
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.04
|Ulrich Ewolo
|1
|0.04
|Н'Думбу Александр
|0
|0
|Tixiang Li
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Xin Yue
|0
|0
|Yu Dong
|0
|0
|Jin Cheng
|0
|0
|Dongsheng Wang
|0
|0
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|7 (2)
|0.3
|Кангва Эванс
|4
|0.17
|Wei Zhang I
|3
|0.13
|Сарич Элвис
|3 (1)
|0.13
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0.09
|Chien-Ming Wang
|2
|0.09
|Чен Чуньсинь
|1
|0.04
|Wenjie Song
|1
|0.04
|Синьли Пэн
|1
|0.04
|Табеку Серж
|0
|0
|Нин Цзян
|0
|0
|Jinbao Zhong
|0
|0
|Dong Xu
|0
|0
Карточки
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Dong
|4
|2
|Dongsheng Wang
|5
|0
|Лён Нок-Хан
|3
|1
|Xin Yue
|3
|1
|Поссиньоло Лукас
|4
|0
|Н'Думбу Александр
|2
|1
|Zheng'ao Sun
|2
|1
|Bo Zhao
|2
|1
|Андрияшевич Франко
|3
|0
|Цзяци Чжан
|3
|0
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Мушекви Няша
|2
|0
|Tixiang Li
|2
|0
|Chang Wang
|2
|0
|Junsheng Yao
|2
|0
|Di Gao
|1
|0
|Bin Gu
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Shengpan Ji
|1
|0
|Haoxiang Jin
|1
|0
|Jordi Vinyals
|1
|0
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junshuai Liu
|6
|1
|Сарич Элвис
|6
|0
|Dong Xu
|5
|0
|Jiashen Liu
|4
|0
|Лун Чжэн
|0
|2
|Форбс Браун
|3
|0
|Jinbao Zhong
|3
|0
|Чен Чуньсинь
|3
|0
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0
|Ма Ксянгью
|2
|0
|Pengfei Mou
|2
|0
|Yibo Sha
|2
|0
|Chaoyang Liu
|0
|1
|Wenjie Song
|1
|0
|Синьли Пэн
|1
|0
|Wei Zhang I
|1
|0
|Wei Long
|1
|0
|Кангва Эванс
|1
|0
|Chien-Ming Wang
|1
|0
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Циндао Чжуннэн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
2
7
Чжэцзян Профессионал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
6
9
Волевые поражения
17
17
Чжэцзян Профессионал
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Циндао Чжуннэн
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
11
9
Волевые поражения
19
24
Голы по времени матча
Забито
17
7
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 18
1
6%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
7
41%
5
71%
61-75
3
18%
1
14%
76-90
Пропущено
13
17
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
15%
1
6%
1-15
3
23%
2
12%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
5
38%
3
18%
76-90
Забито
20
18
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
2
10%
3
17%
1-15
4
20%
3
17%
16-30
3
15%
3
17%
31-45
7
35%
1
6%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
3
15%
5
28%
76-90
Пропущено
17
16
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
3
18%
6
38%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
2
12%
4
25%
76-90
Забито
37
25
14 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 10
3
8%
4
16%
1-15
5
14%
3
12%
16-30
6
16%
3
12%
31-45
9
24%
1
4%
46-60
8
22%
8
32%
61-75
6
16%
6
24%
76-90
Пропущено
30
33
16 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
4
13%
1
3%
1-15
8
27%
4
12%
16-30
4
13%
7
21%
31-45
4
13%
9
27%
46-60
3
10%
5
15%
61-75
7
23%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:4 Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2
Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Мэйчжоу Хакка - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шанхай Порт 0:5 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0
Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
Циндао Чжуннэн
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
2:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:0
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
2:1
6 раз 26%
1:2
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 39%
0
5 раз 22%
1
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
0
11 раз 48%
2
5 раз 22%
1
4 раза 17%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Чжэцзян Профессионал
Циндао Чжуннэн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
74
66
65
39
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
57
74
210
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
1211
1310
815
419
320
122
122
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|13 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|11 (1)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|10
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Xin Luo
|7
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|7
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5