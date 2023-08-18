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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лахти
0:2
Конец матча
ВПС
0'
21' Желтая карточка
Harrison Sawyer
45' Желтая карточка
Пиккарайнен Юханэ
0:1
54' Гол
Башкиров Евгений
72' Желтая карточка
Эль-Мухантир Ануар
0:2
76' Гол
Михаэль Петер
90'+5
1
Marin
Ljubic
33
Шимунович
Лука
15
Пирттийоки
Юхо
27
Пеннинкангас
Теему
29
Akseli
Puukko
10
Вирта
Эмели
5
Джалу
Бубакар
25
Кунингас
Микко
20
Marius
Koenkkoelae
9
Matheus
Alves
I
24
Leon
Krekovic
1
Teppo
Marttinen
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
23
Ниеми
Мийка
20
Рид
Тайлер
21
Prosper
Ahiabu
28
Roni
Hudd
44
Башкиров
Евгений
4
Энгстрем
Йеспер
14
Михаэль
Петер
18
Harrison
Sawyer
Лахти
ВПС

История личных встреч

Лахти
ВПС

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

36 матчей

41.7%
30.6%
27.7%
15 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
38.9%
36.1%
9 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

47.2%
27.8%
25%
17 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

В
0:0
В
0:2
В
2:3
В
0:5
В
1:2
В
1:1
В
1:1
В
1:1
В
2:2
В
1:1
В
2:1
В
0:2
В
0:0
В
0:1
В
1:0
В
4:0
В
3:1
В
0:0
В
2:0
В
4:1
В
1:3
В
1:1
КС
0:1
В
3:1
В
0:3
В
0:2
В
1:3
В
0:1
В
2:1
В
2:1
В
1:1
В
1:0
В
0:0
В
0:1
В
1:0
КЛ
1:5

Голы

Всего голов

15
33

Голов в среднем за матч

1.07
1.5

Среднее время на гол

84
60

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.09
1.07

Среднее время на гол

82
84

Всего голов

39
48

Голов в среднем за матч

1.08
1.33

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

83
67

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Альтин 4 0.21
Matheus Alves I 4 (1) 0.21
Пирттийоки Юхо 2 0.11
Tommi Jaentti 2 0.11
Julius Tauriainen 1 0.05
Onni Hanninen 1 0.05
Вирта Эмели 1 0.05
Коскипало Даниэль 0 0
Кастро Пабло 0 0
Irfan Sadik 0 0
ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михаэль Петер 8 0.4
Roni Hudd 4 0.2
Башкиров Евгений 2 0.1
Аланко Саму 2 0.1
Harrison Sawyer 2 0.1
Рид Тайлер 2 0.1
Роберто Савио 2 0.1
Mikko Pitkaenen 1 0.05
Страндваль Себастьян 1 0.05
Prosper Ahiabu 1 0.05
Энгстрем Йеспер 0 0
Samuel Lindeman 0 0

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джалу Бубакар 7 0
Кабаши Ариан 7 0
Кунингас Микко 5 0
Пеннинкангас Теему 4 0
Зекири Альтин 4 0
Вирта Эмели 3 0
Клинга Матти 2 0
Шимунович Лука 2 0
Matheus Alves I 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Marin Ljubic 2 0
Коскипало Даниэль 2 0
Хертси Лооренц 1 0
Irfan Sadik 1 0
Tommi Jaentti 1 0
Эль-Мухантир Ануар 1 0
Samuel Pasanen 1 0
ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башкиров Евгений 5 0
Менса Баба 4 0
Mikko Pitkaenen 4 0
Пиккарайнен Юханэ 4 0
Роберто Савио 2 1
Harrison Sawyer 3 0
Prosper Ahiabu 3 0
Энгстрем Йеспер 2 0
Samuel Lindeman 2 0
Roni Hudd 2 0
Страндваль Себастьян 1 0
Antti-Ville Raeisaenen 1 0
Аланко Саму 1 0
Михаэль Петер 1 0
Josep Nuorela 1 0
Akon Kuek 1 0
Юсси Нуорела 1 0

Результаты матчей

Лахти
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
ВПС
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
5
Лахти
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
ВПС
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

7
14
Лахти
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
ВПС
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

14
19

Голы по времени матча

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
2
22%
3
25%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
1
11%
1
8%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
5
42%
2
18%
61-75
1
8%
5
45%
76-90

Забито

7
15
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
2
29%
5
33%
76-90

Пропущено

14
9
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
11%
16-30
4
29%
1
11%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
1
7%
4
44%
61-75
2
14%
1
11%
76-90

Забито

16
27
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 12
8 Не забивали 7
2
13%
5
19%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
1
6%
5
19%
31-45
4
25%
4
15%
46-60
4
25%
3
11%
61-75
3
19%
6
22%
76-90

Пропущено

26
20
13 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
2
8%
2
10%
1-15
5
19%
2
10%
16-30
6
23%
2
10%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
6
23%
6
30%
61-75
3
12%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Оулу - Лахти 1:1 Лахти - Хонка 1:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 0:2
Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 ХИК - Лахти 0:1 Лахти - КуПС 3:4 КТП - Лахти 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ХИК 1:2 Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0
ВПС
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 Ильвес - ВПС 0:2 ВПС - Хака 4:1 ВПС - Оулу 3:0
Интер Турку - ВПС 0:2 КуПС - ВПС 0:1 ВПС - Интер Турку 3:0 Хонка - ВПС 1:0 Оулу - ВПС 0:0 ВПС - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11 Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0

Результаты матчей

Лахти
ВПС

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
5 раз 50%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:2
5 раз 25%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
0
8 раз 40%
2
5 раз 25%
1
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Лахти
ВПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
5
1
8
1.5
5
5
1
8
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
4
6
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
12
8
3
16
1.5
9
11
2
17
2.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 19 12 2 5 27 - 11 38
2.
ХИК
 19 10 7 2 31 - 15 37
3.
СЯК Сейнайоки
 19 10 5 4 26 - 18 35
4.
Оулу
 19 9 4 6 30 - 29 31
5.
ВПС
 20 9 3 8 26 - 21 30
6.
Хонка
 20 8 5 7 19 - 16 29
7.
Интер Турку
 18 7 4 7 26 - 25 25
8.
КТП
 19 5 5 9 17 - 27 20
9.
Лахти
 19 4 7 8 16 - 26 19
10.
Ильвес
 19 3 8 8 15 - 22 17
11.
Хака
 19 3 8 8 22 - 34 17
12.
Мариехамн
 20 3 6 11 18 - 29 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 19 - 5 23
2.
СЯК Сейнайоки
 10 6 1 3 13 - 12 19
3.
КуПС
 10 6 0 4 12 - 6 18
4.
ВПС
 10 5 2 3 15 - 9 17
5.
Хонка
 10 5 2 3 12 - 7 17
6.
Интер Турку
 8 4 2 2 12 - 8 14
7.
Оулу
 9 4 2 3 14 - 14 14
8.
КТП
 9 3 3 3 9 - 12 12
9.
Хака
 9 1 8 0 15 - 13 11
10.
Ильвес
 11 2 5 4 10 - 15 11
11.
Лахти
 9 2 2 5 8 - 13 8
12.
Мариехамн
 10 1 3 6 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 9 6 2 1 15 - 5 20
2.
Оулу
 10 5 2 3 16 - 15 17
3.
СЯК Сейнайоки
 9 4 4 1 13 - 6 16
4.
ХИК
 9 3 5 1 12 - 10 14
5.
ВПС
 10 4 1 5 11 - 12 13
6.
Хонка
 10 3 3 4 7 - 9 12
7.
Интер Турку
 10 3 2 5 14 - 17 11
8.
Лахти
 10 2 5 3 8 - 13 11
9.
Мариехамн
 10 2 3 5 12 - 15 9
10.
КТП
 10 2 2 6 8 - 15 8
11.
Ильвес
 8 1 3 4 5 - 7 6
12.
Хака
 10 2 0 8 7 - 21 6
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  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 11
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
ВПС Михаэль Петер 8 (2)
Интер Турку Darren Smith III 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 7
Лахти Кабаши Ариан 7
КТП Gabriel Sandberg 7
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
Весь список
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    • 51'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Пиккарайнен Юханэ получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Harrison Sawyer получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лахти 0:2 ВПС онлайн

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