Тур: 1. Стадион: Лахден.
0'
21' Желтая карточкаHarrison Sawyer
45' Желтая карточкаПиккарайнен Юханэ
0:1
54' ГолБашкиров Евгений
72' Желтая карточкаЭль-Мухантир Ануар
0:2
76' ГолМихаэль Петер
90'+5
Ход матча
21'
54'
0:1
76'
10
Вирта
Эмели
23
Ниеми
Мийка
20
Рид
Тайлер
28
Roni
Hudd
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Али ЮсифНападающий
- Нападающий
-
-
21 Irfan Sadik
-
Главный тренер: Mikko Mannila
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
-
20 Рид ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Roni HuddПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Jon ViscosiВратарь
-
13 Менса БабаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Аланко СамуНападающий
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
Лахти
ВПС
22 матча
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
36 матчей
41.7%
30.6%
27.7%
15 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
38.9%
36.1%
9 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
47.2%
27.8%
25%
17 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
33
Голов в среднем за матч
1.07
1.5
Среднее время на гол
84
60
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.09
1.07
Среднее время на гол
82
84
Всего голов
39
48
Голов в среднем за матч
1.08
1.33
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
83
67
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Альтин
|4
|0.21
|Matheus Alves I
|4 (1)
|0.21
|Пирттийоки Юхо
|2
|0.11
|Tommi Jaentti
|2
|0.11
|Julius Tauriainen
|1
|0.05
|Onni Hanninen
|1
|0.05
|Вирта Эмели
|1
|0.05
|Коскипало Даниэль
|0
|0
|Кастро Пабло
|0
|0
|Irfan Sadik
|0
|0
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михаэль Петер
|8
|0.4
|Roni Hudd
|4
|0.2
|Башкиров Евгений
|2
|0.1
|Аланко Саму
|2
|0.1
|Harrison Sawyer
|2
|0.1
|Рид Тайлер
|2
|0.1
|Роберто Савио
|2
|0.1
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.05
|Страндваль Себастьян
|1
|0.05
|Prosper Ahiabu
|1
|0.05
|Энгстрем Йеспер
|0
|0
|Samuel Lindeman
|0
|0
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джалу Бубакар
|7
|0
|Кабаши Ариан
|7
|0
|Кунингас Микко
|5
|0
|Пеннинкангас Теему
|4
|0
|Зекири Альтин
|4
|0
|Вирта Эмели
|3
|0
|Клинга Матти
|2
|0
|Шимунович Лука
|2
|0
|Matheus Alves I
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Marin Ljubic
|2
|0
|Коскипало Даниэль
|2
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Irfan Sadik
|1
|0
|Tommi Jaentti
|1
|0
|Эль-Мухантир Ануар
|1
|0
|Samuel Pasanen
|1
|0
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|5
|0
|Менса Баба
|4
|0
|Mikko Pitkaenen
|4
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|4
|0
|Роберто Савио
|2
|1
|Harrison Sawyer
|3
|0
|Prosper Ahiabu
|3
|0
|Энгстрем Йеспер
|2
|0
|Samuel Lindeman
|2
|0
|Roni Hudd
|2
|0
|Страндваль Себастьян
|1
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0
|Аланко Саму
|1
|0
|Михаэль Петер
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
|Akon Kuek
|1
|0
|Юсси Нуорела
|1
|0
Результаты матчей
Лахти
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
ВПС
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
5
Лахти
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
ВПС
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
7
14
Лахти
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
ВПС
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
14
19
Голы по времени матча
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
2
22%
3
25%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
1
11%
1
8%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
5
42%
2
18%
61-75
1
8%
5
45%
76-90
Забито
7
15
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
2
29%
5
33%
76-90
Пропущено
14
9
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
11%
16-30
4
29%
1
11%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
1
7%
4
44%
61-75
2
14%
1
11%
76-90
Забито
16
27
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 12
8 Не забивали 7
2
13%
5
19%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
1
6%
5
19%
31-45
4
25%
4
15%
46-60
4
25%
3
11%
61-75
3
19%
6
22%
76-90
Пропущено
26
20
13 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
2
8%
2
10%
1-15
5
19%
2
10%
16-30
6
23%
2
10%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
6
23%
6
30%
61-75
3
12%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Оулу - Лахти 1:1 Лахти - Хонка 1:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 0:2
Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 ХИК - Лахти 0:1 Лахти - КуПС 3:4 КТП - Лахти 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ХИК 1:2 Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0
ВПС
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 Ильвес - ВПС 0:2 ВПС - Хака 4:1 ВПС - Оулу 3:0
Интер Турку - ВПС 0:2 КуПС - ВПС 0:1 ВПС - Интер Турку 3:0 Хонка - ВПС 1:0 Оулу - ВПС 0:0 ВПС - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11 Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0
Результаты матчей
Лахти
ВПС
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
5 раз 50%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:2
5 раз 25%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
0
8 раз 40%
2
5 раз 25%
1
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Лахти
ВПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
55
18
55
18
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
73
28
46
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
128
316
911
217
416
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|11
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|8 (2)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (2)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|7
|КТП
|Gabriel Sandberg
|7
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6