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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 19.
ГАИС
3:0
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0'
1:0
43' Гол
Axel Henriksson
2:0
55' Гол
Хольмстрём Александр Аль
64' Желтая карточка
Адольфссон Маттис
67' Желтая карточка
Ryan Williams II
68' Желтая карточка
Селик Мерван
3:0
76' Гол
Хольмстрём Александр Аль
90'+5
1
Красники
Мергим
16
Салихович
Дино
12
Robin
Frej
22
Anes
Cardaklija
2
Бинаку
Эгзон
9
Gustav
Lundgren
7
Оберг
Йоаким
21
Axel
Henriksson
20
Chisom
Chidi
18
Хольмстрём
Александр
Аль
10
Селик
Мерван
1
Волтерс
Ник
4
Модиг
Йеспер
25
Адольфссон
Маттис
21
Сульич
Али
3
Фрайерс
Зеки
16
Ishak
Shamoun
43
Худу
Абдул
Халик
6
Ryan
Williams
II
13
Якубу
Алию
20
Emmanuel
Duah
23
Armin
Culum
ГАИС
4-3-3
Сирианска Эскильстуна
4-3-3

История личных встреч

ГАИС
Сирианска Эскильстуна

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
0:0
С
2:3
С
0:0
С
2:0
С
2:0
С
2:1
С
0:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.25

Среднее время на гол

67
360

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.14
0.71

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
126

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 7 (1) 0.37
Хольмстрём Александр Аль 6 0.32
Селик Мерван 5 0.26
Фрайди Ричард 4 0.21
Gustav Lundgren 2 0.11
Axel Henriksson 2 0.11
Вангберг Август 1 0.05
Салихович Дино 1 0.05
Robin Frej 1 0.05
Anes Cardaklija 1 0.05
Filip Beckman 1 0.05
Линдберг Йонас 0 0
Оберг Йоаким 0 0
Бинаку Эгзон 0 0
Александерссон Виктор 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паломино Марсело 3 (1) 0.16
Armin Culum 3 0.16
Leo Lif 2 0.11
Emmanuel Duah 2 0.11
Oskar Lindberg 2 0.11
Карлссон Аджей Симон 1 0.05
Модиг Йеспер 1 0.05
Якубу Алию 1 0.05
Anton Ekeroth 1 0.05
Худу Абдул Халик 0 0
Сульич Али 0 0
Мааруф Самир 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норен Аксель 5 0
Фрайди Ричард 3 1
Селик Мерван 3 0
Бинаку Эгзон 3 0
Вангберг Август 3 0
Хольмстрём Александр Аль 3 0
Линдберг Юлиус 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Салихович Дино 2 0
Gustav Lundgren 2 0
Anes Cardaklija 2 0
Андерсен Никлас II 0 1
Axel Henriksson 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Robin Frej 1 0
Filip Beckman 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 5 0
Oskar Lindberg 5 0
Anton Ekeroth 4 0
Robin Sundgren 4 0
Худу Абдул Халик 3 0
Мааруф Самир 3 0
Сульич Али 2 0
Паломино Марсело 2 0
Ishak Shamoun 2 0
Leo Lif 2 0
Волтерс Ник 1 0
Ryan Williams II 1 0
Карлссон Аджей Симон 1 0
Модиг Йеспер 1 0
Якубу Алию 1 0
Митку Маттиас 1 0
Armin Culum 1 0
Hussein Cabdi Mohammed 1 0

Результаты матчей

ГАИС
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сирианска Эскильстуна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

4
3
ГАИС
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сирианска Эскильстуна
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

12
9
ГАИС
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Сирианска Эскильстуна
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

16
12

Голы по времени матча

Забито

19
7
8 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
12 Не забивали 15
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
1
14%
31-45
3
16%
2
29%
46-60
2
11%
2
29%
61-75
6
32%
2
29%
76-90

Пропущено

8
19
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
1
13%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
13%
5
26%
31-45
3
38%
4
21%
46-60
1
13%
3
16%
61-75
2
25%
2
11%
76-90

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
3
23%
2
22%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
22%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

32
16
15 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 6
6 Не забивали 9
5
16%
2
13%
1-15
5
16%
2
13%
16-30
5
16%
2
13%
31-45
4
13%
4
25%
46-60
4
13%
2
13%
61-75
9
28%
4
25%
76-90

Пропущено

13
25
5 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 15
1
8%
5
20%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
3
23%
8
32%
31-45
3
23%
5
20%
46-60
1
8%
3
12%
61-75
4
31%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Браге - ГАИС 0:4 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2
ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 1:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Нака Илирия - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1
Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 3:0 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 6:2 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 3:0 Арамейск-Сирианска - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 5:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 0:0 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Фок Фарста - Сирианска Эскильстуна 4:1

Результаты матчей

ГАИС
Сирианска Эскильстуна

Точный счет

0:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
3:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
1
3 раза 16%
4
2 раза 11%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Сирианска Эскильстуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
6
4
1.5
2
7
4
6
2.5
1
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
6
4
5
1.5
3
7
2
7
2.5
1
9
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
10
9
10
9
1.5
5
14
6
13
2.5
2
17
2
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 19 14 3 2 41 - 13 45
2.
Вестерос
 19 13 3 3 32 - 15 42
3.
Эстер
 19 10 3 6 38 - 26 33
4.
ГАИС
 19 9 6 4 31 - 14 33
5.
Гефле
 18 7 4 7 23 - 24 25
6.
Эстерсунд
 18 6 7 5 25 - 20 25
7.
Йёнчёпинг
 18 6 6 6 29 - 32 24
8.
Треллеборг
 18 6 4 8 24 - 31 22
9.
Сирианска Эскильстуна
 19 5 7 7 17 - 24 22
10.
Ландскруна
 18 6 3 9 20 - 28 21
11.
Браге
 18 6 3 9 20 - 29 21
12.
Эребру
 18 4 9 5 19 - 21 21
13.
Сундсвалль
 19 5 5 9 25 - 37 20
14.
Эргрюте
 18 4 6 8 20 - 27 18
15.
Хельсинборг
 18 4 5 9 17 - 23 17
16.
Сковде АИК
 18 3 4 11 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 10 8 1 1 27 - 8 25
2.
Вестерос
 9 6 3 0 14 - 3 21
3.
Гефле
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
ГАИС
 10 5 2 3 18 - 9 17
5.
Йёнчёпинг
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Браге
 9 5 1 3 14 - 12 16
7.
Эстер
 9 5 0 4 18 - 10 15
8.
Эребру
 10 3 6 1 10 - 4 15
9.
Ландскруна
 9 4 2 3 12 - 11 14
10.
Треллеборг
 9 4 1 4 12 - 15 13
11.
Эстерсунд
 9 3 4 2 16 - 13 13
12.
Сирианска Эскильстуна
 9 3 4 2 9 - 6 13
13.
Эргрюте
 9 2 4 3 13 - 13 10
14.
Сковде АИК
 8 2 3 3 9 - 10 9
15.
Сундсвалль
 10 2 3 5 13 - 20 9
16.
Хельсинборг
 9 2 2 5 8 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 10 7 0 3 18 - 12 21
2.
Утсиктенс
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Эстер
 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
ГАИС
 9 4 4 1 13 - 5 16
5.
Эстерсунд
 9 3 3 3 9 - 7 12
6.
Сундсвалль
 9 3 2 4 12 - 17 11
7.
Хельсинборг
 9 2 3 4 9 - 11 9
8.
Треллеборг
 9 2 3 4 12 - 16 9
9.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 3 5 8 - 18 9
10.
Гефле
 9 2 2 5 7 - 12 8
11.
Эргрюте
 9 2 2 5 7 - 14 8
12.
Йёнчёпинг
 9 1 5 3 13 - 20 8
13.
Ландскруна
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
Эребру
 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Браге
 9 1 2 6 6 - 17 5
16.
Сковде АИК
 10 1 1 8 5 - 21 4
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
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Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 7
Эстерсунд Штольт Малкольм 7
Сковде АИК Elias Lindell 7
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Браге Зеттерстрём Александр 1 5
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Селик Мерван сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Axel Henriksson бьет в цель!
    • 41'
      Chisom Chidi уходит с поля. Линдберг Йонас выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ГАИС 3:0 Сирианска Эскильстуна онлайн

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