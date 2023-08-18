Тур: 19.
3:0
Конец матча
0'
1:0
43' ГолAxel Henriksson
2:0
55' ГолХольмстрём Александр Аль
64' Желтая карточкаАдольфссон Маттис
67' Желтая карточкаRyan Williams II
68' Желтая карточкаСелик Мерван
3:0
76' ГолХольмстрём Александр Аль
90'+5
Ход матча
43'
1:0
55'
67'
68'
76'
12
Robin
Frej
20
Chisom
Chidi
10
Селик
Мерван
21
Сульич
Али
13
Якубу
Алию
23
Armin
Culum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Chisom ChidiНападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Erik Krantz
-
-
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Якубу АлиюНападающий
- Нападающий
-
23 Armin CulumНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
19 Leo Lif
-
-
-
-
Главный тренер: Нолберто Солано
История личных встреч
ГАИС
Сирианска Эскильстуна
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.25
Среднее время на гол
67
360
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.14
0.71
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
126
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдберг Юлиус
|7 (1)
|0.37
|Хольмстрём Александр Аль
|6
|0.32
|Селик Мерван
|5
|0.26
|Фрайди Ричард
|4
|0.21
|Gustav Lundgren
|2
|0.11
|Axel Henriksson
|2
|0.11
|Вангберг Август
|1
|0.05
|Салихович Дино
|1
|0.05
|Robin Frej
|1
|0.05
|Anes Cardaklija
|1
|0.05
|Filip Beckman
|1
|0.05
|Линдберг Йонас
|0
|0
|Оберг Йоаким
|0
|0
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паломино Марсело
|3 (1)
|0.16
|Armin Culum
|3
|0.16
|Leo Lif
|2
|0.11
|Emmanuel Duah
|2
|0.11
|Oskar Lindberg
|2
|0.11
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.05
|Модиг Йеспер
|1
|0.05
|Якубу Алию
|1
|0.05
|Anton Ekeroth
|1
|0.05
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Сульич Али
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норен Аксель
|5
|0
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Селик Мерван
|3
|0
|Бинаку Эгзон
|3
|0
|Вангберг Август
|3
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|3
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Салихович Дино
|2
|0
|Gustav Lundgren
|2
|0
|Anes Cardaklija
|2
|0
|Андерсен Никлас II
|0
|1
|Axel Henriksson
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
|Robin Frej
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|5
|0
|Oskar Lindberg
|5
|0
|Anton Ekeroth
|4
|0
|Robin Sundgren
|4
|0
|Худу Абдул Халик
|3
|0
|Мааруф Самир
|3
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Паломино Марсело
|2
|0
|Ishak Shamoun
|2
|0
|Leo Lif
|2
|0
|Волтерс Ник
|1
|0
|Ryan Williams II
|1
|0
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0
|Модиг Йеспер
|1
|0
|Якубу Алию
|1
|0
|Митку Маттиас
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
|Hussein Cabdi Mohammed
|1
|0
Результаты матчей
ГАИС
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сирианска Эскильстуна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
4
3
ГАИС
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сирианска Эскильстуна
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
12
9
ГАИС
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Сирианска Эскильстуна
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
16
12
Голы по времени матча
Забито
19
7
8 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
12 Не забивали 15
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
1
14%
31-45
3
16%
2
29%
46-60
2
11%
2
29%
61-75
6
32%
2
29%
76-90
Пропущено
8
19
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
1
13%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
13%
5
26%
31-45
3
38%
4
21%
46-60
1
13%
3
16%
61-75
2
25%
2
11%
76-90
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
3
23%
2
22%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
22%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
32
16
15 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 6
6 Не забивали 9
5
16%
2
13%
1-15
5
16%
2
13%
16-30
5
16%
2
13%
31-45
4
13%
4
25%
46-60
4
13%
2
13%
61-75
9
28%
4
25%
76-90
Пропущено
13
25
5 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 15
1
8%
5
20%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
3
23%
8
32%
31-45
3
23%
5
20%
46-60
1
8%
3
12%
61-75
4
31%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Браге - ГАИС 0:4 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2
ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 1:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Нака Илирия - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1
Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 3:0 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 6:2 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 3:0 Арамейск-Сирианска - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 5:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 0:0 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Фок Фарста - Сирианска Эскильстуна 4:1
Результаты матчей
ГАИС
Сирианска Эскильстуна
Точный счет
0:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
3:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
1
3 раза 16%
4
2 раза 11%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
ГАИС
Сирианска Эскильстуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
63
64
27
46
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
46
45
37
27
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
109
109
514
613
217
217
- — Выход в Аллсвенскан
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Эстерсунд
|Штольт Малкольм
|7
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|7
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|1 5