Тур: 19.
3:0
Второй тайм: 90+'
0'
26' Желтая карточкаБерггрен Густав
1:0
48' ГолЭдвардссон Давид
55' Желтая карточкаРедин Понтус
2:0
72' ГолKofi Fosuhene Asare
3:0
76' ГолJesper Strid
Ход матча
26'
48'
55'
72'
76'
3:0
10
Эгнелль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Паули ХампусВратарь
-
-
16 Jesper Strid
-
-
28 Sam Hegdal
-
23 Max Nilsson
-
22 Rasmus Wendt
-
-
Главный тренер: Billy Magnusson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Ландскруна
Браге
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.71
0.88
Среднее время на гол
52
102
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.88
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
1.8
0.93
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
50
96
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|6
|0.32
|Kofi Fosuhene Asare
|5 (1)
|0.26
|Camil Jebara
|2
|0.11
|Эдвардссон Давид
|2
|0.11
|Дзабич Робин
|1
|0.05
|Melker Widell
|1
|0.05
|Рапп Йохан
|1
|0.05
|Йонссон Мелкер
|1
|0.05
|Gustaf Bruzelius
|1
|0.05
|Jesper Strid
|1
|0.05
|Erik Hedenquist
|1
|0.05
|Эгнелль Адам
|0
|0
|Rasmus Wendt
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|5 (2)
|0.26
|Samouil Izountouemoi
|4
|0.21
|Хеллберг Сет
|2
|0.11
|Берггрен Густав
|2
|0.11
|Kevin Appiah Nyarko
|2
|0.11
|Pontus Jonsson1
|1
|0.05
|Jacob Stensson
|1
|0.05
|Редин Понтус
|1
|0.05
|Christopher Redenstrand
|1
|0.05
|Henry Sletsjoee
|1
|0.05
|Тамими Джонатан
|0
|0
|Карлберг Дуглас
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ousmane Diawara
|5
|0
|Erik Hedenquist
|5
|0
|Эдвардссон Давид
|4
|0
|Дзабич Робин
|4
|0
|Camil Jebara
|2
|1
|Samuel Kotto
|1
|1
|Линдман Эмиль
|2
|0
|Йонссон Мелкер
|2
|0
|Melker Widell
|2
|0
|Ткач Александр
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Edvin Dahlqvist
|1
|0
|Эгнелль Адам
|1
|0
|Rasmus Wendt
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Kofi Fosuhene Asare
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Max Nilsson
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зеттерстрём Александр
|5
|1
|Редин Понтус
|6
|0
|Samouil Izountouemoi
|5
|0
|Henry Sletsjoee
|5
|0
|Хеллберг Сет
|3
|1
|Jacob Stensson
|3
|0
|Malte Persson
|3
|0
|Andre Bernardini
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Асанте Эйрик
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Christopher Redenstrand
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Браге
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
4
Ландскруна
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Браге
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
8
Волевые поражения
4
12
Ландскруна
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Браге
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
8
Волевые поражения
8
16
Голы по времени матча
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
8%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
3
25%
2
33%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
11
17
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
9%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
4
36%
5
29%
29%
31-45
4
36%
2
12%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
0
0%
2
12%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
0
0%
6
43%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
21%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
3
25%
2
17%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Забито
19
20
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
3
16%
2
10%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
4
21%
7
35%
31-45
4
21%
5
25%
46-60
5
26%
1
5%
61-75
2
11%
3
15%
76-90
Пропущено
23
29
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
3
13%
3
10%
1-15
1
4%
5
17%
16-30
6
26%
7
24%
31-45
6
26%
4
14%
46-60
5
22%
5
17%
61-75
2
9%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2
Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3
Браге
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Браге - ГАИС 0:4 Гефле - Браге 2:0 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Эстер 1:2
Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3
Результаты матчей
Ландскруна
Браге
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
4:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
4:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
36
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
135
414
513
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|3
|2
|41 - 13
|45
|2.
|19
|13
|3
|3
|32 - 15
|42
|3.
|19
|10
|3
|6
|38 - 26
|33
|4.
|19
|9
|6
|4
|31 - 14
|33
|5.
|18
|7
|4
|7
|23 - 24
|25
|6.
|18
|6
|7
|5
|25 - 20
|25
|7.
|18
|6
|6
|6
|29 - 32
|24
|8.
|3:0
|19
|7
|3
|9
|23 - 28
|24
|9.
|18
|6
|4
|8
|24 - 31
|22
|10.
|19
|5
|7
|7
|17 - 24
|22
|11.
|18
|4
|9
|5
|19 - 21
|21
|12.
|0:3
|19
|6
|3
|10
|20 - 32
|21
|13.
|0:2
|20
|5
|5
|10
|25 - 39
|20
|14.
|18
|4
|6
|8
|20 - 27
|18
|15.
|18
|4
|5
|9
|17 - 23
|17
|16.
|2:0
|19
|4
|4
|11
|16 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|27 - 8
|25
|2.
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|3.
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|4.
|10
|5
|2
|3
|18 - 9
|17
|5.
|3:0
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|6.
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|7.
|0:3
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|8.
|9
|5
|0
|4
|18 - 10
|15
|9.
|10
|3
|6
|1
|10 - 4
|15
|10.
|9
|4
|1
|4
|12 - 15
|13
|11.
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|12.
|9
|3
|4
|2
|16 - 13
|13
|13.
|2:0
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|15.
|0:2
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|16.
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|0
|3
|18 - 12
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|10
|5
|3
|2
|20 - 16
|18
|4.
|9
|4
|4
|1
|13 - 5
|16
|5.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|6.
|0:2
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|7.
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|8.
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|9.
|10
|2
|3
|5
|8 - 18
|9
|10.
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|11.
|9
|2
|2
|5
|7 - 14
|8
|12.
|9
|1
|5
|3
|13 - 20
|8
|13.
|3:0
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|14.
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|15.
|0:3
|10
|1
|2
|7
|6 - 20
|5
|16.
|2:0
|10
|1
|1
|8
|5 - 21
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Эстерсунд
|Штольт Малкольм
|7
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|7
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|1 5