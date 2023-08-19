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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 19.
Ландскруна
3:0
Второй тайм: 90+'
Браге
0'
26' Желтая карточка
Берггрен Густав
1:0
48' Гол
Эдвардссон Давид
55' Желтая карточка
Редин Понтус
2:0
72' Гол
Kofi Fosuhene Asare
3:0
76' Гол
Jesper Strid
1
Каддура
Амр
12
Йонссон
Мелкер
3
Samuel
Kotto
2
Рапп
Йохан
24
Линдман
Эмиль
14
Эдвардссон
Давид
10
Эгнелль
Адам
47
Kofi
Fosuhene
Asare
5
Edvin
Dahlqvist
11
Ousmane
Diawara
9
Frederik
Ihler
13
Andre
Bernardini
22
Тамими
Джонатан
2
Зеттерстрём
Александр
5
Редин
Понтус
23
Christopher
Redenstrand
21
Henry
Sletsjoee
10
Берггрен
Густав
14
Jacob
Stensson
8
Хеллберг
Сет
16
Samouil
Izountouemoi
12
Ieltsin
Camoes
Ландскруна
3-5-2
Браге
4-1-4-1

История личных встреч

Ландскруна
Браге

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
5:1
С
1:2
С
2:1
С
4:1
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:2
С
2:1
С
2:0

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.71
0.88

Среднее время на гол

52
102

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.88
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.8
0.93

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

50
96

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ousmane Diawara 6 0.32
Kofi Fosuhene Asare 5 (1) 0.26
Camil Jebara 2 0.11
Эдвардссон Давид 2 0.11
Дзабич Робин 1 0.05
Melker Widell 1 0.05
Рапп Йохан 1 0.05
Йонссон Мелкер 1 0.05
Gustaf Bruzelius 1 0.05
Jesper Strid 1 0.05
Erik Hedenquist 1 0.05
Эгнелль Адам 0 0
Rasmus Wendt 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 5 (2) 0.26
Samouil Izountouemoi 4 0.21
Хеллберг Сет 2 0.11
Берггрен Густав 2 0.11
Kevin Appiah Nyarko 2 0.11
Pontus Jonsson1 1 0.05
Jacob Stensson 1 0.05
Редин Понтус 1 0.05
Christopher Redenstrand 1 0.05
Henry Sletsjoee 1 0.05
Тамими Джонатан 0 0
Карлберг Дуглас 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ousmane Diawara 5 0
Erik Hedenquist 5 0
Эдвардссон Давид 4 0
Дзабич Робин 4 0
Camil Jebara 2 1
Samuel Kotto 1 1
Линдман Эмиль 2 0
Йонссон Мелкер 2 0
Melker Widell 2 0
Ткач Александр 1 0
Philip Andersson I 1 0
Edvin Dahlqvist 1 0
Эгнелль Адам 1 0
Rasmus Wendt 1 0
Рапп Йохан 1 0
Kofi Fosuhene Asare 1 0
Jesper Strid 1 0
Max Nilsson 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зеттерстрём Александр 5 1
Редин Понтус 6 0
Samouil Izountouemoi 5 0
Henry Sletsjoee 5 0
Хеллберг Сет 3 1
Jacob Stensson 3 0
Malte Persson 3 0
Andre Bernardini 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Берггрен Густав 1 0
Pontus Jonsson1 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Асанте Эйрик 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Christopher Redenstrand 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Браге
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
4
Ландскруна
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Браге
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

4
12
Ландскруна
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Браге
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
8

Волевые поражения

8
16

Голы по времени матча

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
8%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
3
25%
2
33%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
9%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
4
36%
5
29%
29%
31-45
4
36%
2
12%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
0
0%
6
43%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
21%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
3
25%
2
17%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Забито

19
20
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
3
16%
2
10%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
4
21%
7
35%
31-45
4
21%
5
25%
46-60
5
26%
1
5%
61-75
2
11%
3
15%
76-90

Пропущено

23
29
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
3
13%
3
10%
1-15
1
4%
5
17%
16-30
6
26%
7
24%
31-45
6
26%
4
14%
46-60
5
22%
5
17%
61-75
2
9%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2
Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3
Браге
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Браге - ГАИС 0:4 Гефле - Браге 2:0 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Эстер 1:2
Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3

Результаты матчей

Ландскруна
Браге

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
4:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
4:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
4
5
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
1
8
1.5
1
8
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
5
4
14
1.5
5
13
2
16
2.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 19 14 3 2 41 - 13 45
2.
Вестерос
 19 13 3 3 32 - 15 42
3.
Эстер
 19 10 3 6 38 - 26 33
4.
ГАИС
 19 9 6 4 31 - 14 33
5.
Гефле
 18 7 4 7 23 - 24 25
6.
Эстерсунд
 18 6 7 5 25 - 20 25
7.
Йёнчёпинг
 18 6 6 6 29 - 32 24
8.
Ландскруна
 3:0 19 7 3 9 23 - 28 24
9.
Треллеборг
 18 6 4 8 24 - 31 22
10.
Сирианска Эскильстуна
 19 5 7 7 17 - 24 22
11.
Эребру
 18 4 9 5 19 - 21 21
12.
Браге
 0:3 19 6 3 10 20 - 32 21
13.
Сундсвалль
 0:2 20 5 5 10 25 - 39 20
14.
Эргрюте
 18 4 6 8 20 - 27 18
15.
Хельсинборг
 18 4 5 9 17 - 23 17
16.
Сковде АИК
 2:0 19 4 4 11 16 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 10 8 1 1 27 - 8 25
2.
Вестерос
 9 6 3 0 14 - 3 21
3.
Гефле
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
ГАИС
 10 5 2 3 18 - 9 17
5.
Ландскруна
 3:0 10 5 2 3 15 - 11 17
6.
Йёнчёпинг
 9 5 1 3 16 - 12 16
7.
Браге
 0:3 9 5 1 3 14 - 12 16
8.
Эстер
 9 5 0 4 18 - 10 15
9.
Эребру
 10 3 6 1 10 - 4 15
10.
Треллеборг
 9 4 1 4 12 - 15 13
11.
Сирианска Эскильстуна
 9 3 4 2 9 - 6 13
12.
Эстерсунд
 9 3 4 2 16 - 13 13
13.
Сковде АИК
 2:0 9 3 3 3 11 - 10 12
14.
Эргрюте
 9 2 4 3 13 - 13 10
15.
Сундсвалль
 0:2 10 2 3 5 13 - 20 9
16.
Хельсинборг
 9 2 2 5 8 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 10 7 0 3 18 - 12 21
2.
Утсиктенс
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Эстер
 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
ГАИС
 9 4 4 1 13 - 5 16
5.
Эстерсунд
 9 3 3 3 9 - 7 12
6.
Сундсвалль
 0:2 10 3 2 5 12 - 19 11
7.
Хельсинборг
 9 2 3 4 9 - 11 9
8.
Треллеборг
 9 2 3 4 12 - 16 9
9.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 3 5 8 - 18 9
10.
Гефле
 9 2 2 5 7 - 12 8
11.
Эргрюте
 9 2 2 5 7 - 14 8
12.
Йёнчёпинг
 9 1 5 3 13 - 20 8
13.
Ландскруна
 3:0 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
Эребру
 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Браге
 0:3 10 1 2 7 6 - 20 5
16.
Сковде АИК
 2:0 10 1 1 8 5 - 21 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
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Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 7
Эстерсунд Штольт Малкольм 7
Сковде АИК Elias Lindell 7
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Браге Зеттерстрём Александр 1 5
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Берггрен Густав получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Ландскруна
    Ничья
    Браге
    2.60
    4.00
    3.02
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    Где смотреть матч Ландскруна 3:0 Браге онлайн

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