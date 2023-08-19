Тур: 19.
2:0
Конец матча
0'
1:0
1' ГолElmar Abraham
2:0
49' ПенальтиВидьеског Исак
52' Желтая карточкаYusuff Abdulazeez
90'+4
Ход матча
1'
1:0
49'
2:0
25
Otto
Lindell
14
Mikael
Moerk
- Основной состав
-
25 Otto LindellВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Mikael MoerkНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Рхосе ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
-
20 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
История личных встреч
Сковде АИК
Сундсвалль
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видьеског Исак
|4 (1)
|0.21
|Hugo Engstroem
|3
|0.16
|Filip Schyberg
|2
|0.11
|Mikael Moerk
|1
|0.05
|Elmar Abraham
|1
|0.05
|Isak Bjerkebo
|1
|0.05
|Emil Bellander
|1
|0.05
|Башич Алдин
|1
|0.05
|Yusuff Abdulazeez
|1
|0.05
|Yoann Fellrath
|1
|0.05
|Броман Густав
|0
|0
|Рхосе Лукас
|0
|0
|Маттссон Линус
|0
|0
|Elias Lindell
|0
|0
|Darrell Kamdem Tibell
|0
|0
|Armend Suljev
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андерссон Эрик
|4
|0.2
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.2
|Пичках Пайя
|4
|0.2
|Симба Мунга
|3
|0.15
|Энгблум Понтус
|2
|0.1
|Бурман Маркус
|2
|0.1
|Карстрем Йеспер
|2
|0.1
|Халлениус Линус
|1
|0.05
|Блумквист Александр
|1
|0.05
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.05
|Лундстрём Роберт
|0
|0
Карточки
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Elias Lindell
|7
|0
|Oscar Lennerskog
|3
|1
|Filip Schyberg
|4
|0
|Видьеског Исак
|4
|0
|Hugo Engstroem
|4
|0
|Броман Густав
|3
|0
|Hampus Soederstroem
|1
|1
|Yusuff Abdulazeez
|2
|0
|Elmar Abraham
|2
|0
|Marcus Froejd
|0
|1
|Emil Bellander
|1
|0
|Рхосе Лукас
|1
|0
|Маттссон Линус
|1
|0
|Mikael Moerk
|1
|0
|Darrell Kamdem Tibell
|1
|0
|Mirza Kalijundzic
|1
|0
|Yoann Fellrath
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лундстрём Роберт
|6
|0
|Андерссон Эрик
|5
|0
|Пичках Пайя
|5
|0
|Лундгрен Фредрик
|4
|0
|Стенсхаген Теодор
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Блумквист Александр
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
|Ludvig Naavik
|1
|0
|Alexander Larsson
|1
|0
Результаты матчей
Сковде АИК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сундсвалль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
6
4
Сковде АИК
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Сундсвалль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
18
16
Волевые поражения
2
8
Сковде АИК
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
22% (4)
11% (2)
Сундсвалль
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
18
20
Волевые поражения
8
12
Голы по времени матча
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
1
11%
3
25%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
1
11%
3
25%
76-90
Пропущено
10
17
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
4
40%
3
18%
16-30
2
20%
3
18%
31-45
1
10%
4
24%
46-60
1
10%
4
24%
61-75
2
20%
2
12%
76-90
Забито
7
12
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
2
29%
0
0%
1-15
4
57%
3
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
19
20
4 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
5%
1
5%
1-15
1
5%
6
30%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
7
37%
3
15%
46-60
5
26%
6
30%
61-75
3
16%
3
15%
76-90
Забито
16
24
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
3
19%
3
13%
1-15
5
31%
5
21%
16-30
1
6%
1
4%
31-45
4
25%
3
13%
46-60
2
13%
7
29%
29%
61-75
1
6%
5
21%
76-90
Пропущено
29
37
10 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
1
3%
2
5%
1-15
5
17%
9
24%
16-30
4
14%
4
11%
31-45
8
28%
7
19%
46-60
6
21%
10
27%
61-75
5
17%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сковде АИК
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 3:0 Сковде АИК - Эргрюте 2:0
Эстер - Сковде АИК 2:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Гефле - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Эребру 1:2 Сковде АИК - Браге 0:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Сковде АИК - Вернаму 0:2
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сундсвалль - Треллеборг 1:1 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2
Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0
Результаты матчей
Сковде АИК
Сундсвалль
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:3
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
0
6 раз 32%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сковде АИК
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
82
35
55
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
54
19
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
136
414
811
117
316
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Эстерсунд
|Штольт Малкольм
|7
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|7
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|1 5