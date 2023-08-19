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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 19.
Сковде АИК
2:0
Конец матча
Сундсвалль
0'
1:0
1' Гол
Elmar Abraham
2:0
49' Пенальти
Видьеског Исак
52' Желтая карточка
Yusuff Abdulazeez
90'+4
25
Otto
Lindell
22
Elias
Lindell
4
Башич
Алдин
3
Filip
Schyberg
20
Armend
Suljev
13
Hugo
Engstroem
21
Видьеског
Исак
10
Elmar
Abraham
9
Isak
Bjerkebo
14
Mikael
Moerk
11
Yusuff
Abdulazeez
1
Йонссон
Оскар
2
Kojo
Peprah
Oppeng
4
Блумквист
Александр
12
Ludvig
Svanberg
6
Линдквист
Расмус
13
Пичках
Пайя
20
Дурмаз
Элиас
7
Андерссон
Эрик
11
Карстрем
Йеспер
21
Энгблум
Понтус
8
Ludvig
Naavik
Сковде АИК
4-4-2
Сундсвалль
4-3-3

История личных встреч

Сковде АИК
Сундсвалль

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видьеског Исак 4 (1) 0.21
Hugo Engstroem 3 0.16
Filip Schyberg 2 0.11
Mikael Moerk 1 0.05
Elmar Abraham 1 0.05
Isak Bjerkebo 1 0.05
Emil Bellander 1 0.05
Башич Алдин 1 0.05
Yusuff Abdulazeez 1 0.05
Yoann Fellrath 1 0.05
Броман Густав 0 0
Рхосе Лукас 0 0
Маттссон Линус 0 0
Elias Lindell 0 0
Darrell Kamdem Tibell 0 0
Armend Suljev 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андерссон Эрик 4 0.2
Бенгтссон Йохан 4 0.2
Пичках Пайя 4 0.2
Симба Мунга 3 0.15
Энгблум Понтус 2 0.1
Бурман Маркус 2 0.1
Карстрем Йеспер 2 0.1
Халлениус Линус 1 0.05
Блумквист Александр 1 0.05
Стенсхаген Теодор 1 0.05
Лундстрём Роберт 0 0

Карточки

Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Elias Lindell 7 0
Oscar Lennerskog 3 1
Filip Schyberg 4 0
Видьеског Исак 4 0
Hugo Engstroem 4 0
Броман Густав 3 0
Hampus Soederstroem 1 1
Yusuff Abdulazeez 2 0
Elmar Abraham 2 0
Marcus Froejd 0 1
Emil Bellander 1 0
Рхосе Лукас 1 0
Маттссон Линус 1 0
Mikael Moerk 1 0
Darrell Kamdem Tibell 1 0
Mirza Kalijundzic 1 0
Yoann Fellrath 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лундстрём Роберт 6 0
Андерссон Эрик 5 0
Пичках Пайя 5 0
Лундгрен Фредрик 4 0
Стенсхаген Теодор 3 0
Симба Мунга 1 1
Линдквист Расмус 2 0
Блумквист Александр 1 0
Бурман Маркус 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Ludvig Naavik 1 0
Alexander Larsson 1 0

Результаты матчей

Сковде АИК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сундсвалль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

6
4
Сковде АИК
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Сундсвалль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

18
16

Волевые поражения

2
8
Сковде АИК
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
22% (4)
11% (2)
Сундсвалль
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

18
20

Волевые поражения

8
12

Голы по времени матча

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
1
11%
3
25%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
1
11%
3
25%
76-90

Пропущено

10
17
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
4
40%
3
18%
16-30
2
20%
3
18%
31-45
1
10%
4
24%
46-60
1
10%
4
24%
61-75
2
20%
2
12%
76-90

Забито

7
12
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
2
29%
0
0%
1-15
4
57%
3
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

19
20
4 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
5%
1
5%
1-15
1
5%
6
30%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
7
37%
3
15%
46-60
5
26%
6
30%
61-75
3
16%
3
15%
76-90

Забито

16
24
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
3
19%
3
13%
1-15
5
31%
5
21%
16-30
1
6%
1
4%
31-45
4
25%
3
13%
46-60
2
13%
7
29%
29%
61-75
1
6%
5
21%
76-90

Пропущено

29
37
10 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
1
3%
2
5%
1-15
5
17%
9
24%
16-30
4
14%
4
11%
31-45
8
28%
7
19%
46-60
6
21%
10
27%
61-75
5
17%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сковде АИК
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 3:0 Сковде АИК - Эргрюте 2:0
Эстер - Сковде АИК 2:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Гефле - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Эребру 1:2 Сковде АИК - Браге 0:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Сковде АИК - Вернаму 0:2
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сундсвалль - Треллеборг 1:1 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2
Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0

Результаты матчей

Сковде АИК
Сундсвалль

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:3
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
0
6 раз 32%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сковде АИК
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
5
1.5
5
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
5
4
1
9
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
13
6
4
14
1.5
8
11
1
17
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 19 14 3 2 41 - 13 45
2.
Вестерос
 19 13 3 3 32 - 15 42
3.
Эстер
 19 10 3 6 38 - 26 33
4.
ГАИС
 19 9 6 4 31 - 14 33
5.
Гефле
 18 7 4 7 23 - 24 25
6.
Эстерсунд
 18 6 7 5 25 - 20 25
7.
Йёнчёпинг
 18 6 6 6 29 - 32 24
8.
Ландскруна
 19 7 3 9 23 - 28 24
9.
Треллеборг
 18 6 4 8 24 - 31 22
10.
Сирианска Эскильстуна
 19 5 7 7 17 - 24 22
11.
Эребру
 18 4 9 5 19 - 21 21
12.
Браге
 19 6 3 10 20 - 32 21
13.
Сундсвалль
 20 5 5 10 25 - 39 20
14.
Эргрюте
 18 4 6 8 20 - 27 18
15.
Хельсинборг
 18 4 5 9 17 - 23 17
16.
Сковде АИК
 19 4 4 11 16 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 10 8 1 1 27 - 8 25
2.
Вестерос
 9 6 3 0 14 - 3 21
3.
Гефле
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
ГАИС
 10 5 2 3 18 - 9 17
5.
Ландскруна
 10 5 2 3 15 - 11 17
6.
Йёнчёпинг
 9 5 1 3 16 - 12 16
7.
Браге
 9 5 1 3 14 - 12 16
8.
Эстер
 9 5 0 4 18 - 10 15
9.
Эребру
 10 3 6 1 10 - 4 15
10.
Треллеборг
 9 4 1 4 12 - 15 13
11.
Сирианска Эскильстуна
 9 3 4 2 9 - 6 13
12.
Эстерсунд
 9 3 4 2 16 - 13 13
13.
Сковде АИК
 9 3 3 3 11 - 10 12
14.
Эргрюте
 9 2 4 3 13 - 13 10
15.
Сундсвалль
 10 2 3 5 13 - 20 9
16.
Хельсинборг
 9 2 2 5 8 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 10 7 0 3 18 - 12 21
2.
Утсиктенс
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Эстер
 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
ГАИС
 9 4 4 1 13 - 5 16
5.
Эстерсунд
 9 3 3 3 9 - 7 12
6.
Сундсвалль
 10 3 2 5 12 - 19 11
7.
Хельсинборг
 9 2 3 4 9 - 11 9
8.
Треллеборг
 9 2 3 4 12 - 16 9
9.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 3 5 8 - 18 9
10.
Гефле
 9 2 2 5 7 - 12 8
11.
Эргрюте
 9 2 2 5 7 - 14 8
12.
Йёнчёпинг
 9 1 5 3 13 - 20 8
13.
Ландскруна
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
Эребру
 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Браге
 10 1 2 7 6 - 20 5
16.
Сковде АИК
 10 1 1 8 5 - 21 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 7
Эстерсунд Штольт Малкольм 7
Сковде АИК Elias Lindell 7
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Браге Зеттерстрём Александр 1 5
Весь список
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