Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Хорошую попытку сделал Перейра Илдеберту . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Ян Ксиангчуанг не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Линь Лянмин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Г О О О О Л - Zichang Huang первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

42' Хорошую попытку сделал Zichang Huang . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Матч возобновлен

39' Шангуань Ван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Денич Джордже не смог попасть в створ ударом издали

37' Цонев Борислав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Оооо... вот это был удар! Линь Лянмин должен был забить с этой позиции.

37' Хорошую попытку сделал Линь Лянмин . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Далянь Профешнл идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Wei Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Ох, нехорошо это выглядит. Цао Гу получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Межеевски Адриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Zhao Ke получил желтую карточку от судьи

29' Матч возобновлен

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Г О О О О Л - Межеевски Адриан забивает с левой ноги!

25' Перейра Илдеберту создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Yu Wang плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

23' Г О О О О Л - Денич Джордже забивает с правой ноги!

23' Межеевски Адриан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Межеевски Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

22' Чович Неманья нанес удар головой, но Ву Ян спокойно отбил мяч.

16' Цонев Борислав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Далянь Профешнл идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Ву Ян взял и забрал мяч на выходе

14' Межеевски Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Хорошую попытку сделал Чович Неманья . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Денич Джордже нанес удар головой, но Ву Ян спокойно отбил мяч.

8' Линь Лянмин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Цонев Борислав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Цонев Борислав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Мамба Стрели выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру