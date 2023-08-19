  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Zhenlu Shi
Далянь Профешнл
0:3
Второй тайм: 64'
Хэнань Суншань Лунмэн
0'
0:1
23' Гол
Денич Джордже
0:2
25' Гол
Межеевски Адриан
29' Желтая карточка
Zhao Ke
0:3
42' Гол
Zichang Huang
47' Undefined phrase: football_event_
Zhao Ke

Ход матча

23'
0:1
Денич Джордже
(Межеевски Адриан)
25'
0:2
Межеевски Адриан
(Перейра Илдеберту)
29'
 
Zhao Ke
33'
Ян Ксиангчуанг
Yu Wang
 
42'
0:3
Zichang Huang
47'
 
Zhao Ke
62'
 
Yihao Zhong
Zichang Huang
63'
 
Xin Luo
Zhao Ke

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 9
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 154 Количество передач 176
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Далянь Профешнл
Ничья
Хэнань Суншань Лунмэн
67.00
3.20
2.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Yan
Wu
11
Мамба
Стрели
4
Vas
Nunez
13
Yaopeng
Wang
8
Zhu
Ting
5
Wei
Wu
III
35
Yu
Wang
31
Пен
Лю
10
Цонев
Борислав
19
Zhenao
Wang
7
Линь
Лянмин
19
Guoming
Wang
33
Dilmurat
Mawlanyaz
24
Songyi
Li
5
Цао
Гу
11
Zhao
Ke
8
Zichang
Huang
10
Межеевски
Адриан
6
Шангуань
Ван
31
Перейра
Илдеберту
35
Денич
Джордже
20
Чович
Неманья
Далянь Профешнл
4-3-3
Хэнань Суншань Лунмэн
4-4-2

История личных встреч

Далянь Профешнл
Хэнань Суншань Лунмэн

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

16 матчей

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

К
1:1
С
1:0
С
0:2
С
2:2
С
1:0
С
1:0
С
0:4
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
К
2:2
С
1:1
С
2:2
С
1:2

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Среднее время на гол

65
60

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.13
1.13

Среднее время на гол

80
80

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.25
1.31

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11

Среднее время на гол

72
68

Бомбардиры внутри турнира

Далянь Профешнл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cesar Manzoki 6 0.26
Линь Лянмин 5 0.22
Ян Ксиангчуанг 4 0.17
Мамба Стрели 3 0.13
Цонев Борислав 2 0.09
Zhu Ting 0 0
Longchang Lin 0 0
Zhenao Wang 0 0
Yupeng He 0 0
Yin Shang 0 0
Босанчич Неманья 0 0
Хэнань Суншань Лунмэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чович Неманья 11 (3) 0.48
Zichang Huang 3 0.13
Межеевски Адриан 2 0.09
Денич Джордже 2 0.09
Boyuan Feng 2 0.09
Перейра Илдеберту 1 0.04
Пина Томас 1 0.04
Yihao Zhong 1 0.04
Tianyu Gao 0 0
Xin Luo 0 0
Zhao Ke 0 0
Dong Han 0 0

Карточки

Далянь Профешнл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цонев Борислав 5 0
Cesar Manzoki 3 1
Vas Nunez 3 1
Yan Wu 4 0
Zhenao Wang 4 0
Yupeng He 4 0
Yu Wang 4 0
Мамба Стрели 2 1
Xianjun Wang 2 1
Линь Лянмин 3 0
Босанчич Неманья 3 0
Wei Wu III 2 0
Хие Хуи 1 0
Zhu Ting 1 0
Пен Лю 1 0
Longchang Lin 1 0
Yu Fei 1 0
Yaopeng Wang 1 0
Yin Shang 1 0
Jiahui Huang 1 0
Хэнань Суншань Лунмэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Xin Luo 7 0
Чович Неманья 4 1
Пина Томас 3 1
Yihao Zhong 3 1
Шунич Тони 4 0
Перейра Илдеберту 4 0
Шангуань Ван 3 0
Songyi Li 3 0
Zhao Ke 3 0
Shuai Yang2 3 0
Межеевски Адриан 2 0
Guoming Wang 2 0
Цао Гу 2 0
Денич Джордже 2 0
Dilemet Tudi 2 0
Tianyu Gao 2 0
Yuhao Zhao 1 0
Boyuan Feng 1 0
Zichang Huang 1 0
Dilmurat Mawlanyaz 1 0
Shuai Yang1 1 0
Dong Han 1 0
Yixin Liu 1 0

Результаты матчей

Далянь Профешнл
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Хэнань Суншань Лунмэн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

8
9
Далянь Профешнл
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Хэнань Суншань Лунмэн
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
2

Волевые поражения

2
11
Далянь Профешнл
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (9)
55% (12)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
64% (14)
14% (3)
Хэнань Суншань Лунмэн
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
23% (5)
55% (12)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

20
2

Волевые поражения

10
20

Голы по времени матча

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
14%
1
10%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
14%
3
30%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

9
20
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
3
15%
1-15
3
33%
2
10%
16-30
1
11%
2
10%
31-45
1
11%
4
20%
46-60
2
22%
2
10%
61-75
2
22%
7
35%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
3
38%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

19
10
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
16%
2
20%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
7
37%
1
10%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
5
26%
2
20%
76-90

Забито

22
21
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
5
23%
3
14%
1-15
3
14%
4
19%
16-30
3
14%
4
19%
31-45
1
5%
5
24%
46-60
3
14%
5
24%
61-75
7
32%
0
0%
76-90

Пропущено

28
30
15 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 18
3
11%
5
17%
1-15
4
14%
3
10%
16-30
8
29%
3
10%
31-45
3
11%
7
23%
46-60
3
11%
3
10%
61-75
7
25%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Далянь Профешнл
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Далянь Профешнл - Шэньчжэнь 2:1 Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1
Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Профешнл 0:2 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Профешнл 1:0
Хэнань Суншань Лунмэн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хэнань Суншань Лунмэн - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1
Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Шанхай Порт - Хэнань Суншань Лунмэн 3:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0 Тяньцзинь Тайгер - Хэнань Суншань Лунмэн 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Бэйцзин Гоань 0:1

Результаты матчей

Далянь Профешнл
Хэнань Суншань Лунмэн

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:1
6 раз 27%
1:1
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Далянь Профешнл
Хэнань Суншань Лунмэн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
1
10
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
15
7
5
17
1.5
5
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 23 16 5 2 51 - 20 53
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:2 23 12 5 6 27 - 24 41
3.
Шаньдун Тайшань
 23 11 8 4 42 - 19 41
4.
Бэйцзин Гоань
 2:1 23 10 8 5 38 - 28 38
5.
Ченду Беттер Сити
 0:1 23 10 6 7 34 - 26 36
6.
Чжэцзян Профессионал
 23 10 6 7 36 - 31 36
7.
Ухань Три Таунс
 1:0 23 9 9 5 36 - 26 36
8.
Чанчунь Ятай
 22 8 7 7 35 - 35 31
9.
Тяньцзинь Тайгер
 23 6 13 4 26 - 23 31
10.
Цанчжоу
 22 8 6 8 26 - 35 30
11.
Мэйчжоу Хакка
 23 7 5 11 34 - 42 26
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 3:0 23 6 7 10 24 - 30 25
13.
Циндао Чжуннэн
 23 5 5 13 25 - 33 20
14.
Далянь Профешнл
 0:3 23 3 9 11 20 - 33 18
15.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 23 2 11 10 17 - 29 17
16.
Шэньчжэнь
 0:0 23 3 4 16 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 12 9 2 1 30 - 6 29
2.
Бэйцзин Гоань
 2:1 12 7 4 1 27 - 12 25
3.
Шанхай Порт
 12 7 3 2 24 - 16 24
4.
Шанхай Шеньхуа
 1:2 11 6 3 2 13 - 11 21
5.
Ченду Беттер Сити
 0:1 12 6 3 3 19 - 13 21
6.
Чжэцзян Профессионал
 12 6 2 4 17 - 13 20
7.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
8.
Чанчунь Ятай
 11 5 4 2 19 - 16 19
9.
Цанчжоу
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 3:0 11 4 5 2 12 - 9 17
12.
Ухань Три Таунс
 1:0 11 4 5 2 15 - 13 17
13.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 8 0 15 - 12 17
14.
Далянь Профешнл
 0:3 12 3 6 3 12 - 14 15
15.
Шэньчжэнь
 0:0 11 3 2 6 11 - 21 11
16.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:2 12 6 2 4 14 - 13 20
3.
Ухань Три Таунс
 1:0 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 0:1 11 4 3 4 15 - 13 15
6.
Тяньцзинь Тайгер
 12 3 5 4 11 - 11 14
7.
Бэйцзин Гоань
 2:1 11 3 4 4 11 - 16 13
8.
Цанчжоу
 10 3 3 4 12 - 21 12
9.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
10.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 3:0 12 2 2 8 12 - 21 8
12.
Мэйчжоу Хакка
 12 1 4 7 15 - 27 7
13.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 12 0 7 5 8 - 13 7
14.
Далянь Профешнл
 0:3 11 0 3 8 8 - 19 3
15.
Циндао Чжуннэн
 12 0 3 9 7 - 17 3
16.
Шэньчжэнь
 0:0 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 11 (1)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 11
Весь список

Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Хэнань Суншань Лунмэн Xin Luo 7
Цанчжоу Yang Liu II 7
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Puwan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Далянь Профешнл
    Ничья
    Хэнань Суншань Лунмэн
    67.00
    3.20
    2.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Далянь Профешнл 0:3 Хэнань Суншань Лунмэн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Далянь Профешнл
    Хэнань Суншань Лунмэн
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     