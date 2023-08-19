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Китай: Суперлига
2023

Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Zhenlu Shi
Далянь Профешнл
0:3
Конец матча
Хэнань Суншань Лунмэн
0'
0:1
23' Гол
Денич Джордже
0:2
25' Гол
Межеевски Адриан
29' Желтая карточка
Zhao Ke
0:3
42' Гол
Zichang Huang
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Zhao Ke
81' Желтая карточка
Цонев Борислав
85' Желтая карточка
Dilemet Tudi
90'+4

Ход матча

23'
0:1
Денич Джордже
(Межеевски Адриан)
25'
0:2
Межеевски Адриан
(Перейра Илдеберту)
29'
 
Zhao Ke
33'
Ян Ксиангчуанг
Yu Wang
 
42'
0:3
Zichang Huang
47'
 
Zhao Ke
62'
 
Yihao Zhong
Zichang Huang
62'
 
Xin Luo
Zhao Ke
67'
 
Yuhao Zhao
Шангуань Ван
76'
 
Dilemet Tudi
Межеевски Адриан
76'
 
Tenglong Li
Перейра Илдеберту
80'
Босанчич Неманья
Пен Лю
 
80'
Yu Fei
Wei Wu III
 
80'
Yin Shang
Zhenao Wang
 
81'
Цонев Борислав
 
85'
 
Dilemet Tudi

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 11
  • 8 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 292 Количество передач 303
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Yan
Wu
11
Мамба
Стрели
4
Vas
Nunez
13
Yaopeng
Wang
8
Zhu
Ting
5
Wei
Wu
III
35
Yu
Wang
31
Пен
Лю
10
Цонев
Борислав
19
Zhenao
Wang
7
Линь
Лянмин
19
Guoming
Wang
33
Dilmurat
Mawlanyaz
24
Songyi
Li
5
Цао
Гу
11
Zhao
Ke
8
Zichang
Huang
10
Межеевски
Адриан
6
Шангуань
Ван
31
Перейра
Илдеберту
35
Денич
Джордже
20
Чович
Неманья
Далянь Профешнл
4-3-3
Хэнань Суншань Лунмэн
4-4-2

История личных встреч

Далянь Профешнл
Хэнань Суншань Лунмэн

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

16 матчей

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

К
1:1
С
1:0
С
0:2
С
2:2
С
1:0
С
1:0
С
0:4
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
К
2:2
С
1:1
С
2:2
С
1:2

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Среднее время на гол

65
60

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.13
1.13

Среднее время на гол

80
80

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.25
1.31

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11

Среднее время на гол

72
68

Бомбардиры внутри турнира

Далянь Профешнл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cesar Manzoki 6 0.26
Линь Лянмин 5 0.22
Ян Ксиангчуанг 4 0.17
Мамба Стрели 3 0.13
Цонев Борислав 2 0.09
Zhu Ting 0 0
Longchang Lin 0 0
Zhenao Wang 0 0
Yupeng He 0 0
Yin Shang 0 0
Босанчич Неманья 0 0
Хэнань Суншань Лунмэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чович Неманья 11 (3) 0.48
Zichang Huang 3 0.13
Межеевски Адриан 2 0.09
Денич Джордже 2 0.09
Boyuan Feng 2 0.09
Перейра Илдеберту 1 0.04
Пина Томас 1 0.04
Yihao Zhong 1 0.04
Tianyu Gao 0 0
Xin Luo 0 0
Zhao Ke 0 0
Dong Han 0 0

Карточки

Далянь Профешнл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цонев Борислав 6 0
Cesar Manzoki 3 1
Vas Nunez 3 1
Yan Wu 4 0
Zhenao Wang 4 0
Yupeng He 4 0
Yu Wang 4 0
Мамба Стрели 2 1
Xianjun Wang 2 1
Линь Лянмин 3 0
Босанчич Неманья 3 0
Wei Wu III 2 0
Хие Хуи 1 0
Zhu Ting 1 0
Пен Лю 1 0
Longchang Lin 1 0
Yu Fei 1 0
Yaopeng Wang 1 0
Yin Shang 1 0
Jiahui Huang 1 0
Хэнань Суншань Лунмэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Xin Luo 7 0
Чович Неманья 4 1
Пина Томас 3 1
Yihao Zhong 3 1
Шунич Тони 4 0
Перейра Илдеберту 4 0
Шангуань Ван 3 0
Songyi Li 3 0
Zhao Ke 3 0
Dilemet Tudi 3 0
Shuai Yang2 3 0
Межеевски Адриан 2 0
Guoming Wang 2 0
Цао Гу 2 0
Денич Джордже 2 0
Tianyu Gao 2 0
Yuhao Zhao 1 0
Boyuan Feng 1 0
Zichang Huang 1 0
Dilmurat Mawlanyaz 1 0
Shuai Yang1 1 0
Dong Han 1 0
Yixin Liu 1 0

Результаты матчей

Далянь Профешнл
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Хэнань Суншань Лунмэн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

8
9
Далянь Профешнл
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Хэнань Суншань Лунмэн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
2

Волевые поражения

2
11
Далянь Профешнл
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (9)
52% (12)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
65% (15)
13% (3)
Хэнань Суншань Лунмэн
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
26% (6)
52% (12)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

20
2

Волевые поражения

10
20

Голы по времени матча

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
3
23%
16-30
2
14%
4
31%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

12
20
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
3
15%
1-15
5
42%
2
10%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
2
17%
7
35%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
3
38%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

19
10
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
16%
2
20%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
7
37%
1
10%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
5
26%
2
20%
76-90

Забито

22
24
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
5
23%
3
13%
1-15
3
14%
6
25%
16-30
3
14%
5
21%
31-45
1
5%
5
21%
46-60
3
14%
5
21%
61-75
7
32%
0
0%
76-90

Пропущено

31
30
18 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 18
3
10%
5
17%
1-15
6
19%
3
10%
16-30
9
29%
29%
3
10%
31-45
3
10%
7
23%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
7
23%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Далянь Профешнл
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Далянь Профешнл - Шэньчжэнь 2:1 Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1
Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Профешнл 0:2 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Профешнл 1:0
Хэнань Суншань Лунмэн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хэнань Суншань Лунмэн - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1
Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Шанхай Порт - Хэнань Суншань Лунмэн 3:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0 Тяньцзинь Тайгер - Хэнань Суншань Лунмэн 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Бэйцзин Гоань 0:1

Результаты матчей

Далянь Профешнл
Хэнань Суншань Лунмэн

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
6 раз 26%
1:1
5 раз 22%
0:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
8 раз 35%
2
5 раз 22%
1
10 раз 43%
0
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Далянь Профешнл
Хэнань Суншань Лунмэн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
3
4
8
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
4
1
10
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
16
7
5
18
1.5
6
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 23 16 5 2 51 - 20 53
2.
Шанхай Шеньхуа
 23 12 5 6 27 - 24 41
3.
Шаньдун Тайшань
 23 11 8 4 42 - 19 41
4.
Бэйцзин Гоань
 23 10 8 5 38 - 28 38
5.
Ченду Беттер Сити
 23 10 6 7 34 - 26 36
6.
Чжэцзян Профессионал
 23 10 6 7 36 - 31 36
7.
Ухань Три Таунс
 23 9 9 5 36 - 26 36
8.
Чанчунь Ятай
 22 8 7 7 35 - 35 31
9.
Тяньцзинь Тайгер
 23 6 13 4 26 - 23 31
10.
Цанчжоу
 22 8 6 8 26 - 35 30
11.
Мэйчжоу Хакка
 23 7 5 11 34 - 42 26
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 23 6 7 10 24 - 30 25
13.
Циндао Чжуннэн
 23 5 5 13 25 - 33 20
14.
Наньтун Чжиюнь
 23 3 10 10 18 - 29 19
15.
Далянь Профешнл
 23 3 9 11 20 - 33 18
16.
Шэньчжэнь
 23 3 3 17 20 - 58 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 12 9 2 1 30 - 6 29
2.
Бэйцзин Гоань
 12 7 4 1 27 - 12 25
3.
Шанхай Порт
 12 7 3 2 24 - 16 24
4.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 3 2 13 - 11 21
5.
Ченду Беттер Сити
 12 6 3 3 19 - 13 21
6.
Чжэцзян Профессионал
 12 6 2 4 17 - 13 20
7.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
8.
Чанчунь Ятай
 11 5 4 2 19 - 16 19
9.
Цанчжоу
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 11 4 5 2 12 - 9 17
12.
Ухань Три Таунс
 11 4 5 2 15 - 13 17
13.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 8 0 15 - 12 17
14.
Далянь Профешнл
 12 3 6 3 12 - 14 15
15.
Шэньчжэнь
 11 3 1 7 11 - 22 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 12 6 2 4 14 - 13 20
3.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 11 4 3 4 15 - 13 15
6.
Тяньцзинь Тайгер
 12 3 5 4 11 - 11 14
7.
Бэйцзин Гоань
 11 3 4 4 11 - 16 13
8.
Цанчжоу
 10 3 3 4 12 - 21 12
9.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
10.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
11.
Наньтун Чжиюнь
 12 1 6 5 9 - 13 9
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 2 2 8 12 - 21 8
13.
Мэйчжоу Хакка
 12 1 4 7 15 - 27 7
14.
Далянь Профешнл
 11 0 3 8 8 - 19 3
15.
Циндао Чжуннэн
 12 0 3 9 7 - 17 3
16.
Шэньчжэнь
 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 11 (1)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 11
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Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Хэнань Суншань Лунмэн Xin Luo 7
Цанчжоу Yang Liu II 7
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 7
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