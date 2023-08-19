Тур: 23. Стадион: Puwan Stadium. Главный судья: Zhenlu Shi
0:3
Конец матча
0'
0:1
23' ГолДенич Джордже
0:2
25' ГолМежеевски Адриан
29' Желтая карточкаZhao Ke
0:3
42' ГолZichang Huang
47' Undefined phrase: football_event_Zhao Ke
81' Желтая карточкаЦонев Борислав
85' Желтая карточкаDilemet Tudi
90'+4
Ход матча
23'
25'
29'
42'
0:3
47'
80'
80'
81'
85'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 11
-
8 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
292 Количество передач 303
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Yan
Wu
11
Мамба
Стрели
13
Yaopeng
Wang
8
Zhu
Ting
35
Yu
Wang
31
Пен
Лю
19
Zhenao
Wang
19
Guoming
Wang
24
Songyi
Li
5
Цао
Гу
11
Zhao
Ke
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
11 Мамба СтрелиЗащитник
- Защитник
-
13 Yaopeng WangЗащитник
-
8 Zhu TingЗащитник
- Полузащитник
-
35 Yu WangПолузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
- Нападающий
-
19 Zhenao WangНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
38 Zhuoyi Lu
-
14 Jiahui Huang
-
18 Yupeng He
-
16 Le Liu
-
-
-
23 Yin Shang
-
-
15 Jianbo Zhao
-
28 Yu Fei
-
Главный тренер: Hui Xie
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
- Защитник
-
24 Songyi LiЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
11 Zhao KeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
4 Xin LuoЗащитник
-
18 Yuhao ZhaoПолузащитник
-
13 Пень Пень
-
21 Keqiang Chen
-
30 Tenglong Li
-
26 Jiahui Liu
-
29 Yihao Zhong
-
-
-
16 Dilemet Tudi
-
-
14 Tianyu Gao
-
Главный тренер: Sergio Zarco Diaz
История личных встреч
Далянь Профешнл
Хэнань Суншань Лунмэн
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
16 матчей
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.38
1.5
Среднее время на гол
65
60
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.13
1.13
Среднее время на гол
80
80
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.25
1.31
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
Среднее время на гол
72
68
Бомбардиры внутри турнира
Далянь Профешнл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cesar Manzoki
|6
|0.26
|Линь Лянмин
|5
|0.22
|Ян Ксиангчуанг
|4
|0.17
|Мамба Стрели
|3
|0.13
|Цонев Борислав
|2
|0.09
|Zhu Ting
|0
|0
|Longchang Lin
|0
|0
|Zhenao Wang
|0
|0
|Yupeng He
|0
|0
|Yin Shang
|0
|0
|Босанчич Неманья
|0
|0
Хэнань Суншань Лунмэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чович Неманья
|11 (3)
|0.48
|Zichang Huang
|3
|0.13
|Межеевски Адриан
|2
|0.09
|Денич Джордже
|2
|0.09
|Boyuan Feng
|2
|0.09
|Перейра Илдеберту
|1
|0.04
|Пина Томас
|1
|0.04
|Yihao Zhong
|1
|0.04
|Tianyu Gao
|0
|0
|Xin Luo
|0
|0
|Zhao Ke
|0
|0
|Dong Han
|0
|0
Карточки
Далянь Профешнл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цонев Борислав
|6
|0
|Cesar Manzoki
|3
|1
|Vas Nunez
|3
|1
|Yan Wu
|4
|0
|Zhenao Wang
|4
|0
|Yupeng He
|4
|0
|Yu Wang
|4
|0
|Мамба Стрели
|2
|1
|Xianjun Wang
|2
|1
|Линь Лянмин
|3
|0
|Босанчич Неманья
|3
|0
|Wei Wu III
|2
|0
|Хие Хуи
|1
|0
|Zhu Ting
|1
|0
|Пен Лю
|1
|0
|Longchang Lin
|1
|0
|Yu Fei
|1
|0
|Yaopeng Wang
|1
|0
|Yin Shang
|1
|0
|Jiahui Huang
|1
|0
Хэнань Суншань Лунмэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Xin Luo
|7
|0
|Чович Неманья
|4
|1
|Пина Томас
|3
|1
|Yihao Zhong
|3
|1
|Шунич Тони
|4
|0
|Перейра Илдеберту
|4
|0
|Шангуань Ван
|3
|0
|Songyi Li
|3
|0
|Zhao Ke
|3
|0
|Dilemet Tudi
|3
|0
|Shuai Yang2
|3
|0
|Межеевски Адриан
|2
|0
|Guoming Wang
|2
|0
|Цао Гу
|2
|0
|Денич Джордже
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Yuhao Zhao
|1
|0
|Boyuan Feng
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0
|Shuai Yang1
|1
|0
|Dong Han
|1
|0
|Yixin Liu
|1
|0
Результаты матчей
Далянь Профешнл
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Хэнань Суншань Лунмэн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
8
9
Далянь Профешнл
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Хэнань Суншань Лунмэн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
2
Волевые поражения
2
11
Далянь Профешнл
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (9)
52% (12)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
65% (15)
13% (3)
Хэнань Суншань Лунмэн
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
26% (6)
52% (12)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
20
2
Волевые поражения
10
20
Голы по времени матча
Забито
14
13
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
3
23%
16-30
2
14%
4
31%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
12
20
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
3
15%
1-15
5
42%
2
10%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
2
17%
7
35%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
3
38%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
19
10
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
16%
2
20%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
7
37%
1
10%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
5
26%
2
20%
76-90
Забито
22
24
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
5
23%
3
13%
1-15
3
14%
6
25%
16-30
3
14%
5
21%
31-45
1
5%
5
21%
46-60
3
14%
5
21%
61-75
7
32%
0
0%
76-90
Пропущено
31
30
18 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 18
3
10%
5
17%
1-15
6
19%
3
10%
16-30
9
29%
29%
3
10%
31-45
3
10%
7
23%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
7
23%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Далянь Профешнл
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Далянь Профешнл - Шэньчжэнь 2:1 Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1
Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Профешнл 0:2 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Профешнл 1:0
Хэнань Суншань Лунмэн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хэнань Суншань Лунмэн - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1
Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Шанхай Порт - Хэнань Суншань Лунмэн 3:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0 Тяньцзинь Тайгер - Хэнань Суншань Лунмэн 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Бэйцзин Гоань 0:1
Результаты матчей
Далянь Профешнл
Хэнань Суншань Лунмэн
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
6 раз 26%
1:1
5 раз 22%
0:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
8 раз 35%
2
5 раз 22%
1
10 раз 43%
0
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Далянь Профешнл
Хэнань Суншань Лунмэн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
83
48
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
84
110
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
167
518
617
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|13 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|11 (1)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|11
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Xin Luo
|7
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|7
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|7