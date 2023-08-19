Тур: 23. Стадион: Воркерс. Главный судья: Memetjan Ahmat
2:1
Второй тайм: 59'
0'
0:1
14' ГолБассогог Кристиан
1:1
28' ГолАбреу Фабиу
2:1
37' ГолАбреу Фабиу
40' Желтая карточкаShenglong Jiang
55' Желтая карточкаLin Cui
Ход матча
14'
19'
28'
1:1
37'
2:1
40'
55'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
316 Количество передач 106
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.88 Обе забьют — да
-
34
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
28
Чендун
Чжан
32
Нгадеу
Майкл
43
Wenhao
Jiang
10
Чжанг
Сичже
17
Liyn
Yang
29
Абреу
Фабиу
1
Zhen
Ma
22
Yangyang
Jin
16
Zexiang
Yang
21
Lin
Cui
15
У
Си
20
Ханчао
Ю
11
Малеле
Сефас
- Основной состав
-
34 Сень ХоуВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
32 Нгадеу МайклЗащитник
-
43 Wenhao JiangЗащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Liyn YangНападающий
-
29 Абреу ФабиуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
4 Ли ЛэйЗащитник
-
16 Boxuan FengЗащитник
- Полузащитник
-
45 Адеми АриянПолузащитник
-
22 Дабао ЮйНападающий
-
-
21 Yuan Zhang2
-
20 Ziming Wang
-
18 Hao Fang
-
15 Tianyi Gao
-
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
-
22 Yangyang JinЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Zexiang YangЗащитник
-
21 Lin CuiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 У СиПолузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
-
11 Малеле СефасНападающий
- Запасные игроки
-
24 Yougang XuЗащитник
- Полузащитник
-
28 Цао ЮньдинНападающий
- Нападающий
-
-
36 Ernanduo Fei
-
-
-
33 Haijian Wang
-
18 Wei Zhang2
-
-
38 Jiabao Wen
-
Главный тренер: Jingui Wu
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Шанхай Шеньхуа
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.3%
37.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед
30 матчей
50%
20%
30%
15 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
2.07
1.19
Среднее время на гол
43
75
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.38
0.93
Среднее время на гол
65
96
Всего голов
51
32
Голов в среднем за матч
1.7
1.07
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
52
84
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ziming Wang
|7
|0.3
|Кан Сан-У
|6 (1)
|0.26
|Соуза Жосеф
|4
|0.17
|Liyn Yang
|4
|0.17
|Чжанг Сичже
|2 (1)
|0.09
|Адеми Ариян
|2
|0.09
|Абреу Фабиу
|2
|0.09
|Hao Fang
|2
|0.09
|Tianyi Gao
|1
|0.04
|Нгадеу Майкл
|1
|0.04
|Boxuan Feng
|1
|0.04
|Mohemati Naibijiang
|1
|0.04
|Пяо Чэн
|1
|0.04
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.04
|Чи Чжунго
|1
|0.04
|Yang Bai
|1
|0.04
|Gang Wang
|0
|0
|Йеннарис Никлас
|0
|0
|Дабао Юй
|0
|0
|Dezhi Duan
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|9
|0.39
|Ханчао Ю
|5
|0.22
|Shenglong Jiang
|3
|0.13
|Бассогог Кристиан
|2 (1)
|0.09
|У Си
|2
|0.09
|Цао Юньдин
|1
|0.04
|Haoyang Xu
|1
|0.04
|Тейшейра Жоау
|1 (1)
|0.04
|Амаду Ибраим
|1
|0.04
|Haijian Wang
|1
|0.04
|Yangyang Jin
|1
|0.04
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|Zexiang Yang
|0
|0
|Wai-Tsun Dai
|0
|0
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгадеу Майкл
|5
|0
|Соуза Жосеф
|4
|0
|Jiaqi Han
|4
|0
|Ли Лэй
|3
|0
|Дабао Юй
|3
|0
|Чи Чжунго
|3
|0
|Gang Wang
|3
|0
|Boxuan Feng
|3
|0
|Tianyi Gao
|3
|0
|Hao Fang
|3
|0
|Yang Bai
|3
|0
|Адеми Ариян
|2
|0
|Чендун Чжан
|2
|0
|Кан Сан-У
|2
|0
|Liyn Yang
|1
|0
|Wenhao Jiang
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|7
|0
|Ханчао Ю
|4
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Zexiang Yang
|3
|0
|Haoyang Xu
|3
|0
|Haijian Wang
|3
|0
|Синьли Пэн
|2
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|0
|Чжу Чэньцзе
|2
|0
|Тейшейра Жоау
|0
|1
|Zhen Ma
|0
|1
|Цао Юньдин
|1
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Jiabao Wen
|1
|0
|Yaxiong Bao
|1
|0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Шанхай Шеньхуа
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
4
4
Бэйцзин Гоань
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Шанхай Шеньхуа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
11
6
Волевые поражения
6
12
Бэйцзин Гоань
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Шанхай Шеньхуа
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
17
8
Волевые поражения
10
16
Голы по времени матча
Забито
25
13
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
12%
1
8%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
5
20%
3
23%
31-45
4
16%
4
31%
46-60
3
12%
3
23%
61-75
7
28%
1
8%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
18%
2
18%
1-15
3
27%
5
45%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
18%
76-90
Забито
11
14
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 9
13 Не забивали 12
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
4
29%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
2
18%
4
29%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
5
31%
1
10%
16-30
2
13%
4
40%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
4
40%
61-75
3
19%
1
10%
76-90
Забито
36
27
14 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 14
3 Не забивали 2
4
11%
1
4%
1-15
4
11%
5
19%
16-30
6
17%
7
26%
31-45
8
22%
4
15%
46-60
5
14%
5
19%
61-75
9
25%
5
19%
76-90
Пропущено
27
21
14 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
3
11%
2
10%
1-15
8
30%
30%
6
29%
16-30
3
11%
6
29%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
5
19%
4
19%
61-75
4
15%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0
Циндао Яс Айленд - Бэйцзин Гоань 1:4 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Бэйцзин Гоань 0:1
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5
Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Профешнл 1:0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
Шанхай Шеньхуа
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
0:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
0:1
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 55%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
16 раз 73%
0
2 раза 9%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Бэйцзин Гоань
Шанхай Шеньхуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
56
29
47
110
38
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
101
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
202
715
418
418
220
319
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|16
|5
|2
|51 - 20
|53
|2.
|1:2
|23
|12
|5
|6
|27 - 24
|41
|3.
|23
|11
|8
|4
|42 - 19
|41
|4.
|2:1
|23
|10
|8
|5
|38 - 28
|38
|5.
|0:1
|23
|10
|6
|7
|34 - 26
|36
|6.
|23
|10
|6
|7
|36 - 31
|36
|7.
|1:0
|23
|9
|9
|5
|36 - 26
|36
|8.
|22
|8
|7
|7
|35 - 35
|31
|9.
|23
|6
|13
|4
|26 - 23
|31
|10.
|22
|8
|6
|8
|26 - 35
|30
|11.
|23
|7
|5
|11
|34 - 42
|26
|12.
|3:0
|23
|6
|7
|10
|24 - 30
|25
|13.
|23
|5
|5
|13
|25 - 33
|20
|14.
|0:3
|23
|3
|9
|11
|20 - 33
|18
|15.
|0:0
|23
|2
|11
|10
|17 - 29
|17
|16.
|0:0
|23
|3
|4
|16
|20 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|30 - 6
|29
|2.
|2:1
|12
|7
|4
|1
|27 - 12
|25
|3.
|12
|7
|3
|2
|24 - 16
|24
|4.
|1:2
|11
|6
|3
|2
|13 - 11
|21
|5.
|0:1
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|6.
|12
|6
|2
|4
|17 - 13
|20
|7.
|11
|6
|1
|4
|19 - 15
|19
|8.
|11
|5
|4
|2
|19 - 16
|19
|9.
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|10.
|11
|5
|2
|4
|18 - 16
|17
|11.
|3:0
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|12.
|1:0
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|13.
|11
|3
|8
|0
|15 - 12
|17
|14.
|0:3
|12
|3
|6
|3
|12 - 14
|15
|15.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|11 - 21
|11
|16.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|27 - 4
|29
|2.
|1:2
|12
|6
|2
|4
|14 - 13
|20
|3.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|21 - 13
|19
|4.
|11
|4
|4
|3
|19 - 18
|16
|5.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|6.
|12
|3
|5
|4
|11 - 11
|14
|7.
|2:1
|11
|3
|4
|4
|11 - 16
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|12 - 21
|12
|9.
|11
|3
|3
|5
|16 - 19
|12
|10.
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|11.
|3:0
|12
|2
|2
|8
|12 - 21
|8
|12.
|12
|1
|4
|7
|15 - 27
|7
|13.
|0:0
|12
|0
|7
|5
|8 - 13
|7
|14.
|0:3
|11
|0
|3
|8
|8 - 19
|3
|15.
|12
|0
|3
|9
|7 - 17
|3
|16.
|0:0
|12
|0
|2
|10
|9 - 36
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|13 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|11 (1)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|11
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Xin Luo
|7
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|7
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|7