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Китай: Суперлига
2023

Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Memetjan Ahmat
Бэйцзин Гоань
2:1
Второй тайм: 59'
Шанхай Шеньхуа
0'
0:1
14' Гол
Бассогог Кристиан
1:1
28' Гол
Абреу Фабиу
2:1
37' Гол
Абреу Фабиу
40' Желтая карточка
Shenglong Jiang
55' Желтая карточка
Lin Cui

Ход матча

14'
0:1
Бассогог Кристиан
(Амаду Ибраим)
19'
 
Хинг-Гловер Макарио
Zexiang Yang
19'
Ли Лэй
Wenhao Jiang
 
28'
Абреу Фабиу
(Кан Сан-У)
1:1
37'
Абреу Фабиу
(Чжанг Сичже)
2:1
40'
 
Shenglong Jiang
55'
 
Lin Cui

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 316 Количество передач 106
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бэйцзин Гоань
Ничья
Шанхай Шеньхуа
8.50
4.10
3.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
28
Чендун
Чжан
32
Нгадеу
Майкл
43
Wenhao
Jiang
10
Чжанг
Сичже
23
Йеннарис
Никлас
6
Чи
Чжунго
17
Liyn
Yang
29
Абреу
Фабиу
7
Кан
Сан-У
1
Zhen
Ma
22
Yangyang
Jin
4
Shenglong
Jiang
5
Чжу
Чэньцзе
16
Zexiang
Yang
21
Lin
Cui
17
Бассогог
Кристиан
6
Амаду
Ибраим
15
У
Си
20
Ханчао
Ю
11
Малеле
Сефас
Бэйцзин Гоань
4-3-3
Шанхай Шеньхуа
5-4-1

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Шанхай Шеньхуа

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.3%
37.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

30 матчей

50%
20%
30%
15 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:1
С
1:2
С
0:2
С
4:2
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
3:1
С
2:2
С
1:2
К
1:0
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
0:3
С
2:0
С
2:0
С
1:0
С
3:1
С
3:2
С
1:0
С
3:0
С
4:1
С
3:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
0:2

Голы

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

2.07
1.19

Среднее время на гол

43
75

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.38
0.93

Среднее время на гол

65
96

Всего голов

51
32

Голов в среднем за матч

1.7
1.07

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

52
84

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ziming Wang 7 0.3
Кан Сан-У 6 (1) 0.26
Соуза Жосеф 4 0.17
Liyn Yang 4 0.17
Чжанг Сичже 2 (1) 0.09
Адеми Ариян 2 0.09
Абреу Фабиу 2 0.09
Hao Fang 2 0.09
Tianyi Gao 1 0.04
Нгадеу Майкл 1 0.04
Boxuan Feng 1 0.04
Mohemati Naibijiang 1 0.04
Пяо Чэн 1 0.04
Адегбенро Самуэль 1 0.04
Чи Чжунго 1 0.04
Yang Bai 1 0.04
Gang Wang 0 0
Йеннарис Никлас 0 0
Дабао Юй 0 0
Dezhi Duan 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 9 0.39
Ханчао Ю 5 0.22
Shenglong Jiang 3 0.13
Бассогог Кристиан 2 (1) 0.09
У Си 2 0.09
Цао Юньдин 1 0.04
Haoyang Xu 1 0.04
Тейшейра Жоау 1 (1) 0.04
Амаду Ибраим 1 0.04
Haijian Wang 1 0.04
Yangyang Jin 1 0.04
Хинг-Гловер Макарио 0 0
Zexiang Yang 0 0
Wai-Tsun Dai 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгадеу Майкл 5 0
Соуза Жосеф 4 0
Jiaqi Han 4 0
Ли Лэй 3 0
Дабао Юй 3 0
Чи Чжунго 3 0
Gang Wang 3 0
Boxuan Feng 3 0
Tianyi Gao 3 0
Hao Fang 3 0
Yang Bai 3 0
Адеми Ариян 2 0
Чендун Чжан 2 0
Кан Сан-У 2 0
Liyn Yang 1 0
Wenhao Jiang 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 7 0
Ханчао Ю 4 0
Малеле Сефас 4 0
Zexiang Yang 3 0
Haoyang Xu 3 0
Haijian Wang 3 0
Синьли Пэн 2 0
Aidi Fulang Xisi 2 0
Чжу Чэньцзе 2 0
Тейшейра Жоау 0 1
Zhen Ma 0 1
Цао Юньдин 1 0
Амаду Ибраим 1 0
У Си 1 0
Jiabao Wen 1 0
Yaxiong Bao 1 0

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Шанхай Шеньхуа
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

4
4
Бэйцзин Гоань
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Шанхай Шеньхуа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

11
6

Волевые поражения

6
12
Бэйцзин Гоань
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Шанхай Шеньхуа
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

17
8

Волевые поражения

10
16

Голы по времени матча

Забито

25
13
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
12%
1
8%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
5
20%
3
23%
31-45
4
16%
4
31%
46-60
3
12%
3
23%
61-75
7
28%
1
8%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
18%
2
18%
1-15
3
27%
5
45%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Забито

11
14
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 9
13 Не забивали 12
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
4
29%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
2
18%
4
29%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
5
31%
1
10%
16-30
2
13%
4
40%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
4
40%
61-75
3
19%
1
10%
76-90

Забито

36
27
14 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 14
3 Не забивали 2
4
11%
1
4%
1-15
4
11%
5
19%
16-30
6
17%
7
26%
31-45
8
22%
4
15%
46-60
5
14%
5
19%
61-75
9
25%
5
19%
76-90

Пропущено

27
21
14 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
3
11%
2
10%
1-15
8
30%
30%
6
29%
16-30
3
11%
6
29%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
5
19%
4
19%
61-75
4
15%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0
Циндао Яс Айленд - Бэйцзин Гоань 1:4 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Бэйцзин Гоань 0:1
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5
Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Профешнл 1:0

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
Шанхай Шеньхуа

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
0:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
0:1
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 55%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
16 раз 73%
0
2 раза 9%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Бэйцзин Гоань
Шанхай Шеньхуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
2
9
4
7
2.5
1
10
3
8
3.5
2
9
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
2
9
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
20
2
7
15
1.5
4
18
4
18
2.5
2
20
3
19
3.5
2
20
4.5
1
21
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 23 16 5 2 51 - 20 53
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:2 23 12 5 6 27 - 24 41
3.
Шаньдун Тайшань
 23 11 8 4 42 - 19 41
4.
Бэйцзин Гоань
 2:1 23 10 8 5 38 - 28 38
5.
Ченду Беттер Сити
 0:1 23 10 6 7 34 - 26 36
6.
Чжэцзян Профессионал
 23 10 6 7 36 - 31 36
7.
Ухань Три Таунс
 1:0 23 9 9 5 36 - 26 36
8.
Чанчунь Ятай
 22 8 7 7 35 - 35 31
9.
Тяньцзинь Тайгер
 23 6 13 4 26 - 23 31
10.
Цанчжоу
 22 8 6 8 26 - 35 30
11.
Мэйчжоу Хакка
 23 7 5 11 34 - 42 26
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 3:0 23 6 7 10 24 - 30 25
13.
Циндао Чжуннэн
 23 5 5 13 25 - 33 20
14.
Далянь Профешнл
 0:3 23 3 9 11 20 - 33 18
15.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 23 2 11 10 17 - 29 17
16.
Шэньчжэнь
 0:0 23 3 4 16 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 12 9 2 1 30 - 6 29
2.
Бэйцзин Гоань
 2:1 12 7 4 1 27 - 12 25
3.
Шанхай Порт
 12 7 3 2 24 - 16 24
4.
Шанхай Шеньхуа
 1:2 11 6 3 2 13 - 11 21
5.
Ченду Беттер Сити
 0:1 12 6 3 3 19 - 13 21
6.
Чжэцзян Профессионал
 12 6 2 4 17 - 13 20
7.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
8.
Чанчунь Ятай
 11 5 4 2 19 - 16 19
9.
Цанчжоу
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 3:0 11 4 5 2 12 - 9 17
12.
Ухань Три Таунс
 1:0 11 4 5 2 15 - 13 17
13.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 8 0 15 - 12 17
14.
Далянь Профешнл
 0:3 12 3 6 3 12 - 14 15
15.
Шэньчжэнь
 0:0 11 3 2 6 11 - 21 11
16.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:2 12 6 2 4 14 - 13 20
3.
Ухань Три Таунс
 1:0 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 0:1 11 4 3 4 15 - 13 15
6.
Тяньцзинь Тайгер
 12 3 5 4 11 - 11 14
7.
Бэйцзин Гоань
 2:1 11 3 4 4 11 - 16 13
8.
Цанчжоу
 10 3 3 4 12 - 21 12
9.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
10.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 3:0 12 2 2 8 12 - 21 8
12.
Мэйчжоу Хакка
 12 1 4 7 15 - 27 7
13.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 12 0 7 5 8 - 13 7
14.
Далянь Профешнл
 0:3 11 0 3 8 8 - 19 3
15.
Циндао Чжуннэн
 12 0 3 9 7 - 17 3
16.
Шэньчжэнь
 0:0 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 11 (1)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 11
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Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Хэнань Суншань Лунмэн Xin Luo 7
Цанчжоу Yang Liu II 7
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 7
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    Лучшие коэффициенты
    Бэйцзин Гоань
    Ничья
    Шанхай Шеньхуа
    8.50
    4.10
    3.25
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