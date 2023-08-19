Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Lin Cui пробует нанести удар издали, но Хоу Сен держит все под контролем

51' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Ли Лэй бьет со штрафного в створ, но Zhen Ma держит все под контролем

40' Shenglong Jiang получил желтую карточку от судьи

36' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Чжанг Сичже оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Кан Сан-У создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Г О О О О Л - Абреу Фабиу забивает с правой ноги!

28' Кан Сан-У создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Ли Лэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Нгадеу Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Матч возобновлен

19' Zexiang Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Wenhao Jiang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Чжу Чэньцзе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Ханчао Ю навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Нгадеу Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Чжанг Сичже навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.