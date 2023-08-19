Тур: 23. Стадион: Воркерс. Главный судья: Memetjan Ahmat
2:1
Конец матча
0'
0:1
14' ГолБассогог Кристиан
1:1
28' ГолАбреу Фабиу
2:1
37' ГолАбреу Фабиу
40' Желтая карточкаShenglong Jiang
55' Желтая карточкаLin Cui
60' Красная карточкаСень Хоу
85' Желтая карточкаJiaqi Han
90' Желтая карточкаАмаду Ибраим
90'+10
Ход матча
14'
19'
28'
1:1
37'
2:1
40'
55'
58'
60'
65'
80'
85'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 6
-
6 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
461 Количество передач 246
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
28
Чендун
Чжан
32
Нгадеу
Майкл
43
Wenhao
Jiang
10
Чжанг
Сичже
17
Liyn
Yang
29
Абреу
Фабиу
1
Zhen
Ma
22
Yangyang
Jin
16
Zexiang
Yang
21
Lin
Cui
15
У
Си
20
Ханчао
Ю
11
Малеле
Сефас
- Основной состав
-
34 Сень ХоуВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
32 Нгадеу МайклЗащитник
-
43 Wenhao JiangЗащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Liyn YangНападающий
-
29 Абреу ФабиуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
4 Ли ЛэйЗащитник
-
16 Boxuan FengЗащитник
- Полузащитник
-
45 Адеми АриянПолузащитник
-
22 Дабао ЮйНападающий
-
-
21 Yuan Zhang2
-
20 Ziming Wang
-
18 Hao Fang
-
15 Tianyi Gao
-
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
-
22 Yangyang JinЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Zexiang YangЗащитник
-
21 Lin CuiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 У СиПолузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
-
11 Малеле СефасНападающий
- Запасные игроки
-
24 Yougang XuЗащитник
- Полузащитник
-
28 Цао ЮньдинНападающий
- Нападающий
-
-
36 Ernanduo Fei
-
-
-
33 Haijian Wang
-
18 Wei Zhang2
-
-
38 Jiabao Wen
-
Главный тренер: Jingui Wu
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Шанхай Шеньхуа
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.3%
37.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед
30 матчей
50%
20%
30%
15 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
2.07
1.19
Среднее время на гол
43
75
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.38
0.93
Среднее время на гол
65
96
Всего голов
51
32
Голов в среднем за матч
1.7
1.07
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
52
84
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ziming Wang
|7
|0.3
|Кан Сан-У
|6 (1)
|0.26
|Соуза Жосеф
|4
|0.17
|Liyn Yang
|4
|0.17
|Чжанг Сичже
|2 (1)
|0.09
|Адеми Ариян
|2
|0.09
|Абреу Фабиу
|2
|0.09
|Hao Fang
|2
|0.09
|Tianyi Gao
|1
|0.04
|Нгадеу Майкл
|1
|0.04
|Boxuan Feng
|1
|0.04
|Mohemati Naibijiang
|1
|0.04
|Пяо Чэн
|1
|0.04
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.04
|Чи Чжунго
|1
|0.04
|Yang Bai
|1
|0.04
|Gang Wang
|0
|0
|Йеннарис Никлас
|0
|0
|Дабао Юй
|0
|0
|Dezhi Duan
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|9
|0.39
|Ханчао Ю
|5
|0.22
|Shenglong Jiang
|3
|0.13
|Бассогог Кристиан
|2 (1)
|0.09
|У Си
|2
|0.09
|Цао Юньдин
|1
|0.04
|Haoyang Xu
|1
|0.04
|Тейшейра Жоау
|1 (1)
|0.04
|Амаду Ибраим
|1
|0.04
|Haijian Wang
|1
|0.04
|Yangyang Jin
|1
|0.04
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|Zexiang Yang
|0
|0
|Wai-Tsun Dai
|0
|0
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгадеу Майкл
|5
|0
|Jiaqi Han
|5
|0
|Соуза Жосеф
|4
|0
|Ли Лэй
|3
|0
|Дабао Юй
|3
|0
|Чи Чжунго
|3
|0
|Gang Wang
|3
|0
|Boxuan Feng
|3
|0
|Tianyi Gao
|3
|0
|Hao Fang
|3
|0
|Yang Bai
|3
|0
|Адеми Ариян
|2
|0
|Чендун Чжан
|2
|0
|Кан Сан-У
|2
|0
|Сень Хоу
|0
|1
|Liyn Yang
|1
|0
|Wenhao Jiang
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|7
|0
|Ханчао Ю
|4
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Zexiang Yang
|3
|0
|Haoyang Xu
|3
|0
|Haijian Wang
|3
|0
|Синьли Пэн
|2
|0
|Амаду Ибраим
|2
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|0
|Чжу Чэньцзе
|2
|0
|Тейшейра Жоау
|0
|1
|Zhen Ma
|0
|1
|Цао Юньдин
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Jiabao Wen
|1
|0
|Lin Cui
|1
|0
|Yaxiong Bao
|1
|0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Шанхай Шеньхуа
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
4
5
Бэйцзин Гоань
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Шанхай Шеньхуа
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
11
6
Волевые поражения
6
12
Бэйцзин Гоань
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (11)
39% (9)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Шанхай Шеньхуа
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
18
8
Волевые поражения
10
17
Голы по времени матча
Забито
27
14
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
3
11%
2
14%
1-15
4
15%
1
7%
16-30
6
22%
3
21%
31-45
4
15%
4
29%
46-60
3
11%
3
21%
61-75
7
26%
1
7%
76-90
Пропущено
12
13
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
25%
2
15%
1-15
3
25%
6
46%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
2
15%
76-90
Забито
11
14
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
4
29%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
2
18%
4
29%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
5
31%
1
10%
16-30
2
13%
4
40%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
4
40%
61-75
3
19%
1
10%
76-90
Забито
38
28
16 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 15
3 Не забивали 2
4
11%
2
7%
1-15
5
13%
5
18%
16-30
7
18%
7
25%
31-45
8
21%
4
14%
46-60
5
13%
5
18%
61-75
9
24%
5
18%
76-90
Пропущено
28
23
15 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
4
14%
2
9%
1-15
8
29%
7
30%
16-30
3
11%
7
30%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
5
18%
4
17%
61-75
4
14%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0
Циндао Яс Айленд - Бэйцзин Гоань 1:4 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Бэйцзин Гоань 0:1
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5
Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Профешнл 1:0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
Шанхай Шеньхуа
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
4 раза 33%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 52%
2
4 раза 17%
0
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
17 раз 74%
0
2 раза 9%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Бэйцзин Гоань
Шанхай Шеньхуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
101
66
29
48
110
39
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
111
29
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
212
815
419
419
221
320
221
122
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|13 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|11 (1)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|11
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Xin Luo
|7
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|7
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|7