Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

87' Хинг-Гловер Макарио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Судье надоело, что Jiaqi Han тянет время и он наказал его горчичником

85' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Хинг-Гловер Макарио не смог попасть в створ ударом издали

83' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Haoyang Xu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Бассогог Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Хорошую попытку сделал Малеле Сефас . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Амаду Ибраим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Нгадеу Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Матч возобновлен

73' Нгадеу Майкл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Амаду Ибраим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Tianyi Gao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Бассогог Кристиан пробил со штрафного прямо в стенку

64' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

63' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Бэйцзин Гоань

60' УДАЛЕНИЕ! - Сень Хоу увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

60' Хорошую попытку сделал Haijian Wang . Удар в створ, но вратарь начеку

60' У Си навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Хорошую попытку сделал Бассогог Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Ханчао Ю оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Бассогог Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Нгадеу Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Lin Cui получил желтую карточку от судьи

55' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Бассогог Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Нгадеу Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Чи Чжунго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля