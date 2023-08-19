Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Chuang Tang нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' Ruibao Hu получил желтую карточку от судьи

35' Тан Синь не смог попасть в створ ударом издали

28' Хан Жэнь получил желтую карточку от судьи

28' Станчу Николае навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Хорошую попытку сделал Давидсон . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Гоу Чжунчен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Чоу Тим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Ханьвэнь Дэн нанес удар головой, но Tao Jian спокойно отбил мяч.

3' ШТАНГА! Так было близко к голу - Се Пэнфэй нанес удар в каркас ворот!

1' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру