Тур: 23. Стадион: Phoenix Mountain Professional Football Stadium. Главный судья: Haixin Li
0:1
Второй тайм: 60'
Ход матча
28'
43'
44'
46'
58'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
211 Количество передач 239
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Tao
Jian
19
Yanfeng
Dong
36
Гоу
Чжунчен
3
Тан
Синь
11
Ким
Мин-У
8
Чоу
Тим
39
Ган
Чао
18
Andrigo
22
Лю
Дяньцзо
26
Guan
He
23
Хан
Жэнь
25
Ханьвэнь
Дэн
15
Чжипэн
Цзян
21
Чао
Хэ
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
- Основной состав
-
16 Tao JianВратарь
-
19 Yanfeng DongЗащитник
-
36 Гоу ЧжунченЗащитник
- Защитник
-
3 Тан СиньЗащитник
-
11 Ким Мин-УЗащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
39 Ган ЧаоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 AndrigoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Мяо ТанЗащитник
-
22 Chu WangПолузащитник
-
17 Жуй ГанПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Ху Цзин
-
2 Ху Хетао
-
27 Лю2 Бин
-
26 Лю Тао
-
24 Chuang Tang
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
26 Guan HeЗащитник
- Защитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
15 Чжипэн ЦзянЗащитник
- Полузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
-
11 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
31 Jiayu Guo
-
-
2 Yang Li3
-
34 Zihao Xia
-
13 Marcao V
-
-
17 Chen Yuhao
-
24 Liuyu Duan
-
44 Zheng Yan
-
Главный тренер: Tsutomu Takahata
История личных встреч
Ченду Беттер Сити
Ухань Три Таунс
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Среднее время на гол
54
0
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелипе
|9
|0.39
|Ким Мин-У
|6
|0.26
|Элкесон Кардосо
|5 (1)
|0.22
|Ромуло
|3
|0.13
|Мяо Тан
|2
|0.09
|Чоу Тим
|2
|0.09
|Andrigo
|1
|0.04
|Тан Синь
|1
|0.04
|Zhuoyi Feng
|1
|0.04
|Ruibao Hu
|1
|0.04
|Лю Тао
|1
|0.04
|Chuang Tang
|1
|0.04
|Паласиос Мануэль
|0
|0
|Жуй Ган
|0
|0
|Ган Чао
|0
|0
|Gong Zhang
|0
|0
|Mutellip Iminqari
|0
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|11 (1)
|0.48
|Ademilson
|4 (1)
|0.17
|Се Пэнфэй
|3
|0.13
|Давидсон
|3 (1)
|0.13
|Qianglong Tao
|3
|0.13
|Вэй Ши-Хао
|2
|0.09
|Marcao V
|2
|0.09
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0.09
|Yang Li3
|2
|0.09
|Станчу Николае
|1
|0.04
|Dinghao Yan
|1
|0.04
|Liuyu Duan
|1
|0.04
|Xiaobin Zhang II
|0
|0
|Чао Хэ
|0
|0
Карточки
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|6
|0
|Тан Синь
|4
|0
|Yiming Yang
|4
|0
|Чжан Янь
|2
|1
|Фелипе
|2
|1
|Ган Чао
|3
|0
|Ruibao Hu
|3
|0
|Yanfeng Dong
|3
|0
|Мяо Тан
|2
|0
|Gong Zhang
|2
|0
|Zhuoyi Feng
|0
|1
|Элкесон Кардосо
|1
|0
|Паласиос Мануэль
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Лю2 Бин
|1
|0
|Ху Хетао
|1
|0
|Mutellip Iminqari
|1
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хан Жэнь
|4
|1
|Се Пэнфэй
|5
|0
|Гао Чжуньи
|4
|0
|Чао Хэ
|4
|0
|Имин Лю
|3
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|1
|Давидсон
|2
|0
|Dinghao Yan
|2
|0
|Yang Li3
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Сантос Уоллес
|1
|0
|Xiaobin Zhang II
|1
|0
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|1
|0
|Liuyu Duan
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
|Fei Wu
|1
|0
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Ухань Три Таунс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
91% (10)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
5
8
Ченду Беттер Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Ухань Три Таунс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
11
13
Ченду Беттер Сити
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Ухань Три Таунс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (3)
68% (15)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
14
6
Волевые поражения
16
21
Голы по времени матча
Забито
19
21
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
4
21%
2
10%
1-15
5
26%
2
10%
16-30
1
5%
6
29%
31-45
4
21%
4
19%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
2
11%
4
19%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
8%
3
25%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
3
25%
2
17%
76-90
Забито
15
14
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
1
7%
3
21%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
5
33%
5
36%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
3
23%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
3
23%
2
14%
76-90
Забито
34
35
16 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
5
15%
5
14%
1-15
8
24%
2
6%
16-30
3
9%
8
23%
31-45
7
21%
5
14%
46-60
4
12%
6
17%
61-75
7
21%
9
26%
76-90
Пропущено
25
26
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 17
4
16%
4
15%
1-15
1
4%
4
15%
16-30
6
24%
4
15%
31-45
6
24%
3
12%
46-60
2
8%
7
27%
61-75
6
24%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 1:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2
Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0
Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
Ухань Три Таунс
Точный счет
2:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
7 раз 64%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
2:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
11 раз 50%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ченду Беттер Сити
Ухань Три Таунс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
74
47
29
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
47
47
29
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
193
1111
814
418
517
121
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|16
|5
|2
|51 - 20
|53
|2.
|1:2
|23
|12
|5
|6
|27 - 24
|41
|3.
|23
|11
|8
|4
|42 - 19
|41
|4.
|2:1
|23
|10
|8
|5
|38 - 28
|38
|5.
|0:1
|23
|10
|6
|7
|34 - 26
|36
|6.
|23
|10
|6
|7
|36 - 31
|36
|7.
|1:0
|23
|9
|9
|5
|36 - 26
|36
|8.
|22
|8
|7
|7
|35 - 35
|31
|9.
|23
|6
|13
|4
|26 - 23
|31
|10.
|22
|8
|6
|8
|26 - 35
|30
|11.
|23
|7
|5
|11
|34 - 42
|26
|12.
|3:0
|23
|6
|7
|10
|24 - 30
|25
|13.
|23
|5
|5
|13
|25 - 33
|20
|14.
|0:3
|23
|3
|9
|11
|20 - 33
|18
|15.
|0:0
|23
|2
|11
|10
|17 - 29
|17
|16.
|0:0
|23
|3
|4
|16
|20 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|30 - 6
|29
|2.
|2:1
|12
|7
|4
|1
|27 - 12
|25
|3.
|12
|7
|3
|2
|24 - 16
|24
|4.
|1:2
|11
|6
|3
|2
|13 - 11
|21
|5.
|0:1
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|6.
|12
|6
|2
|4
|17 - 13
|20
|7.
|11
|6
|1
|4
|19 - 15
|19
|8.
|11
|5
|4
|2
|19 - 16
|19
|9.
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|10.
|11
|5
|2
|4
|18 - 16
|17
|11.
|3:0
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|12.
|1:0
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|13.
|11
|3
|8
|0
|15 - 12
|17
|14.
|0:3
|12
|3
|6
|3
|12 - 14
|15
|15.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|11 - 21
|11
|16.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|27 - 4
|29
|2.
|1:2
|12
|6
|2
|4
|14 - 13
|20
|3.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|21 - 13
|19
|4.
|11
|4
|4
|3
|19 - 18
|16
|5.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|6.
|12
|3
|5
|4
|11 - 11
|14
|7.
|2:1
|11
|3
|4
|4
|11 - 16
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|12 - 21
|12
|9.
|11
|3
|3
|5
|16 - 19
|12
|10.
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|11.
|3:0
|12
|2
|2
|8
|12 - 21
|8
|12.
|12
|1
|4
|7
|15 - 27
|7
|13.
|0:0
|12
|0
|7
|5
|8 - 13
|7
|14.
|0:3
|11
|0
|3
|8
|8 - 19
|3
|15.
|12
|0
|3
|9
|7 - 17
|3
|16.
|0:0
|12
|0
|2
|10
|9 - 36
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|13 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|11 (1)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|11
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Xin Luo
|7
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|7
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|7