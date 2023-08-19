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Китай: Суперлига
2023

Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Haixin Li
Ченду Беттер Сити
0:1
Второй тайм: 60'
Ухань Три Таунс
0'
28' Желтая карточка
Хан Жэнь
43' Желтая карточка
Ruibao Hu
0:1
44' Гол
Якубу Абдул-Азиз

Ход матча

28'
 
Хан Жэнь
43'
Ruibao Hu
 
44'
0:1
Якубу Абдул-Азиз
(Станчу Николае)
46'
Chuang Tang
Элкесон Кардосо
 
46'
Мяо Тан
Yanfeng Dong
 
58'
Ху Цзин
Гоу Чжунчен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 211 Количество передач 239
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ченду Беттер Сити
Ничья
Ухань Три Таунс
9.92
4.30
1.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Tao
Jian
19
Yanfeng
Dong
36
Гоу
Чжунчен
5
Ruibao
Hu
3
Тан
Синь
11
Ким
Мин-У
8
Чоу
Тим
39
Ган
Чао
7
Паласиос
Мануэль
18
Andrigo
9
Элкесон
Кардосо
22
Лю
Дяньцзо
26
Guan
He
5
Пак
Чжи
Су
23
Хан
Жэнь
25
Ханьвэнь
Дэн
15
Чжипэн
Цзян
10
Станчу
Николае
21
Чао
Хэ
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
9
Якубу
Абдул-Азиз
Ченду Беттер Сити
3-4-2-1
Ухань Три Таунс
3-4-2-1

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Ухань Три Таунс

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
3:3
С
1:0
С
0:1
ПЛК
1:0
ПЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 9 0.39
Ким Мин-У 6 0.26
Элкесон Кардосо 5 (1) 0.22
Ромуло 3 0.13
Мяо Тан 2 0.09
Чоу Тим 2 0.09
Andrigo 1 0.04
Тан Синь 1 0.04
Zhuoyi Feng 1 0.04
Ruibao Hu 1 0.04
Лю Тао 1 0.04
Chuang Tang 1 0.04
Паласиос Мануэль 0 0
Жуй Ган 0 0
Ган Чао 0 0
Gong Zhang 0 0
Mutellip Iminqari 0 0
Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 11 (1) 0.48
Ademilson 4 (1) 0.17
Се Пэнфэй 3 0.13
Давидсон 3 (1) 0.13
Qianglong Tao 3 0.13
Вэй Ши-Хао 2 0.09
Marcao V 2 0.09
Ханьвэнь Дэн 2 0.09
Yang Li3 2 0.09
Станчу Николае 1 0.04
Dinghao Yan 1 0.04
Liuyu Duan 1 0.04
Xiaobin Zhang II 0 0
Чао Хэ 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 6 0
Тан Синь 4 0
Yiming Yang 4 0
Чжан Янь 2 1
Фелипе 2 1
Ган Чао 3 0
Ruibao Hu 3 0
Yanfeng Dong 3 0
Мяо Тан 2 0
Gong Zhang 2 0
Zhuoyi Feng 0 1
Элкесон Кардосо 1 0
Паласиос Мануэль 1 0
Ромуло 1 0
Лю2 Бин 1 0
Ху Хетао 1 0
Mutellip Iminqari 1 0
Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хан Жэнь 4 1
Се Пэнфэй 5 0
Гао Чжуньи 4 0
Чао Хэ 4 0
Имин Лю 3 0
Вэй Ши-Хао 1 1
Давидсон 2 0
Dinghao Yan 2 0
Yang Li3 2 0
Станчу Николае 1 0
Сантос Уоллес 1 0
Xiaobin Zhang II 1 0
Ханьвэнь Дэн 1 0
Якубу Абдул-Азиз 1 0
Liuyu Duan 1 0
Denny Wang 1 0
Fei Wu 1 0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Ухань Три Таунс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
91% (10)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

5
8
Ченду Беттер Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Ухань Три Таунс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

11
13
Ченду Беттер Сити
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Ухань Три Таунс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (3)
68% (15)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

14
6

Волевые поражения

16
21

Голы по времени матча

Забито

19
21
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
4
21%
2
10%
1-15
5
26%
2
10%
16-30
1
5%
6
29%
31-45
4
21%
4
19%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
2
11%
4
19%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
8%
3
25%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
3
25%
2
17%
76-90

Забито

15
14
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
1
7%
3
21%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
5
33%
5
36%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
3
23%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
3
23%
2
14%
76-90

Забито

34
35
16 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
5
15%
5
14%
1-15
8
24%
2
6%
16-30
3
9%
8
23%
31-45
7
21%
5
14%
46-60
4
12%
6
17%
61-75
7
21%
9
26%
76-90

Пропущено

25
26
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 17
4
16%
4
15%
1-15
1
4%
4
15%
16-30
6
24%
4
15%
31-45
6
24%
3
12%
46-60
2
8%
7
27%
61-75
6
24%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 1:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2
Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0
Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
Ухань Три Таунс

Точный счет

2:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
7 раз 64%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
2:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
11 раз 50%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ченду Беттер Сити
Ухань Три Таунс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
7
4
1.5
4
7
2
9
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
4
7
2
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
19
3
11
11
1.5
8
14
4
18
2.5
5
17
1
21
3.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 23 16 5 2 51 - 20 53
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:2 23 12 5 6 27 - 24 41
3.
Шаньдун Тайшань
 23 11 8 4 42 - 19 41
4.
Бэйцзин Гоань
 2:1 23 10 8 5 38 - 28 38
5.
Ченду Беттер Сити
 0:1 23 10 6 7 34 - 26 36
6.
Чжэцзян Профессионал
 23 10 6 7 36 - 31 36
7.
Ухань Три Таунс
 1:0 23 9 9 5 36 - 26 36
8.
Чанчунь Ятай
 22 8 7 7 35 - 35 31
9.
Тяньцзинь Тайгер
 23 6 13 4 26 - 23 31
10.
Цанчжоу
 22 8 6 8 26 - 35 30
11.
Мэйчжоу Хакка
 23 7 5 11 34 - 42 26
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 3:0 23 6 7 10 24 - 30 25
13.
Циндао Чжуннэн
 23 5 5 13 25 - 33 20
14.
Далянь Профешнл
 0:3 23 3 9 11 20 - 33 18
15.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 23 2 11 10 17 - 29 17
16.
Шэньчжэнь
 0:0 23 3 4 16 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 12 9 2 1 30 - 6 29
2.
Бэйцзин Гоань
 2:1 12 7 4 1 27 - 12 25
3.
Шанхай Порт
 12 7 3 2 24 - 16 24
4.
Шанхай Шеньхуа
 1:2 11 6 3 2 13 - 11 21
5.
Ченду Беттер Сити
 0:1 12 6 3 3 19 - 13 21
6.
Чжэцзян Профессионал
 12 6 2 4 17 - 13 20
7.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
8.
Чанчунь Ятай
 11 5 4 2 19 - 16 19
9.
Цанчжоу
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 3:0 11 4 5 2 12 - 9 17
12.
Ухань Три Таунс
 1:0 11 4 5 2 15 - 13 17
13.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 8 0 15 - 12 17
14.
Далянь Профешнл
 0:3 12 3 6 3 12 - 14 15
15.
Шэньчжэнь
 0:0 11 3 2 6 11 - 21 11
16.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:2 12 6 2 4 14 - 13 20
3.
Ухань Три Таунс
 1:0 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 0:1 11 4 3 4 15 - 13 15
6.
Тяньцзинь Тайгер
 12 3 5 4 11 - 11 14
7.
Бэйцзин Гоань
 2:1 11 3 4 4 11 - 16 13
8.
Цанчжоу
 10 3 3 4 12 - 21 12
9.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
10.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 3:0 12 2 2 8 12 - 21 8
12.
Мэйчжоу Хакка
 12 1 4 7 15 - 27 7
13.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 12 0 7 5 8 - 13 7
14.
Далянь Профешнл
 0:3 11 0 3 8 8 - 19 3
15.
Циндао Чжуннэн
 12 0 3 9 7 - 17 3
16.
Шэньчжэнь
 0:0 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 11 (1)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 11
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Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Хэнань Суншань Лунмэн Xin Luo 7
Цанчжоу Yang Liu II 7
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 7
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Ченду Беттер Сити
    Ничья
    Ухань Три Таунс
    9.92
    4.30
    1.40
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