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Китай: Суперлига
2023

Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Haixin Li
Ченду Беттер Сити
0:1
Конец матча
Ухань Три Таунс
0'
28' Желтая карточка
Хан Жэнь
43' Желтая карточка
Ruibao Hu
0:1
44' Гол
Якубу Абдул-Азиз
67' Желтая карточка
Пак Чжи Су
85' Undefined phrase: football_event_
Ханьвэнь Дэн
87' Красная карточка
Ханьвэнь Дэн
90'+8

Ход матча

28'
 
Хан Жэнь
43'
Ruibao Hu
 
44'
0:1
Якубу Абдул-Азиз
(Станчу Николае)
46'
Chuang Tang
Элкесон Кардосо
 
46'
Мяо Тан
Yanfeng Dong
 
58'
Ху Цзин
Гоу Чжунчен
 
66'
Лю2 Бин
Ган Чао
 
67'
 
Пак Чжи Су
68'
 
Yang Li3
Guan He
76'
 
Имин Лю
Се Пэнфэй
76'
 
Marcao V
Пак Чжи Су
79'
Zhuoyi Feng
Тан Синь
 
85'
 
Ханьвэнь Дэн
87'
 
Ханьвэнь Дэн
90'
 
Xiaobin Zhang II
Якубу Абдул-Азиз
90'
 
Wentao Zhang
Чао Хэ

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 400 Количество передач 396
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Tao
Jian
19
Yanfeng
Dong
36
Гоу
Чжунчен
5
Ruibao
Hu
3
Тан
Синь
11
Ким
Мин-У
8
Чоу
Тим
39
Ган
Чао
7
Паласиос
Мануэль
18
Andrigo
9
Элкесон
Кардосо
22
Лю
Дяньцзо
26
Guan
He
5
Пак
Чжи
Су
23
Хан
Жэнь
25
Ханьвэнь
Дэн
15
Чжипэн
Цзян
10
Станчу
Николае
21
Чао
Хэ
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
9
Якубу
Абдул-Азиз
Ченду Беттер Сити
3-4-2-1
Ухань Три Таунс
3-4-2-1

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Ухань Три Таунс

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
3:3
С
1:0
С
0:1
ПЛК
1:0
ПЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 9 0.39
Ким Мин-У 6 0.26
Элкесон Кардосо 5 (1) 0.22
Ромуло 3 0.13
Мяо Тан 2 0.09
Чоу Тим 2 0.09
Andrigo 1 0.04
Тан Синь 1 0.04
Zhuoyi Feng 1 0.04
Ruibao Hu 1 0.04
Лю Тао 1 0.04
Chuang Tang 1 0.04
Паласиос Мануэль 0 0
Жуй Ган 0 0
Ган Чао 0 0
Gong Zhang 0 0
Mutellip Iminqari 0 0
Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 11 (1) 0.48
Ademilson 4 (1) 0.17
Се Пэнфэй 3 0.13
Давидсон 3 (1) 0.13
Qianglong Tao 3 0.13
Вэй Ши-Хао 2 0.09
Marcao V 2 0.09
Ханьвэнь Дэн 2 0.09
Yang Li3 2 0.09
Станчу Николае 1 0.04
Dinghao Yan 1 0.04
Liuyu Duan 1 0.04
Xiaobin Zhang II 0 0
Чао Хэ 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 6 0
Тан Синь 4 0
Yiming Yang 4 0
Чжан Янь 2 1
Фелипе 2 1
Ган Чао 3 0
Ruibao Hu 3 0
Yanfeng Dong 3 0
Мяо Тан 2 0
Gong Zhang 2 0
Zhuoyi Feng 0 1
Элкесон Кардосо 1 0
Паласиос Мануэль 1 0
Ромуло 1 0
Лю2 Бин 1 0
Ху Хетао 1 0
Mutellip Iminqari 1 0
Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хан Жэнь 4 1
Се Пэнфэй 5 0
Гао Чжуньи 4 0
Чао Хэ 4 0
Имин Лю 3 0
Вэй Ши-Хао 1 1
Ханьвэнь Дэн 1 1
Давидсон 2 0
Dinghao Yan 2 0
Yang Li3 2 0
Станчу Николае 1 0
Сантос Уоллес 1 0
Xiaobin Zhang II 1 0
Пак Чжи Су 1 0
Якубу Абдул-Азиз 1 0
Liuyu Duan 1 0
Denny Wang 1 0
Fei Wu 1 0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Ухань Три Таунс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
91% (10)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

5
8
Ченду Беттер Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Ухань Три Таунс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

11
13
Ченду Беттер Сити
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Ухань Три Таунс
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (4)
65% (15)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

14
6

Волевые поражения

16
21

Голы по времени матча

Забито

19
22
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
4
21%
2
9%
1-15
5
26%
2
9%
16-30
1
5%
7
32%
31-45
4
21%
4
18%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
2
11%
4
18%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
8%
3
25%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
3
23%
2
17%
76-90

Забито

15
14
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
1
7%
3
21%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
5
33%
5
36%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
3
23%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
3
23%
2
14%
76-90

Забито

34
36
16 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 12
6 Не забивали 3
5
15%
5
14%
1-15
8
24%
2
6%
16-30
3
9%
9
25%
31-45
7
21%
5
14%
46-60
4
12%
6
17%
61-75
7
21%
9
25%
76-90

Пропущено

26
26
12 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 17
4
15%
4
15%
1-15
1
4%
4
15%
16-30
7
27%
4
15%
31-45
6
23%
3
12%
46-60
2
8%
7
27%
61-75
6
23%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 1:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2
Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0
Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
Ухань Три Таунс

Точный счет

0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
8 раз 67%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
2:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 30%
1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
12 раз 52%
0
3 раза 13%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ченду Беттер Сити
Ухань Три Таунс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
3
7
5
1.5
4
7
2
10
2.5
2
9
1
11
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
4
8
2
9
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
20
3
11
12
1.5
8
15
4
19
2.5
5
18
1
22
3.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 23 16 5 2 51 - 20 53
2.
Шанхай Шеньхуа
 23 12 5 6 27 - 24 41
3.
Шаньдун Тайшань
 23 11 8 4 42 - 19 41
4.
Бэйцзин Гоань
 23 10 8 5 38 - 28 38
5.
Ченду Беттер Сити
 23 10 6 7 34 - 26 36
6.
Чжэцзян Профессионал
 23 10 6 7 36 - 31 36
7.
Ухань Три Таунс
 23 9 9 5 36 - 26 36
8.
Чанчунь Ятай
 22 8 7 7 35 - 35 31
9.
Тяньцзинь Тайгер
 23 6 13 4 26 - 23 31
10.
Цанчжоу
 22 8 6 8 26 - 35 30
11.
Мэйчжоу Хакка
 23 7 5 11 34 - 42 26
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 23 6 7 10 24 - 30 25
13.
Циндао Чжуннэн
 23 5 5 13 25 - 33 20
14.
Наньтун Чжиюнь
 23 3 10 10 18 - 29 19
15.
Далянь Профешнл
 23 3 9 11 20 - 33 18
16.
Шэньчжэнь
 23 3 3 17 20 - 58 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 12 9 2 1 30 - 6 29
2.
Бэйцзин Гоань
 12 7 4 1 27 - 12 25
3.
Шанхай Порт
 12 7 3 2 24 - 16 24
4.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 3 2 13 - 11 21
5.
Ченду Беттер Сити
 12 6 3 3 19 - 13 21
6.
Чжэцзян Профессионал
 12 6 2 4 17 - 13 20
7.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
8.
Чанчунь Ятай
 11 5 4 2 19 - 16 19
9.
Цанчжоу
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 11 4 5 2 12 - 9 17
12.
Ухань Три Таунс
 11 4 5 2 15 - 13 17
13.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 8 0 15 - 12 17
14.
Далянь Профешнл
 12 3 6 3 12 - 14 15
15.
Шэньчжэнь
 11 3 1 7 11 - 22 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 12 6 2 4 14 - 13 20
3.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 11 4 3 4 15 - 13 15
6.
Тяньцзинь Тайгер
 12 3 5 4 11 - 11 14
7.
Бэйцзин Гоань
 11 3 4 4 11 - 16 13
8.
Цанчжоу
 10 3 3 4 12 - 21 12
9.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
10.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
11.
Наньтун Чжиюнь
 12 1 6 5 9 - 13 9
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 2 2 8 12 - 21 8
13.
Мэйчжоу Хакка
 12 1 4 7 15 - 27 7
14.
Далянь Профешнл
 11 0 3 8 8 - 19 3
15.
Циндао Чжуннэн
 12 0 3 9 7 - 17 3
16.
Шэньчжэнь
 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 11 (1)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 11
Весь список

Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Хэнань Суншань Лунмэн Xin Luo 7
Цанчжоу Yang Liu II 7
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 7
Весь список
  • 97'
    Ченду Беттер Сити совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Оооо... вот это был удар! Chuang Tang должен был забить с этой позиции.
  • 97'
    Zhuoyi Feng нанес удар головой, но Dianzuo Liu спокойно отбил мяч.
  • 97'
    Чоу Тим из команды Ченду Беттер Сити наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 97'
    Мяо Тан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 97'
    Marcao из команды Ухань Три Таунс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Andrigo навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Yang Li из команды Ухань Три Таунс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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