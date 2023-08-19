Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Оооо... вот это был удар! Chuang Tang должен был забить с этой позиции.

93' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

88' Матч возобновлен

87' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

86' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Ухань Три Таунс

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Jing Hu ослабляет давление, выбив мяч.

85' Якубу Абдул-Азиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Станчу Николае пробил со штрафного прямо в стенку

83' Матч возобновлен

82' Якубу Абдул-Азиз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Лю2 Бин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Хорошую попытку сделал Паласиос Мануэль . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Ханьвэнь Дэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Ким Мин-У навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Chuang Tang из команды Ченду Беттер Сити нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

73' Чоу Тим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Оооо... вот это был удар! Давидсон должен был забить с этой позиции.

71' Пак Чжи Су создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Jing Hu ослабляет давление, выбив мяч.

70' Jing Hu из команды Ченду Беттер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Игрок из команды Ухань Три Таунс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

67' Матч возобновлен

65' Guan He на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Ким Мин-У выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Хан Жэнь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Станчу Николае навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Пак Чжи Су нанес удар головой, но Tao Jian спокойно отбил мяч.

59' Матч возобновлен

58' Гоу Чжунчен получил травму и заменен. Jing Hu выходит на поле.

57' Гоу Чжунчен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Хорошую попытку сделал Станчу Николае . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Станчу Николае навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Мяо Тан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Chuang Tang нанес удар, но тот был заблокирован.

46' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

46' Тактическая замена. Элкесон Кардосо уходит с поля и его заменяет Chuang Tang