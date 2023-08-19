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Китай: Суперлига
2023

Тур: 23. Стадион: .
Шэньчжэнь
0:0
Второй тайм: 62'
Наньтун Чжиюнь
0'
45' Желтая карточка
Морелатто Лукас

Ход матча

45'
 
Морелатто Лукас
60'
 
Кастильо Роман
Морелатто Лукас
60'
 
Song Wang
Haoqian Zheng

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шэньчжэнь
Ничья
Наньтун Чжиюнь
5.26
3.72
2.63
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Дун
Хэнъи
13
Haofeng
Xu
27
Boyu
Yang
5
Ziyi
Tian
30
Ruifeng
Huang
19
Yue
Xu
44
Мубарак
Вакасо
16
Dalun
Zheng
10
Алессандрини
Ромен
9
Донкин
Уилл
18
Xiangyu
Chen
32
Qinghao
Xue
4
Yeljan
Shinar
15
Wei
Liu2
19
Лю
Хуань
2
Lai
Wei
16
Пуцлин
Давид
25
Kang
Cao
44
Ruan
Yang
8
Морелатто
Лукас
11
Балде
Ромарио
29
Haoqian
Zheng
Шэньчжэнь
4-2-3-1
Наньтун Чжиюнь
4-2-3-1

История личных встреч

Шэньчжэнь
Наньтун Чжиюнь

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 5 0.22
Yuan Zhang2 2 (1) 0.09
Hujahmat Shahsat 2 (2) 0.09
Yue Liu 2 0.09
Чжипэн Цзян 1 0.04
Юань Миньчэн 1 0.04
Алессандрини Ромен 1 0.04
Shuai Pei 1 0.04
Boyu Yang 1 0.04
Xin Zhou2 1 0.04
Haofeng Xu 1 0.04
Guoliang Chen 1 0.04
Zigui Shen 1 0.04
Yuan Zhang1 0 0
Chengkuai Wang 0 0
Xiangyu Chen 0 0
Li Ning 0 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильо Роман 7 0.3
Балде Ромарио 4 0.17
Kang Cao 2 0.09
Морелатто Лукас 1 0.04
Haoqian Zheng 1 0.04
Song Wang 1 0.04
Пуцлин Давид 1 0.04
Ming Yang Yang 0 0
Yeljan Shinar 0 0
Junmin Xu 0 0
Sheng Ma 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haofeng Xu 3 1
Yuan Zhang2 4 0
Yue Xu 4 0
Yue Liu 2 1
Li Ning 2 1
Алессандрини Ромен 3 0
Shuai Pei 3 0
Чжипэн Цзян 3 0
Yuezheng Du 3 0
Ачеампонг Франк 1 1
Ruifeng Huang 2 0
Boyu Yang 1 0
Дун Хэнъи 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Minzhe Wei 1 0
Xiangyu Chen 1 0
Ziyi Tian 1 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yeljan Shinar 6 0
Ming Yang Yang 5 0
Балде Ромарио 5 0
Брессан Матеус 5 0
Кастильо Роман 3 0
Kang Cao 3 0
Морелатто Лукас 3 0
Xiangbin Li 3 0
Haoqian Zheng 3 0
Junmin Xu 2 0
Xiaodong Shi 2 0
Sheng Ma 2 0
Hong Gui 1 0
Lai Wei 1 0
Zilei Jiang 1 0
Wei Liu2 1 0

Результаты матчей

Шэньчжэнь
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Наньтун Чжиюнь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
8
Шэньчжэнь
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

30
11

Волевые поражения

4
7
Шэньчжэнь
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
23% (5)
27% (6)
Наньтун Чжиюнь
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

34
11

Волевые поражения

8
15

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
0
0%
1
13%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Пропущено

21
13
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
19%
3
23%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
2
10%
3
23%
31-45
4
19%
1
8%
46-60
6
29%
3
23%
61-75
1
5%
2
15%
76-90

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
4
44%
76-90

Пропущено

34
16
13 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
3
9%
0
0%
1-15
5
15%
4
25%
16-30
5
15%
3
19%
31-45
4
12%
5
31%
46-60
7
21%
2
13%
61-75
10
29%
29%
2
13%
76-90

Забито

22
17
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
8 Не забивали 6
2
9%
1
6%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
5
23%
4
24%
31-45
2
9%
5
29%
29%
46-60
5
23%
1
6%
61-75
6
27%
4
24%
76-90

Пропущено

55
29
23 В 1-м тайме 14
32 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 20
7
13%
3
10%
1-15
9
16%
5
17%
16-30
7
13%
6
21%
31-45
8
15%
6
21%
46-60
13
24%
5
17%
61-75
11
20%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Далянь Профешнл - Шэньчжэнь 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1
Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Цанчжоу 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чанчунь Ятай - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2
Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1

Результаты матчей

Шэньчжэнь
Наньтун Чжиюнь

Точный счет

2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

3:0
3 раза 25%
5:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
6 раз 55%
1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
8 раз 73%
0
3 раза 27%

Точный счет

3:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
9 раз 41%
1:0
5 раз 23%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
1
15 раз 68%
0
6 раз 27%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Шэньчжэнь
Наньтун Чжиюнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
3
3
7
1.5
1
10
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
3
2
10
1.5
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
9
0.5
Больше Меньше
16
6
5
17
1.5
1
21
2
20
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 23 16 5 2 51 - 20 53
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:2 23 12 5 6 27 - 24 41
3.
Шаньдун Тайшань
 23 11 8 4 42 - 19 41
4.
Бэйцзин Гоань
 2:1 23 10 8 5 38 - 28 38
5.
Ченду Беттер Сити
 0:1 23 10 6 7 34 - 26 36
6.
Чжэцзян Профессионал
 23 10 6 7 36 - 31 36
7.
Ухань Три Таунс
 1:0 23 9 9 5 36 - 26 36
8.
Чанчунь Ятай
 22 8 7 7 35 - 35 31
9.
Тяньцзинь Тайгер
 23 6 13 4 26 - 23 31
10.
Цанчжоу
 22 8 6 8 26 - 35 30
11.
Мэйчжоу Хакка
 23 7 5 11 34 - 42 26
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 3:0 23 6 7 10 24 - 30 25
13.
Циндао Чжуннэн
 23 5 5 13 25 - 33 20
14.
Далянь Профешнл
 0:3 23 3 9 11 20 - 33 18
15.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 23 2 11 10 17 - 29 17
16.
Шэньчжэнь
 0:0 23 3 4 16 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 12 9 2 1 30 - 6 29
2.
Бэйцзин Гоань
 2:1 12 7 4 1 27 - 12 25
3.
Шанхай Порт
 12 7 3 2 24 - 16 24
4.
Шанхай Шеньхуа
 1:2 11 6 3 2 13 - 11 21
5.
Ченду Беттер Сити
 0:1 12 6 3 3 19 - 13 21
6.
Чжэцзян Профессионал
 12 6 2 4 17 - 13 20
7.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
8.
Чанчунь Ятай
 11 5 4 2 19 - 16 19
9.
Цанчжоу
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 3:0 11 4 5 2 12 - 9 17
12.
Ухань Три Таунс
 1:0 11 4 5 2 15 - 13 17
13.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 8 0 15 - 12 17
14.
Далянь Профешнл
 0:3 12 3 6 3 12 - 14 15
15.
Шэньчжэнь
 0:0 11 3 2 6 11 - 21 11
16.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:2 12 6 2 4 14 - 13 20
3.
Ухань Три Таунс
 1:0 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 0:1 11 4 3 4 15 - 13 15
6.
Тяньцзинь Тайгер
 12 3 5 4 11 - 11 14
7.
Бэйцзин Гоань
 2:1 11 3 4 4 11 - 16 13
8.
Цанчжоу
 10 3 3 4 12 - 21 12
9.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
10.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 3:0 12 2 2 8 12 - 21 8
12.
Мэйчжоу Хакка
 12 1 4 7 15 - 27 7
13.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 12 0 7 5 8 - 13 7
14.
Далянь Профешнл
 0:3 11 0 3 8 8 - 19 3
15.
Циндао Чжуннэн
 12 0 3 9 7 - 17 3
16.
Шэньчжэнь
 0:0 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 11 (1)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 11
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Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Хэнань Суншань Лунмэн Xin Luo 7
Цанчжоу Yang Liu II 7
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 7
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    Лучшие коэффициенты
    Шэньчжэнь
    Ничья
    Наньтун Чжиюнь
    5.26
    3.72
    2.63
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