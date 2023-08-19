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Китай: Суперлига
2023

Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Li Ma
Шэньчжэнь
0:1
Конец матча
Наньтун Чжиюнь
0'
45' Желтая карточка
Морелатто Лукас
65' Желтая карточка
Haofeng Xu
0:1
69' Гол
Ruan Yang
83' Желтая карточка
Лю Хуань
84' Желтая карточка
Пуцлин Давид
87' Желтая карточка
Yue Xu
90' Желтая карточка
Ming Yang Yang
90' Желтая карточка
Li Ning
90'+8

Ход матча

45'
 
Морелатто Лукас
60'
 
Кастильо Роман
Морелатто Лукас
60'
 
Song Wang
Haoqian Zheng
65'
Haofeng Xu
 
65'
Hujahmat Shahsat
Dalun Zheng
 
66'
Yuezheng Du
Xiangyu Chen
 
69'
0:1
Ruan Yang
(Пуцлин Давид)
74'
Shuai Pei
Донкин Уилл
 
75'
Yuan Zhang1
Boyu Yang
 
76'
 
Ming Yang Yang
Ruan Yang
83'
 
Лю Хуань
84'
 
Пуцлин Давид
87'
Yue Xu
 
87'
 
Xiangbin Li
Kang Cao
88'
 
Zilei Jiang
Пуцлин Давид
88'
Li Ning
Алессандрини Ромен
 
90'
 
Ming Yang Yang
90'
Li Ning
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 331 Количество передач 372
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Дун
Хэнъи
13
Haofeng
Xu
27
Boyu
Yang
5
Ziyi
Tian
30
Ruifeng
Huang
19
Yue
Xu
44
Мубарак
Вакасо
16
Dalun
Zheng
10
Алессандрини
Ромен
9
Донкин
Уилл
18
Xiangyu
Chen
32
Qinghao
Xue
4
Yeljan
Shinar
15
Wei
Liu2
19
Лю
Хуань
2
Lai
Wei
16
Пуцлин
Давид
25
Kang
Cao
44
Ruan
Yang
8
Морелатто
Лукас
11
Балде
Ромарио
29
Haoqian
Zheng
Шэньчжэнь
4-2-3-1
Наньтун Чжиюнь
4-2-3-1

История личных встреч

Шэньчжэнь
Наньтун Чжиюнь

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 5 0.22
Yuan Zhang2 2 (1) 0.09
Hujahmat Shahsat 2 (2) 0.09
Yue Liu 2 0.09
Чжипэн Цзян 1 0.04
Юань Миньчэн 1 0.04
Алессандрини Ромен 1 0.04
Shuai Pei 1 0.04
Boyu Yang 1 0.04
Xin Zhou2 1 0.04
Haofeng Xu 1 0.04
Guoliang Chen 1 0.04
Zigui Shen 1 0.04
Yuan Zhang1 0 0
Chengkuai Wang 0 0
Xiangyu Chen 0 0
Li Ning 0 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильо Роман 7 0.3
Балде Ромарио 4 0.17
Kang Cao 2 0.09
Морелатто Лукас 1 0.04
Haoqian Zheng 1 0.04
Song Wang 1 0.04
Пуцлин Давид 1 0.04
Ruan Yang 1 0.04
Ming Yang Yang 0 0
Yeljan Shinar 0 0
Junmin Xu 0 0
Sheng Ma 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haofeng Xu 4 1
Yue Xu 5 0
Li Ning 3 1
Yuan Zhang2 4 0
Yue Liu 2 1
Алессандрини Ромен 3 0
Shuai Pei 3 0
Чжипэн Цзян 3 0
Yuezheng Du 3 0
Ачеампонг Франк 1 1
Ruifeng Huang 2 0
Boyu Yang 1 0
Дун Хэнъи 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Minzhe Wei 1 0
Xiangyu Chen 1 0
Ziyi Tian 1 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ming Yang Yang 6 0
Yeljan Shinar 6 0
Балде Ромарио 5 0
Брессан Матеус 5 0
Кастильо Роман 3 0
Kang Cao 3 0
Морелатто Лукас 3 0
Xiangbin Li 3 0
Haoqian Zheng 3 0
Junmin Xu 2 0
Xiaodong Shi 2 0
Sheng Ma 2 0
Пуцлин Давид 1 0
Hong Gui 1 0
Лю Хуань 1 0
Lai Wei 1 0
Zilei Jiang 1 0
Wei Liu2 1 0

Результаты матчей

Шэньчжэнь
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Наньтун Чжиюнь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
8
Шэньчжэнь
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
Наньтун Чжиюнь
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

30
11

Волевые поражения

4
7
Шэньчжэнь
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)
Наньтун Чжиюнь
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

34
11

Волевые поражения

8
15

Голы по времени матча

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
0
0%
1
11%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Пропущено

22
13
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
18%
3
23%
1-15
4
18%
1
8%
16-30
2
9%
3
23%
31-45
4
18%
1
8%
46-60
7
32%
3
23%
61-75
1
5%
2
15%
76-90

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
4
44%
76-90

Пропущено

34
16
13 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
3
9%
0
0%
1-15
5
15%
4
25%
16-30
5
15%
3
19%
31-45
4
12%
5
31%
46-60
7
21%
2
13%
61-75
10
29%
29%
2
13%
76-90

Забито

22
18
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
9 Не забивали 6
2
9%
1
6%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
5
23%
4
22%
31-45
2
9%
5
28%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
6
27%
4
22%
76-90

Пропущено

56
29
23 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 15
18 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 20
7
13%
3
10%
1-15
9
16%
5
17%
16-30
7
13%
6
21%
31-45
8
14%
6
21%
46-60
14
25%
5
17%
61-75
11
20%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Далянь Профешнл - Шэньчжэнь 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1
Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Цанчжоу 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чанчунь Ятай - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2
Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1

Результаты матчей

Шэньчжэнь
Наньтун Чжиюнь

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

3:0
3 раза 25%
5:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
6 раз 50%
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
9 раз 75%
0
3 раза 25%

Точный счет

3:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
9 раз 39%
1:0
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
1
16 раз 70%
0
6 раз 26%
2
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шэньчжэнь
Наньтун Чжиюнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
1
10
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
3
2
10
1.5
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
17
6
5
18
1.5
1
22
2
21
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 23 16 5 2 51 - 20 53
2.
Шанхай Шеньхуа
 23 12 5 6 27 - 24 41
3.
Шаньдун Тайшань
 23 11 8 4 42 - 19 41
4.
Бэйцзин Гоань
 23 10 8 5 38 - 28 38
5.
Ченду Беттер Сити
 23 10 6 7 34 - 26 36
6.
Чжэцзян Профессионал
 23 10 6 7 36 - 31 36
7.
Ухань Три Таунс
 23 9 9 5 36 - 26 36
8.
Чанчунь Ятай
 22 8 7 7 35 - 35 31
9.
Тяньцзинь Тайгер
 23 6 13 4 26 - 23 31
10.
Цанчжоу
 22 8 6 8 26 - 35 30
11.
Мэйчжоу Хакка
 23 7 5 11 34 - 42 26
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 23 6 7 10 24 - 30 25
13.
Циндао Чжуннэн
 23 5 5 13 25 - 33 20
14.
Наньтун Чжиюнь
 23 3 10 10 18 - 29 19
15.
Далянь Профешнл
 23 3 9 11 20 - 33 18
16.
Шэньчжэнь
 23 3 3 17 20 - 58 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 12 9 2 1 30 - 6 29
2.
Бэйцзин Гоань
 12 7 4 1 27 - 12 25
3.
Шанхай Порт
 12 7 3 2 24 - 16 24
4.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 3 2 13 - 11 21
5.
Ченду Беттер Сити
 12 6 3 3 19 - 13 21
6.
Чжэцзян Профессионал
 12 6 2 4 17 - 13 20
7.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
8.
Чанчунь Ятай
 11 5 4 2 19 - 16 19
9.
Цанчжоу
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 11 4 5 2 12 - 9 17
12.
Ухань Три Таунс
 11 4 5 2 15 - 13 17
13.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 8 0 15 - 12 17
14.
Далянь Профешнл
 12 3 6 3 12 - 14 15
15.
Шэньчжэнь
 11 3 1 7 11 - 22 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 12 6 2 4 14 - 13 20
3.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 11 4 3 4 15 - 13 15
6.
Тяньцзинь Тайгер
 12 3 5 4 11 - 11 14
7.
Бэйцзин Гоань
 11 3 4 4 11 - 16 13
8.
Цанчжоу
 10 3 3 4 12 - 21 12
9.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
10.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
11.
Наньтун Чжиюнь
 12 1 6 5 9 - 13 9
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 2 2 8 12 - 21 8
13.
Мэйчжоу Хакка
 12 1 4 7 15 - 27 7
14.
Далянь Профешнл
 11 0 3 8 8 - 19 3
15.
Циндао Чжуннэн
 12 0 3 9 7 - 17 3
16.
Шэньчжэнь
 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 11 (1)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 11
Весь список

Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Хэнань Суншань Лунмэн Xin Luo 7
Цанчжоу Yang Liu II 7
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Шэньчжэнь: 46%, Наньтун Чжиюнь: 54%.
  • 98'
    Ning Li навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 97'
    Ванг Сонг из команды Наньтун Чжиюнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Матч возобновлен
  • 97'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 96'
    Миньян Ян наказан за толчок Мубарак Вакасо
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