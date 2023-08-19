Тур: 23. Стадион: Спортивный центр Универсиады Шэньчжэня. Главный судья: Li Ma
0:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаМорелатто Лукас
65' Желтая карточкаHaofeng Xu
0:1
69' ГолRuan Yang
83' Желтая карточкаЛю Хуань
84' Желтая карточкаПуцлин Давид
87' Желтая карточкаYue Xu
90' Желтая карточкаMing Yang Yang
90' Желтая карточкаLi Ning
90'+8
Ход матча
45'
65'
69'
0:1
74'
75'
83'
84'
87'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
331 Количество передач 372
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Дун
Хэнъи
13
Haofeng
Xu
27
Boyu
Yang
19
Yue
Xu
16
Dalun
Zheng
18
Xiangyu
Chen
32
Qinghao
Xue
15
Wei
Liu2
19
Лю
Хуань
2
Lai
Wei
16
Пуцлин
Давид
25
Kang
Cao
44
Ruan
Yang
- Основной состав
-
22 Дун ХэнъиВратарь
-
13 Haofeng XuЗащитник
-
27 Boyu YangЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Yue XuПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Xiangyu ChenНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
33 Yuezheng Du
-
28 Xin Zhou2
-
17 Hao Fu
-
14 Li Ning
-
-
12 Lei Liao
-
11 Yuan Zhang1
-
-
Главный тренер: Jun Xiang
- Основной состав
-
32 Qinghao XueВратарь
- Защитник
-
15 Wei Liu2Защитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
2 Lai WeiЗащитник
-
16 Пуцлин ДавидПолузащитник
-
25 Kang CaoПолузащитник
-
44 Ruan YangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Song WangПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Zhiyun ZhengНападающий
- Нападающий
-
28 Hong GuiНападающий
-
-
-
5 Sheng Ma
-
30 Xiangbin Li
-
36 Zhongyi Qiu
-
3 Jie Wang
-
Главный тренер: Gabri
История личных встреч
Шэньчжэнь
Наньтун Чжиюнь
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|5
|0.22
|Yuan Zhang2
|2 (1)
|0.09
|Hujahmat Shahsat
|2 (2)
|0.09
|Yue Liu
|2
|0.09
|Чжипэн Цзян
|1
|0.04
|Юань Миньчэн
|1
|0.04
|Алессандрини Ромен
|1
|0.04
|Shuai Pei
|1
|0.04
|Boyu Yang
|1
|0.04
|Xin Zhou2
|1
|0.04
|Haofeng Xu
|1
|0.04
|Guoliang Chen
|1
|0.04
|Zigui Shen
|1
|0.04
|Yuan Zhang1
|0
|0
|Chengkuai Wang
|0
|0
|Xiangyu Chen
|0
|0
|Li Ning
|0
|0
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастильо Роман
|7
|0.3
|Балде Ромарио
|4
|0.17
|Kang Cao
|2
|0.09
|Морелатто Лукас
|1
|0.04
|Haoqian Zheng
|1
|0.04
|Song Wang
|1
|0.04
|Пуцлин Давид
|1
|0.04
|Ruan Yang
|1
|0.04
|Ming Yang Yang
|0
|0
|Yeljan Shinar
|0
|0
|Junmin Xu
|0
|0
|Sheng Ma
|0
|0
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haofeng Xu
|4
|1
|Yue Xu
|5
|0
|Li Ning
|3
|1
|Yuan Zhang2
|4
|0
|Yue Liu
|2
|1
|Алессандрини Ромен
|3
|0
|Shuai Pei
|3
|0
|Чжипэн Цзян
|3
|0
|Yuezheng Du
|3
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|1
|Ruifeng Huang
|2
|0
|Boyu Yang
|1
|0
|Дун Хэнъи
|1
|0
|Юань Миньчэн
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Minzhe Wei
|1
|0
|Xiangyu Chen
|1
|0
|Ziyi Tian
|1
|0
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ming Yang Yang
|6
|0
|Yeljan Shinar
|6
|0
|Балде Ромарио
|5
|0
|Брессан Матеус
|5
|0
|Кастильо Роман
|3
|0
|Kang Cao
|3
|0
|Морелатто Лукас
|3
|0
|Xiangbin Li
|3
|0
|Haoqian Zheng
|3
|0
|Junmin Xu
|2
|0
|Xiaodong Shi
|2
|0
|Sheng Ma
|2
|0
|Пуцлин Давид
|1
|0
|Hong Gui
|1
|0
|Лю Хуань
|1
|0
|Lai Wei
|1
|0
|Zilei Jiang
|1
|0
|Wei Liu2
|1
|0
Результаты матчей
Шэньчжэнь
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Наньтун Чжиюнь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
8
Шэньчжэнь
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
Наньтун Чжиюнь
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
30
11
Волевые поражения
4
7
Шэньчжэнь
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)
Наньтун Чжиюнь
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
34
11
Волевые поражения
8
15
Голы по времени матча
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
0
0%
1
11%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Пропущено
22
13
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
18%
3
23%
1-15
4
18%
1
8%
16-30
2
9%
3
23%
31-45
4
18%
1
8%
46-60
7
32%
3
23%
61-75
1
5%
2
15%
76-90
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
4
44%
76-90
Пропущено
34
16
13 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
3
9%
0
0%
1-15
5
15%
4
25%
16-30
5
15%
3
19%
31-45
4
12%
5
31%
46-60
7
21%
2
13%
61-75
10
29%
29%
2
13%
76-90
Забито
22
18
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
9 Не забивали 6
2
9%
1
6%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
5
23%
4
22%
31-45
2
9%
5
28%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
6
27%
4
22%
76-90
Пропущено
56
29
23 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 15
18 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 20
7
13%
3
10%
1-15
9
16%
5
17%
16-30
7
13%
6
21%
31-45
8
14%
6
21%
46-60
14
25%
5
17%
61-75
11
20%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Далянь Профешнл - Шэньчжэнь 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1
Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Цанчжоу 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чанчунь Ятай - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2
Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1
Результаты матчей
Шэньчжэнь
Наньтун Чжиюнь
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
3:0
3 раза 25%
5:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
6 раз 50%
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
9 раз 75%
0
3 раза 25%
Точный счет
3:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
9 раз 39%
1:0
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 43%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
1
16 раз 70%
0
6 раз 26%
2
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шэньчжэнь
Наньтун Чжиюнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
93
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1310
Больше Меньше
176
518
122
221
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|13 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|11 (1)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|11
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Xin Luo
|7
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|7
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|7