Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Ruan Yang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Ruan Yang навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ruan Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Ruan Yang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Лю Хуань выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Dalun Zheng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Kang Cao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Yue Xu не смог попасть в створ ударом издали

43' Will Donkin нанес удар, но тот был заблокирован.

43' Haofeng Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Ruan Yang нанес удар, но тот был заблокирован.

42' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

36' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Мубарак Вакасо из команды Шэньчжэнь наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

34' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Матч возобновлен

32' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

32' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

31' Ruan Yang из команды Наньтун Чжиюнь подал угловой слева.

29' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Хорошую попытку сделал Балде Ромарио . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Yue Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

21' Шанс! Haoqian Zheng из команды Наньтун Чжиюнь пробил головой, но мимо

21' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Мубарак Вакасо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Морелатто Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

17' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Балде Ромарио не смог попасть в створ ударом издали

16' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Мубарак Вакасо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Kang Cao пробует нанести удар издали, но Chunyu Dong держит все под контролем

12' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Haofeng Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Ruan Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Матч возобновится спорным мячом

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Haoqian Zheng возвращается на поле.

3' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

3' Лю Хуань решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

3' Матч возобновлен

2' Ох, нехорошо это выглядит. Haoqian Zheng получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Haoqian Zheng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру