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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 19. Стадион: .
Дьерв
0:2
Конец матча
Санднес
0'
0:1
2' Гол
Artan Memedov
32' Желтая карточка
Artan Memedov
47' Желтая карточка
Хёуге Рунар
63' Желтая карточка
Хейланн Томми
0:2
68' Гол
Хейланн Томми
90'+6
20
Oeystein
Oevretveit
4
Ange
Mutsinzi
5
Erik
Sandberg
22
Henrik
Bredeli
7
Хёуге
Рунар
10
Фернандес
Леандро
II
2
Torje
Wichne
8
Угланн
Микаэль
17
Bassekou
Diabate
11
Педру
Самуэл
9
Хустад
Эрленд
1
Фальк
Аслак
2
Herman
Kleppa
3
Espen
Hammer
Berger
4
Kristoffer
Hey
21
Anders
Hiim
8
Matias
Belli
Moldskred
18
Gullbrandur
Oeregaard
22
Таддесе
Хоренус
9
Диа
Мамаду
10
Хейланн
Томми
26
Artan
Memedov
Дьерв
3-4-2-1
Санднес
4-3-3

История личных встреч

Дьерв
Санднес

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

17 матчей

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
2:3
ТМК
1:0
ТМК
2:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
2:2
ПД
2:3
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
2:2

Голы

Всего голов

8
15

Голов в среднем за матч

1.14
1.5

Среднее время на гол

78
60

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.43

Среднее время на гол

75
210

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.18
1.06

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

76
85

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Самуэл 11 (3) 0.58
Erik Groenner 4 0.21
Угланн Микаэль 2 0.11
Бренден Эрик 2 0.11
Ange Mutsinzi 2 0.11
Вихманн Матиас 1 0.05
Вильсон Петер 1 0.05
Эукленн Сондре 1 0.05
Iman Mafi 1 0.05
Torje Wichne 1 0.05
Филиберт Энцо 1 0.05
Lucas Larade 1 0.05
Andre Rosmer Richstad 0 0
Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 10 (1) 0.56
Matias Belli Moldskred 7 0.39
Artan Memedov 4 0.22
Рамсланн Мартин 3 0.17
Henrik Bjoergen Jensen 2 0.11
Anders Hiim 1 0.06
Kristoffer Hey 1 0.06
Ingvald Halgunset 1 0.06
Jonas Brune Aune 1 0.06
Торстейнбё Фредерик 0 0
Herman Kleppa 0 0
Диа Мамаду 0 0

Карточки

Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вихманн Матиас 4 0
Бренден Эрик 4 0
Угланн Микаэль 4 0
Филиберт Энцо 2 1
Torje Wichne 3 0
Педру Самуэл 3 0
Erik Sandberg 2 0
Хёуге Рунар 2 0
Thomas Ness2 2 0
Lucas Larade 2 0
Фернандес Леандро II 1 0
Сейнтье Джереми 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Haakon Krogelien 1 0
Andre Rosmer Richstad 1 0
Erik Groenner 1 0
Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Belli Moldskred 4 0
Endre Osenbroch 2 1
Хейланн Томми 3 0
Kristoffer Hey 3 0
Gullbrandur Oeregaard 3 0
Herman Kleppa 2 0
Artan Memedov 2 0
Anders Hiim 2 0
Espen Hammer Berger 1 0
Торстейнбё Фредерик 1 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 1 0
Daniel Braut 1 0

Результаты матчей

Дьерв
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Санднес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

6
4
Дьерв
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Санднес
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
10

Волевые поражения

8
12
Дьерв
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Санднес
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

19
12

Волевые поражения

14
16

Голы по времени матча

Забито

17
13
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
2
12%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
1
6%
5
38%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
6
35%
1
8%
61-75
6
35%
3
23%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
13%
3
30%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
4
27%
3
30%
31-45
4
27%
1
10%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
1
10%
76-90

Забито

13
17
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
1
6%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
4
31%
2
12%
46-60
4
31%
4
24%
61-75
1
8%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
15
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
5
26%
3
20%
31-45
3
16%
4
27%
46-60
5
26%
3
20%
61-75
2
11%
3
20%
76-90

Забито

30
30
8 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
2
7%
3
10%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
3
10%
9
30%
31-45
5
17%
2
7%
46-60
10
33%
5
17%
61-75
7
23%
8
27%
76-90

Пропущено

34
25
16 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
4
12%
3
12%
1-15
3
9%
4
16%
16-30
9
26%
6
24%
31-45
7
21%
5
20%
46-60
6
18%
3
12%
61-75
5
15%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Дьерв - Мосс 1:1 Согндаль - Дьерв 5:1
Дьерв - КФУМ Осло 4:3 ИК Старт - Дьерв 2:1 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1 Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2 Осане - Дьерв 1:2
Санднес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Санднес - Мосс 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Ранхейм - Санднес 0:5 Санднес - Осане 3:3
КФУМ Осло - Санднес 3:1 Санднес - Хёдд 1:3 Санднес - Дьерв 2:3 Сутра - Санднес 2:1 Мьёндален - Санднес 1:3 Дьерв 1919 - Санднес 1:6 Санднес - Брюне 2:0 ИК Старт - Санднес 3:3 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 1:2 Фредрикстад - Санднес 0:0 Санднес - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Санднес 1:0 Санднес - Скейд 4:1 Санднес - Эгерсунд 1:4

Результаты матчей

Дьерв
Санднес

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:3
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Дьерв
Санднес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
5
5
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
6
1.5
4
4
2
7
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
14
4
7
12
1.5
9
9
4
15
2.5
5
13
1
18
3.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 19 12 2 5 35 - 23 38
2.
Фредрикстад
 18 9 8 1 23 - 11 35
3.
КФУМ Осло
 19 10 4 5 33 - 25 34
4.
Согндаль
 18 9 4 5 29 - 23 31
5.
ИК Старт
 18 8 6 4 38 - 25 30
6.
ФК Кристиансунн
 17 8 5 4 33 - 24 29
7.
Ранхейм
 19 8 2 9 24 - 37 26
8.
Дьерв
 19 7 4 8 29 - 35 25
9.
Санднес
 18 6 5 7 31 - 24 23
10.
Мосс
 18 6 5 7 19 - 24 23
11.
Рёуфосс
 18 6 4 8 22 - 23 22
12.
Брюне
 18 6 4 8 21 - 24 22
13.
Мьёндален
 18 6 3 9 25 - 28 21
14.
Хёдд
 18 4 5 9 18 - 25 17
15.
Осане
 18 2 8 8 23 - 30 14
16.
Скейд
 19 2 5 12 19 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 10 7 2 1 24 - 10 23
2.
ИК Старт
 9 7 1 1 24 - 10 22
3.
Конгсвингер
 9 7 0 2 19 - 9 21
4.
КФУМ Осло
 9 6 2 1 18 - 9 20
5.
Фредрикстад
 9 5 4 0 14 - 5 19
6.
Брюне
 10 5 3 2 14 - 9 18
7.
Согндаль
 8 5 2 1 16 - 9 17
8.
Мосс
 9 5 1 3 8 - 6 16
9.
Ранхейм
 9 5 0 4 16 - 22 15
10.
Дьерв
 10 4 3 3 16 - 16 15
11.
Рёуфосс
 8 3 3 2 12 - 8 12
12.
Санднес
 10 3 3 4 17 - 15 12
13.
Хёдд
 9 2 4 3 7 - 7 10
14.
Мьёндален
 10 2 3 5 12 - 13 9
15.
Осане
 8 1 4 3 12 - 14 7
16.
Скейд
 9 1 2 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 10 5 2 3 16 - 14 17
2.
Фредрикстад
 9 4 4 1 9 - 6 16
3.
Согндаль
 10 4 2 4 13 - 14 14
4.
КФУМ Осло
 10 4 2 4 15 - 16 14
5.
Мьёндален
 8 4 0 4 13 - 15 12
6.
Санднес
 8 3 2 3 14 - 9 11
7.
Ранхейм
 10 3 2 5 8 - 15 11
8.
Дьерв
 9 3 1 5 13 - 19 10
9.
Рёуфосс
 10 3 1 6 10 - 15 10
10.
ИК Старт
 9 1 5 3 14 - 15 8
11.
Хёдд
 9 2 1 6 11 - 18 7
12.
Мосс
 9 1 4 4 11 - 18 7
13.
Осане
 10 1 4 5 11 - 16 7
14.
ФК Кристиансунн
 7 1 3 3 9 - 14 6
15.
Скейд
 10 1 3 6 9 - 20 6
16.
Брюне
 8 1 1 6 7 - 15 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 11 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (3)
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 7
Мосс Странде Кристиан 7
ИК Старт Вормгор Вито 5
Конгсвингер Harald Holter 5
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Artan Memedov получил желтую карточку от судьи
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