Тур: 19. Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr.
0'
0:1
2' ГолArtan Memedov
32' Желтая карточкаArtan Memedov
47' Желтая карточкаХёуге Рунар
63' Желтая карточкаХейланн Томми
0:2
68' ГолХейланн Томми
90'+6
Ход матча
2'
0:1
32'
47'
63'
68'
0:2
11
Педру
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Педру СамуэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
26 Georg Dirdal
-
-
23 Thomas Ness2
-
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Tord Flolid
-
-
23 Erik Berland
-
19 Daniel Braut
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
История личных встреч
Дьерв
Санднес
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
17 матчей
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
15
Голов в среднем за матч
1.14
1.5
Среднее время на гол
78
60
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.43
Среднее время на гол
75
210
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.18
1.06
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
76
85
Бомбардиры внутри турнира
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Самуэл
|11 (3)
|0.58
|Erik Groenner
|4
|0.21
|Угланн Микаэль
|2
|0.11
|Бренден Эрик
|2
|0.11
|Ange Mutsinzi
|2
|0.11
|Вихманн Матиас
|1
|0.05
|Вильсон Петер
|1
|0.05
|Эукленн Сондре
|1
|0.05
|Iman Mafi
|1
|0.05
|Torje Wichne
|1
|0.05
|Филиберт Энцо
|1
|0.05
|Lucas Larade
|1
|0.05
|Andre Rosmer Richstad
|0
|0
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|10 (1)
|0.56
|Matias Belli Moldskred
|7
|0.39
|Artan Memedov
|4
|0.22
|Рамсланн Мартин
|3
|0.17
|Henrik Bjoergen Jensen
|2
|0.11
|Anders Hiim
|1
|0.06
|Kristoffer Hey
|1
|0.06
|Ingvald Halgunset
|1
|0.06
|Jonas Brune Aune
|1
|0.06
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Herman Kleppa
|0
|0
|Диа Мамаду
|0
|0
Карточки
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вихманн Матиас
|4
|0
|Бренден Эрик
|4
|0
|Угланн Микаэль
|4
|0
|Филиберт Энцо
|2
|1
|Torje Wichne
|3
|0
|Педру Самуэл
|3
|0
|Erik Sandberg
|2
|0
|Хёуге Рунар
|2
|0
|Thomas Ness2
|2
|0
|Lucas Larade
|2
|0
|Фернандес Леандро II
|1
|0
|Сейнтье Джереми
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
|Haakon Krogelien
|1
|0
|Andre Rosmer Richstad
|1
|0
|Erik Groenner
|1
|0
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Belli Moldskred
|4
|0
|Endre Osenbroch
|2
|1
|Хейланн Томми
|3
|0
|Kristoffer Hey
|3
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|3
|0
|Herman Kleppa
|2
|0
|Artan Memedov
|2
|0
|Anders Hiim
|2
|0
|Espen Hammer Berger
|1
|0
|Торстейнбё Фредерик
|1
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|1
|0
|Daniel Braut
|1
|0
Результаты матчей
Дьерв
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Санднес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
6
4
Дьерв
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Санднес
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
10
Волевые поражения
8
12
Дьерв
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Санднес
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
19
12
Волевые поражения
14
16
Голы по времени матча
Забито
17
13
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
2
12%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
1
6%
5
38%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
6
35%
1
8%
61-75
6
35%
3
23%
76-90
Пропущено
15
10
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
13%
3
30%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
4
27%
3
30%
31-45
4
27%
1
10%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
1
10%
76-90
Забито
13
17
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
1
6%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
4
31%
2
12%
46-60
4
31%
4
24%
61-75
1
8%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
19
15
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
5
26%
3
20%
31-45
3
16%
4
27%
46-60
5
26%
3
20%
61-75
2
11%
3
20%
76-90
Забито
30
30
8 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
2
7%
3
10%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
3
10%
9
30%
31-45
5
17%
2
7%
46-60
10
33%
5
17%
61-75
7
23%
8
27%
76-90
Пропущено
34
25
16 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
4
12%
3
12%
1-15
3
9%
4
16%
16-30
9
26%
6
24%
31-45
7
21%
5
20%
46-60
6
18%
3
12%
61-75
5
15%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Дьерв
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Дьерв - Мосс 1:1 Согндаль - Дьерв 5:1
Дьерв - КФУМ Осло 4:3 ИК Старт - Дьерв 2:1 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1 Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2 Осане - Дьерв 1:2
Санднес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Санднес - Мосс 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Ранхейм - Санднес 0:5 Санднес - Осане 3:3
КФУМ Осло - Санднес 3:1 Санднес - Хёдд 1:3 Санднес - Дьерв 2:3 Сутра - Санднес 2:1 Мьёндален - Санднес 1:3 Дьерв 1919 - Санднес 1:6 Санднес - Брюне 2:0 ИК Старт - Санднес 3:3 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 1:2 Фредрикстад - Санднес 0:0 Санднес - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Санднес 1:0 Санднес - Скейд 4:1 Санднес - Эгерсунд 1:4
Результаты матчей
Дьерв
Санднес
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:3
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Дьерв
Санднес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
46
55
28
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
53
36
44
27
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
144
712
99
415
513
118
216
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|11 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (3)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|7
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|5
|Конгсвингер
|Harald Holter
|5
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5