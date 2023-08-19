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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 19. Стадион: . Зрители: 1094
Хёдд
2:0
Конец матча
Скейд
0'
1:0
3' Гол
Скривен Альфред
34' Желтая карточка
Зико Ренато
2:0
78' Гол
Gustav Mogensen
90'+8
1
Ole-Monrad
Alme
32
Sander
Sundnes
77
Marius
Svanberg
Alm
6
Thomas
Lillo
24
Erlend
Hellevik
Larsen
14
Halvard
Urnes
11
Torbjoern
Kallevaag
28
Зико
Ренато
17
Холланд-Тёссе
Кьетил
21
Gustav
Mogensen
9
Скривен
Альфред
12
Видтун-Нильсен
Симен
29
Боянг
Сулайман
4
Стейринг
Пер-Магнус
24
Tage
Johansen
11
David
Hickson
17
Hayder
Altai
22
Аас
Сайвер
39
Bendik
Rise
8
Мельхиор
Маркус
28
Уильямс
Ноа
9
Будусон
Джонни
Хёдд
3-4-3
Скейд
4-1-4-1

История личных встреч

Хёдд
Скейд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПД
1:1
ВД
1:2
ВД
1:0
ВД
2:1
ВД
1:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Хёдд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скривен Альфред 5 0.28
Isak Gabriel Skotheim 2 0.11
Simen Kvia-Egeskog 2 0.11
Sander Sundnes 1 0.06
Torbjoern Kallevaag 1 (1) 0.06
Peder Neersveen 1 0.06
Erlend Hellevik Larsen 1 0.06
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0.06
Gustav Mogensen 1 0.06
Syver Skundberg Skeide 1 0.06
Thomas Lillo 1 0.06
Halvard Urnes 1 0.06
Rasmus Bonde 0 0
Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristoffer Hoven 5 0.26
Будусон Джонни 4 (1) 0.21
Ulrich Ness 2 0.11
Мельхиор Маркус 2 0.11
Стейринг Пер-Магнус 1 0.05
David Hickson 1 0.05
Erik Nordengen 1 0.05
Эффьом Максвелл 1 0.05
Bendik Rise 1 0.05
Фло Фредрик 0 0
Henning Toensberg Andresen 0 0
Боянг Сулайман 0 0
Уильямс Ноа 0 0

Карточки

Хёдд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Halvard Urnes 2 1
Erlend Hellevik Larsen 3 0
Скривен Альфред 3 0
Syver Skundberg Skeide 3 0
Sverre Oekland 2 0
Torbjoern Kallevaag 2 0
Зико Ренато 2 0
Marius Svanberg Alm 2 0
Bernardo Morgado 2 0
Sander Sundnes 2 0
Thomas Lillo 2 0
Robin Hjelmeseth 1 0
Peder Neersveen 1 0
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0
Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Torje Naustdal 2 1
Henning Toensberg Andresen 3 0
Видтун-Нильсен Симен 3 0
Стейринг Пер-Магнус 2 0
Мельхиор Маркус 2 0
Ulrich Ness 1 0
Фло Фредрик 1 0
David Hickson 1 0
Будусон Джонни 1 0
Erik Nordengen 1 0
Лёкай Флёринд 1 0
Tage Johansen 1 0
Ousmane Toure 1 0

Результаты матчей

Хёдд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Скейд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
5
Хёдд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Скейд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
18

Волевые поражения

7
5
Хёдд
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Скейд
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

17
18

Волевые поражения

12
10

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
3
43%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
43%
2
22%
76-90

Пропущено

7
20
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
14%
4
20%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
14%
2
10%
31-45
2
29%
1
5%
46-60
1
14%
4
20%
61-75
2
29%
7
35%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
2
18%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
2
18%
1
10%
76-90

Пропущено

18
21
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
4
22%
3
14%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
6
33%
8
38%
76-90

Забито

18
19
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
5
28%
3
16%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
3
17%
4
21%
61-75
5
28%
3
16%
76-90

Пропущено

25
41
6 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
2
8%
4
10%
1-15
1
4%
7
17%
16-30
3
12%
5
12%
31-45
6
24%
4
10%
46-60
5
20%
6
15%
61-75
8
32%
15
37%
76-90

Результаты последних матчей

Хёдд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Брюне - Хёдд 2:1 Мьёндален - Хёдд 3:0 Хёдд - КФУМ Осло 0:1 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0
Хёдд - Брюне 0:1 Санднес - Хёдд 1:3 Хёдд - Мьёндален 1:2 Браттвог - Хёдд 1:0 Дьерв - Хёдд 2:1 Спьелкавик - Хёдд 0:5 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Согндаль - Хёдд 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 ИК Старт - Хёдд 4:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Хёдд - Осане 1:1 Скейд - Хёдд 1:1 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Ранхейм - Хёдд 3:1
Скейд
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Скейд - Рёуфосс 1:2 ИК Старт - Скейд 3:0 Скейд - Фредрикстад 1:2 Осане - Скейд 0:0
Скейд - Согндаль 2:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ Осло 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - ИК Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1

Результаты матчей

Хёдд
Скейд

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хёдд
Скейд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
6
3
6
1.5
3
7
2
7
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
11
8
4
14
1.5
6
13
2
16
2.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 19 12 2 5 35 - 23 38
2.
Фредрикстад
 18 9 8 1 23 - 11 35
3.
КФУМ Осло
 19 10 4 5 33 - 25 34
4.
Согндаль
 18 9 4 5 29 - 23 31
5.
ИК Старт
 18 8 6 4 38 - 25 30
6.
ФК Кристиансунн
 17 8 5 4 33 - 24 29
7.
Ранхейм
 19 8 2 9 24 - 37 26
8.
Дьерв
 19 7 4 8 29 - 35 25
9.
Санднес
 18 6 5 7 31 - 24 23
10.
Мосс
 18 6 5 7 19 - 24 23
11.
Рёуфосс
 18 6 4 8 22 - 23 22
12.
Брюне
 18 6 4 8 21 - 24 22
13.
Мьёндален
 18 6 3 9 25 - 28 21
14.
Хёдд
 18 4 5 9 18 - 25 17
15.
Осане
 18 2 8 8 23 - 30 14
16.
Скейд
 19 2 5 12 19 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 10 7 2 1 24 - 10 23
2.
ИК Старт
 9 7 1 1 24 - 10 22
3.
Конгсвингер
 9 7 0 2 19 - 9 21
4.
КФУМ Осло
 9 6 2 1 18 - 9 20
5.
Фредрикстад
 9 5 4 0 14 - 5 19
6.
Брюне
 10 5 3 2 14 - 9 18
7.
Согндаль
 8 5 2 1 16 - 9 17
8.
Мосс
 9 5 1 3 8 - 6 16
9.
Ранхейм
 9 5 0 4 16 - 22 15
10.
Дьерв
 10 4 3 3 16 - 16 15
11.
Рёуфосс
 8 3 3 2 12 - 8 12
12.
Санднес
 10 3 3 4 17 - 15 12
13.
Хёдд
 9 2 4 3 7 - 7 10
14.
Мьёндален
 10 2 3 5 12 - 13 9
15.
Осане
 8 1 4 3 12 - 14 7
16.
Скейд
 9 1 2 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 10 5 2 3 16 - 14 17
2.
Фредрикстад
 9 4 4 1 9 - 6 16
3.
Согндаль
 10 4 2 4 13 - 14 14
4.
КФУМ Осло
 10 4 2 4 15 - 16 14
5.
Мьёндален
 8 4 0 4 13 - 15 12
6.
Санднес
 8 3 2 3 14 - 9 11
7.
Ранхейм
 10 3 2 5 8 - 15 11
8.
Дьерв
 9 3 1 5 13 - 19 10
9.
Рёуфосс
 10 3 1 6 10 - 15 10
10.
ИК Старт
 9 1 5 3 14 - 15 8
11.
Хёдд
 9 2 1 6 11 - 18 7
12.
Мосс
 9 1 4 4 11 - 18 7
13.
Осане
 10 1 4 5 11 - 16 7
14.
ФК Кристиансунн
 7 1 3 3 9 - 14 6
15.
Скейд
 10 1 3 6 9 - 20 6
16.
Брюне
 8 1 1 6 7 - 15 4
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Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 11 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (3)
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 7
Мосс Странде Кристиан 7
ИК Старт Вормгор Вито 5
Конгсвингер Harald Holter 5
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Зико Ренато получил желтую карточку от судьи
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