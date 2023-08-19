Тур: 19. Стадион: Hoeddvoll Stadion. Зрители: 1094
Ход матча
3'
34'
78'
2:0
28
Зико
Ренато
17
Hayder
Altai
22
Аас
Сайвер
39
Bendik
Rise
28
Уильямс
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Зико РенатоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joakim Dragsten
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Hayder AltaiПолузащитник
-
22 Аас СайверПолузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Уильямс НоаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gard Holme
История личных встреч
Хёдд
Скейд
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Хёдд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скривен Альфред
|5
|0.28
|Isak Gabriel Skotheim
|2
|0.11
|Simen Kvia-Egeskog
|2
|0.11
|Sander Sundnes
|1
|0.06
|Torbjoern Kallevaag
|1 (1)
|0.06
|Peder Neersveen
|1
|0.06
|Erlend Hellevik Larsen
|1
|0.06
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0.06
|Gustav Mogensen
|1
|0.06
|Syver Skundberg Skeide
|1
|0.06
|Thomas Lillo
|1
|0.06
|Halvard Urnes
|1
|0.06
|Rasmus Bonde
|0
|0
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristoffer Hoven
|5
|0.26
|Будусон Джонни
|4 (1)
|0.21
|Ulrich Ness
|2
|0.11
|Мельхиор Маркус
|2
|0.11
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.05
|David Hickson
|1
|0.05
|Erik Nordengen
|1
|0.05
|Эффьом Максвелл
|1
|0.05
|Bendik Rise
|1
|0.05
|Фло Фредрик
|0
|0
|Henning Toensberg Andresen
|0
|0
|Боянг Сулайман
|0
|0
|Уильямс Ноа
|0
|0
Карточки
Хёдд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Halvard Urnes
|2
|1
|Erlend Hellevik Larsen
|3
|0
|Скривен Альфред
|3
|0
|Syver Skundberg Skeide
|3
|0
|Sverre Oekland
|2
|0
|Torbjoern Kallevaag
|2
|0
|Зико Ренато
|2
|0
|Marius Svanberg Alm
|2
|0
|Bernardo Morgado
|2
|0
|Sander Sundnes
|2
|0
|Thomas Lillo
|2
|0
|Robin Hjelmeseth
|1
|0
|Peder Neersveen
|1
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Torje Naustdal
|2
|1
|Henning Toensberg Andresen
|3
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|3
|0
|Стейринг Пер-Магнус
|2
|0
|Мельхиор Маркус
|2
|0
|Ulrich Ness
|1
|0
|Фло Фредрик
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Erik Nordengen
|1
|0
|Лёкай Флёринд
|1
|0
|Tage Johansen
|1
|0
|Ousmane Toure
|1
|0
Результаты матчей
Хёдд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Скейд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
5
5
Хёдд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Скейд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
18
Волевые поражения
7
5
Хёдд
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Скейд
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
17
18
Волевые поражения
12
10
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
3
43%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
43%
2
22%
76-90
Пропущено
7
20
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
14%
4
20%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
14%
2
10%
31-45
2
29%
1
5%
46-60
1
14%
4
20%
61-75
2
29%
7
35%
76-90
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
2
18%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
2
18%
1
10%
76-90
Пропущено
18
21
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
4
22%
3
14%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
6
33%
8
38%
76-90
Забито
18
19
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
5
28%
3
16%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
3
17%
4
21%
61-75
5
28%
3
16%
76-90
Пропущено
25
41
6 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
2
8%
4
10%
1-15
1
4%
7
17%
16-30
3
12%
5
12%
31-45
6
24%
4
10%
46-60
5
20%
6
15%
61-75
8
32%
15
37%
76-90
Результаты последних матчей
Хёдд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Брюне - Хёдд 2:1 Мьёндален - Хёдд 3:0 Хёдд - КФУМ Осло 0:1 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0
Хёдд - Брюне 0:1 Санднес - Хёдд 1:3 Хёдд - Мьёндален 1:2 Браттвог - Хёдд 1:0 Дьерв - Хёдд 2:1 Спьелкавик - Хёдд 0:5 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Согндаль - Хёдд 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 ИК Старт - Хёдд 4:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Хёдд - Осане 1:1 Скейд - Хёдд 1:1 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Ранхейм - Хёдд 3:1
Скейд
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Скейд - Рёуфосс 1:2 ИК Старт - Скейд 3:0 Скейд - Фредрикстад 1:2 Осане - Скейд 0:0
Скейд - Согндаль 2:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ Осло 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - ИК Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1
Результаты матчей
Хёдд
Скейд
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хёдд
Скейд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
46
36
37
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
118
414
613
216
118
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|11 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (3)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|7
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|5
|Конгсвингер
|Harald Holter
|5
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5