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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 19.
Йёнчёпинг
2:2
Конец матча
Хельсинборг
0'
13' Желтая карточка
Хелльборг Адам
1:0
66' Гол
Сильверхолт Тейлор
67' Желтая карточка
Адриан Самуэль
1:1
70' Гол
Лима Лукас
1:2
82' Гол
Лупер Вильгельм
2:2
86' Гол
Arvid Eriksson
90' Желтая карточка
Lukas Kjellnaes
90'+8
31
David
Celic
19
Ламин
Адам
Бен
15
Arvid
Eriksson
4
Маннс
Йеспер
2
Ben
Engdahl
24
Николич
Марко
8
Адриан
Самуэль
7
Моенза
Малкольм
10
Бук
Робин
26
Sadmir
Zekovic
21
Mans
Isaksson
1
Йоэльссон
Калле
11
Ринг
Эрик
34
Вагич
Павле
21
Веберг
Чарли
24
Хеллман
Эмиль
41
Lukas
Kjellnaes
25
Хелльборг
Адам
5
Cole
Alexander
22
Simon
Bengtsson
9
Лима
Лукас
15
Amin
Al-Hamawi
Йёнчёпинг
3-4-3
Хельсинборг
4-4-2

История личных встреч

Йёнчёпинг
Хельсинборг

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

С
2:2
ТМК
1:0
ТМК
2:0
ТМК
2:1
С
3:0
С
0:0
С
1:3
С
1:0
А
2:0
А
1:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Среднее время на гол

120
180

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.7

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

60
128

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 8 (2) 0.42
Pashang Abdulla 8 0.42
Сильверхолт Тейлор 4 0.21
Николич Марко 2 0.11
August Karlin 2 0.11
Моенза Малкольм 1 0.05
Flamur Dzelili 1 0.05
Торссон Антон 1 0.05
Маннс Йеспер 1 0.05
Страндсатер Даниэль 1 0.05
Arvid Eriksson 1 0.05
Адриан Самуэль 0 0
Делаверис Филип 0 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 5 (1) 0.26
Ринг Эрик 3 0.16
Amin Al-Hamawi 3 0.16
Simon Bengtsson 1 0.05
Стоянович-Фредин Оливер 1 0.05
Лупер Вильгельм 1 0.05
Рогне Томас 1 0.05
Лима Лукас 1 0.05
Веберг Чарли 1 0.05
Benjamin Acquah 1 0.05
Cole Alexander 0 0
Хелльборг Адам 0 0
Альмаджед Сумар 0 0
Хеллман Эмиль 0 0
Ervin Gigovac 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 4 1
Flamur Dzelili 5 0
Arvid Eriksson 2 1
August Karlin 2 1
Маннс Йеспер 3 0
Бук Робин 3 0
Адриан Самуэль 3 0
Нильссон Александр 2 0
Моенза Малкольм 1 0
Бернтссон Александер 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Николич Марко 1 0
Сильверхолт Тейлор 1 0
Торссон Антон 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Нордстрем Элиас 1 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 6 0
Philip Reinhold 4 0
Benjamin Acquah 4 0
Хольст Фредерик 3 0
Стоянович-Фредин Оливер 2 0
Лупер Вильгельм 2 0
Вагич Павле 2 0
Альмаджед Сумар 2 0
Виделль Каспер 2 0
Хеллман Эмиль 2 0
Ринг Эрик 2 0
Lukas Kjellnaes 2 0
Рогне Томас 1 0
Веберг Чарли 1 0
Amar Muhsin 1 0
Ervin Gigovac 1 0
Victor Blixt 1 0
Amin Al-Hamawi 1 0

Результаты матчей

Йёнчёпинг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Хельсинборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

9
8
Йёнчёпинг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Хельсинборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

12
4
Йёнчёпинг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Хельсинборг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
10

Волевые поражения

21
12

Голы по времени матча

Забито

21
11
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
3
14%
1
9%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
3
27%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
7
33%
3
27%
61-75
2
10%
4
36%
76-90

Пропущено

11
13
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
18%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
36%
3
23%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
4
36%
3
23%
76-90

Забито

13
7
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
2
15%
1
14%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
2
15%
3
43%
76-90

Пропущено

20
13
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
10%
2
15%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
1
8%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
6
30%
7
54%
76-90

Забито

34
18
15 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
5
15%
2
11%
1-15
5
15%
1
6%
16-30
5
15%
4
22%
31-45
6
18%
0
0%
46-60
9
26%
4
22%
61-75
4
12%
7
39%
76-90

Пропущено

31
26
11 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 17
4
13%
4
15%
1-15
2
6%
2
8%
16-30
5
16%
2
8%
31-45
5
16%
5
19%
46-60
5
16%
3
12%
61-75
10
32%
10
38%
76-90

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1
Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0
Хельсинборг
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Вестерос - Хельсинборг 3:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3
Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эстер 0:1

Результаты матчей

Йёнчёпинг
Хельсинборг

Точный счет

2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

2:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:3
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
6 раз 32%

Тоталы голов в матче

Йёнчёпинг
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
4
7
3
1.5
3
6
2
8
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
5
1.5
3
7
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
13
6
11
8
1.5
6
13
4
15
2.5
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 19 14 3 2 41 - 13 45
2.
Вестерос
 19 13 3 3 32 - 15 42
3.
Эстер
 19 10 3 6 38 - 26 33
4.
ГАИС
 19 9 6 4 31 - 14 33
5.
Гефле
 19 8 4 7 25 - 25 28
6.
Эстерсунд
 18 6 7 5 25 - 20 25
7.
Йёнчёпинг
 19 6 7 6 31 - 34 25
8.
Ландскруна
 19 7 3 9 23 - 28 24
9.
Треллеборг
 18 6 4 8 24 - 31 22
10.
Сирианска Эскильстуна
 19 5 7 7 17 - 24 22
11.
Браге
 19 6 3 10 20 - 32 21
12.
Эребру
 19 4 9 6 20 - 23 21
13.
Сундсвалль
 20 5 5 10 25 - 39 20
14.
Эргрюте
 18 4 6 8 20 - 27 18
15.
Хельсинборг
 19 4 6 9 19 - 25 18
16.
Сковде АИК
 19 4 4 11 16 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 10 8 1 1 27 - 8 25
2.
Вестерос
 9 6 3 0 14 - 3 21
3.
Гефле
 10 6 2 2 18 - 13 20
4.
ГАИС
 10 5 2 3 18 - 9 17
5.
Ландскруна
 10 5 2 3 15 - 11 17
6.
Йёнчёпинг
 10 5 2 3 18 - 14 17
7.
Браге
 9 5 1 3 14 - 12 16
8.
Эстер
 9 5 0 4 18 - 10 15
9.
Эребру
 10 3 6 1 10 - 4 15
10.
Треллеборг
 9 4 1 4 12 - 15 13
11.
Сирианска Эскильстуна
 9 3 4 2 9 - 6 13
12.
Эстерсунд
 9 3 4 2 16 - 13 13
13.
Сковде АИК
 9 3 3 3 11 - 10 12
14.
Эргрюте
 9 2 4 3 13 - 13 10
15.
Сундсвалль
 10 2 3 5 13 - 20 9
16.
Хельсинборг
 9 2 2 5 8 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 10 7 0 3 18 - 12 21
2.
Утсиктенс
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Эстер
 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
ГАИС
 9 4 4 1 13 - 5 16
5.
Эстерсунд
 9 3 3 3 9 - 7 12
6.
Сундсвалль
 10 3 2 5 12 - 19 11
7.
Хельсинборг
 10 2 4 4 11 - 13 10
8.
Треллеборг
 9 2 3 4 12 - 16 9
9.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 3 5 8 - 18 9
10.
Гефле
 9 2 2 5 7 - 12 8
11.
Эргрюте
 9 2 2 5 7 - 14 8
12.
Йёнчёпинг
 9 1 5 3 13 - 20 8
13.
Ландскруна
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
Эребру
 9 1 3 5 10 - 19 6
15.
Браге
 10 1 2 7 6 - 20 5
16.
Сковде АИК
 10 1 1 8 5 - 21 4
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (4)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
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Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 7
Эстерсунд Штольт Малкольм 7
Сковде АИК Elias Lindell 7
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Браге Зеттерстрём Александр 1 5
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 13'
      Хелльборг Адам получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг онлайн

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