Тур: 19.
2:2
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаХелльборг Адам
1:0
66' ГолСильверхолт Тейлор
67' Желтая карточкаАдриан Самуэль
1:1
70' ГолЛима Лукас
1:2
82' ГолЛупер Вильгельм
2:2
86' ГолArvid Eriksson
90' Желтая карточкаLukas Kjellnaes
90'+8
Ход матча
13'
66'
1:0
67'
70'
1:1
82'
1:2
86'
90'
31
David
Celic
10
Бук
Робин
11
Ринг
Эрик
34
Вагич
Павле
21
Веберг
Чарли
- Основной состав
-
31 David CelicВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andres Garcia
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Ринг ЭрикЗащитник
-
34 Вагич ПавлеЗащитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Amar Muhsin
-
-
Главный тренер: Бакстер Стюарт
История личных встреч
Йёнчёпинг
Хельсинборг
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Среднее время на гол
120
180
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.7
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
60
128
Бомбардиры внутри турнира
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|8 (2)
|0.42
|Pashang Abdulla
|8
|0.42
|Сильверхолт Тейлор
|4
|0.21
|Николич Марко
|2
|0.11
|August Karlin
|2
|0.11
|Моенза Малкольм
|1
|0.05
|Flamur Dzelili
|1
|0.05
|Торссон Антон
|1
|0.05
|Маннс Йеспер
|1
|0.05
|Страндсатер Даниэль
|1
|0.05
|Arvid Eriksson
|1
|0.05
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Делаверис Филип
|0
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|5 (1)
|0.26
|Ринг Эрик
|3
|0.16
|Amin Al-Hamawi
|3
|0.16
|Simon Bengtsson
|1
|0.05
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0.05
|Лупер Вильгельм
|1
|0.05
|Рогне Томас
|1
|0.05
|Лима Лукас
|1
|0.05
|Веберг Чарли
|1
|0.05
|Benjamin Acquah
|1
|0.05
|Cole Alexander
|0
|0
|Хелльборг Адам
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
|Хеллман Эмиль
|0
|0
|Ervin Gigovac
|0
|0
Карточки
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламин Адам Бен
|4
|1
|Flamur Dzelili
|5
|0
|Arvid Eriksson
|2
|1
|August Karlin
|2
|1
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Бук Робин
|3
|0
|Адриан Самуэль
|3
|0
|Нильссон Александр
|2
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Сильверхолт Тейлор
|1
|0
|Торссон Антон
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Нордстрем Элиас
|1
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|6
|0
|Philip Reinhold
|4
|0
|Benjamin Acquah
|4
|0
|Хольст Фредерик
|3
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|2
|0
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Альмаджед Сумар
|2
|0
|Виделль Каспер
|2
|0
|Хеллман Эмиль
|2
|0
|Ринг Эрик
|2
|0
|Lukas Kjellnaes
|2
|0
|Рогне Томас
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Ervin Gigovac
|1
|0
|Victor Blixt
|1
|0
|Amin Al-Hamawi
|1
|0
Результаты матчей
Йёнчёпинг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Хельсинборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
9
8
Йёнчёпинг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Хельсинборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
12
4
Йёнчёпинг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Хельсинборг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
10
Волевые поражения
21
12
Голы по времени матча
Забито
21
11
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
3
14%
1
9%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
3
27%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
7
33%
3
27%
61-75
2
10%
4
36%
76-90
Пропущено
11
13
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
18%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
36%
3
23%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
4
36%
3
23%
76-90
Забито
13
7
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
2
15%
1
14%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
2
15%
3
43%
76-90
Пропущено
20
13
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
10%
2
15%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
1
8%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
6
30%
7
54%
76-90
Забито
34
18
15 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
5
15%
2
11%
1-15
5
15%
1
6%
16-30
5
15%
4
22%
31-45
6
18%
0
0%
46-60
9
26%
4
22%
61-75
4
12%
7
39%
76-90
Пропущено
31
26
11 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 17
4
13%
4
15%
1-15
2
6%
2
8%
16-30
5
16%
2
8%
31-45
5
16%
5
19%
46-60
5
16%
3
12%
61-75
10
32%
10
38%
76-90
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1
Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0
Хельсинборг
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Вестерос - Хельсинборг 3:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3
Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эстер 0:1
Результаты матчей
Йёнчёпинг
Хельсинборг
Точный счет
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
2:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:3
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
Тоталы голов в матче
Йёнчёпинг
Хельсинборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
54
73
36
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
82
45
37
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
136
118
613
415
118
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- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (4)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Эстерсунд
|Штольт Малкольм
|7
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|7
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|1 5