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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 19. Стадион: . Зрители: 1760
Согндаль
3:3
Конец матча
Конгсвингер
0'
0:1
6' Гол
Jesper Grundt
1:1
56' Гол
Kristoffer Nessoe
2:1
61' Гол
Oskar Borgthorsson
65' Желтая карточка
Холме Фредрик
3:1
70' Гол
Sondre Oerjasaeter
3:2
72' Гол
Моберг Вегар
3:3
77' Гол
Martin Tangen Vinjor
90' Желтая карточка
Martin Hellan
90'+6
1
Фей
Рензе
11
Ховен
Андреас
26
Andreas
van
der
Spa
4
Daniel
Arrocha
17
Martin
Andre
Sjoelstad
15
Kristoffer
Nessoe
20
Тум
Исаак
77
Oskar
Borgthorsson
7
Йоунссон
Йоунатан
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
27
Sondre
Oerjasaeter
1
Стрёмберг
Август
12
Хокенстад
Матс
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
3
Victor
Grodaas
23
Martin
Tangen
Vinjor
6
Harald
Holter
20
Jesper
Grundt
22
Ludvig
Langrekken
9
Adem
Gueven
11
Martin
Hoel
Andersen
Согндаль
4-3-3
Конгсвингер
4-3-3

История личных встреч

Согндаль
Конгсвингер

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
5:2
ПД
0:0
ТПМ
1:0
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
4:1
NPO
3:1
А
1:2
А
0:2
КН
3:0
А
4:3
А
2:4

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

2.83
1.3

Среднее время на гол

31
69

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

2
1.25

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингимюндарсон Вальдимар 5 0.28
Kristoffer Nessoe 5 0.28
Sondre Oerjasaeter 5 0.28
Йоунссон Йоунатан 4 0.22
Флатакер Эрик 3 0.17
Ховен Андреас 2 0.11
Сконес Каспер 1 0.06
Тум Исаак 1 0.06
Oskar Borgthorsson 1 0.06
Erik Groenner 1 0.06
Daniel Arrocha 1 (1) 0.06
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Фло Пер-Эгиль 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joacim Holtan 9 0.47
Adem Gueven 7 0.37
Моберг Вегар 3 0.16
Ludvig Langrekken 3 0.16
Хокенстад Матс 2 0.11
Martin Hoel Andersen 2 0.11
Martin Tangen Vinjor 2 0.11
Jesper Grundt 2 0.11
Martin Hellan 1 0.05
Герсон Ларс 1 (1) 0.05
Elias Myrlid 1 0.05
Victor Grodaas 1 0.05
Eric Taylor 1 0.05
Harald Holter 0 0
Холме Фредрик 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тум Исаак 4 0
Daniel Arrocha 3 0
Фей Рензе 2 0
Ховен Андреас 2 0
Kristoffer Nessoe 2 0
Сконес Каспер 1 0
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0
Andreas van der Spa 1 0
Martin Andre Sjoelstad 1 0
Sondre Oerjasaeter 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harald Holter 5 0
Martin Hellan 3 0
Adem Gueven 2 0
Victor Grodaas 2 0
Joacim Holtan 2 0
Холме Фредрик 2 0
Солнёрдал Оскар 2 0
Brage Pedersen 0 1
Vegard Hansen 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Хокенстад Матс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Martin Tangen Vinjor 1 0
Ludvig Langrekken 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Aamodt Eriksen 1 0
Eric Taylor 1 0

Результаты матчей

Согндаль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Конгсвингер
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

5
5
Согндаль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Конгсвингер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

12
19
Согндаль
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Конгсвингер
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

10
9

Волевые поражения

17
24

Голы по времени матча

Забито

16
16
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
5
31%
2
13%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
3
19%
3
19%
61-75
2
13%
5
31%
76-90

Пропущено

9
14
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
11%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
4
44%
2
14%
61-75
3
33%
4
29%
76-90

Забито

13
21
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
3
23%
3
14%
46-60
4
31%
4
19%
61-75
2
15%
6
29%
76-90

Пропущено

14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
1
7%
1
14%
1-15
4
29%
1
14%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
2
14%
2
29%
61-75
3
21%
1
14%
76-90

Забито

29
37
11 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
2
7%
3
8%
1-15
2
7%
7
19%
16-30
7
24%
4
11%
31-45
7
24%
5
14%
46-60
7
24%
7
19%
61-75
4
14%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

23
21
7 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
2
9%
3
14%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
1
4%
4
19%
31-45
4
17%
4
19%
46-60
6
26%
4
19%
61-75
6
26%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ИК Старт - Согндаль 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Согндаль - Дьерв 5:1 Скейд - Согндаль 2:4
Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Санднес 1:0
Конгсвингер
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Конгсвингер - Осане 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1
Конгсвингер - ИК Старт 2:1 Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ Осло - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1

Результаты матчей

Согндаль
Конгсвингер

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Согндаль
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
5
3
1.5
6
3
2
6
2.5
3
6
1
7
3.5
1
8
1
7
4.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
5
5
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
16
3
9
9
1.5
11
8
4
14
2.5
5
14
2
16
3.5
2
17
1
17
4.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 19 12 2 5 35 - 23 38
2.
Фредрикстад
 18 9 8 1 23 - 11 35
3.
КФУМ Осло
 19 10 4 5 33 - 25 34
4.
Согндаль
 18 9 4 5 29 - 23 31
5.
ИК Старт
 18 8 6 4 38 - 25 30
6.
ФК Кристиансунн
 17 8 5 4 33 - 24 29
7.
Ранхейм
 19 8 2 9 24 - 37 26
8.
Дьерв
 19 7 4 8 29 - 35 25
9.
Санднес
 18 6 5 7 31 - 24 23
10.
Мосс
 18 6 5 7 19 - 24 23
11.
Рёуфосс
 18 6 4 8 22 - 23 22
12.
Брюне
 18 6 4 8 21 - 24 22
13.
Мьёндален
 18 6 3 9 25 - 28 21
14.
Хёдд
 18 4 5 9 18 - 25 17
15.
Осане
 18 2 8 8 23 - 30 14
16.
Скейд
 19 2 5 12 19 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 10 7 2 1 24 - 10 23
2.
ИК Старт
 9 7 1 1 24 - 10 22
3.
Конгсвингер
 9 7 0 2 19 - 9 21
4.
КФУМ Осло
 9 6 2 1 18 - 9 20
5.
Фредрикстад
 9 5 4 0 14 - 5 19
6.
Брюне
 10 5 3 2 14 - 9 18
7.
Согндаль
 8 5 2 1 16 - 9 17
8.
Мосс
 9 5 1 3 8 - 6 16
9.
Ранхейм
 9 5 0 4 16 - 22 15
10.
Дьерв
 10 4 3 3 16 - 16 15
11.
Рёуфосс
 8 3 3 2 12 - 8 12
12.
Санднес
 10 3 3 4 17 - 15 12
13.
Хёдд
 9 2 4 3 7 - 7 10
14.
Мьёндален
 10 2 3 5 12 - 13 9
15.
Осане
 8 1 4 3 12 - 14 7
16.
Скейд
 9 1 2 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 10 5 2 3 16 - 14 17
2.
Фредрикстад
 9 4 4 1 9 - 6 16
3.
Согндаль
 10 4 2 4 13 - 14 14
4.
КФУМ Осло
 10 4 2 4 15 - 16 14
5.
Мьёндален
 8 4 0 4 13 - 15 12
6.
Санднес
 8 3 2 3 14 - 9 11
7.
Ранхейм
 10 3 2 5 8 - 15 11
8.
Дьерв
 9 3 1 5 13 - 19 10
9.
Рёуфосс
 10 3 1 6 10 - 15 10
10.
ИК Старт
 9 1 5 3 14 - 15 8
11.
Хёдд
 9 2 1 6 11 - 18 7
12.
Мосс
 9 1 4 4 11 - 18 7
13.
Осане
 10 1 4 5 11 - 16 7
14.
ФК Кристиансунн
 7 1 3 3 9 - 14 6
15.
Скейд
 10 1 3 6 9 - 20 6
16.
Брюне
 8 1 1 6 7 - 15 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 11 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (3)
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 7
Мосс Странде Кристиан 7
ИК Старт Вормгор Вито 5
Конгсвингер Harald Holter 5
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
Весь список
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 6'
      Хокенстад Матс сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Jesper Grundt бьет в цель!
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    Где смотреть матч Согндаль 3:3 Конгсвингер онлайн

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