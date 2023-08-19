Тур: 19. Стадион: Фоссхауган Кампус. Зрители: 1760
3:3
Конец матча
0'
0:1
6' ГолJesper Grundt
1:1
56' ГолKristoffer Nessoe
2:1
61' ГолOskar Borgthorsson
65' Желтая карточкаХолме Фредрик
3:1
70' ГолSondre Oerjasaeter
3:2
72' ГолМоберг Вегар
3:3
77' ГолMartin Tangen Vinjor
90' Желтая карточкаMartin Hellan
90'+6
Ход матча
6'
0:1
56'
61'
65'
70'
72'
77'
90'
20
Тум
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Mathias Oren
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
26 Elias Myrlid
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
История личных встреч
Согндаль
Конгсвингер
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
16 матчей
50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
2.83
1.3
Среднее время на гол
31
69
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
2
1.25
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
45
72
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингимюндарсон Вальдимар
|5
|0.28
|Kristoffer Nessoe
|5
|0.28
|Sondre Oerjasaeter
|5
|0.28
|Йоунссон Йоунатан
|4
|0.22
|Флатакер Эрик
|3
|0.17
|Ховен Андреас
|2
|0.11
|Сконес Каспер
|1
|0.06
|Тум Исаак
|1
|0.06
|Oskar Borgthorsson
|1
|0.06
|Erik Groenner
|1
|0.06
|Daniel Arrocha
|1 (1)
|0.06
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
|Фло Пер-Эгиль
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joacim Holtan
|9
|0.47
|Adem Gueven
|7
|0.37
|Моберг Вегар
|3
|0.16
|Ludvig Langrekken
|3
|0.16
|Хокенстад Матс
|2
|0.11
|Martin Hoel Andersen
|2
|0.11
|Martin Tangen Vinjor
|2
|0.11
|Jesper Grundt
|2
|0.11
|Martin Hellan
|1
|0.05
|Герсон Ларс
|1 (1)
|0.05
|Elias Myrlid
|1
|0.05
|Victor Grodaas
|1
|0.05
|Eric Taylor
|1
|0.05
|Harald Holter
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тум Исаак
|4
|0
|Daniel Arrocha
|3
|0
|Фей Рензе
|2
|0
|Ховен Андреас
|2
|0
|Kristoffer Nessoe
|2
|0
|Сконес Каспер
|1
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0
|Andreas van der Spa
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|5
|0
|Martin Hellan
|3
|0
|Adem Gueven
|2
|0
|Victor Grodaas
|2
|0
|Joacim Holtan
|2
|0
|Холме Фредрик
|2
|0
|Солнёрдал Оскар
|2
|0
|Brage Pedersen
|0
|1
|Vegard Hansen
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Хокенстад Матс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Martin Tangen Vinjor
|1
|0
|Ludvig Langrekken
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Aamodt Eriksen
|1
|0
|Eric Taylor
|1
|0
Результаты матчей
Согндаль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Конгсвингер
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
5
5
Согндаль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Конгсвингер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
12
19
Согндаль
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Конгсвингер
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
10
9
Волевые поражения
17
24
Голы по времени матча
Забито
16
16
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
5
31%
2
13%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
3
19%
3
19%
61-75
2
13%
5
31%
76-90
Пропущено
9
14
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
11%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
4
44%
2
14%
61-75
3
33%
4
29%
76-90
Забито
13
21
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
3
23%
3
14%
46-60
4
31%
4
19%
61-75
2
15%
6
29%
76-90
Пропущено
14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
1
7%
1
14%
1-15
4
29%
1
14%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
2
14%
2
29%
61-75
3
21%
1
14%
76-90
Забито
29
37
11 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
2
7%
3
8%
1-15
2
7%
7
19%
16-30
7
24%
4
11%
31-45
7
24%
5
14%
46-60
7
24%
7
19%
61-75
4
14%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
23
21
7 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
2
9%
3
14%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
1
4%
4
19%
31-45
4
17%
4
19%
46-60
6
26%
4
19%
61-75
6
26%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ИК Старт - Согндаль 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Согндаль - Дьерв 5:1 Скейд - Согндаль 2:4
Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Санднес 1:0
Конгсвингер
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Конгсвингер - Осане 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1
Конгсвингер - ИК Старт 2:1 Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ Осло - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1
Результаты матчей
Согндаль
Конгсвингер
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Согндаль
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
53
63
26
36
17
18
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
46
55
28
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
163
99
118
414
514
216
217
117
118
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|11 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (3)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|7
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|5
|Конгсвингер
|Harald Holter
|5
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5