  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 19.
Гефле
2:1
Конец матча
Эребру
0'
0:1
5' Гол
Хольмберг Карл
34' Желтая карточка
Вальгейрссон Вальгейр
55' Желтая карточка
Лундин Оскар
67' Желтая карточка
Валкер Кевин
68' Желтая карточка
Эскелинен Виллиам
1:1
70' Гол
Лундин Антон
2:1
72' Гол
Энглунд Лео
84' Желтая карточка
Уоллиндер Робин
90' Желтая карточка
Хульквист Даниэль
90'+9
13
Уоллиндер
Робин
21
Nils
Eriksson
29
Ройсхенберг
Мартин
5
Niclas
Haakansson
19
Аспгрен
Кристоффер
44
Iu
Ranera
6
Лундин
Оскар
24
Рафаэль
Йорк
12
Эдквист
Адриан
11
Энглунд
Лео
18
Constantino
Capotondi
1
Эскелинен
Виллиам
6
Крона
Себастьян
5
Хульквист
Даниэль
26
Андрессон
Аксель
27
Вальгейрссон
Вальгейр
7
Сегер
Давид
22
Lucas
Shlimon
8
Валкер
Кевин
12
Ларссон
Джейк
11
Кроон
Самуэль
17
Хольмберг
Карл
Гефле
3-4-3
Эребру
3-5-2

История личных встреч

Гефле
Эребру

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

22 матча

22.7%
18.2%
59.1%
5 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:0
А
2:2
А
0:4
А
2:2
А
1:0
КШ
2:1
К
2:1
А
1:2
А
2:2
А
1:2
А
2:1
А
0:1
А
2:3
А
3:1
А
1:3
А
2:0
А
2:0
ТМС
0:3
А
1:1
А
0:1
ТМС
4:2
А
1:2

Голы

Всего голов

8
17

Голов в среднем за матч

0.89
1.31

Среднее время на гол

101
68

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.92
1.89

Среднее время на гол

46
47

Всего голов

33
34

Голов в среднем за матч

1.5
1.55

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

60
58

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энглунд Лео 8 (3) 0.42
Эдквист Адриан 3 0.16
Лундин Антон 3 0.16
Antonio Yakoub 3 0.16
Лундин Оскар 2 0.11
Ройсхенберг Мартин 1 0.05
Рафаэль Йорк 1 0.05
Kevin Persson 1 0.05
Nils Eriksson 1 0.05
Constantino Capotondi 1 0.05
Аспгрен Кристоффер 0 0
Йельте Якоб 0 0
Sebastian Friman 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллескуг Ноэль 5 0.26
Хольмберг Карл 4 0.21
Валкер Кевин 2 0.11
Adam Bark 2 0.11
Сегер Давид 2 0.11
Ларссон Джейк 1 0.05
Андрессон Аксель 1 0.05
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.05
Adi Fisic 1 0.05
Samuel Dahl 0 0
Бьёрнквист Даниэль 0 0
Кроон Самуэль 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лундин Оскар 6 0
Эдквист Адриан 5 0
Аспгрен Кристоффер 2 1
Kevin Persson 3 0
Antonio Yakoub 3 0
Ройсхенберг Мартин 2 0
Лундин Антон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Рафаэль Йорк 2 0
Constantino Capotondi 2 0
Iu Ranera 1 0
Daniel Eliasson 1 0
Nils Eriksson 1 0
Уоллиндер Робин 1 0
Niclas Haakansson 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрессон Аксель 5 0
Моро Насиру 4 0
Валкер Кевин 2 0
Бьёрнквист Даниэль 2 0
Adam Bark 2 0
Ларссон Джейк 2 0
Lucas Shlimon 2 0
Сегер Давид 2 0
Хульквист Даниэль 2 0
Эскелинен Виллиам 1 0
Крона Себастьян 1 0
Бергмарк Никлас 1 0
Вальгейрссон Вальгейр 1 0
Samuel Dahl 1 0
Бакман Виктор 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Adi Fisic 1 0

Результаты матчей

Гефле
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Эребру
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
8
Гефле
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Эребру
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

5
10
Гефле
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
26% (5)
11% (2)
Эребру
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

9
18

Голы по времени матча

Забито

18
10
3 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
0
0%
1
10%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
6
33%
3
30%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
4
22%
3
30%
76-90

Пропущено

13
19
9 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
5
38%
2
11%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
2
15%
4
21%
31-45
3
23%
1
5%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
29%
5
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Пропущено

12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
4
33%
1
25%
76-90

Забито

25
20
7 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 8
2
8%
6
30%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
3
12%
3
15%
31-45
7
28%
4
20%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
6
24%
5
25%
76-90

Пропущено

25
23
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
6
24%
3
13%
1-15
4
16%
3
13%
16-30
4
16%
4
17%
31-45
5
20%
2
9%
46-60
2
8%
5
22%
61-75
4
16%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эстер - Гефле 1:2 Гефле - Браге 2:0 Вестерос - Гефле 1:0 Гефле - Эстерсунд 2:2
ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0
Эребру
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Треллеборг - Эребру 2:2 Эребру - ГАИС 0:0 Сундсвалль - Эребру 2:2
Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2

Результаты матчей

Гефле
Эребру

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
5 раз 26%
3:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Гефле
Эребру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
5
6
4
1.5
3
7
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
11
8
7
12
1.5
7
12
2
17
2.5
2
17
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 19 14 3 2 41 - 13 45
2.
Вестерос
 19 13 3 3 32 - 15 42
3.
Эстер
 19 10 3 6 38 - 26 33
4.
ГАИС
 19 9 6 4 31 - 14 33
5.
Гефле
 19 8 4 7 25 - 25 28
6.
Эстерсунд
 18 6 7 5 25 - 20 25
7.
Йёнчёпинг
 19 6 7 6 31 - 34 25
8.
Ландскруна
 19 7 3 9 23 - 28 24
9.
Треллеборг
 18 6 4 8 24 - 31 22
10.
Сирианска Эскильстуна
 19 5 7 7 17 - 24 22
11.
Браге
 19 6 3 10 20 - 32 21
12.
Эребру
 19 4 9 6 20 - 23 21
13.
Сундсвалль
 20 5 5 10 25 - 39 20
14.
Эргрюте
 18 4 6 8 20 - 27 18
15.
Хельсинборг
 19 4 6 9 19 - 25 18
16.
Сковде АИК
 19 4 4 11 16 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 10 8 1 1 27 - 8 25
2.
Вестерос
 9 6 3 0 14 - 3 21
3.
Гефле
 10 6 2 2 18 - 13 20
4.
ГАИС
 10 5 2 3 18 - 9 17
5.
Ландскруна
 10 5 2 3 15 - 11 17
6.
Йёнчёпинг
 10 5 2 3 18 - 14 17
7.
Браге
 9 5 1 3 14 - 12 16
8.
Эстер
 9 5 0 4 18 - 10 15
9.
Эребру
 10 3 6 1 10 - 4 15
10.
Треллеборг
 9 4 1 4 12 - 15 13
11.
Сирианска Эскильстуна
 9 3 4 2 9 - 6 13
12.
Эстерсунд
 9 3 4 2 16 - 13 13
13.
Сковде АИК
 9 3 3 3 11 - 10 12
14.
Эргрюте
 9 2 4 3 13 - 13 10
15.
Сундсвалль
 10 2 3 5 13 - 20 9
16.
Хельсинборг
 9 2 2 5 8 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 10 7 0 3 18 - 12 21
2.
Утсиктенс
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Эстер
 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
ГАИС
 9 4 4 1 13 - 5 16
5.
Эстерсунд
 9 3 3 3 9 - 7 12
6.
Сундсвалль
 10 3 2 5 12 - 19 11
7.
Хельсинборг
 10 2 4 4 11 - 13 10
8.
Треллеборг
 9 2 3 4 12 - 16 9
9.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 3 5 8 - 18 9
10.
Гефле
 9 2 2 5 7 - 12 8
11.
Эргрюте
 9 2 2 5 7 - 14 8
12.
Йёнчёпинг
 9 1 5 3 13 - 20 8
13.
Ландскруна
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
Эребру
 9 1 3 5 10 - 19 6
15.
Браге
 10 1 2 7 6 - 20 5
16.
Сковде АИК
 10 1 1 8 5 - 21 4
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (4)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 7
Эстерсунд Штольт Малкольм 7
Сковде АИК Elias Lindell 7
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Браге Зеттерстрём Александр 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Гефле 2:1 Эребру онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     