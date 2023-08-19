Тур: 19.
0'
0:1
5' ГолХольмберг Карл
34' Желтая карточкаВальгейрссон Вальгейр
55' Желтая карточкаЛундин Оскар
67' Желтая карточкаВалкер Кевин
68' Желтая карточкаЭскелинен Виллиам
1:1
70' ГолЛундин Антон
2:1
72' ГолЭнглунд Лео
84' Желтая карточкаУоллиндер Робин
90' Желтая карточкаХульквист Даниэль
90'+9
Ход матча
5'
0:1
55'
66'
67'
70'
1:1
72'
2:1
84'
44
Iu
Ranera
24
Рафаэль
Йорк
11
Энглунд
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Adam Bark
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Гефле
Эребру
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
22 матча
22.7%
18.2%
59.1%
5 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
17
Голов в среднем за матч
0.89
1.31
Среднее время на гол
101
68
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.92
1.89
Среднее время на гол
46
47
Всего голов
33
34
Голов в среднем за матч
1.5
1.55
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
60
58
Бомбардиры внутри турнира
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энглунд Лео
|8 (3)
|0.42
|Эдквист Адриан
|3
|0.16
|Лундин Антон
|3
|0.16
|Antonio Yakoub
|3
|0.16
|Лундин Оскар
|2
|0.11
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0.05
|Рафаэль Йорк
|1
|0.05
|Kevin Persson
|1
|0.05
|Nils Eriksson
|1
|0.05
|Constantino Capotondi
|1
|0.05
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Йельте Якоб
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллескуг Ноэль
|5
|0.26
|Хольмберг Карл
|4
|0.21
|Валкер Кевин
|2
|0.11
|Adam Bark
|2
|0.11
|Сегер Давид
|2
|0.11
|Ларссон Джейк
|1
|0.05
|Андрессон Аксель
|1
|0.05
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.05
|Adi Fisic
|1
|0.05
|Samuel Dahl
|0
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
|Кроон Самуэль
|0
|0
Карточки
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лундин Оскар
|6
|0
|Эдквист Адриан
|5
|0
|Аспгрен Кристоффер
|2
|1
|Kevin Persson
|3
|0
|Antonio Yakoub
|3
|0
|Ройсхенберг Мартин
|2
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Энглунд Лео
|2
|0
|Рафаэль Йорк
|2
|0
|Constantino Capotondi
|2
|0
|Iu Ranera
|1
|0
|Daniel Eliasson
|1
|0
|Nils Eriksson
|1
|0
|Уоллиндер Робин
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрессон Аксель
|5
|0
|Моро Насиру
|4
|0
|Валкер Кевин
|2
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|2
|0
|Adam Bark
|2
|0
|Ларссон Джейк
|2
|0
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Хульквист Даниэль
|2
|0
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|Крона Себастьян
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Бакман Виктор
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Результаты матчей
Гефле
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Эребру
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
4
8
Гефле
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Эребру
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
5
10
Гефле
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
26% (5)
11% (2)
Эребру
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
9
18
Голы по времени матча
Забито
18
10
3 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
0
0%
1
10%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
6
33%
3
30%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
4
22%
3
30%
76-90
Пропущено
13
19
9 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
5
38%
2
11%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
2
15%
4
21%
31-45
3
23%
1
5%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
0
0%
5
26%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
29%
5
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Пропущено
12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
4
33%
1
25%
76-90
Забито
25
20
7 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 8
2
8%
6
30%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
3
12%
3
15%
31-45
7
28%
4
20%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
6
24%
5
25%
76-90
Пропущено
25
23
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
6
24%
3
13%
1-15
4
16%
3
13%
16-30
4
16%
4
17%
31-45
5
20%
2
9%
46-60
2
8%
5
22%
61-75
4
16%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Гефле
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эстер - Гефле 1:2 Гефле - Браге 2:0 Вестерос - Гефле 1:0 Гефле - Эстерсунд 2:2
ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0
Эребру
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Треллеборг - Эребру 2:2 Эребру - ГАИС 0:0 Сундсвалль - Эребру 2:2
Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2
Результаты матчей
Гефле
Эребру
Точный счет
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
5 раз 26%
3:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Гефле
Эребру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
55
64
37
28
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
18
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
118
712
712
217
217
118
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (4)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Эстерсунд
|Штольт Малкольм
|7
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|7
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|1 5