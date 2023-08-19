Тур: 20. Стадион: Стора Валла. Зрители: 5880
0'
37' Желтая карточкаГранат Густав
1:0
50' ГолГранат Густав
1:1
65' ГолСаломонссон Эмиль
70' Желтая карточкаГравиус Христос
72' Желтая карточкаОльссон Себастьян
78' Желтая карточкаЛиндгрен Густав
1:1
78' Не забитый пенальтиБерг Маркус
1:2
86' ГолБерг Маркус
90' Желтая карточкаСельмани Астрит
90' Желтая карточкаSalaou Hachimou
90'+9
Ход матча
37'
50'
1:0
65'
70'
78'
78'
1:1
86'
1:2
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 6
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
15
Корач
Сеид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Корач СеидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бишис ДжеймиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Lucas KahedПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Vilmer Tyren
-
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
История личных встреч
Дегерфорс
Гётеборг
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
21
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
24
9
Голов в среднем за матч
2.67
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
33
90
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампос Диего
|4 (1)
|0.2
|Вукоевич Диян
|3
|0.15
|Эрквист Расмус
|3
|0.15
|Гранат Густав
|2
|0.1
|Гравиус Христос
|1
|0.05
|Бузаине Элиас
|1
|0.05
|Салмон Джастин
|1
|0.05
|Мартенссон Йохан
|1
|0.05
|Линделль Эрик
|1
|0.05
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.05
|Павлович Дамьян
|1
|0.05
|Линдгрен Густав
|1
|0.05
|Россбах Сондре
|0
|0
|Мёрфельт Альбин
|0
|0
|Валлин Оскар
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|5 (1)
|0.25
|Ольссон Себастьян
|4
|0.2
|Карлен Адам
|3
|0.15
|Норлин Густаф
|2 (1)
|0.1
|Хаген Элиас
|1
|0.05
|Вендт Оскар
|1
|0.05
|Саломонссон Эмиль
|1
|0.05
|Муколли Арбнор
|1
|0.05
|Свенссон Густаф
|1
|0.05
|Thomas Santos
|0
|0
|Хауснер Себастиан
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравиус Христос
|4
|1
|Эрквист Расмус
|4
|0
|Корач Сеид
|4
|0
|Ольссон Себастьян II
|3
|0
|Гранат Густав
|3
|0
|Павлович Дамьян
|3
|0
|Линдгрен Густав
|3
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|Pashang Abdulla
|2
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Кампос Диего
|2
|0
|Бузаине Элиас
|2
|0
|Andreas Holmberg
|1
|0
|Линделль Эрик
|1
|0
|Сабеткар Шон
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Валлин Оскар
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлен Адам
|5
|0
|Трондсен Андерс
|1
|2
|Свенссон Густаф
|3
|0
|Эрикссон Себастьян
|3
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Норлин Густаф
|2
|0
|Гасем Алай
|2
|0
|Берг Маркус
|1
|0
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0
|Ольссон Себастьян
|1
|0
|Дальберг Понтус
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Сельмани Астрит
|1
|0
|Карлстранд Линус
|1
|0
|Salaou Hachimou
|1
|0
Результаты матчей
Дегерфорс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
0% (0)
45% (5)
Гётеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
6
5
Дегерфорс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Гётеборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
25
4
Волевые поражения
3
13
Дегерфорс
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (12)
5% (1)
35% (7)
Гётеборг
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
28
5
Волевые поражения
9
18
Голы по времени матча
Забито
15
7
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
2
13%
2
29%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
2
29%
61-75
3
20%
1
14%
76-90
Пропущено
16
15
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
6%
2
13%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
3
19%
5
33%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Забито
6
15
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
0
0%
2
13%
1-15
3
50%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
50%
6
40%
76-90
Пропущено
26
6
14 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
5
19%
0
0%
1-15
3
12%
2
33%
16-30
6
23%
1
17%
31-45
4
15%
2
33%
46-60
6
23%
0
0%
61-75
2
8%
1
17%
76-90
Забито
21
22
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 9
2
10%
4
18%
1-15
5
24%
3
14%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
4
19%
4
18%
61-75
6
29%
7
32%
76-90
Пропущено
42
21
23 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 13
6
14%
2
10%
1-15
7
17%
3
14%
16-30
10
24%
4
19%
31-45
7
17%
7
33%
46-60
8
19%
2
10%
61-75
4
10%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Вернаму - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сириус 0:3
Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3
Гётеборг
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Гётеборг - Юргорден 2:1 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Кальмар 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:0
Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1
Результаты матчей
Дегерфорс
Гётеборг
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
6
1 раз 10%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Дегерфорс
Гётеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
64
56
37
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
46
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
1010
614
515
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|13
|3
|3
|41 - 15
|42
|2.
|19
|13
|2
|4
|47 - 20
|41
|3.
|19
|13
|2
|4
|41 - 16
|41
|4.
|19
|10
|3
|6
|27 - 24
|33
|5.
|19
|9
|4
|6
|31 - 23
|31
|6.
|19
|8
|4
|7
|20 - 19
|28
|7.
|19
|8
|4
|7
|25 - 27
|28
|8.
|19
|7
|5
|7
|21 - 27
|26
|9.
|20
|8
|2
|10
|25 - 31
|26
|10.
|2:0
|20
|8
|1
|11
|21 - 24
|25
|11.
|20
|7
|4
|9
|19 - 34
|25
|12.
|19
|5
|5
|9
|24 - 28
|20
|13.
|20
|6
|2
|12
|20 - 43
|20
|14.
|19
|4
|7
|8
|18 - 23
|19
|15.
|20
|4
|7
|9
|19 - 24
|19
|16.
|0:2
|20
|2
|5
|13
|16 - 37
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|0
|1
|33 - 11
|27
|2.
|10
|8
|1
|1
|28 - 8
|25
|3.
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|4.
|9
|7
|1
|1
|17 - 9
|22
|5.
|9
|6
|2
|1
|21 - 5
|20
|6.
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|7.
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|8.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|9.
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|13 - 8
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|10 - 9
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|8 - 14
|12
|13.
|10
|3
|1
|6
|15 - 16
|10
|14.
|2:0
|9
|3
|0
|6
|7 - 10
|9
|15.
|9
|1
|5
|3
|9 - 12
|8
|16.
|0:2
|10
|0
|3
|7
|4 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|2.
|10
|5
|2
|3
|18 - 13
|17
|3.
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|10 - 10
|16
|5.
|2:0
|11
|5
|1
|5
|14 - 14
|16
|6.
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|7.
|10
|4
|1
|5
|14 - 19
|13
|8.
|10
|4
|1
|5
|11 - 20
|13
|9.
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|0:2
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|10
|1
|4
|5
|6 - 16
|7
|15.
|9
|2
|0
|7
|6 - 26
|6
|16.
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (4)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 5
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|Варберг БоИС
|Станисич Оливер
|6