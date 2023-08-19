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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 20. Стадион: . Зрители: 5880
Дегерфорс
1:2
Конец матча
Гётеборг
0'
37' Желтая карточка
Гранат Густав
1:0
50' Гол
Гранат Густав
1:1
65' Гол
Саломонссон Эмиль
70' Желтая карточка
Гравиус Христос
72' Желтая карточка
Ольссон Себастьян
78' Желтая карточка
Линдгрен Густав
1:1
78' Не забитый пенальти
Берг Маркус
1:2
86' Гол
Берг Маркус
90' Желтая карточка
Сельмани Астрит
90' Желтая карточка
Salaou Hachimou
90'+9
1
Россбах
Сондре
2
Гранат
Густав
15
Корач
Сеид
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
20
Бузаине
Элиас
5
Гайаю
Джозеф-Клод
7
Ольссон
Себастьян
II
16
Эрквист
Расмус
11
Гравиус
Христос
13
Pashang
Abdulla
8
Кампос
Диего
1
Дальберг
Понтус
29
Thomas
Santos
13
Свенссон
Густаф
15
Хауснер
Себастиан
2
Саломонссон
Эмиль
28
Lucas
Kahed
23
Тордарсон
Колбейнн
7
Эрикссон
Себастьян
14
Норлин
Густаф
9
Берг
Маркус
19
Муколли
Арбнор
Дегерфорс
5-3-2
Гётеборг
4-3-3

История личных встреч

Дегерфорс
Гётеборг

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

А
6:0
ТМК
4:1
А
3:1
А
2:0
А
0:1
А
2:3
ТМК
2:2
К
1:1
ТМС
4:0

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

21
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

24
9

Голов в среднем за матч

2.67
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

33
90

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампос Диего 4 (1) 0.2
Вукоевич Диян 3 0.15
Эрквист Расмус 3 0.15
Гранат Густав 2 0.1
Гравиус Христос 1 0.05
Бузаине Элиас 1 0.05
Салмон Джастин 1 0.05
Мартенссон Йохан 1 0.05
Линделль Эрик 1 0.05
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.05
Павлович Дамьян 1 0.05
Линдгрен Густав 1 0.05
Россбах Сондре 0 0
Мёрфельт Альбин 0 0
Валлин Оскар 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 5 (1) 0.25
Ольссон Себастьян 4 0.2
Карлен Адам 3 0.15
Норлин Густаф 2 (1) 0.1
Хаген Элиас 1 0.05
Вендт Оскар 1 0.05
Саломонссон Эмиль 1 0.05
Муколли Арбнор 1 0.05
Свенссон Густаф 1 0.05
Thomas Santos 0 0
Хауснер Себастиан 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравиус Христос 4 1
Эрквист Расмус 4 0
Корач Сеид 4 0
Ольссон Себастьян II 3 0
Гранат Густав 3 0
Павлович Дамьян 3 0
Линдгрен Густав 3 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Pashang Abdulla 2 0
Шауш Абделькарим Маммар 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Кампос Диего 2 0
Бузаине Элиас 2 0
Andreas Holmberg 1 0
Линделль Эрик 1 0
Сабеткар Шон 1 0
Салмон Джастин 1 0
Валлин Оскар 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлен Адам 5 0
Трондсен Андерс 1 2
Свенссон Густаф 3 0
Эрикссон Себастьян 3 0
Хауснер Себастиан 2 0
Норлин Густаф 2 0
Гасем Алай 2 0
Берг Маркус 1 0
Абдуллахи Сулейман 1 0
Ольссон Себастьян 1 0
Дальберг Понтус 1 0
Хаген Элиас 1 0
Сельмани Астрит 1 0
Карлстранд Линус 1 0
Salaou Hachimou 1 0

Результаты матчей

Дегерфорс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
0% (0)
45% (5)
Гётеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

6
5
Дегерфорс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Гётеборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

25
4

Волевые поражения

3
13
Дегерфорс
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (12)
5% (1)
35% (7)
Гётеборг
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

28
5

Волевые поражения

9
18

Голы по времени матча

Забито

15
7
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
2
13%
2
29%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
2
29%
61-75
3
20%
1
14%
76-90

Пропущено

16
15
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
6%
2
13%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
3
19%
5
33%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
0
0%
2
13%
1-15
3
50%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
50%
6
40%
76-90

Пропущено

26
6
14 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
5
19%
0
0%
1-15
3
12%
2
33%
16-30
6
23%
1
17%
31-45
4
15%
2
33%
46-60
6
23%
0
0%
61-75
2
8%
1
17%
76-90

Забито

21
22
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 9
2
10%
4
18%
1-15
5
24%
3
14%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
4
19%
4
18%
61-75
6
29%
7
32%
76-90

Пропущено

42
21
23 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 13
6
14%
2
10%
1-15
7
17%
3
14%
16-30
10
24%
4
19%
31-45
7
17%
7
33%
46-60
8
19%
2
10%
61-75
4
10%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Вернаму - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сириус 0:3
Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3
Гётеборг
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Гётеборг - Юргорден 2:1 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Кальмар 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:0
Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1

Результаты матчей

Дегерфорс
Гётеборг

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
6
1 раз 10%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Дегерфорс
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
4
5
6
1.5
3
7
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
6
1
8
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
10
10
6
14
1.5
5
15
1
19
2.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 19 13 3 3 41 - 15 42
2.
Хеккен
 19 13 2 4 47 - 20 41
3.
Мальмё
 19 13 2 4 41 - 16 41
4.
Юргорден
 19 10 3 6 27 - 24 33
5.
ИФК Норрчепинг
 19 9 4 6 31 - 23 31
6.
Мьельбю
 19 8 4 7 20 - 19 28
7.
Хаммарбю
 19 8 4 7 25 - 27 28
8.
Кальмар
 19 7 5 7 21 - 27 26
9.
Броммапойкарна
 20 8 2 10 25 - 31 26
10.
Вернаму
 2:0 20 8 1 11 21 - 24 25
11.
Хальмстад
 20 7 4 9 19 - 34 25
12.
Сириус
 19 5 5 9 24 - 28 20
13.
Дегерфорс
 20 6 2 12 20 - 43 20
14.
АИК
 19 4 7 8 18 - 23 19
15.
Гётеборг
 20 4 7 9 19 - 24 19
16.
Варберг БоИС
 0:2 20 2 5 13 16 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 10 9 0 1 33 - 11 27
2.
Мальмё
 10 8 1 1 28 - 8 25
3.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
4.
Хаммарбю
 9 7 1 1 17 - 9 22
5.
Эльфсборг
 9 6 2 1 21 - 5 20
6.
Кальмар
 9 5 2 2 13 - 12 17
7.
ИФК Норрчепинг
 9 4 2 3 13 - 10 14
8.
Дегерфорс
 11 4 2 5 14 - 17 14
9.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 11 - 12 13
10.
Гётеборг
 10 3 3 4 13 - 8 12
11.
Мьельбю
 10 3 3 4 10 - 9 12
12.
Хальмстад
 10 3 3 4 8 - 14 12
13.
Сириус
 10 3 1 6 15 - 16 10
14.
Вернаму
 2:0 9 3 0 6 7 - 10 9
15.
АИК
 9 1 5 3 9 - 12 8
16.
Варберг БоИС
 0:2 10 0 3 7 4 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 18 - 13 17
3.
Мальмё
 9 5 1 3 13 - 8 16
4.
Мьельбю
 9 5 1 3 10 - 10 16
5.
Вернаму
 2:0 11 5 1 5 14 - 14 16
6.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
7.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
8.
Хальмстад
 10 4 1 5 11 - 20 13
9.
АИК
 10 3 2 5 9 - 11 11
10.
Сириус
 9 2 4 3 9 - 12 10
11.
Кальмар
 10 2 3 5 8 - 15 9
12.
Юргорден
 9 2 2 5 10 - 16 8
13.
Варберг БоИС
 0:2 10 2 2 6 12 - 16 8
14.
Гётеборг
 10 1 4 5 6 - 16 7
15.
Дегерфорс
 9 2 0 7 6 - 26 6
16.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (4)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
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Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Хаммарбю Странд Симон 1 5
Юргорден Шуллер Расмус 6
Варберг БоИС Станисич Оливер 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Гранат Густав получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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