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Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Брамэлл Томас
Ливерпуль
 
Позже
Борнмут
Прогнозы 45
Ливерпуль 95.6% (43)
X 4.4% (2)
Борнмут 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Борнмут
1.26
7.70
14.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ливерпуль
Борнмут

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
7.7%
13 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

15 матчей

80%
6.7%
13.3%
12 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

86.7%
6.7%
6.6%
13 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
9:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
4:3
ПЛ
1:2
КЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:3
К
0:2

Голы

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

3
2.63

Среднее время на гол

30
34

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

0.88
0.43

Среднее время на гол

102
210

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

1.87
1.6

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

48
56

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Луис 1 1
Салах Мохамед 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 1 1

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жота Диогу 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефам Крис 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Борнмут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Ливерпуль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Борнмут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Челси - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Ливерпуль - Бавария 3:4 Ливерпуль - Лестер 4:0
Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0
Борнмут
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3
Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 Эвертон - Борнмут 1:0 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Борнмут - Челси 1:3 Борнмут - Лидс 4:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Лестер - Борнмут 0:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Борнмут - Фулхэм 2:1 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Арсенал - Борнмут 3:2

Результаты матчей

Ливерпуль
Борнмут

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Челси
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Брентфорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Челси
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Брентфорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Фулхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ливерпуль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тоттенхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вест Хэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Манчестер Сити
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Астон Вилла
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Брайтон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арсенал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эвертон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Борнмут
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ньюкасл Исак Александр 2
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 2
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 (1)
Ньюкасл Барнс Харви 1 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 1
Весь список

Топ нарушителей
Бёрнли Зарури Анасс 1
Вулверхэмптон О'Нил Гари 1
Фулхэм Виллиан Боргес 1
Вест Хэм Антонио Майкл 1
Астон Вилла Мартинес Эмилиано 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Борнмут от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2023, осталось 2 дня 7 часов 23 минуты.

    Главный судья: Брамэлл Томас

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Ливерпуль 95.6% (43)
    X 4.4% (2)
    Борнмут 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Борнмут
    1.26
    7.70
    14.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Борнмут

    Исход игры
    Ливерпуль
    93.6% (44)
    Ничья
    6.4% (3)
    Борнмут
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.48% (20)
    Меньше
    56.52% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    32.61% (15)
    Нет
    67.39% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    48.9% (23)
    2:1 Ливерпуль
    12.8% (6)
    3:0 Ливерпуль
    8.5% (4)
    1:0 Ливерпуль
    6.4% (3)
    3:1 Ливерпуль
    6.4% (3)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    3:2 Ливерпуль
    4.3% (2)
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