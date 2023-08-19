Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

90' Сарабия Пабло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Килман Макс получил желтую карточку от судьи

88' Килман Макс наказан за толчок Жуан Педру

87' Удар от ворот произведет Брайтон

86' Гомеш Тоти наказан за толчок Жуан Педру

86' Хи-Чан Хван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Марч Соломон пробует нанести удар издали, но Жозе Са держит все под контролем

83' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

83' Эступиньян Первис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Лаллана Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Удар от ворот произведет Брайтон

80' Удар от ворот произведет Брайтон

80' Сарабия Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Жуан Педру из команды Брайтон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Эступиньян Первис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Хорошую попытку сделал Сарабия Пабло . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Стил Джейсон взял и забрал мяч на выходе

75' Сарабия Пабло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Сарабия Пабло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Марч Соломон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

69' Ох, нехорошо это выглядит. Фергюсон Эван получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Фергюсон Эван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Митома Каору из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Жуан Педру нанес удар, но тот был заблокирован.

68' Гросс Паскаль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Энсисо Хулио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Удар от ворот произведет Брайтон

64' Судье надоело, что Жуан Педру тянет время и он наказал его горчичником

62' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

62' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Вулверхэмптон

61' Оооо... вот это был удар! Кунья Матеус должен был забить с этой позиции.

61' Хорошую попытку сделал Кунья Матеус . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Хи-Чан Хван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Оооо... вот это был удар! Лемина Марио должен был забить с этой позиции.

61' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Лемина Марио и попал в перекладину!

61' Сарабия Пабло из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Эступиньян Первис получил желтую карточку от судьи

59' Митома Каору выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Тактическая замена. Уэлбек Данни уходит с поля и его заменяет Жуан Педру

55' Г О О О О Л - Марч Соломон забивает с левой ноги!

55' Марч Соломон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Марч Соломон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Энсисо Хулио из команды Брайтон получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Жозе Са все предвидел и спас команду!

54' Марч Соломон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Г О О О О Л - Марч Соломон забивает с левой ноги!

51' Энсисо Хулио из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Энсисо Хулио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Нету Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Г О О О О Л - Эступиньян Первис забивает с левой ноги!

46' Митома Каору создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Хорошую попытку сделал Уэлбек Данни . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Уэлбек Данни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Марч Соломон создает голевую возможность для своего партнера по команде.