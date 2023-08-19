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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Вулверхэмптон
1:4
Конец матча
Брайтон
0'
8' Желтая карточка
Гросс Паскаль
0:1
15' Гол
Митома Каору
17' Желтая карточка
Доусон Крэйг
18' Желтая карточка
Милнер Джеймс
19' Желтая карточка
Энсисо Хулио
0:2
46' Гол
Эступиньян Первис
0:3
51' Гол
Марч Соломон
0:4
55' Гол
Марч Соломон
60' Желтая карточка
Эступиньян Первис
1:4
61' Гол
Хи-Чан Хван
63' Желтая карточка
Хи-Чан Хван
64' Желтая карточка
Педро Жоао
76' Желтая карточка
Луис Матеус
88' Желтая карточка
Килман Макс
90' Вторая желтая карточка
Луис Матеус
90'+10

Ход матча

8'
 
Гросс Паскаль
15'
0:1
Митома Каору
(Эступиньян Первис)
17'
Доусон Крэйг
 
18'
 
Милнер Джеймс
19'
 
Энсисо Хулио
46'
0:2
Эступиньян Первис
(Митома Каору)
51'
0:3
Марч Соломон
(Энсисо Хулио)
55'
0:4
Марч Соломон
(Энсисо Хулио)
55'
Хи-Чан Хван
Силва Фабио
 
55'
Сарабия Пабло
Гомес Жоао
 
57'
 
Педро Жоао
Уэлбек Данни
57'
 
Вельтман Йоел
Милнер Джеймс
60'
 
Эступиньян Первис
61'
Хи-Чан Хван
(Сарабия Пабло)
1:4
63'
Хи-Чан Хван
 
64'
 
Педро Жоао
67'
 
Фергюсон Эван
Энсисо Хулио
71'
Гомеш Тоти
Доусон Крэйг
 
76'
Луис Матеус
 
81'
 
Дауд Махмуд
Гросс Паскаль
81'
 
Лаллана Адам
Митома Каору
86'
Буэно Уго
Аит-Нури Раян
 
88'
Килман Макс
 
90'
Луис Матеус
 

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 6 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 3
  • 4 Офсайды 7
  • 13 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 430 Количество передач 535
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Вулверхэмптон 37.1% (43)
X 27.6% (32)
Брайтон 35.3% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
3
Аит-Нури
Раян
7
Нету
Педру
8
Гомес
Жоао
5
Лемина
Марио
27
Луис
Матеус
II
12
Кунья
Матеус
29
Силва
Фабио
23
Стил
Джейсон
6
Милнер
Джеймс
4
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
30
Эступиньян
Первис
13
Гросс
Паскаль
11
Гилмор
Билли
7
Марч
Соломон
10
Энсисо
Хулио
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
Вулверхэмптон
4-4-2
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Вулверхэмптон
Брайтон

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

18 матчей

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
6:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
Ч
0:2
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
3:3

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.89
0.89

Среднее время на гол

101
101

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.78
1.44

Среднее время на гол

50
62

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 1 0.5
Сарабия Пабло 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марч Соломон 3 1.5
Эступиньян Первис 1 0.5
Митома Каору 1 0.5
Фергюсон Эван 1 0.5
Саймон Адингра 1 0.5
Педро Жоао 1 (1) 0.5
Энсисо Хулио 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Матеус II 1 1
О'Нил Гари 1 0
Доусон Крэйг 1 0
Лемина Марио 1 0
Нету Педру 1 0
Килман Макс 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эступиньян Первис 2 0
Милнер Джеймс 1 0
Гросс Паскаль 1 0
Педро Жоао 1 0
Митома Каору 1 0
Энсисо Хулио 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брайтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Вулверхэмптон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брайтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
4
Вулверхэмптон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брайтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
100%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Селтик - Вулверхэмптон 1:1
Порту - Вулверхэмптон 0:1 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0
Брайтон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2
Челси - Брайтон 4:3 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Брайтон - Саутгемптон 3:1 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Арсенал - Брайтон 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Брайтон

Точный счет

1:4
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Брентфорд
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Челси
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брентфорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Челси
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Манчестер Сити
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Астон Вилла
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вест Хэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Эвертон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арсенал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ньюкасл
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Борнмут
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Брайтон Марч Соломон 3
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 2
Брентфорд Висса Йоан 2
Ньюкасл Исак Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рим Тим 1 1
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 1
Вулверхэмптон Луис Матеус II 1 1
Брайтон Эступиньян Первис 2
Брентфорд Хикки Аарон 2
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Контроль мяча: Вулверхэмптон: 46%, Брайтон: 54%.
  • 95'
    УДАЛЕНИЕ! - Луис Матеус II получает вторую желтую карточку за грубое поведение и удаляется с поля
  • 95'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 95'
    Вельтман Йоел успешно блокирует удар.
  • 95'
    Вельтман Йоел успешно блокирует удар.
  • 95'
    Буэно Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Вельтман Йоел успешно блокирует удар.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Вулверхэмптон 37.1% (43)
    X 27.6% (32)
    Брайтон 35.3% (41)
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    Где смотреть матч Вулверхэмптон 1:4 Брайтон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:4 Брайтон

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    37.1% (43)
    Ничья
    27.6% (32)
    Брайтон
    35.3% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.44% (57)
    Меньше
    49.56% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    74.34% (84)
    Нет
    25.66% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Брайтон
    23.3% (27)
    1:1 Ничья
    23.3% (27)
    2:1 Вулверхэмптон
    19% (22)
    1:0 Вулверхэмптон
    14.7% (17)
    0:1 Брайтон
    6.9% (8)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    0:2 Брайтон
    1.7% (2)
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