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Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим Главный судья: Бонд Даррен
Фулхэм
0:3
Конец матча
Брентфорд
0'
40' Желтая карточка
Хикки Аарон
0:1
44' Гол
Висса Йоан
45' Желтая карточка
Рим Тим
61' Желтая карточка
Генри Рико
64' Вторая желтая карточка
Рим Тим
64' Желтая карточка
Рид Харрисон
0:2
66' Пенальти
Мбеумо Брайан
85' Желтая карточка
Пальинья Жоау
0:3
90' Гол
Мбеумо Брайан
90'+11

Ход матча

40'
 
Хикки Аарон
44'
0:1
Висса Йоан
45'
Рим Тим
 
61'
 
Генри Рико
64'
Рим Тим
 
64'
Рид Харрисон
 
66'
0:2
Мбеумо Брайан
67'
Виллиан Боргес
Рид Бобби
 
67'
Угелумба Кэлвин
Перейра Андреас
 
68'
Пальинья Жоау
Рид Харрисон
 
71'
 
Льюис-Поттер Кин
Шаде Кевин
78'
 
Расмуссен Мадс
Хикки Аарон
79'
 
Дамсгор Миккель
Норгор Кристиан
79'
 
Дасилва Джош
Висса Йоан
85'
Пальинья Жоау
 
86'
Родриго Мунис
Хименес Рауль
 
86'
Траоре Адама
Тете Кенни
 
89'
 
Айер Кристоффер
Дасилва Джош
90'
0:3
Мбеумо Брайан
(Айер Кристоффер)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 464 Количество передач 384
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Фулхэм 60.8% (73)
X 29.2% (35)
Брентфорд 10% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
31
Диоп
Исса
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
28
Лукич
Саша
18
Перейра
Андреас
8
Уилсон
Гарри
7
Хименес
Рауль
14
Рид
Бобби
1
Флеккен
Марк
2
Хикки
Аарон
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
3
Генри
Рико
27
Янельт
Витали
6
Норгор
Кристиан
8
Йенсен
Матиас
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
9
Шаде
Кевин
Фулхэм
4-3-3
Брентфорд
4-3-3

История личных встреч

Фулхэм
Брентфорд

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

17 матчей

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
3:2
КЛ
3:0
Ч
1:2
Ч
0:2
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
3:1
Ч
1:1
Ч
0:2
Ч
3:0
Ч
2:2
Ч
1:4
Ч
2:1
КЛ
0:1
ТМС
0:5

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.57
1.4

Среднее время на гол

57
64

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.6
2

Среднее время на гол

56
45

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

1.59
1.65

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12

Среднее время на гол

56
54

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рид Бобби 1 0.5
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 3 (2) 1.5
Висса Йоан 2 1
Генри Рико 0 0
Айер Кристоффер 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рим Тим 1 1
Виллиан Боргес 1 0
Тете Кенни 1 0
Рид Харрисон 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Марку Силва 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хикки Аарон 2 0
Генри Рико 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брентфорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Фулхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брентфорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Фулхэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Брентфорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2
Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0
Брентфорд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2
Фулхэм - Брентфорд 3:2 Борэм Вуд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Лестер 1:1 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Эвертон - Брентфорд 1:0

Результаты матчей

Фулхэм
Брентфорд

Точный счет

0:3
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Брентфорд
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Челси
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брентфорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Челси
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Манчестер Сити
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Астон Вилла
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вест Хэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Эвертон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арсенал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ньюкасл
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Борнмут
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Брайтон Марч Соломон 3
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 2
Брентфорд Висса Йоан 2
Ньюкасл Исак Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рим Тим 1 1
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 1
Вулверхэмптон Луис Матеус II 1 1
Брайтон Эступиньян Первис 2
Брентфорд Хикки Аарон 2
Весь список
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    Прогнозы 120
    Фулхэм 60.8% (73)
    X 29.2% (35)
    Брентфорд 10% (12)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фулхэм 0:3 Брентфорд

    Исход игры
    Фулхэм
    60.8% (73)
    Ничья
    29.2% (35)
    Брентфорд
    10% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.98% (61)
    Меньше
    46.02% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    77.88% (88)
    Нет
    22.12% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Фулхэм
    40.8% (49)
    1:1 Ничья
    22.5% (27)
    1:0 Фулхэм
    11.7% (14)
    1:2 Брентфорд
    5.8% (7)
    2:0 Фулхэм
    5% (6)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:1 Брентфорд
    3.3% (4)
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