Тур: 2. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Робинсон Тим Главный судья: Бонд Даррен
0'
40' Желтая карточкаХикки Аарон
0:1
44' ГолВисса Йоан
45' Желтая карточкаРим Тим
61' Желтая карточкаГенри Рико
64' Вторая желтая карточкаРим Тим
64' Желтая карточкаРид Харрисон
0:2
66' ПенальтиМбеумо Брайан
85' Желтая карточкаПальинья Жоау
0:3
90' ГолМбеумо Брайан
90'+11
Ход матча
40'
44'
0:1
45'
61'
64'
64'
66'
0:2
85'
90'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
4 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 8
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
464 Количество передач 384
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Лено
Бернд
31
Диоп
Исса
13
Рим
Тим
28
Лукич
Саша
14
Рид
Бобби
11
Висса
Йоан
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Рид БоббиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Мбабу КевинЗащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дасилва ДжошПолузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Фулхэм
Брентфорд
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
17 матчей
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.57
1.4
Среднее время на гол
57
64
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.6
2
Среднее время на гол
56
45
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
1.59
1.65
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
Среднее время на гол
56
54
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рид Бобби
|1
|0.5
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|3 (2)
|1.5
|Висса Йоан
|2
|1
|Генри Рико
|0
|0
|Айер Кристоффер
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рим Тим
|1
|1
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Тете Кенни
|1
|0
|Рид Харрисон
|1
|0
|Пальинья Жоау
|1
|0
|Марку Силва
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хикки Аарон
|2
|0
|Генри Рико
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брентфорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Фулхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брентфорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Фулхэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Брентфорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2
Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0
Брентфорд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2
Фулхэм - Брентфорд 3:2 Борэм Вуд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Лестер 1:1 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Эвертон - Брентфорд 1:0
Результаты матчей
Фулхэм
Брентфорд
Точный счет
0:3
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Брентфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Брайтон
|Марч Соломон
|3
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|3
|Ноттингем Форест
|Авонийи Тайво
|2
|Брентфорд
|Висса Йоан
|2
|Ньюкасл
|Исак Александр
|2
|Фулхэм
|Рим Тим
|1 1
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 1
|Вулверхэмптон
|Луис Матеус II
|1 1
|Брайтон
|Эступиньян Первис
|2
|Брентфорд
|Хикки Аарон
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фулхэм 0:3 Брентфорд
Исход игры
Фулхэм
60.8% (73)
Ничья
29.2% (35)
Брентфорд
10% (12)
Тотал 2.5
Больше
53.98% (61)
Меньше
46.02% (52)
Обе команды забьют
Да
77.88% (88)
Нет
22.12% (25)
Популярный счёт
2:1 Фулхэм
40.8% (49)
1:1 Ничья
22.5% (27)
1:0 Фулхэм
11.7% (14)
1:2 Брентфорд
5.8% (7)
2:0 Фулхэм
5% (6)
2:2 Ничья
3.3% (4)
0:1 Брентфорд
3.3% (4)
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