Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Айер Кристоффер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

92' Генри Рико создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

91' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

91' Удар от ворот произведет Брентфорд

90' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Удар от ворот произведет Фулхэм

89' Матч возобновлен

88' Дасилва Джош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Пальинья Жоау получил желтую карточку от судьи

84' Уилсон Гарри из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Удар от ворот произведет Брентфорд

82' Виллиан Боргес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

81' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Удар от ворот произведет Фулхэм

79' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

77' Генри Рико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

75' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Йенсен Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Янельт Витали создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Янельт Витали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

72' Коллинз Натан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

69' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

69' Виллиан Боргес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' 'Г О О О О О Л - Мбеумо Брайан из команды Брентфорд забил левой с пенальти! Бернд Лено решил остаться по центру ворот.'

65' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

64' Рефери не любит споров - именно за это Рид Харрисон сейчас получил желтую

64' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фулхэм

63' Генри Рико из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Йенсен Матиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Рид Харрисон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Коллинз Натан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

61' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Судье надоело, что Генри Рико тянет время и он наказал его горчичником

60' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Уилсон Гарри пробует нанести удар издали, но Марк Флеккен держит все под контролем

58' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Коллинз Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Тете Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Йенсен Матиас пробует нанести удар издали, но Бернд Лено ловит мяч

54' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Янельт Витали создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Удар от ворот произведет Брентфорд

53' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Рид Бобби и попал в перекладину!

53' Рид Харрисон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Тете Кенни из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

51' Перейра Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Тете Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Норгор Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Фулхэм

49' Генри Рико из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Норгор Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Фулхэм

46' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника