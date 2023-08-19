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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Манчестер Сити
1:0
Второй тайм: 86'
Ньюкасл
0'
24' Желтая карточка
Гордон Энтони
1:0
31' Гол
Альварес Хулиан
34' Желтая карточка
Тонали Сандро
46' Желтая карточка
Альварес Хулиан
54' Желтая карточка
Жоэлинтон
58' Желтая карточка
Барнс Харви
71' Желтая карточка
Гимараэс Бруно

Ход матча

24'
 
Гордон Энтони
31'
Альварес Хулиан
(Фоден Фил)
1:0
34'
 
Тонали Сандро
46'
Альварес Хулиан
 
54'
 
Жоэлинтон
56'
 
Барнс Харви
Гордон Энтони
56'
 
Лонгстафф Шон
Жоэлинтон
58'
 
Барнс Харви
66'
 
Уилсон Каллум
Исак Александр
67'
 
Андерсон Эллиот
Тонали Сандро
71'
 
Гимараэс Бруно
86'
 
Ливраменто Валентино
Альмирон Мигель

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 5
  • 370 Количество передач 249
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 135
Манчестер Сити 86.7% (117)
X 7.4% (10)
Ньюкасл 5.9% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Ньюкасл
1.87
5.80
6.73
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
25
Аканджи
Мануэль
24
Гвардиол
Йошко
16
Родри
Эрнандес
8
Ковачич
Матео
47
Фоден
Фил
19
Альварес
Хулиан
10
Грилиш
Джек
9
Холанн
Эрлинг
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
8
Тонали
Сандро
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
24
Альмирон
Мигель
14
Исак
Александр
10
Гордон
Энтони
Манчестер Сити
4-2-3-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Манчестер Сити
Ньюкасл

24 матча

100%
24 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

79.2%
12.5%
8.3%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
8.3%
8.4%
20 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

30 матчей

80%
13.3%
6.7%
24 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

63.3%
30%
6.7%
19 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
20 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
5:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:4
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
К
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
6:1
ПЛ
5:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

45
36

Голов в среднем за матч

3.21
2.25

Среднее время на гол

28
40

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

0.94
0.57

Среднее время на гол

96
157

Всего голов

60
44

Голов в среднем за матч

2
1.47

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

45
61

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 2 1
Родри Эрнандес 1 0.5
Альварес Хулиан 1 0.5
Фоден Фил 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 2 1
Барнс Харви 1 0.5
Уилсон Каллум 1 0.5
Тонали Сандро 1 0.5
Мёрфи Джейкоб 0 0
Гордон Энтони 0 0
Ботман Свен 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Хулиан 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тонали Сандро 2 0
Гордон Энтони 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Жоэлинтон 1 0
Барнс Харви 1 0
Ботман Свен 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ньюкасл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
5
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ньюкасл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2
Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1
Ньюкасл
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2
Ньюкасл - Челси 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Гейтсхед - Ньюкасл 2:3 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лестер 0:0 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0

Результаты матчей

Манчестер Сити
Ньюкасл

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Манчестер Сити
 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Брентфорд
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Челси
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Манчестер Сити
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Челси
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Брентфорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Астон Вилла
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вест Хэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Манчестер Сити
 1:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Эвертон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арсенал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Борнмут
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Брайтон Марч Соломон 3
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 2
Брентфорд Висса Йоан 2
Ньюкасл Исак Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рим Тим 1 1
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 1
Вулверхэмптон Луис Матеус II 1 1
Брайтон Эступиньян Первис 2
Ньюкасл Тонали Сандро 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    86'
    Последняя замена в составе "Ньюкасла": вместо Мигеля Альмирона на поле вышел Валентино Ливраменто.
  • 85'
    Перестали сейчас работать в прессинге "сороки". Видимо, копят они силы для финального штурма, на который пойдут уже в компенсированное время.
  • 84'
    Не стесняются уже "горожане" работать откровенно на затяжку времени. С каждой минутой вероятность камбека "Ньюкасла" тает, хотя он всё же должен сражаться до самого финального свистка.
  • 83'
    Хосеп Гвардиола успевает шутить с болельщиками на первых рядах. Видимо, это помогает ему справляться с нарастающим нервным напряжением в концовке матча.
  • Фол, нарушение
    82'
    Заброс вперёд теперь следовал у хозяев в направлении Холанна, но тому противостояли сразу два соперника. В этой ситуации норвежцу удалось только нарушить правила.
  • Офсайд
    81'
    Новая попытка атаки "Ньюкасла" правым флангом закончилась свистком, который зафиксировал положение "вне игры". Не будут горожане торопиться выполнять свободный удар.
  • 80'
    18 на 82 - такова статистика последних пяти минут по владению мячом в процентном соотношении. "Ман Сити" сейчас оказался зажат на своей трети поля.
  • 79'
    Альмирон теперь плотно пробивал по воротам из-за пределов штрафной площади, но снова классно сыграл Грилиш, который принял мяч на себя.
  • 78'
    Альмирон попытался с правого фланга сместиться в чужую штрафную площадку, но здорово в обороне отработал Грилиш, который в подкате выбил мяч в аут.
  • 77'
    Триппьер в атаке "Ньюкасла" сумел выполнить достаточно хорошую подачу в чужую штрафную площадку, но мяч головой в поле сумел выбить Родри.
  • 76'
    Фоден со стандарта выполнял подачу в штрафную площадку, но низковато летел мяч, так что ближайший игрок "Ньюкасла" отбил мяч головой в прыжке.
  • Фол, нарушение
    75'
    Интересно, что Хосеп Гвардиола всё ещё не выполнил ни одной замены в этом матче. Хотя у него не так уж много вариантов для усиления игры. Грилиш, тем временем, заработал фол в глубине поля.
  • 74'
    На своей половине поля принялись катать мяч сейчас "сороки". Всё ещё не могут они придумать, как им можно эффективно действовать при необходимости построения позиционных атак против чемпиона Англии.
  • 73'
    Альварес попытался выдать тонкий пас на ход Фодену на левый край чужой штрафной площади, но защитникам "Ньюкасла" удалось перехватить мяч.
  • Желтая карточка
    72'
    Гимараэс в середине поля применил жёсткий силовой приём против Фодена. Даже в хоккее за такое действие он получил бы удаление. В футболе это жёлтая карточка.
  • Бонусы букмекеров
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    • 71'
      Родри обрезался в центре поля, но "Ньюкасл" не лучшим образом разыграл мяч в контратаке. Всё закончилась дальним ударом от Барнса, который не представлял серьёзной угрозы для Эдерсона - мяч шёл практически по центру ворот.
    • 70'
      Эдерсон всё ещё без серьёзной работы, но заскучать ему не дают собственные защитники, которые регулярно пасуют на него мяч во время контроля на своей половине поля.
    • Травма, повреждение
      69'
      Грилиш получил повреждение на чужой половине поля, получил болезненный удар по икроножной мышце от Шёра. Но боль постепенно прошла, так что Джек может продолжать эту встречу.
    • 68'
      Уокер решил выполнить длиннющий перевод мяча с правого фланга к дальнему углу чужой штрафной площади, но Триппьер там допрыгнул до мяча, сбросив его в руки Поупа.
    • Замена
      67'
      Ещё одна двойная замена в составе "Ньюкасла": вместо Сандро Тонали и Александра Исака на поле вышли Эллиот Андерсон и Каллум Уилсон.
    • 66'
      Достаточно активно сейчас "горожане" работают в высоком прессинге, из-за чего "Ньюкаслу" стало сложно выходить со своей трети поля.
    • Опасный момент
      65'
      Снова Фоден сыграл на Холанна, который ворвался на правый край штрафной площади и сильно пробивал низом правой ногой, но Поупу своей правой ногой удалось парировать мяч в поле.
    • Опасный момент
      64'
      ОПАСНО! Холанн красиво после передачи Фодена накрутил Ботмана, после чего с 15 метров пробивал с левой ноги в правый нижний угол ворот, но чуть-чуть промахнулся.
    • 63'
      В глубине поля штрафной удар заработали "сороки". После короткого розыгрыша последовала навесная подача в штрафную площадку, но Эдерсон очень уверенно сумел сработать на выходе.
    • 62'
      10:4 - такова статистика матча по общему количеству ударов по воротам. В створ ворот "Ньюкасл" ещё не попадал, а на счету "горожан" числится два точных удара.
    • 61'
      Альмирон в ответной атаке собрал возле себя двух соперников, после чего решил выполнил пас назад под подачу на Триппьера, но сделал это слишком слабо, из-за чего игровой снаряд был перехвачен.
    • Опасный момент
      60'
      Фоден отдал хороший проникающий пас в чужую штрафную площадку на Холанна, но норвежец не успел нанести удар, так как в подкате Шёр выбил мяч у него из-под ног.
    • Желтая карточка
      59'
      Барнс на своём левом фланге проиграл позицию Уокеру, которого решил после этого откровенно задержать руками, а такое, разумеется, наказуемо жёлтой карточкой.
    • 58'
      Не получается у "Ньюкасла" найти свободное пространство для проведения быстрых атак на ворота соперника. Очень грамотно действуют подопечные Хосепа Гвардиолы.
    • Замена
      57'
      Двойная замена произошла в составе "Ньюкасла" вместо Энтони Гордона и травмированного Жоэлингтона на поле вышли Харви Барнс и Шон Лонгстафф.
    • Травма, повреждение
      56'
      Проблемы теперь со здоровьем возникли у Жоэлингтона. Похоже, что он получил повреждение в том стыке, за который получил жёлтую карточку.
    • 55'
      Активность пошла на скамейке запасных "сорок". Эдди Хау совсем скоро произведёт первую замену в этой встрече.
    • Желтая карточка
      54'
      Жоэлинтон в средней зоне сейчас грубовато срезал Фодена, за что получил предупреждение в свой пассив. Достаточно строг сегодня главный арбитр встречи.
    • 53'
      Из глубины поля Альварес решил забросить мяч на правый край штрафной площади гостей, но никто из партнёров по команде этого не ожидал, так что мяч просто оказался в руках у Поупа.
    • Травма, повреждение
      52'
      Альварес в середине поля заработал на себе фол и получил небольшое повреждение, жестковато приземлившись на газон. Но ничего критичного с аргентинцем не произошло, так что медиков на поле звать не надо.
    • 51'
      Команда Хосепа Гвардиолы старается прибавить в темпе, чтобы вернуть мяч под свой контроль. Разумеется, хозяева в этом матче не будут просто играть от обороны на сохранение минимального преимущества в счёте.
    • 50'
      Гораздо активней "Ньюкасл" действует после перерыва. Ьудет команда Эдди Хау искать возможности для того чтобы сравнять счёт в этой встрече.
    • 49'
      Гордон получил мяч на левом краю штрафной площади, откуда попытался посильнее пробить по воротам, но выстрел на себя принял один из защитников "Ман Сити".
    • Офсайд
      48'
      В первой атаке "Ньюкасла" Исак падал в чужой штрафной площади. Прозвучал свисток, но это не пенальти, а положение "вне игры" у Альмирона, который перед этим выполнял скидку головой.
    • Желтая карточка
      47'
      Альварес на чужой половине поля руками придержал Тонали, после чего увидел перед собой жёлтую карточку. Судья жестами показал, что наказывает нарушителя не только за этот фол, но и за предыдущие, которых было несколько по ходу первого тайма.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Свисток
      Первый тайм окончен! "Манчестер Сити" пока что ведёт с минимальным счётом. Отдыхаем...
    • Фол, нарушение
      45'
      Ковачич попытался отобрать мяч у соперника на подступах к чужой штрафной площади, но получилось у хорвата только нарушить правила.
    • Угловой
      45'
      Первый угловой в матче только сейчас заработал "Манчестер Сити". Грилиш выполнил подачу на дальнюю штангу, но там борьбу выиграли "сороки".
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты компенсировано.
    • 44'
      Очевидно, что "Манчестер Сити" показывает на поле далеко не всё, что хотел бы главный тренер, так что надо испанскому специалисту подумать, как добиться улучшения игры после перерыва.
    • 43'
      Задумчивым выглядит Хосеп Гвардиола, присев не в своё тренерское кресло, а на ящик с водой, который располагается в технической зоне хозяев.
    • Опасный момент
      42'
      ОПАСНО! Фоден в контратаку выдал тонкий пас на левый край штрафной площади на Холанна, который из-под защитника пробил в дальний нижний угол, но мяч прошёл в сантиметрах от цели.
    • 41'
      Заброс на правый край штрафной площади хозяев следовал, но очень чётко в этой ситуации корпусом сработал Аканджи, который просто сопроводил мяч за лицевую линию.
    • 40'
      Правым флангом свою позиционную атаку провели "сороки", но так и не нашли возможность для навесной подачи в центр. Очень плотно играют "горожане" в оборонительных действиях.
    • 39'
      Грилиш уже в третий раз в этом матче, попав на левый край чужой штрафной площади, пробивал по воротам соперника, но всякий раз мяч на себя принимают защитники "Ньюкасла".
    • Судья
      38'
      Забросили мяч к чужой штрафной площади гости, где мяч задел руку Ковачича, но это не повод для назначения пенальти, что вскоре подтвердили и видеоассистенты главного арбитра.
    • Фол, нарушение
      37'
      Потеряли мяч в глубине поля "небесно-голубые", после чего Родри осторожно нарушил правила, чтобы не получилась быстрая атака от "Ньюкасла".
    • 36'
      Продолжает "Манчестер Сити пасоваться подолгу на своей половине поля, но сейчас футболисты "Ньюкасла" хотя бы пытаются играть в прессинге и заставлять оппонентов ошибаться.
    • Фол, нарушение
      35'
      Право на штрафной удар заработали хозяева поля метрах в 35 от ворот соперника. Разыграли мяч накоротке "горожане", после чего дальний удар наносил Ковачич - заблокировано.
    • Желтая карточка
      34'
      Фоден по центральной оси разгонял контратаку "Манчестер Сити", но его с нарушением правил сумел остановить Тонали. Жёлтая карточка предъявлена итальянскому полузащитнику.
    • 33'
      Игра должна постепенно стать ярче. Не уверен я, что до конца первого тайма "сороки" будут предпринимать что-то активное, но с поражением в матче они мириться явно не будут.
    • 32'
      Стоит отметить, что плохо сыграла оборона "Ньюкасла" в предыдущем эпизоде, так как никого из "чёрно-белых" не находилось рядом с Альваресом в момент удара.
    • Описание гола
      31'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Хулиан Альварес!!!
      Фоден на входе на правый край штрафной площади отдал короткую передачу в центр на Альвареса, а тот плотно пробил точно под дальнюю штангу. Поуп не выручил.
    • 30'
      Грилиш вошёл на левый край штрафной площади с фланга и наносил удар по воротам правой ногой, но всё это было настолько очевидно, что было грех не поставить блокшот.
    • 29'
      Фоден на левый край штрафной площади сейчас здорово запустил в прорыв Альвареса, который выполнял прострельную передачу вдоль ворот, но Ботман был на месте, выбив мяч просто в аут.
    • 28'
      Родри забросил мяч на правый край штрафной площади на Уокера, который попытался выполнить скидку в центр, но не справился с этим, отправив мяч за лицевую линию поля.
    • 27'
      "Горожане" в основном просто забрасывают мяч вперёд на Холанна, надеясь, что он выиграет борьбу у нескольких соперников, но этого пока не происходит.
    • 26'
      Достаточно тихо становится на трибунах - болельщики постепенно засыпают, наблюдая такую тягучую игру без интересных моментов у каких-либо ворот.
    • Желтая карточка
      25'
      Всё-таки после некоторых раздумий, судья достал жёлтую карточку и справедливо предъявил её Гордону за грубую игру. Молодой англичанин всё равно недоволен, считая, что он не заслуживал наказания.
    • Фол, нарушение
      24'
      Повреждение получил Диаш в одном из игровых единоборств с Гордоном. Досталось португальцы шипами по икроножной мышце. Судья как-то слишком мягко отреагировал на этот эпизод.
    • 23'
      Холанн пытался протащить мяч по левому флангу, когда против него действовали сразу два соперника, но хотя бы аут от заработал - Ботман выбил у него мяч из-под ног.
    • 22'
      Жоэлингтон пробивал в касание со средней дистанции после передачи с правого фланга, но всё читалось защитниками "Ман Сити", так что Гвардиол спокойно поставил блокшот.
    • 21'
      Многие ожидали в этом матче увидеть большого количество голов, но пока что даже намёков на какие-то голевые моменты мы не видит. Всё достаточно скучно и медленно.
    • 20'
      Долго принялись пасоваться поперёк поля "сороки", справляясь с попытками прессинга со стороны соперника. Очень чётко команда Эдди Хау работает в одно касание, но это без продвижения вперёд.
    • 19'
      Наконец-то провели первую акцентированную контратаку гости из Ньюкасл-апон-Тайна. Гордон по левому флангу промчался вперёд и выполнил прострельную передачу в штрафную площадку, но там Диаш разрядил ситуацию выносом мяча вперёд.
    • 18'
      77 на 23 - такова в данный момент статистика по владению мячом в процентном соотношении в пользу "Манчестер Сити". Также мы ещё не увидели ни одного удара в створ ворот на две команды.
    • 17'
      Стоит отметить, что в матче "Краснодар" - "Локомотив", который не так давно закончился, игровой темп был куда серьёзней. Но представителям АПЛ стоит давать скидку на то, что у них всё-таки играется только второй тур.
    • 16'
      Снова "Ман Сити" просто пасуется поперёк поля вдоль центральной линии, не встречая плотного прессинга от футболистов "Ньюкасла".
    • 15'
      Аканджи после короткого паса от Фодена решил посильнее пробить по воротам метров с 25, но мяч полетел существенно выше ворот. Не самое лучшее решение от Мануэля.
    • 14'
      Ковачич теперь пытался вертикальным пасом отдать передачу на ход на Холанна, но Шёр на перехвате сработал успешно. Всё-таки избежал швейцарец серьёзной травмы и может нормально продолжать игру.
    • 13'
      В контратаке хозяев Фоден выполнил пас на левый край штрафной площади на Холанна, но тот сплоховал с обработкой мяча, выпустив кожаный снаряд за лицевую линию.
    • 12'
      Взяли теперь "сороки" мяч под свой контроль, но также не агрессивничают, просто катая игровой снаряд поперёк поля, не встречая серьёзного прессинга со стороны "Сити".
    • 11'
      Эдди Хау начал что-то подсказывать своим подопечным от кромки поля. Видимо, тренер решил выходить из глухой обороны и начинать проводить первые контратаки на ворота "бело-голубых".
    • Опасный момент
      10'
      Грилиш с левого фланга вошёл в штрафную площадь гостей и наносил сильный удар по воротам, но Триппьер бросился под этот выстрел, приняв мяч на себя.
    • 9'
      В очень посредственном темпе сейчас проходит игра. Перевели сейчас мяч подопечные Хосепа Гвардиолы на свою половину поля, чтобы попасоваться с Эдерсоном.
    • 8'
      "Горожане" всё-таки боятся атаковать большими силами с закрытым забралом. Сегодня даже букмекеры сомневаются в победе хозяев поля, давая шансы 50 на 50 в вопросе победы "Ман Сити" и непроигрыша "Ньюкасла".
    • 7'
      Заброс на правый фланг атаки следовал в надежде на рывок Уокера, но тот упустил этот момент, в итоге оставшись на месте. В итоге мяч без борьбы достался Поупу.
    • 6'
      "Сороки" пока что не пытаются навязывать контригру, продолжая всем составом оставаться на своей половине поля и работать строго на сдерживание.
    • Офсайд
      5'
      Заброс на правый фланг атаки прошёл на свободного Уокера, но он оказался в положении "вне игры". Здорово в этом моменте отработала защитная линия "Ньюкасла".
    • 4'
      Поднялся на ноги Фабиан. Видно, что всё ещё испытывает он болезненные ощущение. Медики вроде бы готовы позволить парню вернуться на поле и продолжить игру.
    • Травма, повреждение
      3'
      Праздник тут же омрачается травмой Шёра, который неудачно приземлился на газон после борьбы с Холанном. Проблемы с ключицей у него. Хотелось бы надеяться, что обошлось здесь без перелома.
    • 2'
      Пока что не полный аншлаг на трибунах "Этихад Стэдиум", но, возможно, люди подтянутся. В любом случае атмосфера здесь уже прекрасная.  Все в предвкушении большого футбольного праздника.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити 1:0 Ньюкасл

    Исход игры
    Манчестер Сити
    86.7% (117)
    Ничья
    7.4% (10)
    Ньюкасл
    5.9% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.68% (84)
    Меньше
    26.32% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    74.56% (85)
    Нет
    25.44% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    39.3% (53)
    2:0 Манчестер Сити
    12.6% (17)
    3:1 Манчестер Сити
    9.6% (13)
    1:0 Манчестер Сити
    5.9% (8)
    3:3 Ничья
    3% (4)
    1:1 Ничья
    3% (4)
    3:2 Манчестер Сити
    3% (4)
    3:0 Манчестер Сити
    2.2% (3)
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