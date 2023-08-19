18 на 82 - такова статистика последних пяти минут по владению мячом в процентном соотношении. "Ман Сити" сейчас оказался зажат на своей трети поля.

Новая попытка атаки "Ньюкасла" правым флангом закончилась свистком, который зафиксировал положение "вне игры". Не будут горожане торопиться выполнять свободный удар.

Заброс вперёд теперь следовал у хозяев в направлении Холанна, но тому противостояли сразу два соперника. В этой ситуации норвежцу удалось только нарушить правила.

Хосеп Гвардиола успевает шутить с болельщиками на первых рядах. Видимо, это помогает ему справляться с нарастающим нервным напряжением в концовке матча.

Не стесняются уже "горожане" работать откровенно на затяжку времени. С каждой минутой вероятность камбека "Ньюкасла" тает, хотя он всё же должен сражаться до самого финального свистка.

Перестали сейчас работать в прессинге "сороки". Видимо, копят они силы для финального штурма, на который пойдут уже в компенсированное время.

Гимараэс в середине поля применил жёсткий силовой приём против Фодена. Даже в хоккее за такое действие он получил бы удаление. В футболе это жёлтая карточка.

Альварес попытался выдать тонкий пас на ход Фодену на левый край чужой штрафной площади, но защитникам "Ньюкасла" удалось перехватить мяч.

На своей половине поля принялись катать мяч сейчас "сороки". Всё ещё не могут они придумать, как им можно эффективно действовать при необходимости построения позиционных атак против чемпиона Англии.

Интересно, что Хосеп Гвардиола всё ещё не выполнил ни одной замены в этом матче. Хотя у него не так уж много вариантов для усиления игры. Грилиш, тем временем, заработал фол в глубине поля.

Фоден со стандарта выполнял подачу в штрафную площадку, но низковато летел мяч, так что ближайший игрок "Ньюкасла" отбил мяч головой в прыжке.

Триппьер в атаке "Ньюкасла" сумел выполнить достаточно хорошую подачу в чужую штрафную площадку, но мяч головой в поле сумел выбить Родри.

Альмирон попытался с правого фланга сместиться в чужую штрафную площадку, но здорово в обороне отработал Грилиш, который в подкате выбил мяч в аут.

Альмирон теперь плотно пробивал по воротам из-за пределов штрафной площади, но снова классно сыграл Грилиш, который принял мяч на себя.

10:4 - такова статистика матча по общему количеству ударов по воротам. В створ ворот "Ньюкасл" ещё не попадал, а на счету "горожан" числится два точных удара.

В глубине поля штрафной удар заработали "сороки". После короткого розыгрыша последовала навесная подача в штрафную площадку, но Эдерсон очень уверенно сумел сработать на выходе.

ОПАСНО! Холанн красиво после передачи Фодена накрутил Ботмана, после чего с 15 метров пробивал с левой ноги в правый нижний угол ворот, но чуть-чуть промахнулся.

Снова Фоден сыграл на Холанна, который ворвался на правый край штрафной площади и сильно пробивал низом правой ногой, но Поупу своей правой ногой удалось парировать мяч в поле.

Достаточно активно сейчас "горожане" работают в высоком прессинге, из-за чего "Ньюкаслу" стало сложно выходить со своей трети поля.

Ещё одна двойная замена в составе "Ньюкасла": вместо Сандро Тонали и Александра Исака на поле вышли Эллиот Андерсон и Каллум Уилсон.

Уокер решил выполнить длиннющий перевод мяча с правого фланга к дальнему углу чужой штрафной площади, но Триппьер там допрыгнул до мяча, сбросив его в руки Поупа.

Грилиш получил повреждение на чужой половине поля, получил болезненный удар по икроножной мышце от Шёра. Но боль постепенно прошла, так что Джек может продолжать эту встречу.

Эдерсон всё ещё без серьёзной работы, но заскучать ему не дают собственные защитники, которые регулярно пасуют на него мяч во время контроля на своей половине поля.

Родри обрезался в центре поля, но "Ньюкасл" не лучшим образом разыграл мяч в контратаке. Всё закончилась дальним ударом от Барнса, который не представлял серьёзной угрозы для Эдерсона - мяч шёл практически по центру ворот.

Альварес на чужой половине поля руками придержал Тонали, после чего увидел перед собой жёлтую карточку. Судья жестами показал, что наказывает нарушителя не только за этот фол, но и за предыдущие, которых было несколько по ходу первого тайма.

В первой атаке "Ньюкасла" Исак падал в чужой штрафной площади. Прозвучал свисток, но это не пенальти, а положение "вне игры" у Альмирона, который перед этим выполнял скидку головой.

Гордон получил мяч на левом краю штрафной площади, откуда попытался посильнее пробить по воротам, но выстрел на себя принял один из защитников "Ман Сити".

Гораздо активней "Ньюкасл" действует после перерыва. Ьудет команда Эдди Хау искать возможности для того чтобы сравнять счёт в этой встрече.

Команда Хосепа Гвардиолы старается прибавить в темпе, чтобы вернуть мяч под свой контроль. Разумеется, хозяева в этом матче не будут просто играть от обороны на сохранение минимального преимущества в счёте.

Альварес в середине поля заработал на себе фол и получил небольшое повреждение, жестковато приземлившись на газон. Но ничего критичного с аргентинцем не произошло, так что медиков на поле звать не надо.

Из глубины поля Альварес решил забросить мяч на правый край штрафной площади гостей, но никто из партнёров по команде этого не ожидал, так что мяч просто оказался в руках у Поупа.

Жоэлинтон в средней зоне сейчас грубовато срезал Фодена, за что получил предупреждение в свой пассив. Достаточно строг сегодня главный арбитр встречи.

Активность пошла на скамейке запасных "сорок". Эдди Хау совсем скоро произведёт первую замену в этой встрече.

Проблемы теперь со здоровьем возникли у Жоэлингтона. Похоже, что он получил повреждение в том стыке, за который получил жёлтую карточку.

Двойная замена произошла в составе "Ньюкасла" вместо Энтони Гордона и травмированного Жоэлингтона на поле вышли Харви Барнс и Шон Лонгстафф.

Не получается у "Ньюкасла" найти свободное пространство для проведения быстрых атак на ворота соперника. Очень грамотно действуют подопечные Хосепа Гвардиолы.

Барнс на своём левом фланге проиграл позицию Уокеру, которого решил после этого откровенно задержать руками, а такое, разумеется, наказуемо жёлтой карточкой.

Фоден отдал хороший проникающий пас в чужую штрафную площадку на Холанна, но норвежец не успел нанести удар, так как в подкате Шёр выбил мяч у него из-под ног.

Альмирон в ответной атаке собрал возле себя двух соперников, после чего решил выполнил пас назад под подачу на Триппьера, но сделал это слишком слабо, из-за чего игровой снаряд был перехвачен.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! "Манчестер Сити" пока что ведёт с минимальным счётом. Отдыхаем...

45' Ковачич попытался отобрать мяч у соперника на подступах к чужой штрафной площади, но получилось у хорвата только нарушить правила.

45' Первый угловой в матче только сейчас заработал "Манчестер Сити". Грилиш выполнил подачу на дальнюю штангу, но там борьбу выиграли "сороки".

45' 3 минуты компенсировано.

44' Очевидно, что "Манчестер Сити" показывает на поле далеко не всё, что хотел бы главный тренер, так что надо испанскому специалисту подумать, как добиться улучшения игры после перерыва.

43' Задумчивым выглядит Хосеп Гвардиола, присев не в своё тренерское кресло, а на ящик с водой, который располагается в технической зоне хозяев.

42' ОПАСНО! Фоден в контратаку выдал тонкий пас на левый край штрафной площади на Холанна, который из-под защитника пробил в дальний нижний угол, но мяч прошёл в сантиметрах от цели.

41' Заброс на правый край штрафной площади хозяев следовал, но очень чётко в этой ситуации корпусом сработал Аканджи, который просто сопроводил мяч за лицевую линию.

40' Правым флангом свою позиционную атаку провели "сороки", но так и не нашли возможность для навесной подачи в центр. Очень плотно играют "горожане" в оборонительных действиях.

39' Грилиш уже в третий раз в этом матче, попав на левый край чужой штрафной площади, пробивал по воротам соперника, но всякий раз мяч на себя принимают защитники "Ньюкасла".

38' Забросили мяч к чужой штрафной площади гости, где мяч задел руку Ковачича, но это не повод для назначения пенальти, что вскоре подтвердили и видеоассистенты главного арбитра.

37' Потеряли мяч в глубине поля "небесно-голубые", после чего Родри осторожно нарушил правила, чтобы не получилась быстрая атака от "Ньюкасла".

36' Продолжает "Манчестер Сити пасоваться подолгу на своей половине поля, но сейчас футболисты "Ньюкасла" хотя бы пытаются играть в прессинге и заставлять оппонентов ошибаться.

35' Право на штрафной удар заработали хозяева поля метрах в 35 от ворот соперника. Разыграли мяч накоротке "горожане", после чего дальний удар наносил Ковачич - заблокировано.

34' Фоден по центральной оси разгонял контратаку "Манчестер Сити", но его с нарушением правил сумел остановить Тонали. Жёлтая карточка предъявлена итальянскому полузащитнику.

33' Игра должна постепенно стать ярче. Не уверен я, что до конца первого тайма "сороки" будут предпринимать что-то активное, но с поражением в матче они мириться явно не будут.

32' Стоит отметить, что плохо сыграла оборона "Ньюкасла" в предыдущем эпизоде, так как никого из "чёрно-белых" не находилось рядом с Альваресом в момент удара.

31' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Хулиан Альварес!!!

Фоден на входе на правый край штрафной площади отдал короткую передачу в центр на Альвареса, а тот плотно пробил точно под дальнюю штангу. Поуп не выручил.

30' Грилиш вошёл на левый край штрафной площади с фланга и наносил удар по воротам правой ногой, но всё это было настолько очевидно, что было грех не поставить блокшот.

29' Фоден на левый край штрафной площади сейчас здорово запустил в прорыв Альвареса, который выполнял прострельную передачу вдоль ворот, но Ботман был на месте, выбив мяч просто в аут.

28' Родри забросил мяч на правый край штрафной площади на Уокера, который попытался выполнить скидку в центр, но не справился с этим, отправив мяч за лицевую линию поля.

27' "Горожане" в основном просто забрасывают мяч вперёд на Холанна, надеясь, что он выиграет борьбу у нескольких соперников, но этого пока не происходит.

26' Достаточно тихо становится на трибунах - болельщики постепенно засыпают, наблюдая такую тягучую игру без интересных моментов у каких-либо ворот.

25' Всё-таки после некоторых раздумий, судья достал жёлтую карточку и справедливо предъявил её Гордону за грубую игру. Молодой англичанин всё равно недоволен, считая, что он не заслуживал наказания.

24' Повреждение получил Диаш в одном из игровых единоборств с Гордоном. Досталось португальцы шипами по икроножной мышце. Судья как-то слишком мягко отреагировал на этот эпизод.

23' Холанн пытался протащить мяч по левому флангу, когда против него действовали сразу два соперника, но хотя бы аут от заработал - Ботман выбил у него мяч из-под ног.

22' Жоэлингтон пробивал в касание со средней дистанции после передачи с правого фланга, но всё читалось защитниками "Ман Сити", так что Гвардиол спокойно поставил блокшот.

21' Многие ожидали в этом матче увидеть большого количество голов, но пока что даже намёков на какие-то голевые моменты мы не видит. Всё достаточно скучно и медленно.

20' Долго принялись пасоваться поперёк поля "сороки", справляясь с попытками прессинга со стороны соперника. Очень чётко команда Эдди Хау работает в одно касание, но это без продвижения вперёд.

19' Наконец-то провели первую акцентированную контратаку гости из Ньюкасл-апон-Тайна. Гордон по левому флангу промчался вперёд и выполнил прострельную передачу в штрафную площадку, но там Диаш разрядил ситуацию выносом мяча вперёд.

18' 77 на 23 - такова в данный момент статистика по владению мячом в процентном соотношении в пользу "Манчестер Сити". Также мы ещё не увидели ни одного удара в створ ворот на две команды.

17' Стоит отметить, что в матче "Краснодар" - "Локомотив", который не так давно закончился, игровой темп был куда серьёзней. Но представителям АПЛ стоит давать скидку на то, что у них всё-таки играется только второй тур.

16' Снова "Ман Сити" просто пасуется поперёк поля вдоль центральной линии, не встречая плотного прессинга от футболистов "Ньюкасла".

15' Аканджи после короткого паса от Фодена решил посильнее пробить по воротам метров с 25, но мяч полетел существенно выше ворот. Не самое лучшее решение от Мануэля.

14' Ковачич теперь пытался вертикальным пасом отдать передачу на ход на Холанна, но Шёр на перехвате сработал успешно. Всё-таки избежал швейцарец серьёзной травмы и может нормально продолжать игру.

13' В контратаке хозяев Фоден выполнил пас на левый край штрафной площади на Холанна, но тот сплоховал с обработкой мяча, выпустив кожаный снаряд за лицевую линию.

12' Взяли теперь "сороки" мяч под свой контроль, но также не агрессивничают, просто катая игровой снаряд поперёк поля, не встречая серьёзного прессинга со стороны "Сити".

11' Эдди Хау начал что-то подсказывать своим подопечным от кромки поля. Видимо, тренер решил выходить из глухой обороны и начинать проводить первые контратаки на ворота "бело-голубых".

10' Грилиш с левого фланга вошёл в штрафную площадь гостей и наносил сильный удар по воротам, но Триппьер бросился под этот выстрел, приняв мяч на себя.

9' В очень посредственном темпе сейчас проходит игра. Перевели сейчас мяч подопечные Хосепа Гвардиолы на свою половину поля, чтобы попасоваться с Эдерсоном.

8' "Горожане" всё-таки боятся атаковать большими силами с закрытым забралом. Сегодня даже букмекеры сомневаются в победе хозяев поля, давая шансы 50 на 50 в вопросе победы "Ман Сити" и непроигрыша "Ньюкасла".

7' Заброс на правый фланг атаки следовал в надежде на рывок Уокера, но тот упустил этот момент, в итоге оставшись на месте. В итоге мяч без борьбы достался Поупу.

6' "Сороки" пока что не пытаются навязывать контригру, продолжая всем составом оставаться на своей половине поля и работать строго на сдерживание.

5' Заброс на правый фланг атаки прошёл на свободного Уокера, но он оказался в положении "вне игры". Здорово в этом моменте отработала защитная линия "Ньюкасла".

4' Поднялся на ноги Фабиан. Видно, что всё ещё испытывает он болезненные ощущение. Медики вроде бы готовы позволить парню вернуться на поле и продолжить игру.

3' Праздник тут же омрачается травмой Шёра, который неудачно приземлился на газон после борьбы с Холанном. Проблемы с ключицей у него. Хотелось бы надеяться, что обошлось здесь без перелома.

2' Пока что не полный аншлаг на трибунах "Этихад Стэдиум", но, возможно, люди подтянутся. В любом случае атмосфера здесь уже прекрасная. Все в предвкушении большого футбольного праздника.