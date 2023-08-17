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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Манчестер Сити
 
Позже
Ньюкасл
Прогнозы 42
Манчестер Сити 83.3% (35)
X 7.1% (3)
Ньюкасл 9.5% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Ньюкасл
1.71
4.76
6.73
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Манчестер Сити
Ньюкасл

24 матча

100%
24 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

79.2%
12.5%
8.3%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
8.3%
8.4%
20 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

30 матчей

80%
13.3%
6.7%
24 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

63.3%
30%
6.7%
19 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
20 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
5:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:4
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
К
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
6:1
ПЛ
5:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

45
36

Голов в среднем за матч

3.21
2.25

Среднее время на гол

28
40

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

0.94
0.57

Среднее время на гол

96
157

Всего голов

60
44

Голов в среднем за матч

2
1.47

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

45
61

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 2 2
Родри Эрнандес 1 1
Альварес Хулиан 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 2 2
Барнс Харви 1 1
Уилсон Каллум 1 1
Тонали Сандро 1 1
Мёрфи Джейкоб 0 0
Гордон Энтони 0 0
Ботман Свен 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосеп Гвардиола 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тонали Сандро 1 0
Гордон Энтони 1 0
Ботман Свен 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ньюкасл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
5
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ньюкасл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2
Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1
Ньюкасл
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2
Ньюкасл - Челси 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Гейтсхед - Ньюкасл 2:3 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лестер 0:0 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0

Результаты матчей

Манчестер Сити
Ньюкасл

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Челси
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Брентфорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Челси
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Брентфорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Фулхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ливерпуль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тоттенхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вест Хэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Манчестер Сити
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Астон Вилла
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Брайтон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арсенал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эвертон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Борнмут
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ньюкасл Исак Александр 2
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 2
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 (1)
Ньюкасл Барнс Харви 1 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 1
Весь список

Топ нарушителей
Бёрнли Зарури Анасс 1
Вулверхэмптон О'Нил Гари 1
Фулхэм Виллиан Боргес 1
Вест Хэм Антонио Майкл 1
Астон Вилла Мартинес Эмилиано 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2023, осталось 2 дня 12 часов 23 минуты.

    Главный судья: Джонс Роберт

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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 42
    Манчестер Сити 83.3% (35)
    X 7.1% (3)
    Ньюкасл 9.5% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Ньюкасл
    1.71
    4.76
    6.73
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Ньюкасл онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Ньюкасл

    Исход игры
    Манчестер Сити
    85.4% (35)
    Ничья
    7.3% (3)
    Ньюкасл
    7.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (28)
    Меньше
    30% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    67.5% (27)
    Нет
    32.5% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    36.6% (15)
    2:0 Манчестер Сити
    22% (9)
    3:1 Манчестер Сити
    12.2% (5)
    3:3 Ничья
    4.9% (2)
    3:0 Манчестер Сити
    4.9% (2)
    1:0 Манчестер Сити
    4.9% (2)
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