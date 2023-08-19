Тур: 1. Стадион: Raatin stadion.
0'
0:1
18' ГолSabit James
19' Желтая карточкаSeydine N'Diaye
22' Желтая карточкаOiva Jukkola
0:2
48' ГолАла-Мюллюмяки Лаури
50' Желтая карточкаYussif Daouda Moussa
52' Желтая карточкаMagnus Breitenmoser
56' Желтая карточкаХаарала Сантери
57' Желтая карточкаLuis Pereira de Sousa Jorge1
65' Желтая карточкаАффи Янн
0:3
67' ГолLuis Pereira de Sousa Jorge1
85' Желтая карточкаКаллинен Йере
90'+3
Ход матча
18'
0:1
19'
22'
48'
56'
65'
67'
85'
5
Аффи
Янн
30
Паллас
Ноа
10
Lucas
Morais
19
Onni
Suutari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 Аффи ЯннЗащитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Lucas MoraisНападающий
-
19 Onni SuutariНападающий
- Запасные игроки
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Rony HuhtalaНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Oiva JukkolaНападающий
- Запасные игроки
-
10 Ларссон АдамНападающий
-
-
23 Noel Hasa
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joni Lehtonen
История личных встреч
Оулу
Ильвес
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 7 побед
13 матчей
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.86
1.33
Среднее время на гол
48
67
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.71
Среднее время на гол
60
52
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
1.69
1.54
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
53
58
Бомбардиры внутри турнира
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|10 (1)
|0.5
|Йокелайнен Никлас
|5 (2)
|0.25
|Карялайнен Расмус
|5 (1)
|0.25
|Лииматта Отсо
|4
|0.2
|Lucas Morais
|2
|0.1
|Yassin Daoussi
|1
|0.05
|Riku Selander
|1
|0.05
|Миеттинен Тони
|1
|0.05
|Onni Suutari
|1 (1)
|0.05
|Аффи Янн
|0
|0
|Паллас Ноа
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|4 (3)
|0.2
|Хаарала Сантери
|3
|0.15
|Oiva Jukkola
|2
|0.1
|Sabit James
|2
|0.1
|Ларссон Адам
|2
|0.1
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0.05
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0.05
|Миеттунен Тату
|1
|0.05
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|0.05
|Seydine N'Diaye
|1
|0.05
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
Карточки
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Magnus Breitenmoser
|4
|1
|Коффей Эшли
|4
|1
|Cristian Valencia III
|4
|0
|Аффи Янн
|4
|0
|Паллас Ноа
|4
|0
|Riku Selander
|3
|0
|Lucas Morais
|3
|0
|Балисо Янга
|3
|0
|Yassin Daoussi
|3
|0
|Каллинен Йере
|3
|0
|Йокелайнен Никлас
|2
|0
|Тайнио Максимус
|2
|0
|Уорд Каллум
|2
|0
|Rony Huhtala
|1
|0
|Ricardo Duarte
|1
|0
|Миеттинен Тони
|1
|0
|Лииматта Отсо
|1
|0
|Onni Suutari
|1
|0
|Alexander Forsstroem
|1
|0
|Hamed Karamoko Drame
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seydine N'Diaye
|7
|0
|Аспегрен Фелипе
|5
|0
|Миеттунен Тату
|4
|0
|Катц Калле
|4
|0
|Хаарала Сантери
|4
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|1
|_Umar M.
|2
|1
|Oiva Jukkola
|3
|0
|Sabit James
|3
|0
|Mohammed Umar
|1
|1
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Yussif Daouda Moussa
|2
|0
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|2
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0
|Emmanuel Patut
|1
|0
|Mery Traore
|1
|0
Результаты матчей
Оулу
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Ильвес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
3
3
Оулу
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Ильвес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
9
Волевые поражения
15
8
Оулу
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
50% (10)
20% (4)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
15% (3)
60% (12)
Ильвес
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
11
9
Волевые поражения
18
11
Голы по времени матча
Забито
14
8
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
2
25%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
2
14%
2
25%
76-90
Пропущено
17
7
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
1
6%
1
14%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
3
18%
1
14%
31-45
4
24%
1
14%
46-60
5
29%
29%
1
14%
61-75
2
12%
2
29%
76-90
Забито
17
10
3 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
1
6%
3
30%
16-30
2
12%
2
20%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
6
35%
2
20%
76-90
Пропущено
14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
14%
2
13%
1-15
5
36%
1
7%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
2
14%
4
27%
76-90
Забито
31
18
11 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
4 Не забивали 7
2
6%
1
6%
1-15
5
16%
5
28%
16-30
4
13%
2
11%
31-45
5
16%
4
22%
46-60
7
23%
2
11%
61-75
8
26%
4
22%
76-90
Пропущено
31
22
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 15
3
10%
3
14%
1-15
7
23%
2
9%
16-30
4
13%
4
18%
31-45
6
19%
4
18%
46-60
7
23%
3
14%
61-75
4
13%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Оулу
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Оулу - Лахти 1:1 Хонка - Оулу 4:1 Оулу - КТП 3:1 ВПС - Оулу 3:0
Мариехамн - Оулу 1:2 КТП - Оулу 1:2 Оулу - Хака 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 КуПС - Оулу 1:0 Оулу - Мариехамн 3:2 Оулу - Хака 1:1 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 2:1 Оулу - КуПС 0:2 Ильвес - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3
Ильвес
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ильвес - КуПС 0:3 Ильвес - Хака 1:2 Ильвес - ВПС 0:2 ХИК - Ильвес 1:0
Ильвес - Мариехамн 0:0 КТП - Ильвес 0:0 ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0
Результаты матчей
Оулу
Ильвес
Точный счет
0:3
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:2
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Оулу
Ильвес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
83
46
29
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
54
64
27
19
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
137
1010
416
416
119
119
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|11
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|8 (2)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (2)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|7
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|7
|КТП
|Gabriel Sandberg
|7