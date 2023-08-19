  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Оулу
0:3
Конец матча
Ильвес
0'
0:1
18' Гол
Sabit James
19' Желтая карточка
Seydine N'Diaye
22' Желтая карточка
Oiva Jukkola
0:2
48' Гол
Ала-Мюллюмяки Лаури
50' Желтая карточка
Yussif Daouda Moussa
52' Желтая карточка
Magnus Breitenmoser
56' Желтая карточка
Хаарала Сантери
57' Желтая карточка
Luis Pereira de Sousa Jorge1
65' Желтая карточка
Аффи Янн
0:3
67' Гол
Luis Pereira de Sousa Jorge1
85' Желтая карточка
Каллинен Йере
90'+3
1
Пеннанен
Юхани
23
Yassin
Daoussi
63
Alexander
Forsstroem
5
Аффи
Янн
30
Паллас
Ноа
8
Каллинен
Йере
44
Magnus
Breitenmoser
29
Тайнио
Максимус
18
Daniel
Barrow
10
Lucas
Morais
19
Onni
Suutari
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
5
Катц
Калле
13
Seydine
N'Diaye
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
30
Yussif
Daouda
Moussa
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
42
Аспегрен
Фелипе
29
Хаарала
Сантери
7
Sabit
James
19
Oiva
Jukkola
Оулу
Ильвес

История личных встреч

Оулу
Ильвес

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

В
1:2
В
0:2
В
0:2
В
2:2
В
1:0
В
0:2
К
1:2
И
4:1
И
0:1
И
0:1
И
5:2
И
6:1
И
2:2

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.86
1.33

Среднее время на гол

48
67

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.71

Среднее время на гол

60
52

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.69
1.54

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

53
58

Бомбардиры внутри турнира

Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 10 (1) 0.5
Йокелайнен Никлас 5 (2) 0.25
Карялайнен Расмус 5 (1) 0.25
Лииматта Отсо 4 0.2
Lucas Morais 2 0.1
Yassin Daoussi 1 0.05
Riku Selander 1 0.05
Миеттинен Тони 1 0.05
Onni Suutari 1 (1) 0.05
Аффи Янн 0 0
Паллас Ноа 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 4 (3) 0.2
Хаарала Сантери 3 0.15
Oiva Jukkola 2 0.1
Sabit James 2 0.1
Ларссон Адам 2 0.1
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0.05
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0.05
Миеттунен Тату 1 0.05
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 0.05
Seydine N'Diaye 1 0.05
Аспегрен Фелипе 0 0

Карточки

Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Magnus Breitenmoser 4 1
Коффей Эшли 4 1
Cristian Valencia III 4 0
Аффи Янн 4 0
Паллас Ноа 4 0
Riku Selander 3 0
Lucas Morais 3 0
Балисо Янга 3 0
Yassin Daoussi 3 0
Каллинен Йере 3 0
Йокелайнен Никлас 2 0
Тайнио Максимус 2 0
Уорд Каллум 2 0
Rony Huhtala 1 0
Ricardo Duarte 1 0
Миеттинен Тони 1 0
Лииматта Отсо 1 0
Onni Suutari 1 0
Alexander Forsstroem 1 0
Hamed Karamoko Drame 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seydine N'Diaye 7 0
Аспегрен Фелипе 5 0
Миеттунен Тату 4 0
Катц Калле 4 0
Хаарала Сантери 4 0
Пеннанен Петтери 2 1
_Umar M. 2 1
Oiva Jukkola 3 0
Sabit James 3 0
Mohammed Umar 1 1
Ала-Мюллюмяки Лаури 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Yussif Daouda Moussa 2 0
Luis Pereira de Sousa Jorge1 2 0
Ларссон Адам 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0
Emmanuel Patut 1 0
Mery Traore 1 0

Результаты матчей

Оулу
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Ильвес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

3
3
Оулу
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Ильвес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
9

Волевые поражения

15
8
Оулу
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
50% (10)
20% (4)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
15% (3)
60% (12)
Ильвес
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

18
11

Голы по времени матча

Забито

14
8
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
2
25%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
2
14%
2
25%
76-90

Пропущено

17
7
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
1
6%
1
14%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
3
18%
1
14%
31-45
4
24%
1
14%
46-60
5
29%
29%
1
14%
61-75
2
12%
2
29%
76-90

Забито

17
10
3 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
1
6%
3
30%
16-30
2
12%
2
20%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
6
35%
2
20%
76-90

Пропущено

14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
14%
2
13%
1-15
5
36%
1
7%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
2
14%
4
27%
76-90

Забито

31
18
11 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
4 Не забивали 7
2
6%
1
6%
1-15
5
16%
5
28%
16-30
4
13%
2
11%
31-45
5
16%
4
22%
46-60
7
23%
2
11%
61-75
8
26%
4
22%
76-90

Пропущено

31
22
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 15
3
10%
3
14%
1-15
7
23%
2
9%
16-30
4
13%
4
18%
31-45
6
19%
4
18%
46-60
7
23%
3
14%
61-75
4
13%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Оулу
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Оулу - Лахти 1:1 Хонка - Оулу 4:1 Оулу - КТП 3:1 ВПС - Оулу 3:0
Мариехамн - Оулу 1:2 КТП - Оулу 1:2 Оулу - Хака 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 КуПС - Оулу 1:0 Оулу - Мариехамн 3:2 Оулу - Хака 1:1 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 2:1 Оулу - КуПС 0:2 Ильвес - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3
Ильвес
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ильвес - КуПС 0:3 Ильвес - Хака 1:2 Ильвес - ВПС 0:2 ХИК - Ильвес 1:0
Ильвес - Мариехамн 0:0 КТП - Ильвес 0:0 ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0

Результаты матчей

Оулу
Ильвес

Точный счет

0:3
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:2
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Оулу
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
3
4
6
1.5
2
9
3
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
4
6
4
1.5
2
7
1
9
2.5
1
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
13
7
10
10
1.5
4
16
4
16
2.5
1
19
1
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 19 12 2 5 27 - 11 38
2.
ХИК
 19 10 7 2 31 - 15 37
3.
СЯК Сейнайоки
 19 10 5 4 26 - 18 35
4.
Оулу
 20 9 4 7 30 - 32 31
5.
ВПС
 20 9 3 8 26 - 21 30
6.
Хонка
 20 8 5 7 19 - 16 29
7.
Интер Турку
 18 7 4 7 26 - 25 25
8.
КТП
 19 5 5 9 17 - 27 20
9.
Ильвес
 20 4 8 8 18 - 22 20
10.
Лахти
 19 4 7 8 16 - 26 19
11.
Хака
 19 3 8 8 22 - 34 17
12.
Мариехамн
 20 3 6 11 18 - 29 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 19 - 5 23
2.
СЯК Сейнайоки
 10 6 1 3 13 - 12 19
3.
КуПС
 10 6 0 4 12 - 6 18
4.
ВПС
 10 5 2 3 15 - 9 17
5.
Хонка
 10 5 2 3 12 - 7 17
6.
Интер Турку
 8 4 2 2 12 - 8 14
7.
Оулу
 10 4 2 4 14 - 17 14
8.
КТП
 9 3 3 3 9 - 12 12
9.
Хака
 9 1 8 0 15 - 13 11
10.
Ильвес
 11 2 5 4 10 - 15 11
11.
Лахти
 9 2 2 5 8 - 13 8
12.
Мариехамн
 10 1 3 6 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 9 6 2 1 15 - 5 20
2.
Оулу
 10 5 2 3 16 - 15 17
3.
СЯК Сейнайоки
 9 4 4 1 13 - 6 16
4.
ХИК
 9 3 5 1 12 - 10 14
5.
ВПС
 10 4 1 5 11 - 12 13
6.
Хонка
 10 3 3 4 7 - 9 12
7.
Интер Турку
 10 3 2 5 14 - 17 11
8.
Лахти
 10 2 5 3 8 - 13 11
9.
Ильвес
 9 2 3 4 8 - 7 9
10.
Мариехамн
 10 2 3 5 12 - 15 9
11.
КТП
 10 2 2 6 8 - 15 8
12.
Хака
 10 2 0 8 7 - 21 6
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 11
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
ВПС Михаэль Петер 8 (2)
Интер Турку Darren Smith III 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 7
Лахти Кабаши Ариан 7
Ильвес Seydine N'Diaye 7
КТП Gabriel Sandberg 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Magnus Breitenmoser получил желтую карточку от судьи
    • 50'
      Yussif Daouda Moussa получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Oiva Jukkola сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Ала-Мюллюмяки Лаури бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      Oiva Jukkola получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Seydine N'Diaye получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Oiva Jukkola сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Sabit James бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Оулу 0:3 Ильвес онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     